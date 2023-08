Der nächste große Krieg steht angeblich vor der Tür und der „D-Day“ ist schon auserkoren.

Michael Snyder

Nicht schon wieder. Wie ich meine Leser wiederholt gewarnt habe, scheinen die führenden Politiker der Welt vom Kriegsfieber befallen zu sein. Anstatt sich zusammenzusetzen und zu versuchen, auf diplomatischem Wege Lösungen zu finden, scheinen viele unserer Führer in diesen Tagen ganz versessen darauf zu sein, die Dinge mit militärischer Gewalt zu regeln. Ein friedliches Ende des Krieges in der Ukraine ist nicht in Sicht, China bereitet die Invasion Taiwans vor und der „Schattenkrieg“ im Nahen Osten könnte sich leicht zu einem ausgewachsenen Regionalkonflikt ausweiten. In diesem Artikel möchte ich mich jedoch auf den nächsten Krieg konzentrieren, der Berichten zufolge kurz vor dem Ausbruch steht. Eine Gruppe westafrikanischer Staaten, bekannt als ECOWAS, bereitet sich mit Zustimmung der EU und der Biden-Administration darauf vor, in Niger einzumarschieren, und CNN berichtet, dass der „Tag X“ bereits gewählt wurde…

Der westafrikanische Regionalblock ECOWAS hat nach eigenen Angaben einen ungenannten „Tag X“ für eine mögliche Militärintervention zur Wiedereinsetzung des demokratisch gewählten Präsidenten von Niger nach dem Staatsstreich im vergangenen Monat festgelegt. Abdel-Fatau Musah, ECOWAS-Kommissar für politische Angelegenheiten, Frieden und Sicherheit, sagte, die Streitkräfte seien jederzeit bereit, den Befehl für eine militärische Intervention in Niger zu geben.

„Der Tag der Entscheidung steht ebenfalls fest, wird aber nicht bekannt gegeben“, sagte Musah vor Journalisten nach dem zweitägigen Treffen der westafrikanischen Verteidigungsminister in der ghanaischen Hauptstadt Accra.

Musah fuhr fort und erklärte drohend, dass seine Allianz keine weiteren Staatsstreiche in Niger dulden werde und sie „an diesem Punkt einen Schlussstrich ziehen“…

Der Vertreter sagte, der Block habe entschieden, dass der Staatsstreich in Niger ein Staatsstreich zu viel“ für die Region sei, und fügte hinzu, dass es keine weiteren Treffen der ECOWAS-Verteidigungsminister zu diesem Thema geben werde. „Wir werden dem jetzt ein Ende setzen“, schloss Musah.

Was die meisten Menschen in der westlichen Welt nicht wissen, ist, dass hinter dieser Geschichte viel mehr steckt, als uns erzählt wird.

Jahrzehntelang haben Marionettenpolitiker den reichen westlichen Nationen erlaubt, Niger im großen Stil auszubeuten. Das Land verfügt über riesige Gold- und Uranvorkommen, doch die große Mehrheit der Bevölkerung lebt nach wie vor in bitterer Armut.

Deshalb ist der Putsch im Niger so populär. Die Bevölkerung hat es satt, von Frankreich vergewaltigt zu werden, und die Franzosen sind nun zutiefst besorgt, dass sie ihre ehemalige Kolonie nicht mehr ausbeuten können.

Eine starke Unterströmung des Militärputsches im Niger ist die antifranzösische Stimmung, die aus dem Gefühl der Ausbeutung des Landes durch seinen ehemaligen Kolonialherren Frankreich resultiert. Unterstützer des Putsches protestierten vor der französischen Botschaft und griffen französische Interessen im Niger an. Eine besonders prominente Beschwerde bezieht sich auf die französische Ausbeutung der reichen Ressourcen Nigers, insbesondere Gold und Uran, während Niger eines der weltweit ärmsten Länder bleibt. Der französische Präsident Emmanuel Macron, der gerade die Unruhen und Ausschreitungen in Paris überstanden hat, die größtenteils von Einwanderern aus Frankreichs ehemaligen Kolonien ausgingen, hat Niger vor jeglichem Angriff auf Frankreichs Interessen gewarnt.

In den Nachrichten wird man davon natürlich nichts hören.

Sie werden nur sagen, dass die Putschisten böse sind und dass die bevorstehende Invasion gut ist.

Und das werden die meisten Menschen glauben.

Wussten Sie übrigens, dass die USA derzeit mehr als 1.000 Soldaten in Niger stationiert haben?

Die Vereinigten Staaten haben 1.100 Soldaten in Niger, wo sie Hunderte Millionen Dollar für die Ausbildung von Sicherheitskräften ausgegeben haben, um terroristische Organisationen zu bekämpfen. Niger ist ein entscheidender Teil der amerikanischen Gesamtstrategie zur Bekämpfung des Terrorismus, insbesondere angesichts des Erstarkens islamistischer Extremistengruppen in Afrika.

Warum mussten wir dort so viele Truppen stationieren?

Leider scheint es, dass wir fast überall Truppen haben.

Letztlich dient das US-Militär dazu, überall auf der Welt für „Ordnung“ zu sorgen, und das bedeutet oft, westliche Wirtschaftsinteressen zu schützen.

Inzwischen haben wir gerade erfahren, dass die Niederlande und Dänemark vereinbart haben, der Ukraine F-16-Kampfflugzeuge zu liefern…

Die Niederlande und Dänemark werden der Ukraine die begehrten F-16-Kampfflugzeuge liefern – ein Abkommen, das Präsident Wolodymyr Zelenskij als „historisch“ bezeichnete. Kiew hatte seine westlichen Verbündeten dringend um die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen gebeten, da seine langsam voranschreitende Gegenoffensive durch die russische Luftüberlegenheit behindert wird.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Zelensky auf dem Flughafen Eindhoven sagte der niederländische Premierminister Mark Rutte, sein Land werde sich zur Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen an die Ukraine verpflichten, sobald „die Bedingungen für eine solche Lieferung erfüllt sind“.

Zelensky wünscht sich die F-16 schon lange.

Jetzt wird er sie bekommen.

Der Konflikt in der Ukraine wird von beiden Seiten weiter eskaliert und wird in den kommenden Monaten ein großes Thema sein.

Auf der anderen Seite der Welt scheint das chinesische Militär systematisch für eine Invasion Taiwans geübt zu haben…

Das Eastern Theatre Command der Chinesischen Volksbefreiungsarmee (VBA) hat ein provokantes Video veröffentlicht, das Truppen zeigt, die eine Küsteninvasion in Taiwan üben. Das Video erschien erstmals am Donnerstag auf der Social-Media-Seite WeChat und zeigt Wellen von PLA-Soldaten, die Strände stürmen, darunter gepanzerte Fahrzeuge und Panzer, die in Angriffspositionen fahren. Obwohl der Clip Taiwan nicht ausdrücklich erwähnt, wird er weithin als Warnung und Drohung an die vom Westen unterstützte autonome Insel interpretiert, da das Eastern Theatre Command die Region um die Taiwanstraße überwacht.

In dem Moment, in dem China eine solche Invasion startet, befinden sich die USA und China im Krieg.

Wir leben in einer Zeit der Kriege und Kriegsgerüchte, aber die meisten Menschen in der westlichen Welt verstehen nichts von dem, was ich Ihnen gerade erzählt habe.

Die meisten unserer jungen Leute hätten sogar Schwierigkeiten, Niger, die Ukraine oder Taiwan auf einer leeren Weltkarte zu finden.

Aber eines Tages wird der Konflikt auch vor unserer Haustür stattfinden, und dann werden alle aufhorchen…