Neues großes Spiel im Kaukasus und in Zentralasien

Die Spieler vereinen sich und treten so schnell gegeneinander an, dass sich das Schachbrett der eurasischen Integration anfühlt wie Reise nach Jerusalem prestissimo

Das eurasische Schachbrett ist in schwindelerregender Geschwindigkeit in ständiger Bewegung.

Nach dem Afghanistan-Schock sind wir uns alle der fortschreitenden Verflechtung der Gürtel- und Straßeninitiative, der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) und der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) sowie der herausragenden Rolle Russlands, Chinas und Irans bewusst. Dies sind die Säulen des New Great Game.

Konzentrieren wir uns nun auf einige relativ übersehene, aber nicht weniger wichtige Aspekte des Spiels – vom Südkaukasus bis nach Zentralasien.

Unter der neuen Regierung Raisi ist der Iran nach seiner Aufnahme als Vollmitglied der SOZ nun auf dem Weg zu einer verstärkten Handels- und Wirtschaftsintegration mit der EAWU. Teherans „Go East“-Schwenk impliziert eine Stärkung der politischen Sicherheit sowie der Ernährungssicherheit.

Hier spielt das Kaspische Meer eine Schlüsselrolle, da die Handelsrouten zwischen den Kaspischen Meeren die amerikanischen Sanktionen oder Blockadeversuche vollständig umgehen.

Eine unvermeidliche Folge ist mittel- bis langfristig, dass die neue strategische Sicherheit Irans, die im Kaspischen Meer verankert ist, auch Afghanistan, das an zwei der fünf kaspischen Anrainerstaaten grenzt, zugutekommen wird: Iran und Turkmenistan.

Der laufende eurasische Integrationsprozess sieht einen transkaspischen Korridor als zentralen Knotenpunkt vor, der von Xinjiang in China über Zentralasien und die Türkei bis nach Osteuropa führt. Der Korridor ist noch in Arbeit.

Ein Teil davon wird von der CAREC (Central Asia Regional Economic Cooperation) durchgeführt, zu der strategisch gesehen China, die Mongolei, Pakistan, Aserbaidschan, Georgien, die fünf zentralasiatischen Länder und Afghanistan gehören. Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) koordiniert das Sekretariat.

CAREC ist kein von China gesteuertes Gremium für den Gürtel und die Straße und die Asiatische Infrastrukturentwicklungsbank (AIIB). Dennoch arbeiten die Chinesen konstruktiv mit der westlich orientierten ADB in Manila zusammen.

Belt and Road entwickelt seine eigenen Korridore über die zentralasiatischen „Stans“ und vor allem bis in den Iran, der nun über das langfristige, 400 Milliarden Dollar schwere Energie- und Entwicklungsabkommen strategisch mit China verbunden ist.

In der Praxis wird die Transkaspische Route parallel zu den bestehenden BRI-Korridoren verlaufen und diese ergänzen. So werden beispielsweise Bauteile der deutschen Automobilindustrie in der Transsibirischen Eisenbahn auf Güterzüge verladen, die zu Joint Ventures in China fahren, während die in Chongqing hergestellten Laptops und Drucker von Foxconn und HP in die andere Richtung nach Westeuropa gelangen.

Das Kaspische Meer wird zu einem wichtigen Akteur im eurasischen Handel, seit sein Status 2018 in Aktau (Kasachstan) endgültig festgelegt wurde. Schließlich ist das Kaspische Meer ein wichtiger Knotenpunkt, der gleichzeitig Zentralasien und den Südkaukasus, Zentralasien und Westasien sowie Nord- und Südeurasien miteinander verbindet.

Das Kaspische Meer ist ein strategischer Nachbar des Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors (INSTC), der Russland, Iran, Aserbaidschan und Indien einschließt und gleichzeitig die Verbindung zwischen Belt and Road und der EAEU darstellt.

Beobachten Sie den Turkischen Rat

All diese Interaktionen werden routinemäßig auf dem jährlichen St. Petersburger Wirtschaftsforum und dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok, den wichtigsten Wirtschaftstreffen Russlands neben den Valdai-Gesprächen, diskutiert und geplant.

