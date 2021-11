Whistleblower von Pfizer versenkt die Integrität von Impfstoffversuchen

mercola.com

Nach Angaben eines Whistleblowers, der an der Phase-3-Studie mit dem COVID-Impfstoff von Pfizer mitgewirkt hat, wurden Daten gefälscht, die Patienten wurden entblindet, das Unternehmen stellte schlecht ausgebildete Mitarbeiter für die Verabreichung der Injektionen ein, und die Nachverfolgung der gemeldeten Nebenwirkungen blieb weit hinter den Erwartungen zurück

Brook Jackson war Regionaldirektorin der Ventavia Research Group, einer Forschungsorganisation, die mit der Erprobung des COVID-Impfstoffs von Pfizer an mehreren Standorten in Texas beauftragt war. Jackson informierte ihre Vorgesetzten wiederholt über mangelhaftes Labormanagement, Bedenken hinsichtlich der Patientensicherheit und Probleme mit der Datenintegrität“, und als ihre Bedenken ignoriert wurden, reichte sie schließlich eine Beschwerde bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA ein.

Die FDA hat ihre Beschwerde nicht weiterverfolgt. Ventavia gehörte nicht zu den neun überprüften Prüfzentren, und Pfizer hat diese Probleme bei der Beantragung der Notfallzulassung für seine COVID-Spritze nicht angesprochen.

Aus den von Jackson weitergegebenen Unterlagen geht hervor, dass ein leitender Angestellter von Ventavia drei Mitarbeiter des Standorts identifiziert hatte, die Daten gefälscht hatten.

Nachdem Pfizer von Jacksons Beschwerden erfahren hatte, beauftragte es Ventavia mit der Durchführung von vier weiteren Studien – eine für COVID-Impfungen bei Kindern und jungen Erwachsenen, eine für die COVID-Impfung bei Schwangeren, eine Studie zur Auffrischungsimpfung und eine Studie zum RSV-Impfstoff

Wieder einmal haben die Mainstream-Medien völlig ignoriert, was eigentlich auf den Titelseiten hätte stehen müssen. Laut einem Whistleblower, der im Herbst 2020 an der Phase-3-Studie von Pfizer zum COVID-Impfstoff mitgewirkt hat, wurden Daten gefälscht, Patienten entblindet, das Unternehmen stellte schlecht ausgebildete Mitarbeiter für die Verabreichung der Injektionen ein, und die Nachverfolgung der gemeldeten Nebenwirkungen blieb weit hinter den Erwartungen zurück.

Was das Schweigen der Medien noch bemerkenswerter macht, ist die Tatsache, dass diese Enthüllung im British Medical Journal veröffentlicht wurde. Paul Thacker, investigativer Journalist für das BMJ, schreibt in seinem Bericht vom 2. November 2021:

Die Enthüllungen über mangelhafte Praktiken bei einem Auftragsforschungsunternehmen, das an der Durchführung der entscheidenden Covid-19-Impfstoffstudie von Pfizer beteiligt war, werfen Fragen zur Datenintegrität und zur behördlichen Aufsicht auf … Für die Forscher, die den Impfstoff von Pfizer in diesem Herbst an mehreren Standorten in Texas testeten, ging die Schnelligkeit möglicherweise auf Kosten der Datenintegrität und der Patientensicherheit … Mitarbeiter, die Qualitätskontrollen durchführten, waren mit der Menge der gefundenen Probleme überfordert.

Wie Bill Bruckner für transparimed.org feststellt:

Das weit verbreitete Versäumnis der Redakteure, diese Geschichte aufzugreifen, ist äußerst problematisch. In erster Linie entlastet es die U.S. Food and Drug Administration von den schwerwiegenden Versäumnissen bei der behördlichen Aufsicht über diese Studie … Wo sind die Medien, die die FDA zu ihren Überwachungsprozessen befragen? Wo sind die Politiker, die eine Untersuchung fordern? … Zweitens wird Pfizer aus der Verantwortung genommen, weil es offenbar versäumt hat, die Tätigkeiten seines Subunternehmers angemessen zu überwachen … Wo sind die Medien, die Pfizer über seine Aufsichts- und Qualitätssicherungsprozesse befragen? …

Drittens untergräbt es das Vertrauen in demokratische Institutionen und Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens, weil es den Bürgern … den Eindruck vermittelt, dass die Mainstream-Medien absichtlich eine große Geschichte ignorieren, um die Impfstoff-Zögerlichkeit nicht zu schüren.

