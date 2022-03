Der Pandemie-Vertrag ist eine ausbreitende Seuche – Was der „Pandemie-Vertrag“ für Ihre Gesundheit bedeutet

Mercol.com

Die globalistische Kabale will die Gesundheitssysteme weltweit monopolisieren, und ein heimlicher Angriff ist bereits im Gange in Form eines internationalen Pandemievertrags, der von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagen wurde.

Der Vertrag ist eine direkte Bedrohung für die Souveränität einer Nation, Entscheidungen für sich und ihre Bürger zu treffen, und würde die Demokratie überall aushöhlen. Der Vertrag würde die WHO nicht nur dazu ermächtigen, COVID-Impfungen und Impfpässe weltweit vorzuschreiben, sondern er könnte auch die Macht der WHO ausweiten, die gesamte Gesundheitspolitik weltweit zu diktieren

Der Vertrag würde der WHO auch die Befugnis geben, Gesundheitsinformationen weltweit zu zensieren. Dies wäre katastrophal, da die WHO eine lange Geschichte von Korruption und gesundheitspolitischem Versagen hat, die untrennbar mit Interessenkonflikten verbunden sind.

Wenn Menschen durch die Gesundheitspolitik der WHO zu Schaden kommen, gibt es keine Rechenschaftspflicht, da die WHO diplomatische Immunität genießt.

Bill Gates, der zweitgrößte Geldgeber der WHO, hat auch Pandemieübungen finanziert, darunter Event 201 und die Übung der Nuclear Threat Initiative zur internationalen Reaktion auf vorsätzliche biologische Ereignisse. Bei diesem Szenario ging es um die absichtliche Freisetzung einer gentechnisch veränderten Biowaffe – einer Lungenpest – gegen die es keine Behandlung gibt. Beide Übungen fanden im Jahr 2019 statt.

Die globalistische Kabale will die Gesundheitssysteme weltweit monopolisieren, und ein heimlicher Angriff ist bereits im Gange in Form eines internationalen Pandemievertrags.1 Die Verhandlungen für diesen Vertrag begannen am 3. März 2022.2 Wie The Pulse berichtet (Video oben):

Nach der COVID-19-Pandemie schlägt die Weltgesundheitsorganisation einen neuen Pandemievertrag vor, von dem sie hofft, dass er von genügend Mitgliedsländern angenommen wird, um bis 2024 Realität zu werden.

Nach Ansicht des Generaldirektors Tedros Adhanom Ghebreyesus verhindern „Ich-zuerst“-Ansätze die globale Solidarität, die notwendig ist, um globale Bedrohungen zu bekämpfen. Seine Lösung? Geben Sie der WHO alle Macht.

Der Pandemievertrag ist eine direkte Bedrohung für die Souveränität eines Landes, Entscheidungen für sich und seine Bürger zu treffen, und würde die Demokratie überall aushöhlen.

In den vergangenen zwei Jahren haben die Globalisten im Namen des Schutzes aller Menschen vor Infektionen beispiellose Angriffe auf die Demokratie, die bürgerlichen Freiheiten und die persönlichen Freiheiten, einschließlich des Rechts, die eigene medizinische Behandlung zu wählen, gerechtfertigt. Jetzt will die WHO ihre Pandemie-Führung dauerhaft machen und sie auf die Gesundheitssysteme aller Länder ausweiten.

Vertrag bedroht nationale Souveränität

Wie The Pulse anmerkt, „enthält der Vertrag eine Reihe von Dingen, die die Menschen auf der Welt bedenken sollten, bevor sie diesen Weg einschlagen“. Im vorgestellten Video interviewt Joe Martino von The Pulse Shabnam Palesa Mohamed, ein Mitglied des Lenkungsausschusses des Weltgesundheitsrates, der darauf hinweist, dass der Vertrag der WHO

.. eine unangemessene Menge an Macht, um in souveränen Ländern Entscheidungen darüber zu treffen, wie die Menschen leben und wie sie mit Pandemien umgehen, von Abriegelungen bis hin zu Behandlungsauflagen.

