Andrew Korybko

Viele MAGA-Anhänger erinnern sich daran, als „russische Propagandisten“ diffamiert worden zu sein, weil sie dies geglaubt haben.

Die Enthüllung der scheidenden Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, Tulsi Gabbard, dass die USA einige ukrainische Biolabore finanziert haben – genau wie Russland es behauptet hatte –, löste in den sozialen Medien einen Sturm aus. Während einige MAGA-Anhänger unter der Führung von Laura Loomer behaupteten, dies beweise angeblich, dass sie und andere Personen, die man grob als „MAGA-Dissidenten“ bezeichnen könne, Teil einer „russischen Einflussoperation“ (RIO) seien, worüber hier gesprochen wurde, sind andere stolz auf das, was sie getan hat, da sie sich daran erinnern, dass ihnen von der Regierung gesagt wurde, dies sei nicht wahr.

Dieses Video hier zeigt die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, wie sie mit der Wahrheit sehr locker umging. Man kann auch die Tweets ihrer späteren Nachfolgerin Karine Jean-Pierre hier lesen, in denen sie dasselbe tat. Beide bestritten, dass die von den USA finanzierten Biolabore in der Ukraine mit biologischen Kriegsführungsprogrammen verbunden seien, doch Tulsi hat nun das Gegenteil bewiesen. Die Biden-Regierung hat die Amerikaner also belogen, und viele wurden infolgedessen als „russische Propagandisten“ diffamiert, weil sie glaubten, was Russland zutreffend behauptet hatte.

Jeder kann angesichts von Tulsis Enthüllung, dass Russland in Bezug auf die von den USA finanzierten Biolabore in der Ukraine die Wahrheit gesagt hat, weiterhin jede beliebige Meinung darüber haben, ob Russlands Spezialoperation gerechtfertigt ist oder nicht. Die innenpolitische Bedeutung von Tulsis Enthüllung besteht jedoch darin, dass diejenigen, die diffamiert wurden, nun rehabilitiert sind. Darüber hinaus zeigt die daraus resultierende Spaltung innerhalb der MAGA-Bewegung zu diesem Thema, dass ein erheblicher Teil der Bewegung unter der Führung von Laura nun stillschweigend die Biden-Regierung in dieser Frage verteidigt – was ironisch ist.

Die persönlichen Fehden, die sie gegen Tulsi führen, haben dazu geführt, dass sie demokratische Argumentationsmuster über russische Einflussoperationen nachplappern, während die Demokraten sich zurücklehnen und MAGA dabei zusehen, wie sich die Bewegung wegen dieser Verschwörungstheorie selbst zerfleischt. Sicherlich versucht Russland – wie alle Länder – Einfluss auf andere Regierungen und Gesellschaften auszuüben. Doch weder Tulsi noch die Behauptungen über US-finanzierte Biolabore in der Ukraine sind russische Einflussoperationen. Was auch immer man persönlich von ihr und ihren politischen Ansichten halten mag: Sie steckt nicht mit Russland unter einer Decke, und die genannten Labore existieren tatsächlich.

Es ist kaum vorstellbar, dass die Demokraten jemals derart öffentlich gegeneinander kämpfen würden, wie MAGA es derzeit tut. Beispielsweise würde kein prominentes Mitglied ihrer Bewegung auf Laura Loomers Ebene einen demokratischen Amtsträger dafür verurteilen, dass dieser enthüllt, Trump 1.0 oder Trump 2.0 habe in einer Angelegenheit von internationaler Bedeutung gelogen – geschweige denn diesen und diejenigen, die den von ihm offengelegten Fakten zustimmen, beschuldigen, Teil einer ausländischen Einflussoperation zu sein. Das ist ein Phänomen, das aufgrund der vielen kleinlichen persönlichen Fehden innerhalb dieser Bewegung einzigartig für MAGA ist.

Die Demokraten haben allen Grund, diese Spaltungen vor den Zwischenwahlen im November und anschließend mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2028 auszunutzen, um die Kontrolle über die Regierung zurückzugewinnen. Während Russland missbilligt, dass Trump den „Geist von Anchorage“ gebrochen hat – womit gemeint sein soll, dass er Putin versprochen habe, Selenskyj zum Rückzug aus dem Donbass zu bewegen, um im Gegenzug die Feindseligkeiten zu beenden –, neigen die Republikaner insgesamt dazu, Russland gegenüber relativ – das Schlüsselwort lautet relativ – pragmatischer zu sein als die Demokraten.

Es ist daher unlogisch zu spekulieren, Russland kontrolliere die „MAGA-Dissidenten“ – geschweige denn die Direktorin des Nationalen Geheimdienstes, unter deren Aufsicht Trumps Neo-Reagan-Doktrin in seiner zweiten Amtszeit den russischen Einfluss weltweit zurückgedrängt hat. Diese Verschwörungstheorie hilft lediglich den Demokraten dabei, MAGA nach dem Prinzip „Teile und herrsche“ zu spalten. Dieses Ziel treibt Trump-Loyalistin Laura unwissentlich voran, indem sie dieser abwegigen Behauptung Glaubwürdigkeit verleiht. Da die beiden befreundet sind, täte Trump gut daran, ihr zu sagen, sie solle damit aufhören und sich so schnell wie möglich wieder dem Kampf gegen die Demokraten widmen.