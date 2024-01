Zum ersten Mal kann die Welt einen Völkermord live im Fernsehen und in den sozialen Medien verfolgen. Und zum zweiten Mal in der Geschichte schweigt der Westen.

Seit dem Beginn des Gaza-Krieges am 7. Oktober 2023 steht der Nahe Osten in Flammen, was viele Experten vorausgesagt haben, ist eingetreten, der Krieg hat auf den Libanon übergegriffen, die Lage in Syrien hat sich verschlechtert, die Huthis (Jemen) machen mobil und blockieren westliche Schiffe im Roten Meer, und fast täglich gibt es Angriffe auf die amerikanischen Besatzer im Irak durch die Kitab Hisbollah, den irakischen Ableger der libanesischen Hisbollah.

Das jüngste Verbrechen des israelischen Regimes war der Mord an dem iranischen Brigadegeneral Sardar Sayyed Reza Mousavi, einem der ranghöchsten Militärberater der iranischen Revolutionsgarden in Syrien, der kürzlich vom israelischen Regime bei einem Raketenangriff auf Damaskus getötet wurde. Mousavi war ein Kamerad des von Amerika (Trump) ermordeten Generals Haj Qassem Soleimani und mitverantwortlich für die Unterstützung der Widerstandsfront in Syrien gegen die amerikanische Besatzung und ihre westlichen Klientelstaaten.

Im Westen denkt man, es handele sich nur um einen Krieg zwischen Israel und der Hamas, aber es ist ein Konflikt für die Befreiung Palästinas und des gesamten Nahen Ostens geworden, die Achse des Widerstands hat sich tatsächlich gegen die Achse des Bösen erhoben, ironisch gesprochen. Die Achse des Bösen ist ein Pakt, den der ehemalige Präsident der USA, der Kriegstreiber George Bush jr. nach den Anschlägen auf das World Trade Center 2001 geschlossen hat. Die Achse des Bösen sind die Länder, die für die USA und ihre Klientelstaaten die Länder der Achse des Widerstands sind: Syrien, Libanon, Irak, Jemen, Iran und Palästina.

Im Irak ist es vorwiegend die Kitab Hisbollah, ein Ableger der libanesischen Hisbollah, die kürzlich eine Erklärung zum Tod von Sardar Sayyed Reza Mousavi veröffentlichte und sofort einen Anschlag verübte.

„Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen“: „Denen, die bekämpft werden, ist es erlaubt, weil ihnen Unrecht widerfahren ist. Und wahrlich, Allah ist imstande, ihnen den Sieg zu schenken.“ In Fortsetzung unseres Weges des Widerstandes gegen die amerikanischen Besatzungstruppen im Irak und in der Region und als Antwort auf die Massaker der zionistischen Entität an unserem Volk in Gaza haben die Kämpfer des Islamischen Widerstandes im Irak den besetzten Stützpunkt Harir in der Nähe des Flughafens von Erbil im Nordirak mit Drohnen angegriffen. Der Islamische Widerstand bekräftigt seine Entschlossenheit, weiterhin die Hochburgen des Feindes anzugreifen“.

Der Südlibanon befindet sich seit dem israelischen Angriff im Krieg. Wie Sayed Hassan Nasrallah in seiner Rede in Beirut sagte, hat Israel schon vor dem 7. Oktober täglich Drohnen und Raketen auf libanesische Dörfer wie Markaba (an der israelischen Grenze) abgefeuert, wo die meisten Anhänger der Hisbollah und der Amal (einer anderen schiitischen Partei) leben; es gibt Gerüchte, dass Israel die verbotene Chemikalie weißer Phosphor einsetzt. Eine aktuelle Erklärung der Hisbollah – Libanon nach dem Tod von Sardar Sayyed Reza Mousavi.

„Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. „Denen, die bekämpft werden, ist es erlaubt (zu kämpfen), weil ihnen Unrecht widerfahren ist. Und Allah hat die Macht, ihnen den Sieg zu schenken. Dies ist die Wahrheit Allahs, des Erhabenen, des Allmächtigen. Zur Unterstützung unseres standhaften palästinensischen Volkes im Gazastreifen und zur Unterstützung seines tapferen und ehrenhaften Widerstandes und als Antwort auf die Bombardierung von Dörfern und zivilen Häusern haben die Kämpfer des Islamischen Widerstandes am Montag, den 25.12.2023 um 13.00 Uhr eine Stellung der „israelischen“ feindlichen Soldaten in der Nähe des Ortes Hanita mit geeigneten Waffen beschossen, wobei es bestätigte Opfer gab, darunter Tote und Verwundete“.

Kürzlich habe ich in einem Artikel darüber geschrieben, wie sich der Widerstand der Achse des Widerstandes entwickelt hat, vorwiegend in Palästina, wo die Jugendlichen nicht mehr die Steine werfenden Jugendlichen der zweiten Intifada sind, sondern mit neuen Waffen bewaffnet sind. Sie sind auch mit Hightech-Spionagesoftware ausgestattet. Im Westen und in vielen alternativen Medien wurde viel darüber berichtet, dass es sich um eine Verschwörung Israels handelt, das seine eigenen Leute angegriffen hat, es ist natürlich teilweise möglich, dass es eine falsche Flagge war. Aber ich glaube nach wie vor, dass der palästinensische Widerstand und die Achse des Widerstands mit High-Tech-Waffen und Drohnen gut ausgerüstet sind.