Kurz gesagt, es würde eine Einheitslösung für den Umgang mit Krankheiten geschaffen, ohne Rücksicht auf die unterschiedlichen Situationen in den einzelnen Ländern, und das ist etwas, von dem wir bereits wissen, dass es nicht funktioniert. Der Vertrag stellt eine direkte Bedrohung der Souveränität eines Landes dar, Entscheidungen für sich und seine Bürger zu treffen, und würde die Demokratie überall aushöhlen.

Gleichzeitig würde es jedes Mitgliedsland Millionen von Dollar kosten, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Wie Mohamed erläuterte, muss der Vertrag bei der Weltgesundheitsversammlung im Jahr 2023 zur Abstimmung gestellt werden. Damit er angenommen wird, ist eine Mehrheit erforderlich, und wenn er angenommen wird, sind alle Mitgliedsländer an ihn gebunden.

Der Vertrag ist „ungültig und rechtswidrig“.

Ein weiteres Problem, das Mohamed anspricht, ist, dass viele Länder noch gar nichts von dem Vertrag wissen und dass die WHO möglicherweise versuchen könnte, eine frühere Umsetzung als 2024 zu erreichen – und das alles ohne Beteiligung der Öffentlichkeit. „Das ist undemokratisch und verfassungswidrig und macht den Vertrag daher ungültig und rechtswidrig“, sagt sie.

Sie verweist auch auf die Geschichte der WHO, die von Korruption und zahlreichen Fehlschlägen in der Gesundheitspolitik geprägt ist, die „untrennbar mit Interessenkonflikten verbunden sind“. In einem offenen Brief zum Pandemieabkommen der WHO schreibt der World Council for Health unter anderem:

Das vorgeschlagene WHO-Abkommen ist unnötig und stellt eine Bedrohung der Souveränität und der unveräußerlichen Rechte dar. Es vergrößert die erdrückende Macht der WHO, ungerechtfertigte Pandemien auszurufen, entmenschlichende Abriegelungen zu verhängen und teure, unsichere und unwirksame Behandlungen gegen den Willen der Menschen durchzusetzen. Der WCH [World Council for Health] ist der Ansicht, dass die Menschen das Recht haben, sich an allen Vereinbarungen zu beteiligen, die ihr Leben, ihren Lebensunterhalt und ihr Wohlergehen betreffen.

Die WHO hat sich jedoch nicht auf einen Prozess der Öffentlichkeitsbeteiligung eingelassen, was ein Beweis dafür ist, dass ihre Priorität darin besteht, mehr Macht für sich selbst und ihre korporativen Komplizen zu erlangen, als den Interessen der Menschen zu dienen. Ohne einen unvoreingenommenen demokratischen Prozess ist jede Vereinbarung der WHO, die über die Vereinten Nationen getroffen wird, rechtswidrig, unrechtmäßig und ungültig. In der Vergangenheit hat die WHO-Führung die Menschen im Stich gelassen. Neben vielen anderen Beispielen hat sie den schädlichen H1N1-Impfstoff (Schweinegrippe) für eine umstrittene Pandemie zugelassen.

Ebenso hat die WHO während des COVID-19-Kapitels versagt, als sie Abriegelungen förderte, frühzeitige präventive Behandlungen unterdrückte und Produktinterventionen empfahl, die sich weder als sicher noch als wirksam erwiesen haben. Die WHO darf weder die Gesundheitsagenda der Welt kontrollieren noch die biologische Überwachung durchsetzen. Obwohl sie aus öffentlichen Quellen, die dem Volk gehören, finanziert wird, befindet sie sich in einem ständigen Interessenkonflikt, da sie auch beträchtliche Mittel von privaten Interessen erhält, die ihre Beiträge dazu nutzen, Entscheidungen und Mandate der WHO zu beeinflussen und davon zu profitieren.

Die Gates-Stiftung und die von Gates finanzierte Allianz zur Förderung von Impfstoffen (GAVI) tragen beispielsweise über 1 Milliarde Dollar pro Jahr bei.

Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass Menschen, die durch die Gesundheitspolitik der WHO zu Schaden kommen, nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, weil die WHO diplomatische Immunität genießt. Mohamed zufolge sollte die WHO in Zukunft KEINE Entscheidungen über die Weltgesundheit treffen.

