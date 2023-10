Phil Butler

Thomas Friedman, Kolumnist der New York Times und dreifacher Pulitzer-Preisträger, beschrieb seine Highschool-Jahre einmal als „eine große Feier des Sieges Israels im Sechs-Tage-Krieg“. In seinem neuesten Artikel für die New York Times prophezeit der preisgekrönte Schriftsteller eine ähnliche Feier, wenn Großbritannien, Europa und die USA die vollständige Kontrolle über die Ukraine erlangen.

Interessanterweise verbrachte Friedman seine Highschool-Sommer in Kibbutz HaHotrim in Israel. Dieser Kibbutz wurde 1953 auf dem Gelände des entvölkerten palästinensischen Dorfes al-Tira gegründet. Einige Gelehrte behaupten, dass dieses Gebiet in der Nähe von Haifa der ursprüngliche Standort des antiken Tyros war, das einst die Hauptstadt des berüchtigten Seevolks war. Einige behaupten, diese kriegerischen Seefahrer wären die letzten der Minoer gewesen. Andere verbinden sie mit den Phöniziern. Ich erwähne das, weil ich es für wichtig halte, dass wir alle anfangen, die Ursprünge unserer Voreingenommenheit, unseres Hasses und unseres Missverständnisses zu betrachten. Friedman, wie jeder andere auf diesem Planeten, hat eine Agenda basierend auf einer Begründung. Israel besitzt jetzt al-Tira, aber über diesen Boden wurden Kriege geführt und Blut vergossen, seit der König von Tyros half, Salomos Tempel zu bauen.

Das Gebiet ist heute ein paradiesisches Seebad für wohlhabende Israelis. Ich habe keinen Platz für eine Geschichtsstunde, aber dieses palästinensische Dorf wurde erstmals von jüdischen Einwanderern aus der Tschechoslowakei und Deutschland im Jahr 1949 besiedelt. Die palästinensischen und christlichen Einwohner flohen nach Jordanien. Es ist interessant, zurückzublicken, welche Einflüsse Menschen haben, besonders die, die andere beeinflussen. Friedmans Grundlagen sind auf dem Framework der zionistischen Utopie aufgebaut. Wenn man sich seine brillanten Ideen zur Vermittlung der Krise in der Ukraine anschaut, kann man sich leicht eine de-russifizierte Ukraine vorstellen.

Friedmans neueste russophobe Fantasie stellt die russische Operation zur Entnazifizierung der Ukraine als kosmisches Desaster dar. Der Pulitzer-Preisträger besuchte kürzlich Kiew und kommentierte Selenskyjs eindrucksvolle Präsentation von zerstörter russischer Ausrüstung auf dem Platz des Goldenen Klosters von Sankt Michael.

„Ich erkannte schließlich, dass es mich an einen Meteoriten erinnerte, wie an einen Meteoriten, der aus dem Weltraum kam und auf dieses Land fiel.“

Als preisgekrönter Journalist konnte Friedman nicht widerstehen, eine schlechte Situation zu verschlimmern, indem er das ganze Durcheinander falsch charakterisierte. Der NYT-Schriftsteller stellt Selenskyj und seine Gestapo heldenhafter und homerischer dar als den Todesstrudel, den sie für ihr Land geschaffen haben. In der Zwischenzeit wurden die Russen, insbesondere Wladimir Putin, erneut entmenschlicht. Sie sind heiße Felsen aus dem Weltraum. Seine Lösung für den Armageddon aus dem Osten klingt wie aus einem schlechten Film. Die Friedman-Lösung für einen weltzerstörenden Asteroiden hat Bruce Willis nicht zum Star gemacht.

