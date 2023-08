Die von der WHO vorgeschlagenen Änderungen werden die Zahl der von Menschen verursachten Pandemien erhöhen

Von Meryl Nass

Dieser Bericht soll den Lesern helfen, über einige wichtige Themen nachzudenken: wie man Pandemien und biologische Kriegsführung wirklich verhindern kann, wie die Vorschläge der WHO und ihrer Mitglieder zur Prävention und Reaktion auf Pandemien zu bewerten sind und ob wir uns darauf verlassen können, dass unsere Gesundheitsbehörden diese Bereiche so steuern, dass sie sinnvoll sind und ihren Bevölkerungen helfen. Wir beginnen mit der Geschichte der biologischen Rüstungskontrolle und gehen rasch zur COVID-Pandemie über, um schließlich zu Plänen für den Schutz der Zukunft zu kommen.

Massenvernichtungswaffen: Chem/Bio

Traditionell werden Massenvernichtungswaffen (MVW) als chemische, biologische, radiologische und nukleare Waffen (CBRN) bezeichnet.

Die Menschen auf der Welt wollen nicht, dass sie gegen uns eingesetzt werden, denn sie sind billige Mittel, um schnell eine große Anzahl von Menschen zu töten und zu verstümmeln. Deshalb wurden internationale Verträge geschlossen, um ihre Entwicklung (nur in den späteren Verträgen) und ihren Einsatz (in allen Verträgen zur Kontrolle biologischer Waffen) zu verhindern. Das Erste war das Genfer Protokoll von 1925, das nach dem Einsatz von Giftgas und begrenzten biologischen Waffen im Ersten Weltkrieg den Einsatz von biologischen und chemischen Waffen im Krieg verbot. Die USA und viele andere Länder unterzeichneten das Protokoll, aber es dauerte 50 Jahre, bis es von den USA ratifiziert wurde, und in diesen 50 Jahren behaupteten die USA, sie seien nicht an den Vertrag gebunden.

In diesen 50 Jahren haben die USA sowohl biologische als auch chemische Waffen eingesetzt. Mit ziemlicher Sicherheit setzten die USA im Koreakrieg biologische Waffen ein (siehe dies, dies, dies und dies) und vielleicht auch beides in Vietnam, wo es während des Krieges zu einem seltsamen Ausbruch der Pest kam. Der Einsatz von Napalm, weißem Phosphor, Agent Orange (mit seinem Dioxin-Hilfsstoff, der eine große Zahl von Geburtsfehlern und andere Tragödien verursachte) und wahrscheinlich auch anderer chemischer Waffen wie BZ (ein Halluzinogen/Inkapazitanz) führte zu heftigem Widerstand, zumal wir das Genfer Protokoll unterzeichnet hatten und eine zivilisierte Nation sein sollten.

In den Jahren 1968 und 1969 wurden zwei wichtige Bücher veröffentlicht, die einen großen Einfluss auf die amerikanische Psyche hinsichtlich der massiven Anhäufung und des Einsatzes dieser Kampfstoffe hatten. Das erste Buch, das der junge Seymour Hersh über das US-Programm zur chemischen und biologischen Kriegsführung schrieb, trug den Titel Chemical and Biological Warfare; America’s Hidden Arsenal. Im Jahr 1969 schrieb der Kongressabgeordnete Richard D. McCarthy, ein ehemaliger Zeitungsmann aus Buffalo, NY, das Buch The Ultimate Folly: War by Pestilence, Asphyxiation and Defoliation über die Produktion und den Einsatz chemischer und biologischer Waffen durch die USA. Prof. Matthew Meselson stellte in seiner Rezension des Buches fest,

Unsere Operation „Flying Ranch Hand“ hat auf einer Fläche von fast der Größe des Bundesstaates Massachusetts, d. h. auf 10 % der Anbaufläche, Chemikalien gegen Pflanzen versprüht. „Ranch Hand“ hat nicht mehr viel mit der offiziellen Rechtfertigung zu tun, Hinterhalte zu verhindern. Vielmehr ist es zu einer Art Umweltkrieg geworden, bei dem riesige Waldgebiete vernichtet werden, um unsere Luftaufklärung zu erleichtern. Unser Einsatz von „Supertränengas“ (das auch ein starkes Lungenreizmittel ist) ist von dem ursprünglich verkündeten Zweck, Leben in „aufstandskontrollähnlichen Situationen“ zu retten, zu einem umfassenden Kampfeinsatz von Gasartilleriegranaten, Gasraketen und Gasbomben eskaliert, um die Tötungskraft konventioneller Spreng- und Flammenwaffen zu verstärken. Bislang wurden vierzehn Millionen Pfund eingesetzt, genug, um ganz Vietnam mit einer feldwirksamen Konzentration abzudecken. Viele Nationen, darunter auch einige unserer eigenen Verbündeten, haben die Meinung vertreten, dass diese Art der Gaskriegsführung gegen das Genfer Protokoll verstößt, eine Ansicht, die McCarthy teilt.

Ein Übereinkommen über biologische Waffen

Unter großem Druck wegen des Verhaltens der USA in Vietnam und in dem Bestreben, seine Präsidentschaft aufzupolieren, verkündete Präsident Nixon im November 1969 vor der Weltöffentlichkeit, dass die USA ihr Programm zur biologischen Kriegsführung (nicht aber das chemische Programm) beenden würden. Nach deutlichen Hinweisen darauf, dass Nixon den Einsatz von Giften nicht abgeschafft hatte, kündigte er im Februar 1970 an, dass wir auch unsere Toxinwaffen loswerden würden, zu denen Schlangen-, Schnecken-, Frosch-, Fisch-, Bakterien- und Pilzgifte gehörten, die für Attentate und andere Zwecke eingesetzt werden konnten.

