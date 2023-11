Droht ein Cyber 9/11?

Gerüchte über einen „Cyber 9/11“ kursieren seit Jahren. Da die nächsten Präsidentschaftswahlen nur noch zwölf Monate entfernt sind, sagen manche voraus, dass es vorher zu einem großen Cyber-Ereignis kommen wird, das den Wahlprozess im Jahr 2024 stören wird.

Was zum Teufel ist Cyber 9/11?

Was bedeutet Cyber 9/11? Besteht eine reale Gefahr? Worauf müssen wir uns vorbereiten?

Der Begriff Cyber 9/11 hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist die Katastrophe selbst: 9/11 war eine Katastrophe, die an einem Tag über 3000 Menschen das Leben kostete. Es ist zu befürchten, dass das daraus resultierende Chaos noch mehr Todesopfer fordern wird, wenn die Stromnetze gehackt oder die Logistikzentren ausreichend beschädigt werden.

Im Jahr 2000 hackte sich ein verärgerter australischer Angestellter in die Kläranlage ein, sodass unbehandeltes Abwasser in öffentliche Bereiche floss und ein Hyatt-Hotel überschwemmte. Ein einzelner Mann hat im Alleingang ein ekliges und teures Chaos angerichtet. Natürlich sind Sicherheitsexperten besorgt darüber, was ein Team von wütenden Individuen anrichten könnte.

Der zweite Aspekt eines möglichen Cyber 9/11 ist die Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen nach dem 11. September 2001. Ich erinnere mich noch daran, wie ich als Teenager in den 90er-Jahren geflogen bin. Seitdem hat sich so viel verändert. Die Veränderungen an den Flughäfen waren für den Normalbürger am offensichtlichsten, aber die Verabschiedung des Patriot Act im Oktober 2001 hatte weitaus größere Auswirkungen. Er hat die Art und Weise, wie Überwachung durchgeführt wird, dramatisch verändert.

Der vierte Verfassungszusatz schützt Privatpersonen vor Durchsuchungen und Beschlagnahmungen ohne richterlichen Beschluss. Mit dem Patriot Act wurde dieser Schutz erheblich ausgehöhlt. Den Strafverfolgungsbehörden ist es nun erlaubt, die Zustellung von Durchsuchungsbefehlen zu verzögern. Bei der Überwachung von Telefon und Internet brauchen sie keine richterliche Kontrolle mehr.

Diese die Verfassung schwächenden Änderungen wurden nach dem 11. September 2001 vorgenommen.

Wie könnten unsere Verfassungsrechte nach einem Cyber 9/11 verändert werden?

Zentralisierte Mächte haben deutlich gemacht, dass sie gerne Katastrophen nutzen, um Änderungen durchzusetzen, die die Öffentlichkeit sonst nie akzeptieren würde. Winston Churchill war der Erste, der sagte: „Man sollte nie eine Krise ungenutzt verstreichen lassen“, als er in den 1940er-Jahren an der Gründung der Vereinten Nationen arbeitete, aber er war wahrscheinlich nicht der Letzte.

Rahm Emmanuel zur Bankenkrise 2008: „Man will nie, dass eine schwere Krise ungenutzt bleibt. Und was ich damit meine, ist eine Gelegenheit, Dinge zu tun, von denen man glaubt, dass man sie vorher nicht tun konnte“.

Hillary Clinton über die Initiative für eine universelle Gesundheitsversorgung bis 2020: „Es wäre eine schreckliche Krise, sie zu vergeuden“.

Klaus Schwab über die Covid-Pandemie: „… die Pandemie ist eine seltene, aber kurze Gelegenheit, unsere Welt zu überdenken, neu zu denken und neu zu gestalten, um eine gesündere, gerechtere und wohlhabendere Zukunft zu schaffen“.

Diese Tendenz, eine Krise als Chance zu sehen, zu verstehen, ist absolut notwendig, um alles andere zu verstehen, was heute geschieht.

Ist ein Cyber 9/11 also etwas, auf das wir uns vorbereiten müssen?