Die ultimative Machtübernahme

Wie Martino feststellte, konzentriert sich der Vertrag zwar angeblich auf die Pandemieplanung und -bekämpfung, doch gibt es ernsthafte Bedenken, dass er auch auf andere Gesundheitsbereiche ausgeweitet werden könnte. Mohamed stimmt dem zu und sagt, dass der Vertrag möglicherweise erweitert werden könnte, wobei er die Verfassung der WHO als Grundlage für diese Erweiterung verwendet. In Artikel 2 der WHO-Verfassung heißt es:

Um ihr Ziel zu erreichen, hat die Organisation folgende Aufgaben: a) als leitende und koordinierende Behörde für internationale Gesundheitsarbeit zu fungieren … k) Konventionen, Abkommen und Vorschriften vorzuschlagen und Empfehlungen zu internationalen Gesundheitsfragen abzugeben … s) internationale Nomenklaturen von Krankheiten, Todesursachen und Praktiken des öffentlichen Gesundheitswesens aufzustellen und erforderlichenfalls zu revidieren … v) allgemein alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um das Ziel der Organisation zu erreichen.

Ihre Macht ist bereits sehr groß, und das Ziel, die WHO in eine globale Gesundheitsdiktatur zu verwandeln, ist praktisch in ihre Verfassung geschrieben. Denken Sie auch daran, dass die WHO die Besonderheit der Massensterben aus der Definition einer Pandemie entfernt hat, sodass eine Pandemie jetzt so ziemlich jede Krankheit sein kann, die in mehreren Ländern auftritt. Sogar Fettleibigkeit könnte theoretisch dafür infrage kommen. Die WHO könnte also, wenn sie die Möglichkeit dazu hätte, auf jede beliebige Weise Macht über die Gesundheitssysteme ausüben.

Vertrag würde der WHO die Macht geben, Impfpässe vorzuschreiben

Während der Großteil der Welt mehr als bereit ist, weiterzumachen, scheint die WHO nicht bereit zu sein, loszulassen. Ein WHO-Beamter erklärte kürzlich gegenüber dem Ottawa Citizen, dass die COVID-Pandemie noch lange nicht vorbei sei.

Der Grund für dieses Zögern, die Pandemie für beendet zu erklären, liegt wahrscheinlich darin, dass die WHO hofft, die Macht zu erlangen, um weltweit Impfpässe und COVID-Impfungen vorzuschreiben. Sie arbeitet bereits an der Schaffung eines globalen Programms für Impfpässe und digitale Identitäten. Wie von WEBLYF berichtet:

Unter dem Deckmantel eines „Vertrauensnetzwerks“ gewinnt eine andere Initiative namens Vaccination Credential Initiative (VCI) ebenfalls an Dynamik. In Zusammenarbeit mit großen Technologieunternehmen, großen Konzernen und großen Universitäten beschreibt sich VCI selbst als eine freiwillige Koalition öffentlicher und privater Organisationen, die sich dafür einsetzen, Einzelpersonen den Zugang zu überprüfbaren klinischen Informationen zu ermöglichen, einschließlich einer vertrauenswürdigen und überprüfbaren Kopie ihrer Impfunterlagen in digitaler oder Papierform unter Verwendung offener, interoperabler Standards.

Wie Off-Guardian berichtet, werden die SMART Health Cards von VCI bereits in 25 amerikanischen Bundesstaaten sowie in Puerto Rico und Washington DC eingesetzt und haben sich zum de-facto Nationalpass der USA entwickelt. Wie in dem Artikel erklärt wird: Die US-Regierung hat im Gegensatz zu vielen europäischen Ländern keinen eigenen offiziellen Impfpass herausgegeben, da sie weiß, dass ein solcher Schritt bei der eher liberal eingestellten US-Öffentlichkeit auf wenig Gegenliebe stoßen würde, ganz zu schweigen davon, dass man sich in der Frage zwischen Bundes- und Landesrecht verheddert.

Die SMART-Karten ermöglichen es ihnen, dieses Problem zu umgehen. Technisch gesehen werden sie nur von den einzelnen Bundesstaaten über Vereinbarungen mit dem VCI eingeführt, der technisch gesehen eine private Einrichtung ist. Da die SMART-Karten jedoch indirekt von der US-Regierung finanziert werden, macht ihre Einführung in allen Bundesstaaten sie zu einem nationalen Standard, wenn auch nur dem Namen nach.