Es wurde behauptet, dass diese Erklärungen das Ergebnis sorgfältiger Berechnungen waren, da die USA den meisten anderen Nationen bei ihren chemischen und nuklearen Waffen technisch weit voraus waren. Biologische Waffen galten jedoch als die „Atombombe des armen Mannes“ und erforderten viel weniger Raffinesse bei der Herstellung. Daher waren die USA im Bereich der biologischen Waffen nicht weit voraus. Durch das Verbot dieser Waffenklasse würden die USA strategisch gewinnen.

Nixon kündigte der Welt an, dass die USA einen internationalen Vertrag auf den Weg bringen würden, um zu verhindern, dass diese Waffen jemals wieder eingesetzt würden. Und das taten wir: das Übereinkommen von 1972 über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen, kurz Biologisches Waffenübereinkommen (BWÜ), das 1975 in Kraft trat.

Doch 1973 wurde die Gentechnik (rekombinante DNA) von den Amerikanern Herbert Boyer und Stanley Cohen entdeckt, was das Kalkül der biologischen Kriegsführung veränderte. Nun hatten die USA wieder einen technologischen Vorsprung für diese Art von Unternehmungen erlangt.

Im Rahmen des Übereinkommens über biologische Waffen wurde festgelegt, dass alle fünf Jahre Konferenzen zur Stärkung des Übereinkommens stattfinden sollten. Die Erwartung war, dass diese Konferenzen eine Methode zur Durchführung von „Herausforderungsinspektionen“ einführen würden, um zu verhindern, dass Staaten betrügen, und Sanktionen (Strafen) eingeführt würden, wenn Staaten den Vertrag nicht einhalten. Seit 1991 haben die USA jedoch die Aufnahme von Protokollen, die sich auf den Betrug auswirken würden, immer wieder blockiert. Inzwischen akzeptiert jeder, dass es Betrug gibt und er wahrscheinlich weitverbreitet ist.

Ein Leck in einer Anthrax-Produktionsanlage in Swerdlowsk, UdSSR, im Jahr 1979 führte zum Tod von etwa 60 Menschen. Während die UdSSR versuchte, den Vorfall zu vertuschen, indem sie die Schuld auf kontaminiertes Schwarzmarktfleisch schob, war dies für alle, die sich mit Milzbrand auskennen, ein klarer Verstoß gegen das BWÜ.

Die Experimente der USA mit der Milzbrandproduktion während der Clinton-Regierung, die von Judith Miller und anderen in dem 2001 erschienenen Buch „Germs“ ausführlich beschrieben wurden, verstießen nach Ansicht von Experten ebenfalls gegen das BWÜ.

Es hat über 40 Jahre gedauert, aber im Jahr 2022 waren alle gemeldeten Chemiewaffenbestände von den USA, Russland und den anderen 193 Unterzeichnerstaaten vernichtet worden. Das Chemiewaffenübereinkommen enthält Bestimmungen über unangekündigte Inspektionen und Sanktionen.

Pandemien und biologische Kriegsführung werden aus dem gleichen Topf finanziert

Wir schreiben das Jahr 2023, und in den 48 Jahren, in denen das Übereinkommen über biologische Waffen in Kraft ist, wurde der Schutzwall, den es gegen die Entwicklung, Herstellung und den Einsatz biologischer Waffen errichten sollte, immer weiter ausgehöhlt. In der Zwischenzeit, insbesondere seit den Milzbrandbriefen von 2001, haben die Staaten (allen voran die USA) ihre Kapazitäten für die „biologische Verteidigung“ und die „Pandemievorbereitung“ ausgebaut.

Unter dem Vorwand, sich auf die Abwehr von Biowaffen und Pandemien vorzubereiten, haben die Staaten „Dual-Use“-Forschung und -Entwicklung (sowohl offensiv als auch defensiv) betrieben, was zur Entwicklung von tödlicheren und besser übertragbaren Mikroorganismen geführt hat. Um diese Bemühungen vor einer genaueren Prüfung zu schützen, wurde die Forschung im Bereich der biologischen Kriegsführung in „gain-of-function“-Forschung umbenannt.

Gain-of-function“ ist ein Euphemismus für die Forschung zur biologischen Kriegsführung, auch bekannt als „germ warfare research“. Sie ist so riskant, dass ihre Finanzierung von der US-Regierung 2014 nach einem öffentlichen Aufschrei von Hunderten Wissenschaftlern verboten wurde (allerdings nur für SARS-Coronaviren und Vogelgrippeviren). Im Jahr 2017 hoben die Ärzte Tony Fauci und Francis Collins das Moratorium auf, ohne dass wirkliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Fauci und Collins besaßen sogar die Unverfrorenheit, ihre Meinung zu veröffentlichen, dass sich das Risiko dieser gain-of-function-Forschung „lohnt“.

Was bedeutet „gain-of-function“ eigentlich? Es bedeutet, dass Wissenschaftler in der Lage sind, eine Vielzahl von Techniken anzuwenden, um gewöhnliche oder pathogene Viren und Bakterien in biologische Waffen zu verwandeln. Die Forschung wird damit gerechtfertigt, dass die Wissenschaftler der Natur zuvorkommen und vorhersagen können, was in Zukunft eine Pandemiegefahr darstellen oder was eine andere Nation als Biowaffe einsetzen könnte. Die Funktionen, die Viren oder andere Mikroorganismen erhalten, um sie zu biologischen Kampfstoffen zu machen, lassen sich in zwei Kategorien einteilen: verstärkte Übertragung oder erhöhte Pathogenität (Schwere der Erkrankung).

