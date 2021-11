Der Trick mit dem Tischtuch

Das erste Newtonsche Bewegungsgesetz besagt, dass ein ruhendes Objekt dazu neigt, in Ruhe zu bleiben.

Wenn also ein Tischtuch auf einem Tisch ausgebreitet wird und ein Gegenstand, wie das obige Fischglas, auf das Tischtuch gestellt wird, wird das Fischglas dazu neigen, genau dort bleiben zu wollen, wo es ist.

Würde man das Tischtuch schnell wegziehen, würde sich das Fischglas nur wenig bewegen. Die Trägheit, die durch das Tischtuch überwunden wurde, würde dann überwunden werden, aber das Fischglas, das sich bereits in Ruhe befindet, würde dazu neigen, genau dort zu bleiben, wo es vorher war – auf dem Tisch.

Und dasselbe gilt für die menschliche Natur. Wenn eine Regierung oder ein Wirtschaftssystem zusammenbricht, wird die Bevölkerung einen unmittelbaren Schock der Veränderung erleben, aber ihre Tendenz wird sein, sich so schnell wie möglich anzupassen, um ihre vorherige Situation so weit wie möglich aufrechtzuerhalten.

Ist die Regierung zusammengebrochen? Schaffen Sie eine neue, möglicherweise nach ähnlichen Grundsätzen wie die vorherige (hoffentlich mit Korrekturen, um zu verhindern, dass die nächste Regierung dieselben selbstzerstörerischen Fehler ein zweites Mal begeht).

Ist die Wirtschaft zusammengebrochen? Stellen Sie eine neue Form der Wirtschaft zusammen, die am besten funktioniert, bis eine solidere Form geschaffen werden kann. Das könnte bedeuten, dass man sich vorübergehend auf Tauschhandel verlässt, es könnte aber auch bedeuten, dass man eine sicherere Form der Währung einführt, wie etwa Edelmetalle. Und wenn eine neue Währung eingeführt wird, könnte auch die Frage, wer sie kontrolliert, überarbeitet werden, um sicherzustellen, dass derselbe Fehler nicht wiederholt wird.

Aber das sind Naturkatastrophen, die in der Zivilisation von Zeit zu Zeit vorkommen, und solange die Menschen, die sich mit der Wiederherstellung der Regierung oder der Wirtschaft befassen, in Richtung des Nutzens für die Bevölkerung motiviert sind, besteht die Chance, dass eine Lösung geschaffen wird, die schnell umgesetzt wird, den Schaden minimiert und hoffentlich besser ist als die letzte Version.

Schließlich werden die Menschen, wenn sie sich selbst überlassen sind, ein System entwickeln, das ihnen nützt.

Aber natürlich erleben wir das oben beschriebene Szenario in Bezug auf Regierungen und Volkswirtschaften nur selten. Was wir sehen, ist etwas ganz anderes, und zwar immer wieder, in der einen oder anderen Epoche, an dem einen oder anderen geografischen Ort.

Historisch gesehen haben wir gesehen, dass die Regierung das politische und/oder wirtschaftliche Äquivalent zum langsamen Wegziehen des Tischtuchs darstellt.

Und natürlich weiß jeder, der mit dem alten Tischtuchtrick vertraut ist, was passieren wird. Das Fischglas wird auf dem Boden zerschmettert und die Fische ringen nach ihren letzten Atemzügen.

Letzteres zeigt anschaulich, warum man das Tischtuch niemals langsam wegziehen sollte.

Und doch wird die Menschheit von Generation zu Generation immer wieder in eine Situation hineingezogen, in der ihre Regierung genau das tut.

Das funktioniert so, dass die Regierung zuerst sagt: „Es ist zu mühsam für euch, euer Leben selbst in die Hand zu nehmen; überlasst es uns und wir kümmern uns um euch. Wir kümmern uns um all die lästigen Details des Lebens, die für euch jetzt lästig sind“.

Zuerst übernehmen sie die Kontrolle über den „Schutz“ in Form eines Militärs, um die Bevölkerung vor Bedrohungen von außen zu schützen, und später schaffen sie eine Polizei, um die Bevölkerung vor Bedrohungen von innen zu schützen.

Dann brauchen die Menschen natürlich eine zentrale Feuerwehr. Sie brauchen auch Straßen und kommunale Gebäude. Und das alles kostet natürlich Geld, also werden Steuern eingeführt.

