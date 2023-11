Der Selbstzerstörungsmechanismus wurde aktiviert.

Es gibt einige Science-Fiction Filme, deren dramatischer Höhepunkt mit der kurz bevorstehenden Selbstzerstörung eines Raumschiffs gesetzt wird, weil von mindestens einem der Protagonisten nur darin die letzte Chance zur Rettung der Zivilisation gesehen wird.

An Helden, die in Situationen freiwillig selbst mit in den Tod gehen, mangelt es nicht. Auch nicht an tiefer Dankbarkeit, in die sich Tränen der Freude mischen, bei den Überlebenden.

Wäre Deutschland ein Raumschiff, der Bordcomputer würde über die Lautsprecher auf allen Decks die Minuten und Sekunden bis zur Selbstzerstörung herunterzählen.

Von der Fantasiewelt der Drehbuchautoren her kommend, stellt sich allerdings die Frage: „Wer oder was, welche Bedrohung, wird durch die Selbstzerstörung beseitigt, und und wer oder was soll damit gerettet werden?“