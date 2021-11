Europa bereitet sich auf den ersten kalten Wintereinbruch vor, und die Gaspreise werden erneut in die Höhe schnellen

Nach monatelangen Achterbahnfahrten bei den europäischen Erdgaspreisen, bei denen Energieerzeuger und -händler im Vorfeld eines möglicherweise brutalen Winters um ihre Positionen kämpften, sind nun alle Wetten aufgehoben, denn Europa steht der erste Kälteeinbruch der Wintersaison bevor, der die ohnehin schon knappen Energievorräte des Kontinents unter Druck setzt.

Nach Angaben von Bloomberg werden die Temperaturen ab nächster Woche sinken, wobei für Teile Italiens Temperaturen von bis zu 2 Grad Celsius unter dem Normalwert vorhergesagt werden. Auch in Südfrankreich, Spanien und Deutschland soll es nach Angaben von The Weather Company kälter werden als üblich. Centrica, der größte Energieversorger Großbritanniens, warnte seine 9 Millionen Kunden, sich auf einen eisigen Sturm vorzubereiten, der bis zu sechs Wochen andauern könnte.

Europa, dessen Erdgasvorräte aufgrund der katastrophalen Politik im Bereich der fossilen Brennstoffe und der Bemühungen, die grüne Energie um jeden Preis zu fördern, obwohl es noch lange nicht so weit ist, die alten Energien abzulösen, für diese Jahreszeit rekordverdächtig niedrig sind, wird in den kommenden Monaten besonders empfindlich auf Kälteeinbrüche reagieren, denn die Gaspreise sind bereits die zweite Woche nach dem Rekordanstieg im Oktober gestiegen. Die von Russland versprochenen zusätzlichen Lieferungen waren bisher unbedeutend, und die norwegischen Gasflüsse wurden wegen umfangreicher Wartungsarbeiten reduziert.

„Dies wird die Energieversorgung in ganz Europa auf die Probe stellen“, sagte Tyler Roys, leitender europäischer Meteorologe bei AccuWeather Inc.

Ein Hochdrucksystem könnte bis Ende des Monats auch nördlichere und kältere Luftströme über Mittel- und Südeuropa bringen, sagte Carlo Cafaro, ein leitender Forschungsanalyst und Meteorologe bei Marex.

Die europäischen Gaspreise sind zwar von ihren Rekordhöhen zurückgegangen, liegen aber immer noch fast viermal so hoch wie normal für diese Jahreszeit, was die Preise für Strom und europäische Emissionsrechte in die Höhe schnellen ließ. Die niederländischen Gas-Futures für einen Monat im Voraus, die Benchmark für Europa, stiegen in dieser Woche um 1,4 %, nachdem sie in der vergangenen Woche um 14 % gestiegen waren.

Laut Roys von AccuWeather werden die kühleren Temperaturen im Süden mit stürmischem Wetter über dem Mittelmeer zusammenfallen, bei dem Überschwemmungen und Schlammlawinen drohen. Dies wird zu großen Schwankungen bei der Winderzeugung führen, was die Preisvolatilität noch weiter erhöhen dürfte.

Es besteht zwar noch Hoffnung, dass die Novembertemperaturen im Großen und Ganzen in der Nähe der Normalwerte liegen könnten, doch werden sie laut Accuweather-Daten wahrscheinlich kühler sein als die überdurchschnittlichen Werte der letzten vier Jahre (das muss an der lästigen globalen Erwärmung liegen, für deren Bekämpfung die Milliardäre der Welt so eifrig unser Geld ausgeben). Dies könnte sich auch auf die Gasspeicher auswirken, da die Unternehmen ihre Vorräte abziehen, um die höhere Nachfrage zu decken, die im Zuge der Erholung der Volkswirtschaften von der Pandemie bereits wieder ansteigt.

Nordwesteuropäische Vorhersage für den nächsten Monat

Die Zahl der Heizgradtage, ein Maß für die Nachfrage, wird laut Maxar in den nächsten zwei Wochen über dem 10-jährigen Normalwert liegen. Allerdings sind die Modelle für Nordwesteuropa noch uneinheitlich, und die Vorhersagen waren in letzter Zeit nicht sehr genau, sagte Steven Silver, Meteorologe bei Maxar.

Der Kälteeinbruch in Europa würde auf eisige Temperaturen und Schnee in China, dem größten Energieverbraucher der Welt, folgen. Eine höhere Heizungsnachfrage könnte den ohnehin schon heftigen Kampf um Flüssiggasladungen verschärfen, da die Preise für flexibles US-LNG in Asien immer noch attraktiver sind.

Die Entwicklung des La-Nina-Wettermusters im Pazifikbecken bedeutet, dass die Temperaturen in Nordostasien in den Wintermonaten kälter als der Durchschnitt sein könnten, aber eine bessere Verfügbarkeit der Kernreaktoren in Japan und Südkorea sowie eine höhere Inlandsproduktion in China könnten einen Anstieg der LNG-Importe in Grenzen halten, sagte Energy Aspects Ltd. letzte Woche.

In der Zwischenzeit schreibt Goldman in einem am späten Sonntag veröffentlichten Vermerk, dass das Wetter im November in NW-Europa zwar nahe am 10-Jahres-Durchschnitt liege, Goldman aber an seiner Ansicht festhalte, dass TTF sich von den aktuellen Niveaus weiter erholen müsse, um ein Gleichgewicht zwischen Angebotsverfügbarkeit und Nachfragezerstörung herzustellen. Insbesondere glauben wir, dass trotz des jüngsten Anstiegs des russischen Angebots das Ausmaß des verbleibenden Mangels an russischen Lieferungen einen Anstieg von 5 $ auf TTF von derzeit 25 $/mmBtu auf 30 $/mmBtu (und JKM auf 32 $/mmBtu) rechtfertigt, um die Nachfrage weiter einzuschränken und die Lagerbestände in Europa zu verwalten.

Das Hauptrisiko für diese Ansicht, so Samantha Dart von Goldman, wäre eine signifikante Abweichung von Gazproms Jamal-Buchungen für Dezember 21 gegenüber unserer Erwartung von 45 Mio. m³/Tag, die am 15. November veröffentlicht wird. Insbesondere würde eine Buchung, die näher an der saisonalen Norm von 75 Mio. m³/Tag liegt, unsere TTF-Preisprognose für das 1. Quartal 22 auf 17,60 $/mmBtu vorverlegen, da eine geringere Nachfragevernichtung erforderlich wäre, um den Markt auszugleichen.

Sollte das Winterwetter jedoch weitaus kälter ausfallen als erwartet, sind natürlich alle Wetten verloren.