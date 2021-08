Der neue EU-Pakt für Asyl und Migration – die Zerstörung Europas

„Die Welt kann nur verbessert werden durch jene,

die sich ihr auch entgegenstellen.

Die sich anpassen, sind für jegliches tüchtige Leisten verloren.“ Johann Wolfgang von Goethe

Im Schatten der Corona-Plandemie, die das Bewusstsein der Menschen fast vollständig besetzt, bereiten sich umwälzende Dinge vor. Bereits am 23.9.2020 veröffentlichte die EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen einen „Neuen Pakt für Asyl und Migration“, der die „Illegalität zur Legalität machen“ will und die verpflichtende Verteilung von Migranten an den europäischen Außengrenzen vorsieht. Würde er vom Ministerrat und dem EU-„Parlament“ beschlossen, bedeutete dies eine neue ungeheure Flut von Migranten nach Europa, die nach Kennern der Verhältnisse binnen weniger Jahre die ökonomische und kulturelle Zerstörung Europas zur Folge hätte.

I.

Mit blumigen Worten und verschleiernden Phrasen wirbt die EU-Kommission auf ihrer Webseite für dieses Projekt. Dr. Gottfried Curio, wachsamer Innen-Experte der AfD-Bundestags-Fraktion, hat sich gleich am 24.9.2020 der sprachlichen Manipulations-Technik gewidmet und sie