Achtung: Die alternativen Medien werden GEFÜHRT!

Die alternative Arena wird gekapert, sagt der britische Autor und Redner David Icke, der sich seit vielen Jahren mit diesem Thema beschäftigt.

Icke wird oft für Äußerungen angegriffen, die später – zumindest in alternativen Kreisen – akzeptiert und zum Allgemeingut wurden.

Anfang der 1990er-Jahre sagte er, dass eine kleine Elite die Welt kontrolliere, Anfang der 2000er-Jahre, dass wir in einer Simulation lebten und im Frühjahr 2020, dass „Corona“ ein Witz sei. Seine jüngste Aussage: Die alternativen Medien werden gekapert. Er nannte sie „alternative Mainstream-Medien“. „Das ist sehr gefährlich und es geht wieder von vorn los“.

Ausdrücklich erwähnt er X-Chef Elon Musk, nachdem er zuvor Russell Brand und den britischen Sender GB News erwähnt hatte. Der Deep State verkaufe Twitter, wo man den Leuten bestimmte Dinge präsentiere, nicht einfach an jemanden, der die Meinungsfreiheit schätze, betont Icke.

Er weist darauf hin, dass es in der DNA vieler Menschen liege, nach einem Erlöser zu suchen, auch bei vielen, die sich für aufgeweckt halten. „Das Spiel ist so durchschaubar“.

Dass Alex Jones nach einer Umfrage von Musk wieder auf X ist, gehört laut Icke dazu. „Man wird über den Tisch gezogen, aber die meisten werden das nie verstehen.“

Er weist darauf hin, dass die Entscheidung schon vor langer Zeit getroffen wurde und das Interview mit Tucker Carlson als Vorläufer diente. Musk sei zum neuen Gott der alternativen Mainstream-Medien geworden, und Alex Jones sei neben Musk, Carlson, Rogan, Andrew Tate, Jordan Peterson, Brand, Eva Vlaardingerbroek und den anderen zum Symbol der alternativen Mainstream-Medien geworden, schreibt Icke.

Sie sagen manchmal vernünftige Dinge, aber als kollektive Blockade repräsentieren sie die tieferen Schichten des Kaninchenbaus.

Icke erinnert daran, dass Musks Unternehmen – SpaceX, Neuralink, Tesla usw. – für die Agenda der Globalisten, die die alternativen Mainstream-Medien angeblich ablehnen, von entscheidender Bedeutung sind. Ohne die Unterstützung der Globalisten würde Musks Geschäftsimperium über Nacht zusammenbrechen.

Derweil werden die wirklich alternativen Medien wie erwartet an den Rand gedrängt. „Aber wir sind noch da.“

Auf X werden echte Nachrichten weiterhin zensiert und unterdrückt, während alternative Fake News aktiv verbreitet werden. Beispielsweise wurde ein Screenshot eines Artikels, in dem behauptet wurde, dass Michelle Obama laut offiziellen Regierungsdokumenten keine Kinder habe, millionenfach angeklickt, obwohl in einer Community-Notiz klargestellt wurde, dass es sich um eine Falschmeldung handelte.

Dies ist eine Botschaft von Baxter Dmitry von The People’s Voice, einer Website, die auch in Deutschland gerne zitiert wird. The People’s Voice von Sean Adl-Tabatabai ist eine Clickbait-Operation, die früher YourNewsWire und News Punch hieß und darauf abzielt, alternative Medien zu diskreditieren. Der „Autor“, Baxter Dmitry, existiert nicht, wie Icke vor 10 Jahren gezeigt hat. Und die Leute strömen immer noch in Scharen dorthin.

Ein Screenshot eines Artikels von „Baxter Dmitry“, in dem behauptet wird, dass Bill Gates wegen Vergewaltigung von Kindern eine lebenslange Haftstrafe drohe, wurde mehr als 76.000 Mal geliked und 7,2 Millionen Mal angesehen. Die Nachricht wurde von der Ärztin Anastasia Maria Loupis geteilt, einer der einflussreichsten Personen auf X. Ebenfalls eine gefälschte Nachricht, aber kein Community-Beitrag. Während Nachrichten auf X über die Gefahren der Corona-Impfung mit Community-Notizen bombardiert werden.

Bill Gates hat aufgrund seiner Freundschaft mit dem verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein bereits seine Ehe verloren, aber er ist dabei, noch viel mehr zu verlieren, so die Ermittler, die enthüllten, dass der globalistische Milliardär vor Gericht gestellt und wegen Kindesvergewaltigung angeklagt wird.

Bill Gates has already lost his marriage due his friendship with the convicted pedophile Jeffrey Epstein, but he is about to lose a whole lot more, according to investigators who revealed the globalist billionaire is about to be thrown under the bus and prosecuted on child rape… pic.twitter.com/yRkyimsXkk