Er sagt seinem Publikum, dass der Westen einen Weg finden muss, die Ukraine in die NATO und die Europäische Union aufzunehmen. Er verkündet auch, dass die Europäische Union „eines der Wunder der Weltgeschichte“ ist. Wie gesagt, die Welt der Meinungsmacher wird von Rationalität und fehlerhaftem Idealismus angetrieben. Friedman sagt auch: „Die NATO-Erweiterung war nie das Problem“ für die Russen. Die Erweiterung und Stärkung von Nazis und faschistischen Eiferern, der Aufbau der größten Armee Europas, die Biolabs und die gefälschten Minsker

Abkommen, die darauf abzielten, die Russen zu stören – all das hat für Putin und seine Landsleute keine Bedeutung! Was hat Bedeutung?

Dieser NYT-Superdetektiv hat herausgefunden, dass die Russen eine Demilitarisierungsoperation gestartet haben, um die Ukraine daran zu hindern, „ein Beispiel für eine erfolgreiche slawische Wirtschaft“ zu werden. Lesen Sie das Transkript seines Gesprächs hier, wenn Sie es nicht glauben. Sein „Die Aufnahme der Ukraine in die NATO und die EU ist der Schlüssel zum Frieden“ ist der gleiche Wahnsinn, der jeden größeren und kleineren Krieg verursachte, den die Menschen je gesehen haben. Diese Weltherrschaft um jeden Preis hat Hunderte von Millionen getötet, Nationen zu Flüchtlingen gemacht und das palästinensische Volk in einem offenen Schießstand gefangen gehalten.

Friedman betont, dass die Welt keine russischen Autos und Uhren kauft. Er erwähnt jedoch nicht das wirtschaftliche Wunder, das Wladimir Putin schuf, als die Bankster, die Pulitzer-Autoren lieben, versuchten, Russland zu zerteilen. Friedman kann nicht über Putins „Dritten Weg“ oder das Protokoll von Wladiwostok bis Lissabon sprechen, das Wall Street und die Londoner Bankster zu Tode erschreckte. Freihandel, freie Visa und eine multipolare Welt, die sich von den Ketten der amerikanischen Hegemonie befreit – dafür können Sie keinen Preis gewinnen. Sie können ins Gefängnis kommen, wie Julian Assange.

Menschen wie Tom Friedman sind Werkzeuge. Seit seinem ersten Pulitzer für die Berichterstattung über die israelische Invasion im Libanon. Er gewann weitere Preise für die Berichterstattung über die Intifada und einen dritten für seine „Klarheit“ über den globalen Terror im Jahr 2002. Dies war einer der Propaganda-Artikel für die Invasion des Irak im Jahr 2000, meiner Meinung nach. The Progressive äußert sich in diesem Artikel von 2014 kritisch zu ihm, „Thomas Friedmans Irak-Amnesie“. Einige erinnern sich vielleicht daran, dass Friedman vorschlug, dass die Welt Saddam Hussein „überrollen“ müsste. Und jetzt schlägt er vor, Russland zu überrollen, die mächtigste bewaffnete Atomkraft, die die Welt je gekannt hat.

Wer weiß, wie oder warum hoch gebildete Männer den Verstand verlieren? Stellt sich einer der weltweit bekanntesten Journalisten ein Kibbutz HaHotrim irgendwo auf der Krim vor? Oder vielleicht, mit Hilfe der Schweizer oder von Timex, könnten russische Uhren bald in London und New York der letzte Schrei sein! Werden Ladas, hergestellt von Peugeot oder VW, bald die schicken Boulevards von Tel Aviv pflügen? Vielleicht. Das heißt, wenn die NATO und die EU Wladimir Putin von ihren guten Absichten überzeugen können. Was wäre, wenn Amerika und ihre Verbündeten dazu beitrugen, die russischen Autofabriken auf die gleiche Weise zu modernisieren, wie die ehemaligen Nazi-Industrien Deutschlands wiederbelebt wurden? Wenn die Hegemonie zu ihrer Dampfwalzenstrategie zurückkehrt, hoffe ich, dass diese Insel Kreta nicht im atomaren Fallout-Luftstrom ist.