1) Eine verbesserte Übertragbarkeit kann sich ergeben aus:

a) weniger virale oder bakterielle Kopien benötigt werden, um eine Infektion zu verursachen,

b) die Erzeugung höherer viraler oder bakterieller Titer,

c) eine neue Verbreitungsart, z. B. eine zusätzliche Übertragung über die Luft bei einem Virus, das sich zuvor nur über Körperflüssigkeiten verbreitet hat,

d) Erweiterung des Spektrums der empfänglichen Organe (auch Gewebetropismus genannt); so kann das Virus beispielsweise nicht nur über Atemwegssekrete, sondern auch über Urin oder Stuhl übertragen werden, wie dies bei SARS-CoV-2 der Fall war,

e) erweiterter Wirtsbereich; beispielsweise wird das Virus, anstatt Fledermäuse zu infizieren, durch humanisierte Mäuse übertragen und so an den menschlichen ACE-2-Rezeptor gewöhnt, was bei SARS-CoV-2 festgestellt wurde,

f) verbesserter Zelleintritt, z. B. durch Hinzufügen einer Furin-Spaltstelle, die in SARS-CoV-2 gefunden wurde,

2) eine erhöhte Pathogenität, d. h. der Erreger kann mit verschiedenen Methoden dazu gebracht werden, schwere Krankheiten oder den Tod zu verursachen, anstatt eine leichte Krankheit auszulösen. SARS-CoV-2 wies ungewöhnliche Homologien (identische kurze Segmente) zu menschlichem Gewebe und zum HIV-Virus auf, die möglicherweise die späte Autoimmunphase der Krankheit, die beeinträchtigte Immunreaktion und die „lange COVID“ verursacht oder dazu beigetragen haben.

Die Finanzierung von (natürlichen) Pandemien, einschließlich der jährlichen Grippe, wurde mit der Finanzierung der biologischen Verteidigung in einen Topf geworfen

Vielleicht sollte die Zusammenlegung der Mittel dazu dienen, dem Kongress und der Öffentlichkeit den Überblick darüber zu erschweren, was finanziert wurde und wie viel Steuergelder in die Funktionsgewinnungsarbeit flossen, was dazu führen könnte, dass sie sich fragen, warum diese Arbeit angesichts des Verbots in der Biologiewaffenkonvention und zusätzlicher Fragen zu ihrem Wert überhaupt durchgeführt wurde. Der ehemalige CDC-Direktor Robert Redfield, ein Arzt und Virologe, erklärte im März 2023 vor dem Kongress, dass die gain-of-function-Forschung seines Wissens nach zu keinem einzigen nützlichen Medikament, Impfstoff oder Therapeutikum geführt habe.

Non-Profit-Organisationen und Universitäten wie die EcoHealth Alliance und die ihr angeschlossene Veterinärmedizinische Fakultät der University of California, Davis, dienten als Vermittler, um die Tatsache zu verschleiern, dass die US-Steuerzahler Wissenschaftler in Dutzenden ausländischer Länder, darunter auch China, für Forschungsarbeiten unterstützten, zu denen auch die Gain-of-Function-Forschung an Coronaviren gehörte.

Vielleicht um die lukrative Finanzierung aufrechtzuerhalten, wurden die Ängste vor Pandemien in den vergangenen Jahrzehnten absichtlich geschürt. Die Bundesregierung hat in den vergangenen 20 Jahren enorme Summen für die Pandemievorsorge ausgegeben und diese über viele Bundes- und Landesbehörden geleitet. Präsident Biden forderte in seinem Haushaltsvorschlag für 2024 „20 Milliarden Dollar an obligatorischen Mitteln für das DHHS für die Pandemievorsorge“, während das DHS, das Verteidigungsministerium und das Außenministerium über zusätzliche Budgets für die Pandemievorsorge sowohl für inländische als auch für internationale Ausgaben verfügen.

Obwohl es im 20. Jahrhundert nur drei bedeutende Pandemien gab (die Spanische Grippe von 1918-19 und zwei Grippepandemien in den Jahren 1957 und 1968), haben uns die Massenmedien im 21: SARS-1 (2002-3), Vogelgrippe (ab 2004), Schweinegrippe (2009-10), Ebola (2014, 2018-19), Zika (2016), COVID (2020-2023) und Affenpocken (2022-23). Und man sagt uns unaufhörlich, dass noch mehr kommen werden, und sie wahrscheinlich noch schlimmer sein werden.

Seit über zwei Jahrzehnten werden wir mit Warnungen und Drohungen bombardiert, um eine tiefe Angst vor Infektionskrankheiten zu erzeugen. Es scheint funktioniert zu haben.

Die Genome sowohl von SARS-CoV-2 als auch des Affenpockenvirus (MPOX) aus dem Jahr 2022 lassen vermuten, dass es sich bei beiden um biotechnisch hergestellte Erreger handelt, die aus Labors stammen. Die von Dr. Fauci und Dr. Farrar zusammengestellte Gruppe von Virologen identifizierte bereits am 1. Februar 2020 sechs ungewöhnliche (wahrscheinlich aus dem Labor stammende) Teile des SARS-CoV-2-Genoms, und in der Folge wurden weitere vermutet.

Ich weiß nicht, ob diese Viren versehentlich durchgesickert sind oder absichtlich freigesetzt wurden, aber ich neige zu der Schlussfolgerung, dass beide absichtlich freigesetzt wurden, basierend auf den Orten, an denen sie zuerst auftauchten, den gut inszenierten, aber gefälschten Videos, die von den Massenmedien für COVID verbreitet wurden, und den unlogischen und schädlichen offiziellen Reaktionen auf beide. In keinem der beiden Fälle erhielt die Öffentlichkeit genaue Informationen über den Schweregrad der Infektionen oder die Behandlungsmöglichkeiten, und die Reaktionen der westlichen Regierungen waren wissenschaftlich nie sinnvoll. Warum sollte man die Fälle nicht frühzeitig behandeln, so wie Ärzte alles andere behandeln? Es hatte den Anschein, dass unsere Regierungen darauf setzten, dass nur wenige Menschen genug über Viren und Therapien wussten, um die Informationen, die sie erhielten, unabhängig beurteilen zu können.