Die westliche Welt ist entsetzt über die Blockade des Roten Meeres gegen die Huthis, eine Gruppe der Achse des Widerstands, die seit Jahren gegen das saudische Regime kämpft, das von den USA und ihren westlichen Klientelstaaten unterstützt wird. Auch Frankreich lieferte Waffen an Saudi-Arabien, was in Frankreich einen Skandal auslöste. Nach der grausamen Ermordung von Sardar Sayyed Reza Mousavi haben sie auch eine Erklärung abgegeben.

Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Allah der Allhöchste hat gesagt: „O die ihr glaubt, wenn ihr Allah helft, wird Er euch helfen und eure Füße fest machen. Das ist die Wahrheit Allahs, des Allmächtigen. In Solidarität mit dem unterdrückten palästinensischen Volk, das weiterhin Mord, Zerstörung, Belagerung und Hunger ausgesetzt ist: Die Marine der jemenitischen Streitkräfte hat mit der Hilfe Allahs, des Allmächtigen, eine Operation gegen das Handelsschiff „MSC United“ durchgeführt. Der Beschuss des Schiffes erfolgte, nachdem die Besatzung zum dritten Mal die Aufforderungen der Seestreitkräfte und wiederholte Warnungen ignoriert hatte. Weiterhin führte die Drohnen-Luftwaffe der jemenitischen Streitkräfte eine Militäroperation mit mehreren Drohnen gegen militärische Ziele im Gebiet Umm al-Rashrash „Eilat“ und anderen Gebieten im besetzten Palästina durch.

Einige Wochen nach dem Anschlag vom 7. Oktober war ich im Libanon und spürte, dass ein Krieg kommen würde, aber die meisten Libanesen (einschließlich der Syrer und anderer) wollen keinen Krieg. Ich verbrachte einige Stunden mit Kämpfern der Hisbollah und der Amal, und alle versicherten mir, dass der Krieg bereits im Gange sei, und die Rede von Hassan Nasrallah in der Blauen Moschee im November bestätigte dies.

Der Krieg in Syrien, der 2011 begann, ist nach westlicher Lesart eine Revolution aufgrund der Unzufriedenheit mit der Regierung von Präsident Assad. Aber die wahre Version ist natürlich, dass es ein Staatsstreich der USA und ihrer Klientel NATO/EU war. Ein Stellvertreterkrieg, wie sie es nennen. Der Westen unterstützte radikale islamistische Gruppen wie Al-Qaida und später ISIS (Daesh). Dieser Krieg war die erste Niederlage des Westens seit Vietnam (dank der Hilfe Russlands) und brachte so viel Tod und Barbarei mit sich, dass der Geist aus der Flasche war und große Teile des Nahen Ostens den Westen mit allem, was sie haben, bekämpfen wollen.

War der Geist im Syrienkrieg schon aus der Flasche, so ist dieser jüngste Mord an Sardar Sayyed Reza Mousavi der letzte Strohhalm, der den Widerstand gegen Israel weiter anheizt. Unvergessen sind auch die Morde, die der israelische Mossad in Zusammenarbeit mit den USA und ihren westlichen Klientelstaaten in den vergangenen Jahren an hochrangigen iranischen Generälen und Wissenschaftlern begangen hat. Unvergessen ist insbesondere die Ermordung von Hadsch Qassem Soleimani, dessen treuester und engster Mitarbeiter Sardar Sayyed Reza Mousavi war.

Mit dem Amtsantritt der extremistischsten Regierung, die Israel seit der Staatsgründung 1948 erlebt hat, sind Besatzung, Hass und Gewalt noch weiter eskaliert, eine Situation, die für die palästinensische Bevölkerung nicht mehr erträglich ist und eskalieren musste.

Aber der Krieg findet nicht nur im Gazastreifen statt, auch aus Ramallah, Nablus, Jenin und dem übrigen Westjordanland werden schwere Kämpfe gemeldet. Mit anderen Worten: Ganz Palästina ist in Aufruhr, wie der militärische Führer der Hamas kürzlich erklärte. Es war zu erwarten, dass der Westen Israel weiterhin unterstützen würde, schließlich sind die USA die Hochburg der AIPAC, der israelischen Lobby, die alle politischen Führer beeinflusst (mit Geld und Bestechungsgeldern) und die wiederum die politischen Führer Europas kauft, oder besser gesagt kauft, sagte Diktat, denn für viele ist Europa seit 1945 immer noch von den USA besetzt.

„Der hochrangige Hamas-Führer Osama Hamdan erklärt meisterhaft die Gründe für die Operation, legt die militärischen und politischen Strategien dar und erörtert die Bedingungen für den Widerstand. Es geht um die Befreiung Palästinas und darüber hinaus, die Achse des Widerstands ist jetzt auch beteiligt“, sagte er in einem Interview.

Zum ersten Mal kann die Welt live im Fernsehen und in den sozialen Medien verfolgen, wie ein Völkermord begangen wird. Zum zweiten Mal in der Geschichte schweigt der Westen, also Politiker und Medien, die von Politikern und der zionistischen Lobby gekauft sind. Während des Holocaust an den Juden haben die meisten Europäer geschwiegen, und jetzt, während des Völkermords an den Palästinensern und davor im Rest des Nahen Ostens, schweigen sie und unterstützen wieder die Seite der Mörder und Verrückten. Sie lernen es nie, und das ist einer der Gründe für den Niedergang der sogenannten westlichen Zivilisation.