Aber es gibt auch Interpolationen zwischen den Akteuren – einige von ihnen führen zu möglichen Partnerschaften, die von den drei führenden Mitgliedern der Eurasien-Integration nicht gerade geschätzt werden: Russland, China und Iran.

Vor vier Monaten besuchte beispielsweise der kirgisische Außenminister Ruslan Kazakbaev Baku, um eine strategische Partnerschaft – genannt 5+3 – zwischen Zentralasien und den Staaten des Südkaukasus vorzuschlagen.

Ja, da liegt der Hase im Pfeffer. Ein spezifisches Problem besteht darin, dass sowohl Turkmenistan als auch Aserbaidschan Mitglieder der NATO-Partnerschaft für den Frieden sind – was ein militärischer Auftritt ist – und auch des Türkischen Rates, der einen entschlossenen Expansionskurs eingeschlagen hat. Erschwerend kommt hinzu, dass auch Russland eine strategische Partnerschaft mit Aserbaidschan unterhält.

Tagung des Türkischen Rates am 31. März in Istanbul. Foto: IHA

Der Türkische Rat hat das Potenzial, ein Stein des Anstoßes für die eurasische Zusammenarbeit zu sein. Er besteht aus fünf Mitgliedern: Türkei, Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekistan und Kirgisistan.

Das ist Pan-Turkismus – oder Pan-Turanismus – in Aktion, mit besonderer Betonung des türkisch-aserbaidschanischen „Eine Nation, zwei Staaten“. Ehrgeiz ist die Norm: Der Turkische Rat hat aktiv versucht, Afghanistan, Turkmenistan, die Ukraine und Ungarn zu einer Mitgliedschaft zu bewegen.

Angenommen, die 5+3-Idee setzt sich durch, würde dies zur Bildung einer einzigen Einheit vom Schwarzen Meer bis zu den Grenzen von Xinjiang führen, und zwar unter türkischer Vorherrschaft. Und das bedeutet eine Vorrangstellung der NATO.

Russland, China und der Iran werden dies nicht gerade begrüßen. Alle acht Mitglieder der 5+3 sind Mitglieder der NATO-Partnerschaft für den Frieden, während die Hälfte (Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan und Armenien) auch Mitglieder des Gegengewichts, der von Russland geführten OVKS, sind.

Die eurasischen Akteure sind sich sehr wohl bewusst, dass die NATO Anfang 2021 das Kommando ihrer strategisch wichtigen Very High Readiness Joint Task Force an die Türkei übertragen hat. In der Folge hat Ankara eine ernsthafte diplomatische Kampagne gestartet – mit Besuchen des türkischen Verteidigungsministers Hulusi Aka in Libyen, Irak, Kirgisistan und Tadschikistan.

Übersetzt: Das ist die Türkei – und nicht die Europäer – die die NATO-Macht über Eurasien ausdehnt.

Hinzu kommen zwei kürzlich abgehaltene Militärübungen, Anatolian 21 und Anatolian Eagle 2021, die sich auf Spezialeinsätze und Luftkampf konzentrierten. Anatolian 21 wurde von türkischen Spezialkräften durchgeführt. Die Liste der Teilnehmer war im Hinblick auf den geopolitischen Bogen recht interessant. Neben der Türkei nahmen Albanien, Aserbaidschan, Pakistan, Katar, Kasachstan und Usbekistan teil – mit der Mongolei und dem Kosovo als Beobachter.

Das war wieder einmal Pan-Turkismus – und Neo-Osmanismus – in Aktion.

Beobachten Sie das neue Intermarium

Spekulationen von Brzezinski-Nostalgikern, dass ein erfolgreiches 5+3 plus ein erweiterter Türkischer Rat zur Isolierung Russlands in weiten Teilen Eurasiens führen würde, sind müßig.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Ankara in der Lage wäre, die Öl- und Gaskorridore zu kontrollieren (dies ist russisches und iranisches Hoheitsgebiet) oder die Öffnung des Kaspischen Meeres für westliche Interessen zu beeinflussen (dies ist Sache der kaspischen Anrainer, zu denen wiederum Russland und der Iran gehören). Teheran und Moskau sind sich der lebhaften Spionagespiele zwischen Erdogan und Alijew, die in Baku ständig stattfinden, sehr wohl bewusst.