Vereinigte Stämme Neuseelands verurteilen den WHO-Vertrag

Wie NZDSOS feststellt, „Wollen wir so unser Leben leben? Ständig auf Geheiß schattenhafter Individuen und Unternehmen, die jeden unserer Schritte überwachen und bestimmen, was wir tun können und was nicht, bis hin zum Kauf von Lebensmitteln?“

In einem förmlichen Schreiben an die WHO und den Exekutivrat der Weltgesundheitsversammlung hat die Regierung von Aotearoa Nu Tireni in Neuseeland diesen und jeden anderen Vertrag, der die nationale Souveränität infrage stellt, scharf verurteilt:

… Sie werden hiermit förmlich davon in Kenntnis gesetzt, dass die Wakaminenga Māorigovernment von Aotearoa Nu Tireni/Neuseeland in keiner Form einem internationalen Pandemievertrag unter der WHO oder ihrer Versammlung zustimmt. Jedes derartige Konstrukt ist von Anfang an nichtig. Wir, die Vereinigten Stämme und Erbhäuptlinge, repräsentieren die einzige derzeit rechtmäßige Regierung Neuseelands. Die derzeitige neuseeländische Regierung, die von Jacinda Ardern repräsentiert wird, ist eine illegitime Regierung, da sie ein Unternehmen ist (SEC CIK #0000216105), das bei der US Security & Exchange Commission als Her Majesty the Queen in Right of New Zealand gelistet ist.

Gemäß der Clearfield-Trust-Doktrin hat ein Unternehmen kein implizites Recht, ein souveränes Volk zu regieren. Wir bekunden hiermit unser Misstrauen gegenüber den Handlungen oder der Autorität der Körperschaft, die sich in unserem Hoheitsgebiet unrechtmäßig als Regierung ausgibt. Diese rechtswidrige Ardern-Regierung und ihre Minister werden von der Nga Tikanga Māori Law Society und der Wakaminenga Maori-Regierung von Nu Tireni des Völkermordes, der Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt, weil sie vorsätzlich das Leiden und den Verlust von Menschenleben missachtet haben, die durch ihre rechtswidrige Reaktion auf die als COVID-19 bekannte Biowaffe und die rechtswidrige Zwangsverabreichung eines Giftes an unser Volk sowie durch erzwungene medizinische Experimente verursacht wurden.

Die WHO und Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, denen ebenfalls schwere Verbrechen im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung vorgeworfen werden, haben weder das Recht noch die Befugnis, eine verbindliche Vereinbarung im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung zu treffen, egal in welcher Gerichtsbarkeit, und wir fordern, dass diese Versuche sofort eingestellt werden, bis das Ergebnis dieser Anklagen gemäß den Römischen Statuten 6, 7 und 8 vorliegt, die am 6. Dezember 2021 beim Internationalen Strafgerichtshof eingereicht wurden … Sie werden hiermit angewiesen, Gespräche oder Verhandlungen mit der rechtswidrigen Arden-Regierung, einer neuseeländischen Körperschaft, bekannt als Ihre Majestät, die Königin im Recht von Neuseeland, einzustellen. Die Wakaminenga Maori-Regierung von Aotearoa Nu Tireni behält sich das Recht vor, mit jedem internationalen Partner ihrer Wahl, einschließlich des World Council for Health (WCH), zu diskutieren/verhandeln.

Vertrag würde globale Zensur von Gesundheitsinformationen schaffen

Der Vertrag würde der WHO auch die Macht geben, Gesundheitsinformationen weltweit zu zensieren. Auf der Webseite des Europäischen Rates, auf der der Pandemievertrag diskutiert wird, heißt es unter der Überschrift „Wiederherstellung des Vertrauens in das internationale Gesundheitssystem“:

Das Abkommen … wird die Grundlage für eine bessere Kommunikation und Information der Bürger schaffen. Fehlinformationen bedrohen das Vertrauen der Öffentlichkeit und können die Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit untergraben. Um das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen, sollten konkrete Maßnahmen vorgesehen werden, um den Fluss zuverlässiger und genauer Informationen zu verbessern und Fehlinformationen weltweit zu bekämpfen.

Mit anderen Worten: Im Rahmen dieses Abkommens ist eine noch stärkere Zensur zu erwarten, als wir sie bisher erlebt haben. Technologieunternehmen haben bereits bewiesen, wo ihre Loyalität liegt, und das ist nicht bei der Öffentlichkeit.