Einige Experten sind überzeugt, dass ein Cyber 9/11 von den bekannten Terrorgruppen aus technischen Gründen nur schwer zu bewerkstelligen wäre. Außerdem ist die Welt zu stark vernetzt, als dass die meisten Regierungen großangelegte Cyber-Angriffe durchführen könnten, nicht einmal zwischen befreundeten Staaten. Für diejenigen, die das Internet nutzen wollen, um der amerikanischen Gesellschaft zu schaden, gibt es einfach bessere Möglichkeiten.

Wir können jedoch nicht ignorieren, dass die Zahl der Cyber-Angriffe zugenommen hat. Fragen Sie jeden Inhaber eines kleinen Unternehmens. Daisy hat in früheren Artikeln erwähnt, dass der größte Teil der Einnahmen dieser Website in die Sicherheit fließt. Und ich habe Ähnliches von Freunden gehört, die in so unterschiedlichen Bereichen wie Buchhaltung und Energie tätig sind.

Diese Geschichten von Freunden decken sich mit dem, was auch Sicherheitsexperten herausgefunden haben. Das Information Security Forum ist ein in London ansässiges Unternehmen, das zahlreiche Fortune-500-Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt im Hinblick auf Internetsicherheit berät. Auch dort hat man einen enormen Anstieg von Cyber-Angriffen festgestellt und im Juni dieses Jahres in Brüssel eine Cyber-Simulationsübung organisiert. Dabei konnten sich Branchenführer treffen und bei der Simulation eines Cyberangriffs auf eine fiktive Produktionsanlage zusammenarbeiten.

Wie würden Regierungen auf einen größeren Cyber-Angriff reagieren?

Ich glaube nicht, dass ein großer Cyberangriff eine unberechtigte Sorge ist. Ich denke auch, dass es nicht unvernünftig ist, sich zu fragen, wie unsere Regierungen auf einen größeren Cyberangriff reagieren würden.

Zentralbanken und Regierungen auf der ganzen Welt haben viel über die Einführung von CBDCs gesprochen. Ende Juni hatten 130 Länder, die 98 Prozent der Weltwirtschaft repräsentieren, CBDCs in Betracht gezogen. Und das, obwohl das öffentliche Interesse eher gering ist. Auf der Covid-Konferenz wurde vielen bewusst, wie China sein Sozialkreditsystem, das mit dem Online-Banking verknüpft ist, zur Durchsetzung von Compliance nutzt.

China ist nicht das einzige Land, auf das die Menschen mit Sorge blicken. Als die nigerianische Regierung versuchte, ihren Bürgern CBDCs aufzuzwingen, brachen breite Proteste aus.

In den USA haben republikanische Senatoren ein Gesetz eingebracht, das es der Bundesregierung verbieten würde, CBDCs einzuführen. Auch die Europäer wollen keine CBDCs. Es ist einfach zu offensichtlich geworden, dass CBDCs als Mittel zur Kontrolle eingesetzt werden, und Politiker wurden dabei ertappt, dies zuzugeben.

Sehen Sie sich die Rumble-Streiche an, die die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine LaGarde, davon überzeugt haben, dass sie mit dem ukrainischen Präsidenten Vlodymyr Zelensky telefoniert hat. Sie gibt zu, dass sie in dem Glauben, es handele sich um ein privates Gespräch, zugegeben hat, dass die CBDCs dazu verwendet werden, die Art der Zahlungen zu kontrollieren, die die Bevölkerung leisten kann.

Die Katze lässt sich nicht mehr in den Sack stecken. Politiker und Zentralbanker wollen die totale Kontrolle über die Finanzen, und sie glauben, dass sie mit den CBDCs die Technologie dafür haben. Der Durchschnittsbürger auf der ganzen Welt hat deutlich gemacht, dass er die Möglichkeit privater, dezentraler Zahlungen über Kryptowährungen oder Bargeld bevorzugen würde, und es besteht die berechtigte Sorge, dass ein bevorstehender Cyberangriff (unabhängig davon, wer ihn tatsächlich durchführt) dazu genutzt werden könnte, die Finanzsysteme weltweit zurückzusetzen.