Pakistan seinerseits hat zwar enge Beziehungen zur Türkei – und zur türkisch-aserbaidschanischen Combo. Das hat Islamabad jedoch nicht daran gehindert, ein umfangreiches Militärabkommen mit Teheran zu schließen.

Demnach wird Pakistan iranische Kampfpiloten ausbilden, und der Iran wird pakistanische Anti-Terror-Spezialeinheiten schulen. Die pakistanische Luftwaffe verfügt über ein Trainingsprogramm von Weltrang, während Teheran über erstklassige Erfahrungen mit Anti-Terror-Einsätzen im Irak und in Syrien sowie an seinen sensiblen Grenzen zu Pakistan und Afghanistan verfügt.

Die türkisch-asiatische Combo sollte sich darüber im Klaren sein, dass der Traum von Baku, ein Knotenpunkt für den Handels- und Verkehrskorridor im Kaukasus zu werden, nur in enger Abstimmung mit den regionalen Akteuren verwirklicht werden kann.

Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass ein türkisch-aserbaidschanischer Handels- und Verbindungskorridor auf das türkisch geprägte Kernland Zentralasiens ausgedehnt wird. Die jüngste Härte Bakus nach dem militärischen Sieg in Berg-Karabach hat jedoch vorhersehbar zu Rückschlägen geführt. Der Iran und Indien entwickeln ihre eigenen Korridor-Ideen in Richtung Osten und Westen.

Es oblag dem Vorsitzenden der iranischen Handelsförderungsorganisation, Alireza Peymanpak, klarzustellen, dass „zwei alternative Transitrouten zwischen Iran und Eurasien die aserbaidschanische Route ersetzen werden“. Die erste sollte bald eröffnet werden, „über Armenien“ und die zweite „über den Seeweg durch den Kauf und die Anmietung von Schiffen“.

Das war wieder einmal ein direkter Verweis auf den unvermeidlichen Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridor: Schienen-, Straßen- und Wasserwege, die 7.200 Kilometer lang sind und Russland, Iran, Zentralasien, den Kaukasus, Indien und Westeuropa miteinander verbinden. Der INSTC ist mindestens 30 % billiger und 40 % kürzer als die bestehenden, verschlungenen Routen.

Baku – und Ankara – müssen diplomatisch äußerst geschickt sein, um nicht von der Verbindung ausgeschlossen zu werden, selbst wenn man bedenkt, dass die ursprüngliche INSTC-Route Indien, Iran, Aserbaidschan und Russland miteinander verband.

Karte: Auf dem MoS-Weg

Zwei Lager scheinen in diesem besonderen Moment unversöhnlich zu sein: Türkei-Aserbaidschan auf der einen Seite und Indien-Iran auf der anderen, mit Pakistan in der unbequemen Mitte.

Die wichtigste Entwicklung ist, dass Neu-Delhi und Teheran beschlossen haben, dass die INSTC durch Armenien – und nicht durch Aserbaidschan – bis nach Russland führen soll.

Das ist eine schreckliche Nachricht für Ankara – eine Wunde, die auch ein erweiterter Türkischer Rat nicht heilen würde. Baku seinerseits muss möglicherweise mit den unangenehmen Folgen fertig werden, von den wichtigsten eurasischen Akteuren als unzuverlässiger Partner betrachtet zu werden.

Wie dem auch sei, wir sind noch weit von der Endgültigkeit entfernt, die das legendäre Kasino-Mantra „The chips are down“ ausdrückt. Dies ist ein Schachbrett in ständiger Bewegung.

Wir sollten zum Beispiel die Bukarester Neun nicht vergessen: Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und die Slowakei. Dabei handelt es sich um einen feuchten Traum der NATO: die jüngste Neuauflage des Intermariums – als faktische Blockade Russlands aus Europa. Ein dominierendes Team von 5 +3 und Bukarest Nine wäre die ultimative Zange, um Russland zu „isolieren“.

Meine Damen und Herren, platzieren Sie Ihre Wetten.