Doch bis August 2021 gab es keine entsprechende Kurskorrektur. Stattdessen legte die Bundesregierung noch einen darauf und verordnete 100 Millionen Amerikanern im September 2021 eine Impfpflicht, obwohl „die Wissenschaft“ es so wollte. Bislang hat noch keine Bundesbehörde eine korrekte Erklärung über die fehlende Nützlichkeit der Maskierung bei einem über die Luft übertragenen Virus abgegeben (was wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass die US-Regierung und die WHO 18 Monate lang verzögert haben, die Verbreitung von COVID über die Luft anzuerkennen), über die fehlende Wirksamkeit der sozialen Distanzierung bei einem über die Luft übertragenen Virus und über die Risiken und die schlechte Wirksamkeit von zwei gefährlichen oralen Medikamenten (Paxlovid und Molnupiravir), die von der US-Regierung für die COVID-Behandlung gekauft wurden, sogar ohne ärztliche Verschreibung.

Niemals hat eine Bundesbehörde die Wahrheit über die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-Impfstoffe anerkannt. Stattdessen dreht die CDC definitorische und statistische Kreise, um weiterhin behaupten zu können, die Impfstoffe seien „sicher und wirksam“. Schlimmer noch: Nach allem, was wir wissen, soll in diesem Herbst ein COVID-Impfstoff der dritten Generation auf den Markt kommen, und die FDA hat angekündigt, dass jährliche Auffrischungen geplant sind.

All dies geschieht selbst ein Jahr, nachdem wir erfahren haben (mit fortlaufenden Bestätigungen), dass Kinder und Erwachsene im erwerbsfähigen Alter mit Raten sterben, die 25 Prozent oder mehr über den erwarteten Durchschnittswerten liegen, und dass die vaskulären Nebenwirkungen der Impfung die einzige vernünftige Erklärung sind.

Verstümmelung mit Myokarditis

Beide US-amerikanischen Affenpocken-Impfstoffe (Jynneos und ACAM2000) können bekanntermaßen Myokarditis verursachen, ebenso wie alle drei derzeit in den USA erhältlichen COVID-Impfstoffe: die COVID-19-mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna sowie der Novavax-Impfstoff. Der Novavax-Impfstoff wurde zum ersten Mal während seiner klinischen Prüfung mit Myokarditis in Verbindung gebracht, aber dies wurde heruntergespielt und er wurde trotzdem zugelassen und auf den Markt gebracht, und zwar für diejenigen, die die mRNA-Impfstoffe aufgrund der Verwendung von fötalem Gewebe bei ihrer Herstellung ablehnen.

Hier ist, was die Gutachter der FDA über die in den klinischen Studien von Jynneos festgestellten kardialen Nebenwirkungen schrieben:

Bei bis zu 18,4 % der Probanden in 2 Studien kam es nach der Impfung zu einer Erhöhung von Troponin [ein Enzym des Herzmuskels, das eine Schädigung des Herzens anzeigt]. Alle diese Troponinerhöhungen waren jedoch asymptomatisch und ohne ein klinisch assoziiertes Ereignis oder andere Anzeichen einer Myoperikarditis. S. 198 Der Antragsteller hat sich verpflichtet, im Rahmen seines routinemäßigen PVP eine Beobachtungsstudie nach der Markteinführung durchzuführen. Der Sponsor wird Daten über kardiale Ereignisse sammeln, die im Rahmen der medizinischen Routineversorgung auftreten und bewertet werden. S. 200

Mit anderen Worten: Obwohl die einzige Möglichkeit, einen erhöhten Troponinspiegel zu verursachen, darin besteht, Herzmuskelzellen zu zerstören, verlangte die FDA bei der Erteilung der Zulassung für 2019 keine spezifische Studie zur Bewertung des Ausmaßes der Herzschäden, die durch Jynneos verursacht werden könnten. Wie häufig tritt eine Myokarditis nach diesen Impfstoffen auf? Wenn Sie erhöhte Herzenzyme als Marker verwenden, verursacht ACAM2000 dies bei einer von dreißig Personen, die es zum ersten Mal erhalten. Legt man andere Messgrößen wie abnorme Herz-MRT oder -Echos zugrunde, so tritt sie laut CDC bei einem von 175 Geimpften auf. Ich habe keine Studie über die Häufigkeit von Myokarditis bei Jynneos gesehen, aber in zwei unveröffentlichten Studien vor der Zulassung, die auf der FDA-Website zu finden sind, wurde bei 10 % und 18 % der Jynneos-Empfänger eine nicht näher bezeichnete Erhöhung der Herzenzyme festgestellt. Ich vermute, dass die mRNA-COVID-Impfstoffe in diesem allgemeinen Bereich eine Myokarditis verursachen, die in der überwiegenden Mehrheit der Fälle nicht diagnostiziert wird und wahrscheinlich asymptomatisch bleibt.

Warum sollten unsere Regierungen fünf verschiedene Impfstoffe, von denen bekannt ist, dass sie Myokarditis verursachen, an junge Männer verabreichen, die nur ein äußerst geringes COVID-Risiko haben und die von den Affenpocken nur ein paar Pickel für 1-4 Wochen bekommen, wenn sie nicht immungeschwächt sind? Das ist eine wichtige Frage. Sie ist medizinisch nicht sinnvoll. Vor allem, wenn der Impfstoff wahrscheinlich nicht funktioniert – Jynneos hat weder bei den Affen, an denen er getestet wurde, eine Infektion verhindert, noch hat er bei Menschen gut gewirkt. Und die CDC hat es versäumt, ihre Studie mit dem Jynneos-Impfstoff an den ~1.600 kongolesischen Mitarbeitern des Gesundheitswesens zu veröffentlichen, an denen die CDC ihn 2017 auf Wirksamkeit und Sicherheit getestet hat. Die CDC hat den Fehler gemacht, die Studie anzukündigen und sie wie vorgeschrieben auf clinicaltrials.gov zu veröffentlichen, hat aber weder ihren Beratungsausschuss, der den Impfstoff geprüft hat, noch die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Studie informiert.