Bislang war diese Geschichte weitgehend auf die alternativen Nachrichtenmedien beschränkt. In den folgenden Abschnitten finden Sie eine Auswahl von Videoberichten über die Aussage des Whistleblowers.

Forschungsorganisation fälschte Daten in Pfizer-Studie

Bei der Informantin handelt es sich um Brook Jackson, eine ehemalige Regionaldirektorin der Ventavia Research Group, einer Forschungsorganisation, die mit der Erprobung des COVID-Impfstoffs von Pfizer an mehreren Standorten in Texas beauftragt war.

Jackson „informierte ihre Vorgesetzten wiederholt über mangelhaftes Labormanagement, Bedenken hinsichtlich der Patientensicherheit und Probleme mit der Datenintegrität“, schreibt Thacker, und als ihre Bedenken ignoriert wurden, rief sie schließlich bei der US Food and Drug Administration an und reichte per E-Mail eine Beschwerde ein.

Jackson wurde noch am selben Tag, nach nur zwei Wochen im Dienst, entlassen. Laut ihrem Kündigungsschreiben entschied die Geschäftsleitung, dass sie doch nicht in das Unternehmen passte. Sie hat dem BMJ „Dutzende von unternehmensinternen Dokumenten, Fotos, Tonaufnahmen und E-Mails“ zur Verfügung gestellt, die beweisen, dass ihre Bedenken berechtigt waren. Laut Jackson war dies das erste Mal, dass sie in ihrer 20-jährigen Karriere als Koordinatorin für klinische Forschung entlassen wurde. Thacker erklärt:

Jackson war eine ausgebildete Auditorin für klinische Studien, die zuvor eine Position als Director of Operations innehatte und mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der Koordination und im Management klinischer Forschung zu Ventavia kam. Aus Verärgerung darüber, dass Ventavia die Probleme nicht in den Griff bekam, dokumentierte Jackson eines Nachts mehrere Vorgänge und machte Fotos mit ihrem Handy. Ein Foto, das dem BMJ zur Verfügung gestellt wurde, zeigte Nadeln, die in einer Plastiktüte für biologische Gefahrenstoffe anstatt in einem Behälter für scharfe Gegenstände entsorgt wurden.

Auf einem anderen Foto war zu sehen, wie Impfstoffverpackungen mit den Identifikationsnummern der Studienteilnehmer offen herumlagen, wodurch die Teilnehmer möglicherweise verblindet waren … Jackson erklärte gegenüber dem BMJ, dass die Ausdrucke der Bestätigung der Medikamentenzuweisung in den Krankenblättern der Teilnehmer verbleiben und für das verblindete Personal zugänglich sind … In einer Aufzeichnung eines Treffens zwischen Jackson und zwei Direktoren Ende September 2020 ist ein leitender Angestellter von Ventavia zu hören, der erklärt, dass das Unternehmen nicht in der Lage war, die Art und Anzahl der Fehler zu quantifizieren, die es bei der Prüfung der Studienunterlagen zur Qualitätskontrolle feststellte. Meiner Meinung nach ist es jeden Tag etwas Neues, sagt ein Ventavia-Manager. Wir wissen, dass es signifikant ist.

Ventavia kam mit den Anfragen zur Dateneingabe nicht nach, wie eine E-Mail von ICON zeigt, dem Auftragsforschungsinstitut, mit dem Pfizer bei der Studie zusammenarbeitete. ICON erinnerte Ventavia in einer E-Mail vom September 2020: Die Erwartung für diese Studie ist, dass alle Anfragen innerhalb von 24 Stunden beantwortet werden ICON markierte daraufhin über 100 ausstehende Anfragen, die älter als drei Tage waren, gelb. Dazu gehörten beispielsweise zwei Personen, bei denen sich der Proband mit schweren Symptomen/Reaktionen gemeldet hat … Laut Protokoll sollten Probanden mit lokalen Reaktionen des Grades 3 kontaktiert werden. Bitte bestätigen Sie, ob ein UNPLANNIERTER KONTAKT stattgefunden hat und aktualisieren Sie das entsprechende Formular entsprechend.

