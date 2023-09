Der seltsame Fall der sich ausbreitenden Allergie gegen Fleisch

„Eine seltene Fleischallergie, die durch Zeckenstiche hervorgerufen wird, ist auf dem Vormarsch und könnte bereits bis zu 450.000 Menschen betroffen haben“, erklärt die CDC und fügt hinzu, dass es einen „starken Anstieg von Fällen des Alpha-Gal-Syndroms (AGS)“ gebe.

Das AGS, so die CDC, „wird auf den Speichel und die blutsaugenden Bisse der einsamen Sternzecke zurückgeführt, die Menschen krank machen können, wenn sie bestimmte Fleisch- und Tierprodukte von Säugetieren verzehren“.

Dies scheint eine weitere Propaganda der Globalisten zu sein, um ihre „fleischlose Agenda“ voranzutreiben, und Simon Lee, wissenschaftlicher Leiter von Anew UK , fragt sich, ob dies „die politisch bequemste Allergie in der Geschichte“ sei.

Der seltsame Fall einer sich ausbreitenden Allergie gegen Fleisch.

Von Simon Lee

Nach Angaben des US-Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) sind Allergien gegen rotes Fleisch, die durch bestimmte Zeckenarten ausgelöst werden, ein „wachsendes Problem der öffentlichen Gesundheit“.

(AGS) ist eine schwere und potenziell lebensbedrohliche allergische Reaktion auf eine Zuckerart namens Alpha-Gal, die in den meisten Säugetieren vorkommt.

Durch den Biss der Schildzecke kann Alpha-Gal über einen nicht-oralen Weg in den Körper gelangen und den Körper darauf vorbereiten, eine Immunreaktion auszulösen, sobald Zucker aufgenommen wird.

Amblyomma americanum (Einsame Sternzecke) kommt im Südosten und Osten der Vereinigten Staaten sowie in Mexiko und Teilen Kanadas vor. Der Name „Einsamer Stern“ rührt daher, dass die Zecke nur einen einzigen Fleck auf dem Rücken hat, sie wird aber auch als nordöstliche Wasserzecke oder Truthahnzecke bezeichnet.

Der Gemeine Holzbock überträgt seltener Lyme-Borreliose als andere Zecken, aber es wird vermutet, dass er neben AGS auch andere Krankheiten überträgt.

Sie nutzt dichtes Unterholz oder hohes Gras, um sich an ihrem Opfer festzuhalten, und kommt sowohl in Waldgebieten als auch in Gebieten zwischen Gras- und Waldökosystemen vor.

Laut CDC:

„Die Zahl der AGS-Verdachtsfälle in den Vereinigten Staaten ist seit 2010 deutlich angestiegen, wobei Staaten mit etablierten Populationen von Schildzecken am stärksten betroffen sind, obwohl AGS-Verdachtsfälle auch in Gebieten außerhalb des Verbreitungsgebietes dieser Zecke festgestellt wurden“.

Da einige dieser Zecken Hirsche jagen, können sie durch Herdenwanderung über Staatsgrenzen hinweg in neue Umgebungen verschleppt werden. Dies bedeutet, dass eine Zunahme der Rotwildpopulationen und/oder Umweltfaktoren, die zu Herdenwanderungen führen (z. B. Landentwicklung), für die Einschleppung von Alpha-Gal-Zecken in andere Staaten verantwortlich sein können.

Im Gegensatz zu allergischen Reaktionen auf andere Nahrungsmittel, die normalerweise sofort auftreten, können AGS-Reaktionen 3 bis 6 Stunden nach dem Verzehr von rotem Fleisch auftreten und manchmal zu schweren, lebensbedrohlichen anaphylaktischen Reaktionen führen.

Die Symptome des AGS können leicht bis schwerwiegend sein und umfassen Hautausschlag, Nesselsucht, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Kurzatmigkeit, Magenschmerzen und Sodbrennen.