Es steht außer Frage: Unsere Gesundheitsbehörden haben sich des Amtsmissbrauchs, der Falschdarstellung und der vorsätzlichen Schädigung ihrer eigenen Bevölkerung schuldig gemacht. Die Gesundheitsbehörden haben zunächst mit apokalyptischen Vorhersagen Angst geschürt, dann verlangt, dass Patienten medizinisch vernachlässigt werden, und schließlich Impfungen und Behandlungen erzwungen, die einem Kunstfehler gleichkamen.

COVID-Impfstoffe: Das Huhn oder das Ei?

Die Gesundheitsbehörden könnten einfach nur unwissend gewesen sein – das könnte die ersten Monate der Einführung der COVID-Impfstoffe erklären. Aber warum haben unsere Gesundheitsbehörden, nachdem sie herausgefunden und im August 2021 sogar bekannt gegeben hatten, dass die Impfstoffe weder vor einer Ansteckung noch vor einer Übertragung von COVID schützen, weiterhin COVID-Impfstoffe in Bevölkerungsgruppen mit geringem Risiko verabreicht, bei denen das Risiko einer Nebenwirkung des Impfstoffs eindeutig größer war als das von COVID? Vor allem, als die Zeit verging und neuere Varianten immer weniger virulent waren?

Wenn man diese grundlegenden Tatsachen anerkennt, wird einem klar, dass die Impfstoffe vielleicht nicht für die Pandemie entwickelt wurden, sondern die Pandemie wurde geschaffen, um die Impfstoffe zu verbreiten. Auch wenn wir nicht sicher sein können, so sollten wir doch zumindest misstrauisch sein. Und die Tatsache, dass die USA einen Vertrag über 10 Dosen pro Person abgeschlossen haben (siehe Käufe hier, hier, hier, hier und hier), ebenso wie die Europäische Union (hier und hier) und Kanada, sollte uns noch misstrauischer machen – es gibt keine Rechtfertigung für den Kauf so vieler Impfdosen zu einer Zeit, in der die Fähigkeit des Impfstoffs, Infektionen und Übertragungen zu verhindern, fraglich und seine Sicherheit zweifelhaft oder besorgniserregend war.

Warum sollten die Regierungen zehn Dosen pro Person wollen? Drei vielleicht. Aber zehn? Auch wenn man mit jährlichen Auffrischungen rechnete, gab es keinen Grund, Verträge über genügend Impfstoff für die nächsten neun Jahre gegen ein schnell mutierendes Virus abzuschließen. Australien kaufte 8 Dosen pro Person. Bis zum 20. Dezember 2020 hatte sich Neuseeland die dreifache Menge an Impfstoffen gesichert, die es benötigte, und bot an, einige davon mit benachbarten Ländern zu teilen. Niemand hat sich gemeldet, um den Grund für diese übermäßigen Käufe zu erklären.

Außerdem braucht man keinen Impfpass (auch bekannt als digitaler Ausweis, auch bekannt als Telefon-App, die in Europa einen Mechanismus für ein elektronisches Zahlungssystem enthält), es sei denn, man gibt regelmäßig Auffrischungsimpfungen aus. Waren die Impfstoffe als Mittel gedacht, um unsere Impfungen, Gesundheitsdaten, amtlichen Dokumente – und vor allem unsere Finanztransaktionen online zu stellen und alles über eine Telefon-App zu verwalten? Dies wäre ein Angriff auf die Privatsphäre und der erste Schritt auf dem Weg zu einem sozialen Kreditsystem im Westen. Interessanterweise waren Impfpässe für die Europäische Union bereits für 2018 geplant.

Ein Pandemievertrag und Änderungsanträge: Mitgebracht von denselben Leuten, die die letzten 3 Jahre misshandelt haben, um uns vor sich selbst zu retten?

Dieselben Regierungen der USA und anderer Länder sowie die WHO, die den Bürgern drakonische Maßnahmen auferlegt haben, um sie zu zwingen, sich impfen zu lassen und gefährliche, teure, experimentelle Medikamente einzunehmen, die uns wirksame Behandlungen vorenthalten und die sich geweigert haben, uns zu sagen, dass die meisten Menschen, die wegen COVID auf der Intensivstation behandelt werden mussten, einen Vitamin-D-Mangel hatten und die Einnahme von Vitamin D den Schweregrad von COVID verringern würde, haben 2021 beschlossen, dass wir plötzlich einen internationalen Pandemievertrag benötigen. Und warum? Um künftige Pandemien oder biologische Kriegsereignisse zu verhindern und zu lindern… damit wir nicht noch einmal so leiden müssen wie bei der COVID-Pandemie, betonten sie. Die WHO würde sie managen.

Um Ronald Reagan zu paraphrasieren: Die Worte „Ich bin von der WHO und ich bin hier, um zu helfen“ sollten nach dem COVID-Fiasko die furchterregendsten Worte sein.

Was die WHO und unsere Regierungen bequemer Weise nicht erwähnen, ist, dass wir wegen ihres medizinischen Missmanagements und der gnadenlosen wirtschaftlichen Abschottung und Misswirtschaft unserer Regierungen so sehr gelitten haben. Nach Angaben der Weltbank wurden allein im Jahr 2020 weitere 70 Millionen Menschen in die extreme Armut getrieben. Grund dafür ist die Politik der Regierenden unserer Länder, ihrer elitären Berater und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die eine Anleitung zur Abschaltung der Wirtschaftstätigkeit herausgegeben hat, die die meisten Länder ohne zu fragen übernommen haben. Die WHO ist sich der Folgen wirtschaftlicher Abschottung sehr wohl bewusst und hat Folgendes veröffentlicht:

Die Unterernährung in all ihren Formen hielt an, und die Kinder zahlten einen hohen Preis: Im Jahr 2020 werden schätzungsweise 149 Millionen Kinder unter fünf Jahren unterentwickelt oder zu klein für ihr Alter sein; mehr als 45 Millionen sind verschwenderisch oder zu dünn für ihre Größe…

Der Hunger mag mehr Menschen getötet haben als COVID, und es waren unverhältnismäßig viele Jüngere und weniger Ältere. Dennoch schwafelt die WHO von Gerechtigkeit, Vielfalt und Solidarität – dabei hat sie selbst die schlimmste Ernährungskrise unserer Zeit verursacht, die nicht auf die Natur zurückzuführen ist, sondern von Menschen gemacht wurde.

