Die Akte Tedros – Wird der WHO-Chef zum mächtigsten Mann der Welt?

Wer ist eigentlich Tedros Adhanom Ghebreyesus, der gegenwärtige, seit 2017 amtierende Generaldirektor der Weltgesundheits-Organisation (WHO)? Angesichts des in Vorbereitung befindlichen Ausbaues der WHO zu einer globalen Gesundheitsdiktatur 1 stellt sich die Frage nach der Herkunft und den Zielen dieses Mannes, in dessen Händen dann ungeheure Machtbefugnisse liegen sollen. Kla.TV in der Schweiz hat in einer Sendung seinen politischen Werdegang untersucht und ist zu alarmierenden Ergebnissen gekommen, die unbedingt ins Licht der Öffentlichkeit gestellt werden müssen. Wir übernehmen daher nachfolgend die schriftliche Fassung der Kla.TV-Sendung. (hl)

Könnte sich die Coronakrise mit allen Freiheitsbeschränkungen in noch weit verschärfter Form wiederholen?

Kla.tv nimmt heute den Mann unter die Lupe, dessen Machtbefugnisse enorm ausgeweitet werden sollen und der dann sehr leicht weltweit neue Pandemien ausrufen kann.

Es handelt sich um Tedros Adhanom Ghebreyesus, den aktuellen Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO. Er ist der erste