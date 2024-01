Die ukrainische Armee wird zerschlagen. Russland beherrscht das Schlachtfeld. So der amerikanische Ökonom Jeffrey Sachs im Gespräch mit dem ehemaligen Anwalt Andrew Napolitano.

Die USA hätten die Ukraine vom Verhandlungstisch ferngehalten und die Ukrainer aufgefordert, weiter zu kämpfen. Dadurch seien Hunderttausende Menschen gestorben, so Professor Sachs.

Präsident Selenskyj und sein oberster General Zaluzhny sind in der Tasche der USA. Sie werden von den USA finanziert und kontrolliert. Es gab ein Blutbad und eine Katastrophe. Und es geht weiter.

JEFFREY SACHS, American economist: Ukraine is now undergoing a massacre. Russia dominates the battlefield. In recent weeks, we have heard many details about how the United States prevented an agreement between Ukraine and Russia that would have freed…