Aber haben sie die Technologie, um dies erfolgreich zu tun?

Wer weiß?

Wir haben bereits über die ukrainische App Diia gesprochen und darüber, wie es kurz nach ihrer Einführung zu einer massiven Datenpanne kam, bei der die persönlichen Daten von Millionen von Menschen im Dark Web veröffentlicht wurden.

Diese Datenpanne war winzig im Vergleich zu dem, was den Menschen in Indien kürzlich mit der Aadhaar-Datenpanne passiert ist.

Aadhaar ist das indische Programm zur Vereinfachung des Identifizierungsprozesses für indische Bürger. Das Programm wurde 2009 eingeführt und weist jeder Person, die sich registriert, im Austausch für ihre biometrischen Daten eine eindeutige 12-stellige Nummer zu.

Vor Aadhaar gab es in Indien kein allgemeines Identifizierungssystem, was, wie man sich vorstellen kann, zu weitverbreitetem Missbrauch und Korruption führte. Aadhaar sollte dieses Problem lösen.

Innerhalb weniger Jahre nach seiner Einführung hat sich Aadhaar zum weltweit größten biometrischen Datenerfassungssystem entwickelt. Bis 2023 werden 99 % der Inder, d. h. 1,3 Milliarden Menschen, ihre Fingerabdrücke und Iris-Scans abgegeben haben, um Zugang zu staatlichen Dienstleistungen zu erhalten. Die indische Regierung brüstet sich damit, dass dadurch auch die ärmsten Inder, von denen viele zuvor keine offiziellen Ausweispapiere besaßen, Zugang zu Dienstleistungen erhalten.

Ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 2018 besagt, dass die indische Regierung Aadhaar-Daten verlangen kann, private Einrichtungen wie Banken und Telefongesellschaften jedoch nicht. Trotz dieses Gerichtsurteils sagen jedoch viele gebildete Menschen in Indien, dass es nicht klar ist, welche Dienstleistungen aufgrund von Aadhaar verweigert werden und welche nicht. Seit der Einführung von Aadhaar ist es immer wieder zu Betrugsfällen gekommen. Es wurde für Wahlbetrug benutzt. Und wenn man sich einmal angemeldet hat, kann man sich nicht mehr abmelden.

In den vergangenen zwei Wochen kam es in Indien zu einer massiven Datenpanne, bei der die biometrischen Daten und Bankinformationen von 815 Millionen Menschen im Dark Web zum Verkauf angeboten wurden.

Es handelt sich um die historisch größte Datenpanne. Bei 815 Millionen Menschen bedeutet dies, dass die Daten von mehr als jedem zehnten Menschen auf der Erde gestohlen wurden. Auf YouTube finden Sie viele, viele Videos von wütenden Indern, die über den Datenmissbrauch sprechen, aber die westlichen Medien haben dies aus wahrscheinlich offensichtlichen Gründen völlig ignoriert.

Wie bereite ich mich vor?

Bereite ich mich nach all dem auf Cyber 9/11 vor? Bereite ich mich auf den Angriff selbst vor oder auf eine Art biometrisch verknüpftes CBDC, das eingeführt wird?

Meine Vorhersage für die Wahlen vor 2024 ist ein allgemeines Chaos, das zu einer Dritte-Welt-Gesellschaft führen wird. Es gibt machthungrige Menschen, die die ganze Welt gerne unter einem globalen digitalen System sehen würden, aber ich glaube, dass eine erzwungene Einführung eher zu Chaos als zu irgendetwas anderem führen wird. Diese Systeme sind nicht narrensicher und führen überall, wo sie ausprobiert werden, zu Problemen.

Vielleicht können wir nicht verhindern, dass es zu Versuchen der Zwangseinführung kommt. Aber wir können uns vorbereiten, indem wir auf unser Umfeld achten, uns zu kompetenten Produzenten statt zu Konsumenten entwickeln und vor allem vertrauenswürdige Netzwerke von Freunden und Familienmitgliedern in der realen Welt aufbauen.

Weitere Informationen zur Vorbereitung auf einen Cyberangriff finden Sie in diesem und in diesem Artikel.