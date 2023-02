Der Leviathan muss gestoppt werden

Jeffrey A. Tucker

Die letzten drei Jahre waren ein Vorzeigeprojekt der Tyrannei. Ein mächtiger Hegemon, bestehend aus Regierung, Medien, Technologiekonzernen und medizinischer Elite hat die meisten Nationen übernommen und sich über die Gesetze, Traditionen und bürgerlichen Rituale von Milliarden von Menschen hinweggesetzt. Im Gefolge dieses großen Experiments sehen wir nur die Katastrophe.

Aber das ist nicht das, was Sie sehen. Was Sie sehen, ist eine Chance und ein Weg in die Zukunft. Deshalb gibt es auch keine Entschuldigungen, keine Reformen und keine Aufarbeitung. Es gab einige milde Äußerungen, dass nicht alles wie geplant gelaufen ist. Aber selbst das waren nur wenige.

Im Großen und Ganzen waren die letzten drei Jahre die erfolgreichste Machtausübung auf globaler Ebene, die es je gegeben hat – wenn wir mit erfolgreich meinen, dass der Wohlstandstransfer von den Bauern zu den Eliten und die Kontrolle einer herrschenden Klasse über die gesamte Bevölkerung in kürzester Zeit dramatisch verstärkt wurde.

Damit war das, was mit einer Seuchenpanik begann, erfolgreicher als jede Ketzerjagd im Mittelalter, jede Aufruhrbekämpung in der frühen Neuzeit und jeder Krieg in unserer Zeit. Es war brillant und spektakulär wirksam. Deshalb werden sie es natürlich wieder versuchen und auf dieser Episode aufbauen, um immer mehr zu tun. Welche Siege wir auch immer errungen zu haben scheinen – die Rücknahme der Impfpflicht, die erfolgreichen Gerichtsverfahren, die Meinungsumfragen, die zeigen, dass die Menschen wütend sind – müssen in diesem Licht verstanden werden.

Es wird weitere geben, und sie werden institutionalisiert werden. Die Weltgesundheitsorganisation arbeitet derzeit an der Institutionalisierung und Kodifizierung der schlimmsten Verbote und Verordnungen, indem sie die globale Krankheitsüberwachung durch Technologie ergänzt. Die Zentralbanken der Welt arbeiten an einer digitalen Währung mit dem alleinigen Ziel, die gesamte Finanz- und Wirtschaftswelt zu kontrollieren. Das Weltwirtschaftsforum ist eine offene Verschwörung, die darauf abzielt, einen Großteil des Fortschritts von Hunderten von Jahren zu demontieren und ihn durch eine dystopische Vision universeller Willkür zu ersetzen.

Infolgedessen war der Abstand zwischen dem, was wir sehen, und dem, was sie sehen, noch nie so groß wie heute. In den Tagen der Occupy-Wall-Street-Bewegung konnten die Demonstranten mit der Behauptung, dass der größte Teil des gesellschaftlichen Reichtums von den 1 Prozent kontrolliert wird, einige Aufmerksamkeit erregen. Die Intuition war gut, aber die Spezifika waren falsch. Das Problem ist nicht der Reichtum an sich. Es ist die Macht, die die sehr Reichen über unser Leben haben. Die Menschen und Institutionen, die heute versuchen, die Welt zu kontrollieren – und die unser Leben und unsere Freiheiten in jeder Hinsicht in Beschlag nehmen – sind die wirklichen 1 Prozent.

In der Zwischenzeit fehlt den Opfern, d. h. der großen Mehrheit der Menschheit, ein Weg in die Zukunft, geschweige denn ein Plan, wie sie dorthin gelangen können. Deshalb experimentiert Jordan Peterson jetzt mit der Gründung einer neuen Institution, die einen neuen Weg einschlägt, der auf humanen Werten und der alten Idee der Freiheit beruht. Es scheint vielversprechend zu sein, und wir sollten alle hoffen, dass es schnell vorangeht.

Damit schließt er sich dem Brownstone Institute, der Epoch Times, vielen Ärzteorganisationen und regimekritischen Wissenschaftlern und Journalisten in der ganzen Welt an. Wir sind eine winzige Minderheit und haben im Vergleich zu der Maschine, mit der wir es zu tun haben, praktisch keine Mittel. Aber das macht die Sache nicht hoffnungslos. Wir haben den Vorteil, dass uns die Naivität der Vergangenheit fehlt, und auch die Werte, die die neuen Dissidenten beseelen, sind durch den Widerstand während der harten Zeiten geschmiedet worden.

Die Institutionen, auf die wir uns bei der Verteidigung unserer Freiheiten und Rechte verließen – gemeinnützige Organisationen, Gerichte, Intellektuelle, Wissenschaft, Technik und Medien – haben spektakulär versagt. Wir hatten keine Ahnung, wie viele von ihnen bereits vor langer Zeit gefangen genommen worden waren. Wir wussten nicht, dass die Bundespolizei bei Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn tief verankert war. Wir wussten nicht, dass sie bereits die Nachrichtenseiten der New York Times und so weiter gekapert hatten. Wir dachten, dass diese Institutionen lediglich ideologisch voreingenommen seien. Wir wussten nicht, dass sie zu Werkzeugen des Regimes geworden waren.