Wie kann man die Behauptungen derselben Beamten, die COVID falsch gehandhabt haben, ernst nehmen, dass sie uns vor einer weiteren medizinischen und wirtschaftlichen Katastrophe bewahren wollen – indem sie dieselben Strategien anwenden, die sie bei COVID angewandt haben, nachdem sie die letzte Katastrophe inszeniert hatten? Und die Tatsache, dass weder die Regierungen noch die Gesundheitsbeamten ihre Fehler zugegeben haben, sollte uns davon überzeugen, ihnen nie wieder etwas zu überlassen. Warum sollten wir zulassen, dass sie einen internationalen Vertrag und neue Änderungen zu den bestehenden Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) ausarbeiten, die unsere Regierungen verpflichten, dem Diktat der WHO für immer zu gehorchen?

Zu diesen Diktaten gehören übrigens die rasante Entwicklung von Impfstoffen, die Befugnis, uns vorzuschreiben, welche Medikamente wir zu verwenden haben und welche verboten sind, sowie die Auflage, die Medien auf „Fehlinformationen“ zu überwachen und eine Zensur einzuführen, damit die Öffentlichkeit nur das von der WHO vorgegebene Bild von der öffentlichen Gesundheit vermittelt bekommt.

Der Entwurf des Pandemievertrags der WHO fordert die gemeinsame Nutzung potenzieller Pandemieerreger. Dies ist ein Euphemismus für die Verbreitung von Biowaffen.

Der beste Weg, uns vor einer weiteren Pandemie zu bewahren, besteht natürlich darin, die Finanzierung der Gain-of-Function (GOF)-Forschung sofort einzustellen und alle bestehenden GOF-Organismen zu beseitigen. Alle Nationen sollten riesige Scheiterhaufen errichten und ihre bösen Kreationen gleichzeitig verbrennen, während sie anderen Nationen erlauben, ihre biologischen Einrichtungen und Aufzeichnungen zu inspizieren.

Aber die WHO hat in ihrem Entwurf des Pandemievertrages vom Juni 2023 einen Plan, der das genaue Gegenteil davon ist. Nach dem Vertragsentwurf der WHO, dem die meisten Regierungen der Länder offenbar zugestimmt haben, werden alle Regierungen, alle Viren und Bakterien, die sie entwickeln und die als „pandemisch“ eingestuft werden, mit der WHO und anderen Regierungen teilen und ihre Genomsequenzen online stellen. Nein, ich habe mir das nicht ausgedacht. (Siehe Screenshots aus dem Vertragsentwurf unten.) Dann hätten die WHO und alle Faucis dieser Welt Zugang zu allen neu identifizierten gefährlichen Viren. Hätten auch Hacker Zugang zu den Sequenzen? Dieser Pandemieplan sollte Sie alles andere als sicher fühlen lassen.

Fauci, Tedros und Konsorten in der WHO sowie diejenigen, die die biologische Verteidigung und die biomedizinische Forschung für die Nationalstaaten leiten, stehen auf der einen Seite, auf der Seite, die Zugang zu immer mehr potenziellen biologischen Waffen erhält, und der Rest von uns steht auf der anderen Seite und ist ihnen ausgeliefert.

Dieser schlecht durchdachte Plan wurde früher Proliferation von Massenvernichtungswaffen genannt – und er ist mit Sicherheit illegal. (Siehe z. B. die Resolution 1540 des Sicherheitsrats aus dem Jahr 2004.) Aber dies ist der Plan der WHO und vieler unserer führenden Politiker. Alle Regierungen werden die Waffen teilen.

Das Rätsel der genomischen Sequenzierung

Und die Regierungen sollen sich verpflichten, Biolabors zu bauen, die auch die Genomsequenzierung umfassen müssen. Es wurde nicht erklärt, warum jede Nation ihre eigenen Genomsequenzierungslabors einrichten muss. Natürlich würden sie die vielen Viren sequenzieren, die laut WHO-Vertragsentwurf im Rahmen der Erregerüberwachung in den einzelnen Ländern nachgewiesen werden müssen. Aber dieselben Techniken können auch zur Sequenzierung menschlicher Genome verwendet werden. Die Tatsache, dass die EU, das Vereinigte Königreich und die USA derzeit an Projekten zur Sequenzierung von etwa 2 Millionen Genomen ihrer Bürger beteiligt sind, lässt vermuten, dass sie auch die Genome von Afrikanern, Asiaten und anderen Menschen erfassen wollen.

Man könnte meinen, dass sie einfach nur den neuesten Stand der Wissenschaft mit unseren weniger entwickelten Nachbarn teilen wollen. Es ist jedoch merkwürdig, dass der Genomik so viel Bedeutung beigemessen wird, während im Vertragsentwurf oder in den IHR-Änderungen nicht über die Entwicklung neuer Medikamente für Pandemien gesprochen wird.

Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass praktisch alle Industrieländer während der Pandemie im Gleichschritt die Verwendung von sicheren Generika von Hydroxychloroquin, Ivermectin und verwandten Medikamenten eingeschränkt haben. Rückblickend ist die einzige logische Erklärung für dieses beispiellose Vorgehen, dass der Markt für teure, patentierbare Medikamente und Impfstoffe erhalten werden, sollte und die Pandemie möglicherweise verlängert werden sollte.

