Europas neue Geldbörse für digitale Identitäten: Sicherheit oder Tyrannei?

Letzten Mittwoch verkündete der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton stolz auf Twitter/X, dass er sich mit den Abgeordneten des Europäischen Parlaments auf die Schaffung einer europäischen „digitalen Identitätsbörse“ geeinigt habe, die es allen EU-Bürgern ermöglichen soll, „eine sichere elektronische Identität für ihr ganzes Leben“ zu besitzen.

Laut der Website der Europäischen Kommission kann die europäische digitale Identität für eine Reihe von Transaktionen verwendet werden, wie z.B. die persönliche Identifizierung online und offline, die Vorlage von Geburtsurkunden und ärztlichen Bescheinigungen, die Eröffnung eines Bankkontos, die Einreichung von Steuererklärungen, die Einschreibung an einer Universität, die Aufbewahrung ärztlicher Rezepte, die Anmietung eines Autos oder das Einchecken in einem Hotel.

Mehrere Personen, darunter der niederländische Europaabgeordnete Rob Roos, haben Bedenken geäußert, dass eine zentralisierte digitale ID die Rechte der Europäer auf Privatsphäre und Mobilität gefährden könnte. In einem Brief, der von mehr als 500 „Cybersicherheitsexperten, Forschern und zivilgesellschaftlichen Organisationen aus der ganzen Welt“ unterzeichnet wurde, wird davor gewarnt, dass die vorgeschlagenen Regeln für den digitalen Personalausweis die digitale Sicherheit der Bürger eher verringern als verbessern würden.

Aber einer der führenden Architekten, Binnenmarktkommissar Thierry Breton, behauptet, dass „die Brieftasche das höchste Maß an Sicherheit und Datenschutz bietet“, während EU-Präsidentin Ursula von der Leyen darauf besteht, dass es sich um „eine Technologie handelt, bei der wir selbst kontrollieren können, welche Daten wie verwendet werden“. Entweder übertreiben die Kritiker die Sorgen um Bürgerrechte und Datenschutz, oder die Befürworter spielen sie herunter. Beides kann nicht richtig sein.

Theoretisch könnte ein universeller europäischer digitaler Ausweis dauerhaft so programmiert werden, dass der Bürger die volle Kontrolle darüber hat, welche Teile seiner „digitalen Brieftasche“ er zu einem bestimmten Zeitpunkt freigibt und welche nicht. Wir hätten vielleicht wenig zu befürchten, wenn ein europäischer digitaler Personalausweis jetzt und für alle Zeiten von Menschen programmiert würde, die den Schutz der Privatsphäre ernst nehmen und nicht geneigt wären, die ihnen zur Verfügung stehende Technologie zu nutzen, um die Bürgerinnen und Bürger zu „schubsen“ – oder gar zu „drängen“ -, damit sie ihre Politik der Seuchenbekämpfung, der Nichtdiskriminierung, der Kriegspropaganda oder des Klimawandels befolgen.

In der Praxis wäre es jedoch sehr naiv anzunehmen, dass ein programmierbarer europaweiter digitaler Ausweis, der von einer zentralisierten Bürokratie kontrolliert wird, nicht früher oder später dazu benutzt würde, die Menschen dazu zu bringen, sich der von den „Machthabern“ bevorzugten Politik zu unterwerfen.

Und es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie eine europäische digitale ID dazu benutzt werden könnte, die Gleichheit und Freiheit der Europäer zu untergraben, denn dieselben Leute, die das öffentliche Gesicht dieser digitalen ID-Initiative sind, sind auch diejenigen, die das durchgreifendste System der Bio-Überwachung in der Geschichte Europas auf den Weg gebracht haben, nämlich die sogenannten „digitalen Covid-Zertifikate“.

Die Funktionsweise der digitalen Covid-Zertifikate, die sowohl von der Europäischen Kommission (dieselbe, die jetzt auf ein digitales ID-System drängt) als auch vom Europäischen Parlament gebilligt wurde, kann uns eine ziemlich klare Vorstellung davon geben, wozu europäische Technokraten ein digitales ID-System wahrscheinlich verwenden würden, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten.