Als die Intellektuellen und die Non-Profit-Organisationen schwiegen, als die Lockdowns, die Maskenpflicht und die Impfpflicht eingeführt wurden, dachten wir, dass sie lediglich Angst hatten, sich zu äußern. Wir hatten nicht bedacht, dass ihr Schweigen ein Beweis für eine viel tiefere Korruption war. Sie wurden entweder für ihr Schweigen bezahlt oder dazu erpresst. Infolgedessen waren wir auf uns selbst gestellt und mussten daran arbeiten, neue und prinzipientreue Institutionen wie The Epoch Times und Brownstone aufzubauen.

Leider übersteigen die Ambitionen der alternativen Institutionen bei weitem die derzeitige Reichweite und Robustheit. Aber es ist ein Anfang. Und wir stehen wirklich erst am Anfang. Die soziale Ordnung, die wir vor den Lockdowns hatten, ist völlig gescheitert, und das macht deutlich, dass wir neue Dinge aufbauen müssen, wenn wir die Zivilisation im alten Sinne des Wortes bewahren wollen.

am es im 13. Jahrhundert mit der Magna Carta zu einem entscheidenden Moment. Jahrhundert mit der Magna Carta. Die Botschaft war klar: Es gibt Rechte, die Menschenrechte sind, die die Regierung nicht abschaffen kann, egal unter welchem Vorwand. Dieser Anspruch wurde drei Jahre lang grundlegend in Frage gestellt.

Das Unglaublichste war, dass die Kirchen und andere Gotteshäuser per Regierungserlass geschlossen wurden. Fast sofort begannen die Medien eine große Kampagne gegen das Singen. Das sollte uns alles sagen, was wir wissen müssen. Singen hat eine tiefe metaphorische Bedeutung. In der Schöpfungsgeschichte geht es darum, dass Gott dem ersten Menschen Leben gab, indem er ihm den Lebensatem einhauchte. Gott zu singen ist die Art und Weise, wie Menschen Gott danken, indem sie den Atem zum Lobpreis verwenden. Eine Regierung und eine Medienmaschinerie, die den Lobgesang bekämpft, bekämpft das Leben selbst.

Denken Sie auch an die Gemeinschaften, die Widerstand leisteten. Es waren nicht die säkularen Eliten, geschweige denn die Akademiker oder die Konzerne. Es waren Religionsgemeinschaften: die Chassidim, die Amish, die Mormonen, die traditionalistischen Katholiken und später die Evangelikalen. Es stellte sich heraus, dass das Festhalten an einem festen Glauben und das Leben in einer Gemeinschaft von Menschen, die ebenfalls diesem Glauben anhängen, der beste geistige und intellektuelle Schutz gegen die Ansteckung mit den Mythen war, die der Leviathan täglich auftischt.

Was können wir daraus lernen? Es deutet darauf hin, dass wir, wenn wir dem „Großen Reset“ widerstehen wollen, eine Weltanschauung brauchen, die tief in unseren Herzen und Seelen verankert ist, eine Struktur der Überzeugung, die weit über das bloße Geldverdienen und den Konsum hinausgeht. Mein bescheidener Vorschlag lautet daher: Wenn Sie keinen Glauben haben, sollten Sie sich sofort einen zulegen. Sie brauchen ihn, um sich gegen die Lügen der säkularen Eliten zu schützen, die ihre eigene falsche Version von Religion verkaufen.

Darüber hinaus brauchen wir dringend institutionelle Reformen und Revolutionen. Die Leute reden davon, die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention, das Bildungsministerium, die Nationalen Gesundheitsinstitute und das FBI zu reformieren. Vergessen Sie es. Diese Institutionen müssen komplett aus der Finanzierung genommen und entmachtet werden. Sie sind durch und durch korrupt, und zwar so sehr, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Darüber hinaus brauchen wir eine drastische Gesetzesreform. Die Quarantänebefugnis muss abgeschafft werden. Wir brauchen eine Reform des Geldwesens, damit es nicht mehr in den Händen der Federal Reserve liegt. Wir brauchen eine Bildung, die ausschließlich von den Familien und Gemeinden kontrolliert wird.

Dies ist wirklich der Notfall, den niemand von uns wollte. Aber er ist jetzt da, und wir müssen handeln. Wenn Sie daran zweifeln, denken Sie einmal über die Ereignisse der letzten drei Jahre nach. Es war kein Unfall, und es war kein Fehler. Es war alles ein bewusster Versuch, alles, was Sie lieben, zu demoralisieren und zu demontieren. Das zu erkennen und zu verstehen, ist der erste Schritt, um Maßnahmen zu ergreifen, die diesen Versuch stoppen, das gute Leben, wie wir es kennen, zu beenden.