Genome bieten ein großes Gewinnpotenzial und liefern zudem das Substrat für transhumanistische Experimente, zu denen auch Designer-Babys gehören könnten.

Die neueste Version (auch bekannt als der Entwurf des WHO-Büros) des Pandemievertrags kann hier eingesehen werden. Ich stelle Screenshots zur Verfügung, um weitere Punkte zu veranschaulichen.

Entwurf der Seiten 10 und 11:

Der WHO-Vertragsentwurf schafft Anreize für die Gain-of-Function-Forschung

Was steht sonst noch in dem Vertrag? Die Gain-of-Function-Forschung (die darauf abzielt, Mikroorganismen übertragbarer oder pathogener zu machen) wird durch den Vertrag ausdrücklich gefördert. Der Vertrag verlangt, dass die administrativen Hürden für diese Forschung so gering wie möglich gehalten werden, während unbeabsichtigte Folgen (z. B. Pandemien) verhindert werden sollen. Aber natürlich lassen sich bei dieser Art von Forschung Lecks und Verluste von Erregern nicht immer verhindern. Das gemeinsame CDC-USDA Federal Select Agent Program (FSAP), das die Forschung an potenziellen Pandemieerregern verfolgt, sammelt jährlich Berichte über etwa 200 Unfälle oder Entweichungen aus Labors in den USA. Im FSAP-Jahresbericht für 2021 heißt es:

„Im Jahr 2021 erhielt der FSAP 8 Meldungen über Verluste, 177 Meldungen über Freisetzungen und keine Meldungen über Diebstähle.“

Die Forschung an tödlichen Krankheitserregern kann nicht ohne Risiken für die Forscher und die Außenwelt durchgeführt werden.

Entwurf Seite 14:

Impfstoffe werden unter abgekürzten zukünftigen Testprotokollen schnell eingeführt

Die Entwicklung von Impfstoffen dauert normalerweise 10-15 Jahre. Für den Fall, dass Sie dachten, die COVID-Impfstoffe bräuchten zu lange (326 Tage von der Verfügbarkeit der Virensequenz bis zur Zulassung des ersten US-amerikanischen COVID-Impfstoffs), sieht der WHO-Vertragsentwurf eine Verkürzung der Tests vor. Es wird neue Plattformen für klinische Versuche geben. Die Länder müssen ihre Kapazitäten für klinische Versuche erhöhen. (Könnte das bedeuten, dass Menschen an abgelegenen Orten wie z. B. in Afrika als Versuchspersonen verpflichtet werden?) Und es wird neue „Mechanismen zur Erleichterung der raschen Auswertung von Daten aus klinischen Versuchen“ sowie „Strategien für das Management von Haftungsrisiken“ geben.

Entwurf Seite 14:

Hersteller- und Staatshaftung für Impfstoffverletzungen muss „gemanagt“ werden

Die Staaten sollen sich bei der Entschädigung von Verletzungen durch Pandemieimpfstoffe an „bestehenden einschlägigen Modellen“ orientieren. Natürlich gibt es in den meisten Ländern keine Entschädigungsregelungen für Impfschäden, und wenn doch, sind die Leistungen in der Regel minimal.

Soll das Programm der US-Regierung ein Modell für die internationale Umsetzung sein?

Das Programm der US-Regierung für Verletzungen durch COVID-Pandemieprodukte (Countermeasures Injury Compensation Program oder CICP) hat bis zum 1. August 2023 genau 4 (ja, vier) der 12.000 Antragsteller für COVID-Produkt-bedingte Verletzungen entschädigt. Alle EUA-Pandemiemedikamente und -Impfstoffe bieten der Regierung und den Herstellern einen Haftungsschutz (dies gilt auch für monoklonale Antikörper, Remdesivir vor der Zulassung, Paxlovid, Molnupiravir, einige Beatmungsgeräte und alle COVID-Impfstoffe), und die einzige Möglichkeit zur Entschädigung bei Verletzungen besteht über dieses Programm.

Etwas mehr als 1.000 der 12.000 Anträge sind entschieden worden, während 10.887 noch zur Prüfung anstehen. Zwanzig Anträge wurden als berechtigt eingestuft und warten auf eine Überprüfung der Leistungen. Die Leistungen werden nur für ungedeckte medizinische Kosten oder Einkommensverluste gezahlt. Bei insgesamt 983 Personen, d. h. 98 % derjenigen, deren Anträge beschieden wurden, wurden die Anträge abgelehnt, viele davon, weil sie die kurze Verjährungsfrist von einem Jahr versäumt hatten. Nachstehend finden Sie die neuesten Daten aus diesem Programm:

Der Vertragsentwurf fordert auch eine Aufweichung der strengen Regulierung von Medikamenten und Impfstoffen in Notfällen unter der Überschrift „Regulatory Strengthening“. Wie letzte Woche im Vereinigten Königreich angekündigt, wo die Zulassung durch „vertrauenswürdige Partner“ zur Beschleunigung der Lizenzvergabe genutzt werden soll, geht dies in Richtung einer Genehmigung oder Zulassung durch eine einzige Regulierungsbehörde, die sofort von anderen Ländern übernommen werden soll (S. 25).

Nächster Punkt: Impfstoffe in 100 Tagen entwickelt

Die gemeinnützige Impfstofforganisation CEPI, die 2017 von Sir Dr. Jeremy Farrar, dem heutigen Chefwissenschaftler der WHO, gegründet wurde, hat einen Plan bekannt gemacht, der vorsieht, Impfstoffe in 100 Tagen zu entwickeln und in weiteren 30 Tagen herzustellen. Der Plan wurde von den Regierungen der USA und des Vereinigten Königreichs aufgegriffen und von den G-7-Staaten im Jahr 2021 befürwortet. Dieser Zeitrahmen würde nur sehr kurze Tests am Menschen zulassen, oder, was wahrscheinlicher ist, die Tests auf Tiere beschränken. Warum sollte ein Land so etwas unterschreiben? Ist es das, was wir, die Menschen, wollen?

