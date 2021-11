Technologiepatent legt nahe, dass die Tech-Overlords planen, die Menschen digital zu überwachen und „Freiheiten“ auf der Grundlage des Impfstatus zu gewähren

Dr. Gal Ehrlich und Maier Fenster von Ehrlich & Fenster haben Beweise aufgedeckt, die zeigen, dass ein US-Technologiepatent genehmigt wurde, um die digitalen Aktivitäten von Menschen zu verfolgen und zu überwachen, um ihnen einen sozialen Kredit-Score zu geben, der auf ihrer Konformität mit dem Wuhan-Coronavirus (Covid-19) Faschismus basiert.

Das Patent schlägt vor, persönliche Informationen über Mobilgeräte, die Nutzung von Apps und die Gewohnheiten beim Surfen in sozialen Medien zu sammeln. Es gibt auch Formulierungen, die darauf hindeuten, dass die Zahlungs- und Krankenakten der Menschen ebenfalls in die Überwachung einbezogen werden sollen.

Konkret geht es um die Standortdaten von Personen, die mithilfe der mobilen GPS-Technologie erfasst werden, sowie um die Zeit, die Personen an verschiedenen Orten verbringen, die sie besuchen. Weitere Daten, die von Interesse sind, sind:

Die Belüftungsrate der besuchten Orte

Bilder von Personen, die auf den Bildschirm ihres Mobiltelefons schauen

Geräusche aus den Mikrofonen von persönlichen Geräten

Daten zur Gesichtserkennung

Im Grunde genommen wird alles, was dem unbedarften Verstand als privat erscheint, offengelegt, damit es von wem auch immer analysiert und für die Schaffung einer neuen Gesellschaft genutzt werden kann, in der nur die Willfährigen mit gefälschten „Rechten“ in Form von staatlich ausgestellten Privilegien ausgestattet werden.

Das Patent schlägt zahlreiche potenzielle Überwachungsanwendungen für diese Daten vor, darunter die Erkennung, wann Menschen öffentliche Verkehrsmittel benutzen, indem sie „Geolokalisierung und/oder regelmäßige Start-Stopp-Bewegungen nutzen, die mit einem Profil für öffentliche Verkehrsmittel übereinstimmen“, die Überwachung, wann Menschen sich die Hände waschen, indem sie „Geräusche von fließendem Wasser oder Bewegungen einer Smartwatch analysieren“, und die Überprüfung, ob Menschen eine Maske tragen, indem sie „Bilder analysieren, die während eines Anrufs aufgenommen wurden, oder andere Blicke auf den Bildschirm eines Mobiltelefons“, berichtet Blacklisted News.

Sobald die Daten gesammelt wurden, analysiert die im Patent beschriebene Technologie die Daten und weist ihrem elektronischen Gerät einen „Score“ zu. Sie schlägt vor, diese Punktzahl zu verwenden, um das ‚potenzielle Ausmaß der Superverbreitungsaktivität jeder Person‘ vorherzusagen und empfiehlt ‚Impfungen entsprechend der Punktzahl‘.“

Die Menschen könnten bald verpflichtet werden, eine „spezielle Pflicht-App“ herunterzuladen und zu installieren, um von der Regierung rund um die Uhr überwacht zu werden

Die britische Regierung hat ein ähnliches, aber viel kleineres System vorgeschlagen, mit dem die Essgewohnheiten der Menschen verfolgt werden sollen, um die „Gesunden“ zu belohnen, die sich an die Gesundheitsvorschriften der Regierung halten.

Im Falle der Vereinigten Staaten würde mit diesem neuen Patent alles verfolgt werden, wahrscheinlich durch eine „spezielle obligatorische App“, die entwickelt wurde, um „die Regierung bei der Logistik der Impfverfahren zu unterstützen.“

Eine weitere vorgeschlagene Komponente der App ist ein Modul zur Benutzerverfolgung, das den Aufenthaltsort einer Person ständig verfolgt. Dieses Modul würde mit anderen Geräten in der Nähe kommunizieren, die so programmiert sind, dass sie das Gleiche tun, um zu beurteilen, ob sich die Menschen „sozial distanzieren“ oder sich auf eine von der Regierung genehmigte Weise bewegen.

„Wenn es um Faktoren geht, die die Punktzahl einer Person bestimmen, schlägt das Patent vor, dass der Beruf einer Person, medizinische Daten, die Art und der Typ der Orte, die sie besuchen, ihre häufig besuchten Orte und die Zeit, die sie an Orten verbringen, als Teil der Berechnung verwendet werden sollten“, erklärt Blacklisted News weiter.

All dies untermauert nur die Tatsache, dass die „Chinese Virus“-Injektionen Teil des „Mark of the Beast“-Systems sind, das jetzt mit „Warp-Geschwindigkeit“ enthüllt wird, genauso wie es die vorherige Regierung mit dem Impfstoff versprochen hat.