Laut Dr. Johanna Salzer:

„Die Belastung durch das Alpha-Gal-Syndrom in den Vereinigten Staaten könnte beträchtlich sein, wenn man bedenkt, dass ein großer Prozentsatz der Fälle aufgrund unspezifischer und inkonsistenter Symptome wahrscheinlich nicht diagnostiziert wird.

Ärzten mangelt es an klinischem Bewusstsein, aber bei Verdacht auf AGS gibt es einen Bluttest, der nach spezifischen Antikörpern gegen Alpha-Gal sucht.

Eine CDC-Umfrage ergab, dass 42 % der 1 500 befragten US-amerikanischen Gesundheitsexperten noch nie von AGS gehört hatten, 35 % sagten, sie seien „nicht sehr zuversichtlich“ in Bezug auf ihre Fähigkeit, AGS zu diagnostizieren, und nur 5 % gaben an, sie seien „sehr zuversichtlich“.

Zwischen 2010 und 2022 wurden offiziell etwa 110.000 AGS-Fälle diagnostiziert, die tatsächliche Zahl der AGS-Fälle könnte jedoch bei bis zu 450.000 liegen.

Verdachtsfälle von AGS treten hauptsächlich in Arkansas, Kentucky, Missouri und Suffolk County auf Long Island, New York auf, aber es gibt auch Häufungen in ländlichen Gebieten, in denen es keine etablierten Populationen von einzelnen Sternzeichen gibt, wie in Minnesota und Wisconsin.

Die geografische Verbreitung von AGS ist der von Ehrlichiose sehr ähnlich, einer bakteriellen Infektion, die bekanntermaßen durch den Single Star übertragen wird.

AGS wurde inzwischen auf allen Kontinenten, mit Ausnahme der Antarktis gemeldet, und mindestens acht Zeckenarten gelten als bestätigte oder verdächtige Überträger.

Auf dem World Science Festival 2016 diskutierte Dr. Matthew Liao (Philosoph und Bioethiker) offen über den Einsatz von Gentechnik beim Menschen, um „den Klimawandel zu bewältigen“.

Er befürwortete offen die künstliche Auslösung einer Allergie gegen rotes Fleisch in der gesamten menschlichen Bevölkerung mithilfe eines Analogons des Alpha-Gal-Moleküls, das in der Ein-Sterne-Zecke vorkommt, um den „Klimawandel“ zu bekämpfen. Er sagte:

„Die Menschen essen zu viel Fleisch. Wenn sie ihren Fleischkonsum reduzieren würden, wäre dem Planeten wirklich geholfen. Aber die Menschen sind nicht bereit, auf Fleisch zu verzichten. Einige sind bereit, aber andere – sie sind vielleicht bereit, aber sie haben einen schwachen Willen“.

Er postulierte, dass menschliche Technologie eingesetzt werden könnte, um Menschen gegen bestimmte Fleischsorten oder bestimmte Arten von Rinderprotein intolerant zu machen:

„Es gibt dieses Ding namens Lone Star-Zecke, bei der man nach einem Stich eine Fleischallergie entwickelt… Das ist auch etwas, was wir mit menschlicher Technologie erreichen können.“ Wir können vielleicht wirklich große Weltprobleme durch menschliche Ingenieurskunst lösen“.

Offensichtlich plante er ganz offen, ohne die Zustimmung der Bevölkerung eine möglicherweise sehr schwere allergische Erkrankung bei Menschen auszulösen, was ethisch abstoßend ist, zumal Forscher herausgefunden haben, dass der Fleischkonsum weltweit mit einer längeren Lebenserwartung verbunden ist. Tierische Nahrungsmittel, insbesondere Fleisch, sind lebenswichtig für Wachstum, Entwicklung, geistige Funktionen und ein langes Leben.

