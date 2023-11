Der Sommer des plötzlichen Sterbens: 46 Fußballspieler starben von Juni bis November 2023 (!)

46 Fußballspieler starben zwischen Juni und November 2023 (!)

Die Welt hat gerade gesehen, wie der 28-jährige ghanaische Fußballspieler Raphael Dwamena während eines Spiels in Albanien zusammenbrach und starb.

Aber die plötzlichen und unerwarteten Todesfälle internationaler Fußballspieler in den Monaten sind nicht zu übersehen:

Am 4. November 2023 – PIetermaritzburg, Südafrika – Der 32-jährige Stürmer des AmaZulu Football Club, Bonginkosi Ntuli, starb nach einem sehr kurzen Kampf gegen einen aggressiven Krebs.

Oktober 2023 – Deutschland – Marc Dippold, 40, ist am 27. Oktober 2023 plötzlich verstorben.

Oktober 2023 – Slowakei – Ondrej Chren, 30, Fußballprofi, starb am 14. Oktober 2023 im Schlaf, sein Partner konnte ihn nicht wecken.

Oktober 2023 – Glasgow, Schottland – Der 39-jährige James McCourt, Fußballprofi und Kapitän, ist plötzlich verstorben.

September 2023 – Großbritannien – Maddy Cusack, 27, englische Profifußballerin, plötzlich verstorben

September 2023 – Sylvester Sackey, 26, Fußballprofi und Torhüter des ghanaischen Erstligisten Legon Cities, plötzlich verstorben

September 2023 – Naomi Mendoza, 17 Jahre, internationale Torhüterin (U17 der Kanarischen Inseln), erkrankte an Meningitis, lag wochenlang im Koma und starb plötzlich am 5. September 2023.

September 2023 – Brusque, Brasilien – Fußballspieler Alex Laureano Silva, 29, brach während eines abendlichen Fußballspiels mit Herzstillstand zusammen und konnte nicht wiederbelebt werden.

August 2023 – Ivaipora, Brasilien – Der 27-jährige Fußballspieler Rafael Rocha brach während eines Fußballspiels zusammen und verstarb plötzlich am 27. August 2023.

Zusammenfassung

Von den 46 Fußballspielern, die seit Juni 2023 plötzlich verstorben sind:

12 starben beim Fußballspielen (7 während eines Spiels, 5 während des Trainings)

8 starben an Herzstillstand oder Herzinfarkt (mindestens)

3 starben im Schlaf

3 starben an Krebs

2 starben an einer Lungenembolie (1 während eines Fluges)

1 starb an einem Schlaganfall

1 starb an einer Infektion

Die einzige vernünftige Erklärung: Dies ist eine Momentaufnahme der Langzeitschäden durch den COVID-19 mRNA-Impfstoff von Pfizer und Moderna.

Das ist ein sehr schlechtes Zeichen. Tausende mRNA-geimpfte junge Menschen sind tickende Zeitbomben für Kollaps und plötzlichen Tod.

Lassen wir für einen Moment die nicht-kardialen Schäden der mRNA-Impfung beiseite (Turbo-Krebs, Schädigung des Immunsystems, Lungenembolien):

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir keine Ahnung haben, wie viele Herzschäden jungen Menschen durch die rücksichtslose und böswillige Einführung von COVID-19 mRNA-Impfstoffen und Impfvorschriften zugefügt wurden.

Dies bedeutet, dass die Zahl der Todesfälle in absehbarer Zukunft steigen wird.