Google, Facebook, Twitter, Instagram und andere haben so gut wie jeden, der Gesundheitsinformationen postet, die den Aussagen der WHO zuwiderlaufen, aus dem Verkehr gezogen – von realen Daten und nachprüfbaren Fakten ganz zu schweigen. Auch Finanzplattformen haben Menschen aus demselben Grund gesperrt. Nun stellen Sie sich vor, es gäbe ein verbindliches internationales Gesetz, das all diese Zensur vorschreibt.

Ihr Drehbuch wurde 2019 enthüllt

Offiziell ist die Bill & Melinda Gates Foundation nach der US-Regierung der zweitgrößte Geldgeber der WHO, aber die kombinierten Beiträge der Gates Foundation und von GAVI machten Gates 2018 zum inoffiziellen Top-Sponsor der WHO.

Gates hat auch Pandemieübungen finanziert, darunter Event 201, das am 18. Oktober 2019 stattfand und für seine außerordentlich genauen „Vorhersagen“ der COVID-Pandemie nur wenige Monate vor deren Ausrufung bekannt wurde. Zu den weiteren Sponsoren gehörten das Weltwirtschaftsforum und die Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Zu Beginn des Jahres, am 14. Februar 2019, finanzierte Gates jedoch auch die Pandemieübung der Nuclear Threat Initiative (NTI) für hochrangige Führungskräfte aus aller Welt zur internationalen Reaktion auf vorsätzliche biologische Ereignisse, die in München stattfand.

Die NTI wurde gegründet, um Bedrohungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von Atomwaffen zu bewerten und zu reduzieren, hat sich aber inzwischen auch auf biologische Bedrohungen ausgedehnt. Gates hat der NTI auch Zuschüsse für die Entwicklung von Impfstoffen im Zusammenhang mit biologischen Bedrohungen gewährt.

Während Event 201 einen fiktiven Coronavirus-Ausbruch zum Gegenstand hatte, ging es bei der NTI-Übung um die Reaktion auf „vorsätzliche, folgenschwere biologische Ereignisse“. Mit anderen Worten: eine absichtliche Freisetzung einer gentechnisch hergestellten Biowaffe – in diesem Fall einer Lungenpest – gegen die es keine Behandlung gibt. Dieses Übungsszenario war das erste seiner Art. Das Video oben zeigt eine Zusammenfassung der vierstufigen Übung.

Mitte November 2019 berichteten The Guardian, The New York Times, The Washington Post und andere, dass bei zwei Menschen in China tatsächlich die Lungenpest diagnostiziert worden war.

Neben der Bill & Melinda Gates Foundation wurde die NTI-Veranstaltung vom Wellcome Trust gesponsert, dem „philanthropischen Arm“ von GlaxoSmithKline und einem Investor in Vaccitech, der die Patente für AstraZenecas COVID-Impfstoff besitzt. Sowohl Gates als auch Wellcome sind Teil des technokratischen globalistischen Netzwerks, das „The Great Reset“ vorantreibt.

Ein weiterer Sponsor war die Georgetown University, die auch die Bibliothek des Weltwirtschaftsforums für COVID-19-Behandlungen kuratiert hat (in erster Linie für antivirale Medikamente und COVID-Gentransfer-Injektionen).

Die Kuratierung erfolgte durch drei Professoren der Georgetown University und Rebecca Katz, Direktorin des Georgetown Center for Global Health Science and Security. Katz ist auch als Autorin des NTI-Papiers „A Spreading Plague: Lessons and Recommendations for Responding to a Deliberate Biological Event“ (Lehren und Empfehlungen für die Reaktion auf ein absichtliches biologisches Ereignis), das im Juni 2019 veröffentlicht wurde und in dem die Schlussfolgerungen aus der Übung vom Februar 2019 zusammengefasst sind.

Eine sich ausbreitende Plage

Zusammen bilden diese beiden Pandemieübungen – die beide von Gates gesponsert wurden – ein Drehbuch dafür, wie man einen biologischen Angriff inszeniert und dann die Wahrheit vor der Welt verbirgt, um nicht nur kurzfristig davon zu profitieren, sondern auch die Macht zu zentralisieren, den Wohlstand dauerhaft zu übertragen und die soziale und finanzielle Ordnung nach den eigenen Vorstellungen zu verändern.