Laut Studienprotokoll hätte ein telefonischer Kontakt erfolgen sollen, um weitere Einzelheiten zu erfahren und festzustellen, ob ein Besuch vor Ort klinisch angezeigt ist. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Probleme bereits seit Wochen bestanden. In einer Liste von „Aktionspunkten“, die Anfang August 2020, kurz nach Beginn der Studie und vor Jacksons Einstellung, unter den Ventavia-Führungskräften zirkulierte, nannte eine Ventavia-Führungskraft drei Mitarbeiter des Standorts, mit denen sie „das Problem mit dem elektronischen Tagebuch/der Fälschung von Daten usw. besprechen“ sollte. Einer von ihnen wurde ‚mündlich ermahnt, Daten zu ändern und verspätete Eintragungen nicht zu vermerken‘, so eine Notiz.

FDA ignorierte Bedenken von Whistleblowern

In ihrer Beschwerde an die FDA führte Jackson ein Dutzend besorgniserregender Vorfälle auf, darunter die folgenden:

Die Teilnehmer wurden nach der Verabreichung der Spritze nicht von klinischem Personal überwacht.

Patienten, bei denen unerwünschte Wirkungen auftraten, wurden nicht umgehend untersucht.

Protokollabweichungen wurden nicht gemeldet

Die Injektionsfläschchen von Pfizer wurden bei ungeeigneten Temperaturen gelagert

Laborproben wurden falsch beschriftet

Kein einziges der Probleme, die Jackson in ihrer Beschwerde bei der FDA ansprach, wurde in dem Briefing-Dokument von Pfizer erwähnt oder angesprochen, das bei der Sitzung des beratenden Ausschusses der FDA am 20. Dezember 2020 vorgelegt wurde, als der Antrag auf Notfallzulassung geprüft wurde.

Die FDA fuhr fort und erteilte dem Pfizer-Jab am nächsten Tag die Notfallzulassung, obwohl sie Jacksons Beschwerde erhalten hatte, die die FDA hätte bremsen müssen. Zumindest hätte sie die Angelegenheit untersuchen müssen, bevor sie fortfährt.

Darüber hinaus geht aus der im August 2021 veröffentlichten Zusammenfassung der FDA über ihre Inspektionen der Pfizer-Studie hervor, dass die Behörde nur neun der 153 Prüfzentren inspiziert hat, und Ventavia gehörte nicht dazu. Die Beschwerde scheint auch ignoriert worden zu sein, als die FDA Comirnaty, die COVID-Spritze von Pfizer/BioNTech, die noch nicht erhältlich ist, vollständig zugelassen hat.

Pfizer ist ebenfalls an der Vertuschung beteiligt. Kurz nach Jacksons Entlassung wurde Pfizer über die von ihr aufgeworfenen Probleme informiert. Trotzdem hat Pfizer seitdem Ventavia mit der Durchführung von nicht weniger als vier weiteren Studien beauftragt – eine für COVID-Impfungen bei Kindern und jungen Erwachsenen, eine für die COVID-Impfung bei schwangeren Frauen, eine Studie für eine Auffrischungsimpfung und eine Studie für einen RSV-Impfstoff.

Pfizer hat also offensichtlich nichts dagegen, dass Auftragnehmer Daten fälschen oder die Integrität der Studien auf andere Weise untergraben. Das allein ist schon eine feurige Anklage gegen Pfizer.

Das Unternehmen kann so viel Unwissenheit vortäuschen und erklären, es halte sich an die höchsten wissenschaftlichen, ethischen und klinischen Standards, wie es will. Das sind nur Worte, die völlig bedeutungslos sind, wenn sie nicht durch konsequentes Handeln untermauert werden. Hinter den Kulissen sind sie sich sehr wohl bewusst, dass ihre Versuche auf betrügerischen Grundlagen beruhen.