Diese werden dann erhöht, da die Kosten für solche Dienstleistungen mit der Zeit unweigerlich steigen.

Dann wird eine immer umfangreichere Liste von anderen Dienstleistungen vorgelegt – Unterstützung für die Armen, Rentenfonds, allgemeine Gesundheitsleistungen usw. Bald wird es „notwendig“, die Steuern zu erhöhen, um die immer länger werdende Liste der von der Regierung kontrollierten Dienstleistungen zu bezahlen.

Während dieses Prozesses nickt die Bevölkerung bei der Einführung jeder neuen „Leistung“. Und da der Prozess schrittweise abläuft, macht sie sich fast immer keine Gedanken darüber, dass das Tischtuch in Bewegung ist und dass ihr Fischglas näher an der Tischkante steht als zuvor.

Aber in der Zwischenzeit ziehen die politisch Verantwortlichen weiter am Tischtuch und sind sich bewusst, dass sich das Fischglas dem Rand nähert. Wären sie verantwortungsbewusste Menschen, würden sie jetzt sagen: „Oh, wir waren ein bisschen zu gierig und haben euch in Gefahr gebracht. Aber an diesem Punkt nützt es uns nichts, wenn wir euch weniger besteuern und die euch versprochenen Leistungen streichen. An diesem Punkt müssen wir ganz aufhören zu ziehen.“

Und wenn sie das täten, würden natürlich zwei Dinge geschehen. Erstens würde die Bevölkerung aufbegehren, weil ihre Ansprüche gekürzt würden.

Zweitens wären die politisch Verantwortlichen arbeitslos.

Da es keine Dienstleistungen mehr zu erbringen gäbe, hätte die Besteuerung keine Berechtigung mehr. Die politische Führung wäre durch die Einstellung der Bewegung weitaus stärker gefährdet als das Volk selbst.

Was ist zu tun?

Wenn wir erwachsen werden, erkennen die meisten von uns, dass wir produktiv werden müssen, um leben zu können. Das ist es, was uns zu verantwortungsbewussten Menschen macht. Aber bedenken Sie, dass die politischen Führer diese Lektion nie lernen. Sie gehen direkt vom Schmarotzertum als Kinder zum Schmarotzertum als Erwachsene über. Wenn das Fass zum Überlaufen gebracht wird und sich das Fischglas dem Rand nähert, verhalten sie sich so, wie sie sich immer verhalten haben – als Parasiten. Nur wissen sie jetzt, dass das alles sehr bald zu Ende sein wird. Deshalb ist es an der Zeit, einen letzten Schluck aus der Zitrone zu nehmen, bevor sie versiegt.

An diesem Punkt kurbeln sie die Wirtschaft durch die Schaffung von Schulden an. Außerdem erhöhen sie die Steuern drastisch, mit der Begründung, dass die Leistungen erhöht werden müssen.

Dann tun sie ihr Bestes, um sich selbst aus dem Weg zu räumen, während das letzte Ziehen am Tischtuch das Fischglas über den Rand schickt.

Das ist natürlich auch der Grund, warum es so häufig vorkommt, dass die politischen Führer gerade dann auf die Bremse treten, wenn ihre Volkswirtschaften und/oder Regierungen kollabieren. Unabhängig von der Epoche, unabhängig von der geografischen Lage, ob es sich um Kaiser Wilhelm II., den Schah von Iran, Fulgencio Batista oder Idi Amin handelt, haben diejenigen, die das Problem verursacht haben, in der Regel einen gut finanzierten Ausstiegsplan und sitzen selten selbst im Fischglas fest.

Da dies die Natur der Regierungen im Laufe der Geschichte war, sollten wir die Situation objektiv beobachten, wenn wir das Land, in dem wir leben, beurteilen, und wir sollten gleichzeitig beurteilen, wie die Dinge in anderen Ländern laufen. Wenn sich unser Heimatland buchstäblich dem Abgrund nähert, sollten wir vielleicht etwas unternehmen, bevor das Unvermeidliche eintritt.

Historisch gesehen gibt es in jeder Epoche immer einige Länder, die sich dem Abgrund nähern, und andere, die das nicht tun. Jeder, dessen Situation sich dem Verfallsdatum nähert, hat die Wahl, mit den Füßen abzustimmen, anstatt darauf zu warten, dass das Tischtuch endgültig weggezogen wird.