Das digitale Covid-Zertifikat wurde verwendet, um Bürger, die nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums mit Covid geimpft worden waren, zu zwingen, sich bei jedem Grenzübertritt in Europa einem teuren und unbequemen Covid-Test zu unterziehen, und es wurde sogar verwendet, um ungeimpften Bürgern den Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen in ganz Europa zu verweigern. Mit anderen Worten: Das digitale Covid-Zertifikat diente als Mechanismus, um die Bürger zu zwingen, sich ein bestimmtes Medikament in die Blutbahn spritzen zu lassen, und schuf eine Zweiklassengesellschaft, in der die Ungeimpften als neue soziale und politische Unterklasse behandelt wurden.

Stellen Sie sich nun vor, ein zentral kontrolliertes europäisches digitales Zertifikat würde allen europäischen Bürgern als Instrument für den Zugang zu einer breiten Palette von Dienstleistungen angeboten, von Bankgeschäften, Flugreisen und Hotelaufenthalten bis zu Autovermietungen, Zugang zu Freizeiteinrichtungen und Zugang zu digitalen Online-Diensten. Ursprünglich war das Zertifikat wahrscheinlich freiwillig und die Bürger konnten andere Methoden zur Validierung ihrer Identität verwenden. Dann könnte das Zertifikat unter dem Vorwand, die „Sicherheit“ der Bürger zu erhöhen, für eine wachsende Zahl von Transaktionen obligatorisch werden.

Der nächste Schritt wäre die schrittweise Erweiterung der im Zertifikat enthaltenen Informationen und die Verwendung des Zertifikats als Mittel, um den Zugang der Bürger zu bestimmten Dienstleistungen auf der Grundlage ihres Ausgabeverhaltens, ihres Impfstatus oder ihrer „sozialen Kreditwürdigkeit“ zu verweigern oder zu gewähren. Natürlich können wir nicht zu 100 % sicher sein, dass dies der Fall sein wird. Aber die jüngste Einführung der Impfapartheid in Europa sollte uns von jeder Illusion befreien, dass die politischen Führer Europas unsere bürgerlichen Freiheiten oder unseren gleichberechtigten Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und Dienstleistungen respektieren und verteidigen wollen.

Politiker wie Thierry Breton und Ursula von der Leyen sowie die Abgeordneten des Europäischen Parlaments und die Regierungen der Mitgliedstaaten, die ihnen während der Pandemie zujubelten, waren bereit, die Bürger wie Vieh oder Krankheitsüberträger zu behandeln, die massenhaft geimpft und getestet werden sollten, ohne Rücksicht auf ihre persönliche Krankengeschichte und Risikofaktoren. Es ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis Menschen mit einer solchen Verachtung für die individuelle Freiheit dazu neigen, eine Technologie wie einen universellen digitalen Personalausweis als Hebel zu benutzen, um die privaten Entscheidungen der Menschen zu kontrollieren, um ihre eigenen Karrieren und politischen Ziele voranzutreiben.

Nicht wenige Bürgerinnen und Bürger haben „Nein“ zu einem experimentellen Impfstoff gesagt, und nicht wenige Bürgerinnen und Bürger stellen die wissenschaftliche und politische Rechtfertigung für die Erhebung belastender Kohlenstoffsteuern, die Zwangsenteignung von Ackerland aufgrund von Klimarichtlinien, das Leben in „15-Minuten-Städten“, die Schaffung von Raum für die Transgender-Ideologie in ihren Krankenhäusern und Klassenzimmern oder die Enthaltung von allem, was die Machthaber als „Hassrede“ betrachten, noch immer infrage.

Gibt es einen besseren Weg, die Öffentlichkeit dazu zu bringen, unpopuläre oder umstrittene Politiken und Gesetze zu befolgen, als die Befolgung mit erhöhter Mobilität und verbessertem Zugang zu sozialen Annehmlichkeiten und Dienstleistungen zu belohnen und die Nichtbefolgung mit eingeschränkter Mobilität und reduziertem Zugang zu Dienstleistungen und Annehmlichkeiten zu bestrafen? Ist das nicht genau das, was das digitale Zertifikat Covid, ein geistiges Produkt derselben Kommission, bewirkt hat?

Natürlich werden die Befürworter eines europäischen digitalen Personalausweises öffentlich behaupten, sie seien nur an der Sicherheit unserer Transaktionen und dem Schutz unserer Privatsphäre interessiert. Da es sich aber um dieselben Personen handelt, die zu behaupten wagen, dass die medizinische Segregation und der Zwang zum Impfpass „uns den Geist eines offenen Europas ohne Grenzen vermitteln“, sind ihre Versicherungen in Bezug auf die Privatsphäre und die Freiheitsrechte der Bürger völlig unglaubwürdig.