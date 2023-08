Was war die Ursache für die tödlichen Brände auf Maui?

Die Geschichte auf einen Blick

Am 8. August 2023 brachen im westlichen Teil von Maui Waldbrände aus, die schätzungsweise 2.000 Hektar Land abbrannten, darunter auch die historische Hafenstadt Lahaina, wo die meisten Gebäude zerstört wurden, darunter auch viele Häuser der 13.000 Einwohner, von denen viele Ureinwohner sind und seit Generationen dort leben

Das Feuer wurde durch den Hurrikan Dora, der etwa 500 Meilen südlich von Hawaii vorbeizog, mit Windstärken von 60 bis 90 mph angefacht

Vor vier Jahren warnte Clay Trauernicht, ein Experte für Umweltmanagement, davor, dass die Verdrängung einheimischer Ökosysteme durch nicht heimische, leicht entflammbare Grassavannen das Risiko verheerender Waldbrände vergrößert

Als sich der Hurrikan Dora näherte, sagten die lokalen Nachrichten voraus, dass die Brandgefahr aufgrund umgestürzter Stromleitungen, trockenen Gestrüpps und niedriger Luftfeuchtigkeit hoch sein würde. Die Bewohner von Maui verklagen nun das Stromversorgungsunternehmen, weil es „die Stromleitungen während der vorhergesagten hohen Brandgefahr unter Strom gesetzt hat“

Einige Menschen, darunter auch Einwohner von Maui, vermuten, dass Lahaina mit einer gezielten Energiewaffe in Brand gesetzt wurde, um Land zu gewinnen. Die Bewohner wehren sich seit langem gegen Angebote, ihr Land zu verkaufen, und private Landentwickler machen bereits Angebote für den Kauf ihrer verbrannten Grundstücke

Am 8. August 2023 brachen im westlichen und zentralen Teil von Maui mehrere Waldbrände aus, die schätzungsweise 2.000 Hektar Land abbrannten, darunter auch die historische Hafenstadt Lahaina. Seltsamerweise zeigen Satellitenbilder, dass die Brände alle etwa zur gleichen Zeit ausbrachen.

Die Brände – angefacht durch die orkanartigen Winde mit einer Stärke von 60 bis 90 Meilen pro Stunde des Hurrikans Dora, der etwa 500 Meilen südlich von Hawaii vorbeizog – wüteten mit einer Geschwindigkeit von 1 Meile pro Minute (das sind 60 Meilen pro Stunde, Leute) über die Landschaft. Neben der schnellen Ausbreitung des Feuers versagte auch das lokale Warnsystem. Infolgedessen bemerkten viele Bewohner erst, dass sie in Gefahr waren, als der Rauch in ihre Häuser drang.

Die Zahl der Todesopfer dürfte noch dadurch erhöht worden sein, dass die Schulen geschlossen und die Kinder nach Hause geschickt wurden. Viele Eltern blieben bei der Arbeit, und da die Warnsirenen nicht ertönten, verbrannten viele Kinder bei lebendigem Leib in ihren eigenen Häusern.

Laut Gouverneur Josh Green könnten die Warnsirenen durch die Hitze des Feuers „lahmgelegt“ worden sein, die genaue Ursache für den Ausfall wird jedoch noch untersucht. Maui verfügt jedoch auch über ein Mobiltelefon-Warnsystem. Vielleicht erinnern Sie sich, dass die Einwohner von Maui vor fünf Jahren einen falschen Alarm über ihre Telefone erhielten, weil eine Raketendrohung im Anflug war. Selbst wenn die Sirenen durch das Feuer zerstört worden wären, warum wurde dann kein Handyalarm ausgelöst?

Tödlichste Naturkatastrophe seit einem Jahrhundert

Am 15. August lag die Zahl der Todesopfer bei 99. Damit war dies der tödlichste Waldbrand in den USA seit einem Jahrhundert und die schlimmste Naturkatastrophe in der Geschichte Mauis. Da erst ein Viertel des abgebrannten Gebiets abgesucht worden war und 1 300 Menschen noch als vermisst galten, wurde erwartet, dass die Zahl der Toten noch erheblich steigen würde.

