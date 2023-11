Kritik an Pfizer nach weltfremder Botschaft: „Das ist der Hammer“.

Albert Bourla, CEO von Pfizer, veröffentlichte auf X eine bemerkenswerte Nachricht. „Vor drei Jahren konnten wir der Welt die gute Nachricht mitteilen, dass unser Impfstoff gegen Covid hochwirksam gegen Krankheiten ist“, schreibt Bourla.

„Das war einer der schönsten Momente meiner Karriere. Ohne die außerordentlichen Anstrengungen unserer talentierten und engagierten Pfizer-Kollegen und Partner bei BioNTech wären wir nicht so weit gekommen“, so Bourla.

Zusammen mit der Nachricht veröffentlichte er ein Foto von sich, auf dem er eine Gesichtsmaske mit der Aufschrift „Science Will Win“ (Wissenschaft wird siegen) trägt.

„Wir haben mit unserem Corona-Impfstoff ins Schwarze getroffen und wollen jetzt noch mehr erreichen, denn unsere Patienten zählen auf uns“.

Three years ago today, we were able to share with the world the joyous news that our #COVID19 vaccine was highly effective in preventing disease. It was one of the best moments of my career. We could not have reached this point without the extraordinary efforts of our talented… pic.twitter.com/VWkuBZkh9V