Der Plan hängt außerdem davon ab, dass die Impfstoffe nur auf ihre Fähigkeit zur Bildung von Antikörpern getestet werden, was als Immunogenität bezeichnet wird, und nicht darauf, ob sie tatsächlich Krankheiten verhindern, zumindest in der Anfangsphase der Markteinführung. Nach meinem Verständnis der FDA-Vorschriften sind Antikörperspiegel kein akzeptables Surrogat für Immunität, es sei denn, es wurde nachgewiesen, dass sie wahrlich mit dem Schutz korrelieren. Mit den jüngsten Impfstoffentscheidungen der FDA wurde dies jedoch außer Kraft gesetzt, und die Impfstoffe werden nun allein auf der Grundlage von Antikörpertitern zugelassen. Der beratende Ausschuss für Impfstoffe der FDA hat bessere Indikatoren für die Wirksamkeit gefordert, aber die Berater haben auch für die Zulassung von Impfstoffen gestimmt, obwohl es keine wirklichen Beweise für deren Wirksamkeit gibt. Ich habe dies erfahren, weil ich die Sitzungen des FDA-Beratungsausschusses für Impfstoffe verfolge und einen Live-Blog darüber führe.

Wir alle wissen, wie lange es gedauert hat, bis die Öffentlichkeit erfuhr, dass die COVID-Impfstoffe die Übertragung nicht verhindern konnten und die Fälle nur für einen Zeitraum von Wochen bis Monaten verhinderten. Die US-Regierung hat dies bisher nicht offiziell zugegeben, obwohl CDC-Direktorin Rochelle Walensky am 6. August 2021 gegenüber Wolf Blitzer von CNN die Wahrheit über die Übertragung sagte.

Es ist wichtig, dass die Öffentlichkeit versteht, dass Sicherheitstests nur am Menschen durchgeführt werden können, da Tiere anders auf Medikamente und Impfstoffe reagieren als Menschen. Eine eingeschränkte Erprobung an Tieren würde daher bedeuten, dass es keine wirklichen Sicherheitstests gibt. Aber auch die Erprobung von Impfstoffen am Menschen über nur kurze Zeiträume ist inakzeptabel.

Die Erprobung von Impfstoffen in kurzen Versuchen am Menschen (bei den Pfizer-Versuchen wurde nur eine „Sicherheitsuntergruppe“ von Versuchspersonen über einen Zeitraum von durchschnittlich zwei Monaten auf ihre Unbedenklichkeit hin untersucht) ermöglichte es, die COVID-Impfstoffe auf den Markt zu bringen, ohne dass die Öffentlichkeit erfuhr, dass sie Herzmuskelentzündungen und plötzliche Todesfälle, vor allem bei sportlichen jungen Männern im Teenageralter und in den Zwanzigern, oder eine Vielzahl anderer Erkrankungen verursachen können.

Schließlich konnten nach diesem Plan zur schnellen Herstellung keine gründlichen Tests auf mögliche Fehler im Herstellungsprozess durchgeführt werden. Bei dem derzeitigen Plan für weit verstreute, dezentralisierte Produktionsanlagen, die angeblich notwendig sind, um Impfstoffgerechtigkeit für alle zu erreichen, gibt es bei Weitem nicht genug Aufsichtsbehörden, die diese inspizieren und genehmigen könnten.

Wird die WHO die Menschenrechte respektieren?

Die Notwendigkeit, „die Menschenrechte, die Würde und die Freiheit des Menschen“ zu achten, ist in den geltenden Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) sowie in anderen UN-Verträgen verankert. Die Formulierung, die die Menschenrechte, die Würde und die Freiheit von Personen garantiert, wurde jedoch ohne Erklärung aus den vorgeschlagenen IHR-Änderungen gestrichen. Die Streichung des Menschenrechtsschutzes ist nicht unbemerkt geblieben, und die WHO wurde dafür enorm kritisiert.

Offensichtlich reagiert die WHO auf diese Kritik, und so wurde die aus den Entwürfen der Internationalen Gesundheitsvorschriften gestrichene Menschenrechtsgarantie in die neueste Fassung des Pandemievertrags aufgenommen.

Schlussfolgerungen

Wie in der Science-Fiction seit Langem vorhergesagt, sind uns unsere bio- und cyberwissenschaftlichen Errungenschaften endgültig abhanden gekommen. Wir können Impfstoffe in 100 Tagen produzieren und sie in 130 Tagen herstellen – aber es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte sicher, wirksam oder angemessen hergestellt sind. Und wir können große Gewinne erwarten, aber keine Konsequenzen für die Hersteller.

Unsere Gene können entschlüsselt werden, und die Früchte der personalisierten Medizin können uns zur Verfügung gestellt werden. Vielleicht werden unsere Gene aber auch patentiert und an den Meistbietenden verkauft. Wir könnten unsere Kinder auf bestimmte Eigenschaften hin selektieren, aber gleichzeitig könnte eine menschliche Unterschicht entstehen.

Unsere elektronische Kommunikation kann vollständig überwacht und zensiert werden, und eine einheitliche Nachrichtenübermittlung kann für alle vorgeschrieben werden. Aber für wen wäre das gut?

Neue biologische Waffen können entwickelt werden. Sie können weitergegeben werden. Vielleicht wird dadurch die Entwicklung von Impfstoffen und Therapeutika beschleunigt. Aber wer profitiert wirklich von diesem System? Wer zahlt den Preis für Unfälle oder vorsätzliche Einsätze? Wäre es nicht besser, die so genannte „gain-of-function“-Forschung durch Finanzierungsbeschränkungen und andere Vorschriften ganz zu beenden, anstatt ihre Verbreitung zu fördern?

Dies sind wichtige Fragen für die Menschheit, und ich möchte jeden ermutigen, sich an der Diskussion zu beteiligen.