Es überrascht nicht, dass eine Reihe von Teilnehmern der Veranstaltung 201 auch an der Übung des NTI teilnahmen und Positionen in technokratischen Institutionen wie Wellcome, der WHO und dem Weltwirtschaftsforum innehaben.

Bei Event 201 ging es nicht darum, Heilmittel zu finden und Leben zu retten, sondern darum, wie man „Fehlinformationen“ kontrollieren kann. Ein großer Teil dieser Übung konzentrierte sich auf die Schaffung einer wirksamen Propaganda und Zensur. In ähnlicher Weise enthält „A Spreading Plague (Eine sich ausbreitende Plage)“ auch die Empfehlung, private Unternehmen als „Aktivposten“ anzuwerben, um die Aufträge der Globalisten auszuführen:

In den Jahren 2019 und 2020 sollten internationale Organisationen, darunter die WHO, das UNODA [Büro der Vereinten Nationen für Abrüstungsfragen] und das Weltwirtschaftsforum, Unternehmen des Privatsektors einladen, um Lücken und konkrete nächste Schritte zur Stärkung der Fähigkeit von Unternehmen zur Bereitstellung von Ressourcen zur Unterstützung der internationalen Reaktion auf vorsätzliche biologische Angriffe und andere biologische Ereignisse von großer Tragweite zu ermitteln.

In dem NTI-Szenario – in dem ein fiktives Land namens Carta eine biologische Waffe entwickelt und im Nachbarland Vestia freigesetzt hat – sehen wir auch merkwürdige Parallelen zu aktuellen Anschuldigungen Russlands, das behauptet, in der Ukraine würden biologische Waffen erforscht, was Verteidigungsmaßnahmen erforderlich mache.

Alles in allem trägt die NTI-Tabletop-Übung nur dazu bei, dass sich die Beweise häufen, die darauf hindeuten, dass die COVID-Pandemie aus finanziellen und geopolitischen Gründen vorsätzlich und im Voraus geplant war. Es war eine Machtübernahme.

Der Pandemievertrag mit der WHO ist genau das, was das Weltwirtschaftsforum und seine Verbündeten jetzt brauchen, denn er wird die technokratische Kabale fest in die Verantwortung für die Biosicherheit der ganzen Welt bringen und sie ermächtigen, den Rest der Agenda von The Great Reset umzusetzen.

Sie können mehr über The Great Reset auf der Website des Weltwirtschaftsforums und in Klaus Schwabs Buch „COVID-19: The Great Reset“ (aber vielleicht sollten Sie zuerst die überwältigend negativen Kommentare auf Amazon lesen).

In einem Artikel des Weltwirtschaftsforums vom 21. Juli 2020 heißt es, dass die durch die COVID-19-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Verheerungen „das Potenzial haben, den globalen Wohlstand auf Generationen hinaus zu beeinträchtigen“. Die Antwort, so das Weltwirtschaftsforum, besteht darin, dass die Länder dafür sorgen müssen, dass das Wirtschaftssystem „wieder besser aufgebaut wird“.

Täuschen Sie sich nicht: Dieser eingängige Slogan ist Teil des Great Reset-Plans und kann nicht davon getrennt werden, so altruistisch er auch klingen mag. Teil des „building back better“ ist die Umstellung des Finanzsystems auf ein vollständig digitales, zentral gesteuertes Währungssystem, das an einen Impfpass und/oder ein digitales Identitätssystem gebunden ist.

Zusammen werden sie ein allgegenwärtiges System der sozialen Kontrolle bilden, da erwünschte Verhaltensweisen durch den Verlust verschiedener „Privilegien“, einschließlich des Zugangs zu den eigenen Finanzen, gefördert und unerwünschte abgeschreckt werden können. Digitale Währungen können sogar vom Emittenten so programmiert werden, dass sie nur für bestimmte Arten von Käufen oder Ausgaben verwendet werden können.

Obwohl es sehr schwierig sein wird, diesen außer Kontrolle geratenen Zug, den Großen Reset, zu stoppen, besteht ein Teil unserer Verteidigung darin, sich dem Pandemievertrag der WHO zu widersetzen und zu verhindern, dass er Realität wird, da wir sonst unsere nationale Souveränität verlieren.

