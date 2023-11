Fußballtragödie in Albanien: Er starb im Alter von 28 Jahren mitten auf dem Spielfeld und in Rumänien starb plötzlich der Champion im Olympia-Rudern

Eine neue Tragödie hat sich auf dem Fußballplatz ereignet, schreiben die Sportjournalisten von DigiSport:

„In Albanien, beim Spiel zwischen Egnatia und Partizan, hat Raphael Dwamena im Alter von nur 28 Jahren sein Leben verloren“.

Raphael Dwamena starb auf dem Fußballplatz

In der 23. und 24. Spielminute, beim Stand von 1:1, verlor der ghanaische Fußballer das Bewusstsein und brach bewusstlos auf dem Spielfeld zusammen.

Die Ärzte griffen sofort ein, um ihn zu retten, und brachten ihn ins Krankenhaus. Trotz der schnellen Hilfe überlebte der Fußballer nicht und starb im Alter von 28 Jahren, berichtet die albanische Presse“, so DigiSport.

Sad news as Ghanaian footballer Raphael Dwamena passed away while playing in Albania 🇦🇱 today .. RIP 🪦



Auch in Rumänien starb vorgestern plötzlich ein Champion: Der rumänische Ruderverband gab am Samstag den Tod des Olympiasiegers Dimitrie Popescu im Alter von 62 Jahren bekannt, berichtet die Website ȘtiripeSurse.

Der Tod ereignete sich am Samstagnachmittag in seinem Haus in Bușteni. In den vergangenen vier Tagen hatte Dimitrie Popescu an den nationalen Langlaufmeisterschaften in Snagov teilgenommen.

Der bekannte Sportjournalist Dorin Cioțea berichtete:

„Dimitrie „Mitică“ Popescu, Olympiasieger und Weltmeister im Rudern, ist am Samstagnachmittag im Alter von 62 Jahren plötzlich verstorben. Er war zu Hause in Busteni, grillte mit Familie und Freunden und sprach über den Sport, der ihn berühmt gemacht hat. Er wurde plötzlich krank, sein großes Herz blieb stehen, ohne Vorzeichen. Am Mittag war er im Stützpunkt Snagov, wo er wie immer war: durchtrainiert, bereit, seine Energie in den Dienst der Athleten zu stellen, mit Plänen für die Zukunft. Mitica, ein Fanatiker dieser Sportart, hat sein Leben dem Rudern gewidmet. Ein Vierteljahrhundert lang war er Trainer der Nationalmannschaften, die zu den besten der Welt gehörten. Die wertvollste Trophäe seiner Karriere war der Olympiasieg 1992 in Barcelona im Vierer mit Steuermann (4+). Bei der gleichen Veranstaltung gewann er auch die Bronzemedaille im Zweier mit Steuermann (2+). Außerdem gewann er olympisches Silber im Zweier mit Steuermann bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles und im Vierer mit Steuermann bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul.

Er wurde 1989 Weltmeister im Vierer und gewann bei den Weltmeisterschaften 1985 und 1996 Silbermedaillen im Doppelzweier.

Gott hab ihn selig!