Wir wissen, dass in Florida und Texas bereits gentechnisch veränderte Moskitos freigesetzt wurden und in Kalifornien weitere Freisetzungen gegen den Willen vieler Anwohner und Umweltgruppen geplant sind. Es gibt keine informierte Zustimmung der Bevölkerung, die diesem massiven Experiment ausgesetzt wird. Einige Forscher haben diese Mücken als „kleine fliegende Spritzen“ bezeichnet.

Die Gates-Stiftung engagiert sich stark für das Projekt der gentechnisch veränderten Moskitos und investiert mehr als 30 Millionen Dollar in Oxitec, das Biotech-Unternehmen, das die „fliegenden Spritzen“ auf den Markt bringt.

Lokal erworbene Malaria gab es in den USA seit 20 Jahren nicht mehr, doch kürzlich wurden fünf Fälle entdeckt – vier in Florida und einer in Texas.

Zufall? Vielleicht nicht.

Ist es Zufall, dass Allergien gegen rotes Fleisch weltweit auf dem Vormarsch sind? Vielleicht nicht.

Die politisch bequemste Allergie aller Zeiten?

Globalistische Sozialingenieure drängen seit Jahrzehnten auf eine fleischlose Agenda. Der Verzehr von rotem Fleisch wurde fälschlicherweise mit schlechter Gesundheit und einer angeblichen globalen Klimakatastrophe in Verbindung gebracht.

Die Propaganda hat viele Menschen überzeugt, auf Fleisch zu verzichten, aber nicht genug von uns. Gibt es einen besseren Weg, Menschen vom Fleischkonsum abzuhalten, als eine lebensbedrohliche Allergie?

Da es keine spezifische Behandlung für AGS gibt, ist es ratsam, eine korrekte Diagnose zu stellen, damit die Menschen wissen, welche Nahrungsmittel und Produkte sie meiden sollten. Besorgniserregend ist, dass die schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen bei manchen Menschen ein Leben lang anhalten können.

Praktischerweise warnen „Experten“ davor, dass das Verbreitungsgebiet der einzelnen Sternzeichen aufgrund des „Klimawandels“ zunimmt.

Könnte die Ausbreitung des Alpha-Gal-Syndroms durch Zecken, die von Wildwildpopulationen übertragen werden, vielleicht als Vorwand dienen, um Hirsche zu töten und die Nahrungsunabhängigkeit derer zu beenden, die Hirsche wegen ihres Fleisches jagen?

Menschen, die empfindlich auf Alpha-Gal reagieren, haben auch über Symptome nach dem Einatmen der Dämpfe von gekochtem Fleisch berichtet. Zusätzlich zu den Symptomen, die nach dem Verzehr von Fleisch auftreten, scheinen einige Menschen auch Symptome nach dem Einatmen von Fleischdämpfen zu haben. Dies könnte als Vorwand dienen, Grillabende und alle Arten von geselligen Zusammenkünften im Freien, bei denen Fleisch verzehrt wird, zu verbieten. Vielleicht werden wir gezwungen sein, das Fenster zu schließen, wenn wir Fleisch braten, nur für den Fall, dass zufällig ein sensibilisierter Veganer vorbeikommt?

Eine neue Schweinerasse namens GalSafe wurde gentechnisch verändert, um Alpha-Gal zu eliminieren, damit Menschen mit AGS wieder Schweinekoteletts und Speck genießen können. Das passt gut in die Agenda der Globalisten, alles zu besitzen und zu kontrollieren, was für uns lebenswichtig ist.

Angesichts der Anti-Rotfleisch-Propaganda der letzten Jahre scheint AGS tatsächlich die politisch bequemste Nahrungsmittelallergie aller Zeiten zu sein. Vielleicht würden unsere Möchtegern-Herrscher es vorziehen, wenn wir alle körperlich schwach, kognitiv schwach, emotional instabil, mit niedrigem Testosteronspiegel, chronisch krank und von ihren etablierten Lebensmittelketten abhängig wären.

