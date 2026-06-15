„Der Selbstmord Europas“ – Der historische EU-Migrationspakt tritt heute in Kraft, während sich die Gräben vertiefen

Von Remix News Staff

Als Reaktion auf den heute vorgestellten EU-Migrationspakt zeigt sich Merz erfreut, Le Pen fordert ein Referendum über Einwanderung, und der EU-Migrationskommissar droht Ländern wie Ungarn mit „harten Maßnahmen“, sollten sie sich nicht daran halten

Vor sechs Jahren, im Jahr 2020, bezeichnete die französische Politikerin Marine Le Pen den damals in Planung befindlichen Migrationspakt als den „Selbstmord Europas“. Sie sagte, er würde 60 bis 70 Millionen neue Migranten nach Europa bringen, wie Remix News damals berichtete.

Europa wird bald erfahren, wie prophetisch seine Kritiker gewesen sind. Am 12. Juni trat der höchst umstrittene EU-Migrationspakt offiziell in Kraft und löste sofort eine tiefe politische Spaltung auf dem gesamten Kontinent aus.

Brüssel signalisiert bereits eine harte Linie gegenüber Widerständen; der EU-Migrationskommissar räumte kürzlich ein, dass die Union ein „hartes Durchgreifen“ gegen Mitgliedstaaten vorbereitet, die sich weigern, die neuen Umverteilungsrichtlinien einzuhalten.

Im Zentrum der Kontroverse stehen die im Pakt festgelegten verbindlichen Migrantenquoten, die von Brüssel als „Lastenteilung“ bezeichnet werden. Kritiker argumentieren, dass dieses Verteilungssystem Ländern wie Deutschland und Frankreich in der Praxis einen bequemen Mechanismus bietet, um Asylsuchende an mittel- und osteuropäische Länder – wie Polen und Ungarn – abzugeben, die seit jeher eine strikte Anti-Flüchtlings-Haltung vertreten.

Europas einwanderungskritische Politiker reagieren bereits auf ein Gesetz, das ihrer Meinung nach eine Katastrophe für Europa bedeuten wird. Le Pen fordert sechs Jahre später ein „Verfassungsreferendum zur Einwanderung“.

„Morgen tritt der Migrationspakt in Kraft. Er verpflichtet die Staaten der Europäischen Union, Migranten aufzunehmen, andernfalls drohen Geldstrafen. Wenn wir an die Macht kommen, werden wir den Franzosen ein Verfassungsreferendum über Einwanderung vorschlagen, das einzige Mittel, um die Kontrolle über unsere Migrationspolitik zurückzugewinnen“, schrieb sie auf X.

Demain, le Pacte des migrations entrera en vigueur. Il imposera aux États de l’Union européenne d’accueillir des migrants, sous peine d’amendes.



Lorsque nous arriverons au pouvoir, nous proposerons aux Français un référendum constitutionnel sur l’immigration, seul moyen pour… — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 11, 2026

Übersetzung von „X“: Morgen tritt der Migrationspakt in Kraft. Er wird den Mitgliedstaaten der Europäischen Union auferlegen, Migranten aufzunehmen, unter Androhung von Geldstrafen.

Wenn wir an die Macht kommen, werden wir den Franzosen ein konstitutionelles Referendum über die Einwanderung vorschlagen, das einzige Mittel, um die Kontrolle über unsere Migrationspolitik zurückzugewinnen.

Die finanziellen Sanktionen bei Nichteinhaltung sind drastisch. Regierungen, die sich nicht daran halten, müssen mit Geldstrafen von bis zu 21.000 Euro pro Migrant rechnen, was für die widersprechenden Staaten Kosten in Höhe von Hunderten Millionen Euro bedeuten könnte. Darüber hinaus sieht der Pakt vor, dass diese finanziellen Sanktionen in den kommenden Jahren nach oben angepasst werden können, was die Kosten für die Nichteinhaltung schnell auf Milliarden Euro ansteigen lassen könnte.

Unterdessen begrüßen andere etablierte europäische Politiker diesen Schritt. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz versuchte, den Migrationspakt als positiven Schritt zur Steuerung der Einwanderung darzustellen.

„Die Wende in der Migrationspolitik ist eingeleitet – national und auf europäischer Ebene. Ab heute gilt das Gemeinsame Europäische Asylsystem: bessere Kontrolle und Ordnung, schnellere Verfahren und eine gerechte Verteilung der Verantwortung. Die Reform muss effektiv umgesetzt werden. So wird unser Land davon profitieren“, schrieb Merz.

Die Migrationswende ist eingeleitet – national und europäisch. Ab heute gilt das Gemeinsame Europäische Asylsystem: bessere Steuerung und Ordnung, schnellere Verfahren, gerechte Verteilung von Verantwortung. Die Reform muss effektiv umgesetzt werden. So profitiert unser Land. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 12, 2026

Natürlich versucht die EU auch, den Pakt in den sozialen Medien zu bewerben.