In Lahaina wurden die meisten Gebäude zerstört, darunter auch viele Häuser der 13.000 Einwohner, von denen viele Ureinwohner sind und seit Generationen dort leben.

Nach Angaben von Green wird der Sachschaden auf 5,6 Milliarden Dollar geschätzt. Auf die Frage eines Bloomberg-Reporters, ob er sich zu der historischen Katastrophe äußern wolle, gab Präsident Biden, der sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub befand, „keinen Kommentar“ ab.

Dieses tragische Ereignis macht mich traurig, da ich viele kalte Winter in Chicago auf Maui verbracht und Lahaina Dutzende, wenn nicht Hunderte Male besucht habe. Ich habe ein Grundstück auf dem Hügel oberhalb der Stadt gekauft, wo das Feuer zuerst ausbrach, bevor es nach Lahaina hinunterrutschte. Vor fünfzehn Jahren beschloss ich, es zu verkaufen, weil die Zeitzonen für die Verwaltung des Newsletters nicht gut geeignet waren. Das gesamte Gebiet, in dem sich mein Grundstück befand, war bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

Was hat diese beispiellose Katastrophe verursacht?

Während einige Regierungsvertreter, darunter auch Gouverneur Green, versuchen, die Katastrophe auf die globale Erwärmung zu schieben, glauben Klimawissenschaftler, dass diese nur eine geringe Rolle gespielt hat. Wie ABC News berichtet:

„Der Klimawandel mag die Bedingungen verstärkt haben, die zu dem Inferno führten, das einen großen Teil der Insel Maui zerstörte, aber er kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Ein unbekannter Funke setzte in der Nacht zum Dienstag Teile der Insel in Flammen. Die Flammen, die durch eine Kombination aus starken Passatwinden und einer durch Trockenheit ausgedörrten Landschaft angefacht wurden, griffen auf den historischen Stadtteil Lahaina und die Häuser der Menschen über. Obwohl sich die Verwüstung so schnell ausbreitete, warnen Klimawissenschaftler, dass der Klimawandel nur eine geringe Rolle gespielt haben könnte. Laut der National Oceanic and Atmospheric Administration (Nationale Ozean- und Atmosphärenbehörde) haben Waldbrände zudem das geringste Vertrauen“ unter den Naturkatastrophen, die Forscher auf den Klimawandel zurückführen. Wir sollten die Waldbrände auf Maui nicht als Vorzeigebeispiel für den Zusammenhang mit dem Klimawandel betrachten“, sagte Daniel Swain, Klimawissenschaftler an der Universität von Kalifornien, Los Angeles… Die Wetter- und Klimafaktoren, die bei den Waldbränden auf Maui eine Rolle spielen, sind komplexer, so Swain.“

Offensichtliche und nicht ganz so offensichtliche Faktoren

Zwei offensichtliche Faktoren sind a) die Trockenzeit auf Maui (was völlig normal ist) und b) die lebhaften Winde des Hurrikans Dora, die die Flammen anfachten, so dass sich das Feuer sprunghaft ausbreiten konnte. Ein weniger offensichtlicher Faktor ist die Entscheidung, nicht einheimische, leicht entflammbare Grassavannen die einheimischen Ökosysteme verdrängen zu lassen.

Clay Trauernicht, Professor an der University of Hawaii in Manoa und Experte für Umweltmanagement, warnte in einem Leserbrief an die Maui News im Jahr 2019 davor: „Die Brennstoffe – all das Gras – sind das Einzige, was wir direkt ändern können, um das Brandrisiko zu verringern.“

Auch Robert F. Kennedy Jr. wies auf die Rolle hin, die eine schlechte Landbewirtschaftung bei dieser Katastrophe gespielt haben könnte. In einem Substack-Artikel vom 14. August 2023 schrieb Kennedy:

„Zu den spezifischen Maßnahmen, die die Zerstörungskraft von Waldbränden eindämmen können, gehören nach Ansicht von Spezialisten für tropische Brände der Bau von Brandschneisen, die Wiedereinführung von feuerfester Vegetation und die Möglichkeit, das Gras durch Viehzucht auf einem überschaubaren Niveau zu halten. Kurz gesagt, Maui braucht jetzt ein massives Landrestaurierungsprogramm … Gesunde Ökosysteme regulieren den Zyklus von Überschwemmungen und Dürren und dämmen Waldbrände ein. Sie binden auch Kohlenstoff. Die Wiederherstellung des Landes ist ein erreichbares Ziel, das eine unmittelbare Auswirkung auf die Waldbrände haben wird, im Gegensatz zu den langfristigen Bemühungen, den Klimawandel zu bekämpfen, der zwar einen Beitrag leistet, aber nicht die Hauptursache für diese Brände ist.“

Im obigen Video interviewt Kennedy den auf Maui lebenden Ed Dowd zu dieser Situation. Eine weitere relativ häufige, aber selten anerkannte Ursache für Waldbrände sind schlecht gewartete Anlagen der Stromversorger und/oder heruntergefallene oder beschädigte Stromleitungen.

In diesem Fall, als sich der Hurrikan Dora näherte, wurde in den Lokalnachrichten ein hohes Brandrisiko aufgrund heruntergefallener Stromleitungen, trockenen Gestrüpps und niedriger Luftfeuchtigkeit vorhergesagt, und die Einwohner von Maui verklagen nun das Stromversorgungsunternehmen, weil es „die Stromleitungen während der vorhergesagten hohen Brandgefahr unter Strom gesetzt hat“.

Im Jahr 2022 schlug Hawaii Electric, das für Maui zuständig ist, einen detaillierten Plan zur Eindämmung von Waldbränden vor, der 2,5 Millionen Dollar kostete, doch laut dem Enthüllungsjournalisten Lee Fang „zögerte die staatliche Versorgungskommission“, als es um die Umsetzung ging.

Soll Maui eine „intelligente Insel“ werden?

Link zum Video

Andere vermuten, dass der ungewöhnlich heftige Brand mit einer gezielten Energiewaffe absichtlich ausgelöst wurde, um die Landnahme zu erleichtern. Wie bereits erwähnt, leben viele Bewohner von Lahaina seit Generationen dort und wehren sich seit langem gegen den Verkauf ihrer Grundstücke an Bauträger, die neue Resorts und Hochhäuser errichten wollen.

Einige Twitter/X-Benutzer behaupten, dass es im Januar 2023 eine „Smart City Conference“ in Maui gab. Es gibt jedoch keine Konferenz mit diesem Namen, und einige zeigen fälschlicherweise ein Banner des Hawaii Digital Government Summit 2023, der erst am 25. September 2023 stattfinden wird.

Nach weiteren Nachforschungen konnte ich bestätigen, dass die Konferenz, auf die sich die Leute beziehen, die Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) 2023 ist. Die HICSS findet jedes Jahr im Januar im Hyatt Regency Resort in Maui statt. Auf der diesjährigen Veranstaltung wurden unter anderem die Themen digitale Regierung und elektrische Energiesysteme diskutiert.

Dass es „Great Reset“-Pläne für Maui gibt, ist unbestreitbar. Im August 2018 unterzeichneten die Bürgermeister und Gouverneure von Hawaii eine Vereinbarung, um der erste US-Bundesstaat zu werden, der sich zu einem Plan für 100 % saubere erneuerbare Energien verpflichtet.

Maui war auch der Standort eines Smart-Grid-Demonstrationsprojekts, das zwischen 2011 und 2016 stattfand. Das Projekt mit der Bezeichnung JUMPSmartMaui zielte darauf ab, erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge in größerem Maßstab einzuführen. Das Projekt, das in einer Smart Community Case Study des Mitsubishi Research Institute beschrieben wird, wurde später erweitert. Hawaii hat auch Pläne zur Einführung einer „digitalen Regierung mit künstlicher Intelligenz“. Dies ist das Thema des Hawaii Digital Government Summit im September 2023.

Wurde das Feuer gelegt, um eine Landnahme zu erleichtern?

Der Journalist und Podcaster Efrat Fenigson behauptet außerdem, dass im Jahr 2022 ein Vertrag unterzeichnet wurde, „um in Lahaina, einer historischen Stadt, die nicht neu bebaut werden durfte, Hochhäuser mit Eigentumswohnungen und Geschäften zu bauen“. Da die gesamte Stadt nun in schwelenden Ruinen liegt, ist es viel wahrscheinlicher, dass die Bewohner ihr Land verkaufen, und eine neue Bebauung muss so oder so genehmigt werden.

Wie USA Today berichtet, sind private Bauträger bereits dabei, den Einwohnern Angebote zum Kauf der Grundstücke zu unterbreiten, auf denen einst die Häuser standen, und Gouverneur Green hat erklärt, dass Lahaina nach seinen eigenen Werten“ wiederaufgebaut werden soll, und wir können davon ausgehen, dass dabei die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung im Mittelpunkt stehen werden.

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung sind wiederum Teil der Agenda des Großen Umbaus, die den Übergang zu „intelligenten“ (d. h. von Überwachung geprägten) 15-Minuten-Städten und Kommunen vorsieht, in denen Menschen gemeinsam leben.

Einige Anwohner vermuten den Einsatz von gerichteten Energiewaffen

Obwohl das Feuer mit schwer erklärbaren Anomalien verbunden war, habe ich keine direkten Beweise dafür gesehen, dass gerichtete Energiewaffen (DEWs) eingesetzt wurden, um die Stadt in Brand zu setzen. Reinette Senum hat einen Videokommentar gepostet, gefolgt von 20 Minuten Handyvideos von Einheimischen, die das Feuer miterlebt haben, die ziemlich außergewöhnlich sind und die Sie sich unbedingt ansehen sollten.

„Überall auf der Insel werden Grundstücke von Konzernen aufgekauft, und niemand weiß, wer dahinter steckt. Ausländische Interessen? Die Menschen auf dieser Insel fangen an, die Teile des Puzzles zusammenzusetzen und vermuten, dass es sich dabei um eine große Landnahme handelt …“ Dr. Kathy J. Forti

Abgesehen davon ist es aus Sicht der globalistischen Kabale eine verdächtig „bequeme“ Katastrophe. Sie können nun einspringen und zuvor unerreichbares Land von Leuten kaufen, die zu verzweifelt sind, um es abzulehnen.

Und obwohl ich nicht bereit bin, diese Katastrophe den DEWs in die Schuhe zu schieben, tun einige Bewohner von Maui genau das. In einem LinkedIn-Post vom 12. August 2023 beschreibt Dr. Kathy J. Forti, eine klinische Psychologin, die auf Maui lebt, ihre Erfahrungen:

„Ein Freund rief mich am frühen Dienstagmorgen, dem 8. August, an und sagte mir, dass er an diesem Tag unbedingt nach Lahaina wollte. Er lockte mich mit einem Mittagessen im Cool Cats … sagte ich: ‚Okay. Auf geht’s! Die 30-minütige Fahrt verlief ohne Zwischenfälle, ohne Wind und ohne Warnhinweise. Sobald wir Lahaina erreichten, war der Strom weg. Handy, Internet, Ampeln, GPS, das Notrufsystem 911 (das eigentlich nie ausfallen sollte) und der Stromausfall führten dazu, dass alle Geschäfte und Einkaufszentren sofort geschlossen wurden … Dann kamen die Winde und brachten einen seltenen regenlosen Hurrikan mit Böen von 60-80 mph mit sich. Bäume wurden entwurzelt, und überall fielen Äste und Strommasten herunter … An diesem Tag, als die Brände ausbrachen, gingen keine Evakuierungssirenen los. Auch sie versagten … Diese Brände waren wirklich seltsam. In der Nacht zuvor hatten mein Freund und viele andere nach eigenen Angaben einen sehr unruhigen Schlaf. Ich persönlich erlebte eine seltsame Flutwelle von Energie in meinem Kopf, fast wie ein Anfall … Diese Energieüberflutung setzte sich am nächsten Morgen fort, vor allem, als ich in Lahaina war. Das sagte mir, dass bei dem, was geschah, gerichtete Energie im Spiel war. Dies war nicht nur ein zufälliger Akt von Mutter Natur. Es erinnerte mich an die seltsamen Brände in Paradise, Kalifornien, vor ein paar Jahren, die durch die Stadt fegten und sie von der Landkarte tilgten. Ihr einziges Verbrechen bestand darin, dass sie sich einem Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnprojekt in den Weg stellten, das durch die Stadt verlaufen sollte. Ein wenig Geschichte, um Ihre eigenen Schlüsse zu ziehen: Das historische Lahaina ist der wichtigste Seehafen der Insel. Die Lanai-Fähre fährt von hier aus hin und her, alle kommerziellen Schnorchel- und Tauchunternehmen legen von hier aus ab und die Touristen strömen täglich in Scharen dorthin. Das Problem mit dem historischen Lahaina war, dass es eine große alte hawaiianische Gemeinde gab, die den Bauunternehmern im Weg stand. Jetzt ist es so etwas wie Ground Zero, das zum Katastrophengebiet erklärt wurde, und die Vorschriften des Bundes und der Staaten werden wahrscheinlich über den Haufen geworfen. Es ist ein giftiges Durcheinander. Zweifellos wird man alles auf den Klimawandel schieben und die Bauträger willkommen heißen, die die Insel mit Bulldozern platt machen werden. Überall auf der Insel werden Landstriche von Unternehmen aufgekauft, und niemand weiß, wer dahinter steckt. Ausländische Interessen? Die Menschen auf der Insel fangen an, die Teile des Puzzles zusammenzusetzen und vermuten, dass es sich um einen großen Landraub handelt …“

Andere Zufälle und Anomalien

Ein weiterer interessanter Zufall ist die Tatsache, dass auf Maui das Directed Energy Directorate des U.S. Air Force Research Laboratory (AFRL) beheimatet ist, das vom AFRL als „Kompetenzzentrum der Air Force für gerichtete Energietechnologie“ bezeichnet wird.

Im obigen Video gibt Ryan Cristian von The Last American Vagabond einen Überblick darüber, was wir derzeit über dieses Feuer wissen und beweisen können. Wie Cristian anmerkt, werden Verdachtsmomente über den Einsatz von DEWs zwar routinemäßig als „Verschwörungstheorie“ abgetan, aber DEWs sind eindeutig eine Realität, und wenn sie existieren und funktionieren, kann man wohl davon ausgehen, dass sie eines Tages eingesetzt werden.

Wie Motherboard berichtet, gibt das Pentagon jährlich 1 Milliarde Dollar für DEWs wie Hochenergielaser, Teilchenstrahlen und Hochleistungs-Mikrowellenwaffen aus, und das Maui Directed Energy Directorate behauptet, die allerersten einsatzfähigen DEWs an die US Air Force geliefert zu haben.

Wurde ein DEW eingesetzt und zeitlich auf einen Hurrikan abgestimmt, um die totale Vernichtung von Lahaina sicherzustellen? Laut John Pelletier, dem Polizeichef von Maui, brannte das Feuer heiß genug, um Metall zu schmelzen, und die meisten typischen Brände erreichen einfach nicht die erforderlichen Temperaturen, um Stahl und bestimmte andere Metalle zu schmelzen.

Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass die Brände absichtlich von Brandstiftern gelegt wurden. Wie auch immer das Feuer in Lahaina entstanden ist, es kommt eindeutig denjenigen zugute, die Maui zu einer „intelligenten Insel“ umbauen wollen. Gibt es einen einfacheren Weg, eine ganze Stadt neu zu gestalten, als sie niederzubrennen? Im Moment haben wir nur Indizienverdächtigungen, und wenn tatsächlich DEW verwendet wurde, werden die Täter dies wahrscheinlich niemals zugeben.