Fairer rules, shared responsibility and stronger coordination. The EU pact on migration and

asylum starts applying today.



🎥 Watch our video to learn more. pic.twitter.com/ikhjI4P3n5 — EU Council (@EUCouncil) June 12, 2026

Übersetzung von „X“: Faire Regeln, geteilte Verantwortung und stärkere Koordination. Der EU-Pakt über Migration und Asyl wird heute angewendet.

Das Endziel des EU-Migrationspakts

Sprachlich gesehen stellt die Betonung der EU auf die Verteilung der „Last“ der Migration eine deutliche rhetorische Abkehr vom Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2016 dar. Vor einem Jahrzehnt wurden Neuankömmlinge von Brüssel weithin als Europas zukünftige Arbeitskräfte gepriesen – als Ärzte, Anwälte und Ingenieure, die dazu bestimmt seien, die alternden Rentensysteme des Kontinents zu retten. Heute ist diese idealistische Sprache durch das utilitaristische Vokabular der Bewältigung einer „Last“ ersetzt worden.

Strategisch fungiert der Pakt als politisches Druckventil. Durch die Verringerung der unmittelbaren Konzentration von Migranten in Westeuropa hofft Brüssel, den raschen Wahlaufschwung populistischer rechter Parteien abzuschwächen. Gleichzeitig zielt der Rahmen darauf ab, demografische Vielfalt in osteuropäische Länder zu bringen, die von der EU-Führung seit langem als übermäßig homogen und politisch konservativ kritisiert werden. Langfristig könnten die Einbürgerung und die Familienzusammenführung dieser Migranten die Wahldynamik in diesen traditionell konservativen Regionen zugunsten linker und migrationsfreundlicher Parteien grundlegend verändern.

Die Bevölkerung in Mittel- und Osteuropa lehnt eine erzwungene Umsiedlung jedoch nach wie vor mit überwältigender Mehrheit ab. Jahrzehntelange Umfragen zeigen eine tief verwurzelte gesellschaftliche Präferenz für die Beibehaltung der aktuellen demografischen Strukturen, was die Voraussetzungen für einen langwierigen verfassungsrechtlichen und politischen Stillstand zwischen den nationalen Hauptstädten und Brüssel schafft.

Ungarn unter neuer Führung

Das politische Schachbrett der EU hat sich mit dem jüngsten Machtwechsel in Ungarn ebenfalls erheblich verschoben. Der ehemalige Ministerpräsident Viktor Orbán, lange Zeit der schärfste Gegner der Brüsseler Migrationsquoten, wurde von Ministerpräsident Péter Magyar abgelöst.

Ein Bericht im Newsletter von Euractiv stellt die Frage, „ob einige nationale Regierungen bereit sind“ für den EU-Migrationspakt, der „Fragen aufgeworfen hat, ob Brüssel gegen nicht konforme Hauptstädte hart durchgreifen muss“.

In einem Interview erklärte Migrationskommissar Magnus Brunner, man sei bereit, „Zuckerbrot und Peitsche“ einzusetzen, um Länder wie Ungarn auf Linie zu bringen.

„Der Pakt sieht sowohl Zuckerbrot als auch Peitsche vor. Man erhält also Fördermittel, man bekommt Geld, nur wenn man den Pakt umsetzt“, sagte er.

Tatsächlich macht Euractiv keinen Hehl daraus, dass Magyar in der Frage der Migrantenquoten durchaus bereit sein könnte, die Öffentlichkeit zu verraten.

„Péter Magyar, Ungarns Ministerpräsident, der sich einst entschieden gegen den EU-Migrationspakt aussprach, hält sich nun alle Optionen offen. Von der oppositionellen Fidesz unter Druck gesetzt, eine Umsetzung auszuschließen, wich er der Frage aus und sagte lediglich, dass es unter einer Tisza-Regierung ‚keine illegalen Migranten in Ungarn geben wird‘“, schrieb Euractiv.

Diese sorgfältig formulierte Unterscheidung lässt die Tür weit offen für die Ankunft von Migranten, die im Rahmen des neuen EU-Rahmens „legal“ abgefertigt werden. Es überrascht nicht, dass Kommissar Brunner den Kurswechsel der neuen ungarischen Regierung lobte, die Regierung als „sehr konstruktiv“ bezeichnete und hinzufügte: „Unsere Aufgabe ist es, die Vorteile für Ungarn zu erklären und sie auf politischer Ebene sichtbar zu machen.“

Sicherlich war Brunner klug genug, den neuen Migrationspakt nicht als „Selbstmord Europas“ darzustellen, während er versuchte, die neue ungarische Regierung einzuschüchtern. Das muss man ihm zugutehalten.