Pfizer-Studie als „verrücktes Durcheinander“ beschrieben

Jackson war nicht der einzige Mitarbeiter, der von Ventavia entlassen wurde, nachdem er Bedenken hinsichtlich der Integrität der Pfizer-Studie geäußert hatte. Thacker schreibt:

In den letzten Monaten hat Jackson wieder Kontakt zu mehreren ehemaligen Ventavia-Mitarbeitern aufgenommen, die alle das Unternehmen verlassen haben oder entlassen wurden. Einer von ihnen war einer der Beamten, die an dem Treffen Ende September teilgenommen hatten. In einer im Juni verschickten Textnachricht entschuldigte sich der ehemalige Beamte und erklärte, dass „alles, worüber Sie sich beschwert haben, genau richtig war Zwei ehemalige Ventavia-Mitarbeiter sprachen anonym mit dem BMJ, da sie Repressalien und den Verlust von Arbeitsplätzen in der engmaschigen Forschungsgemeinschaft befürchteten. Beide bestätigten breite Aspekte von Jacksons Beschwerde.

Eine von ihnen sagte, sie habe in ihrer Laufbahn an mehr als vier Dutzend klinischen Studien gearbeitet, darunter viele große Studien, aber noch nie ein so „hektisches“ Arbeitsumfeld erlebt wie bei Ventavia im Rahmen der Studie von Pfizer. Ich habe noch nie das tun müssen, was man von mir verlangt hat“, sagte sie gegenüber The BMJ. Es schien einfach etwas anders zu sein als sonst – die Dinge, die erlaubt waren und erwartet wurden … Nachdem Jackson das Unternehmen verlassen hatte, blieben die Probleme bei Ventavia bestehen, so die Mitarbeiterin. In mehreren Fällen hatte Ventavia nicht genügend Mitarbeiter, um bei allen Studienteilnehmern, die über COVID-ähnliche Symptome berichteten, Abstriche zu machen und sie auf eine Infektion zu testen. Eine im Labor bestätigte symptomatische COVID-19-Infektion war der primäre Endpunkt der Studie, so der Mitarbeiter.

(In einem im August dieses Jahres veröffentlichten FDA-Überprüfungsprotokoll heißt es, dass während der gesamten Studie von 477 Personen mit Verdachtsfällen von symptomatischem COVID-19 keine Abstriche genommen wurden). Ich glaube nicht, dass es gute, saubere Daten waren, sagte der Mitarbeiter über die Daten, die Ventavia für die Pfizer-Studie generierte. Es ist ein verrücktes Durcheinander.

Solche Aussagen stehen eindeutig im Widerspruch zu den Erklärungen von führenden Politikern, Gesundheitsbehörden und den Mainstream-Medien. Die meisten, wie z. B. der australische Gesundheitsminister Greg Hunt, haben behauptet, die COVID-Impfungen seien „strengen, unabhängigen Tests“ unterzogen worden, um sicherzustellen, dass sie „sicher und wirksam sind und nach hohen Standards hergestellt werden“.

Nichts, was wir bisher wissen, unterstützt eine solche Schlussfolgerung. Die Tests waren alles andere als streng und wurden nicht von unabhängiger Seite überprüft.

Die Daten des Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) zeigen, dass sie schockierend weit von der Sicherheit entfernt sind; Daten aus der Praxis zeigen, dass die Wirksamkeit innerhalb weniger Monate nachlässt und Sie anfälliger für SARS-CoV-2-Varianten und andere Infektionen macht; und auch die Herstellungsstandards haben sich als unzureichend erwiesen, da eine Vielzahl von Fremdkörpern in den Fläschchen gefunden wurde.

Medien werden von Pfizer manipuliert

Propaganda from a pharmaceutical company. https://t.co/K4R9UA4W1R — Dr. Joseph Mercola (@mercola) November 4, 2021

Einer der Gründe, warum die englisch- und deutschsprachigen Medien diese Aussage des Whistleblowers völlig ignoriert haben, ist wahrscheinlich, dass Pfizer einen so dominierenden Einfluss auf sie hat. Gegenüber der Bloggerin Maryanne Demasi, Ph.D., sagte Thacker: „Pfizer hat eine so riesige PR-Maschine, sie haben die Medien im Grunde genommen gekapert, sie haben die Medien hypnotisiert.“

Auch die PR-Abteilung von Pfizer arbeitet hart daran, die Öffentlichkeit zu hypnotisieren. Der obige TV-Spot ist vielleicht einer der offensivsten. Darin gaukelt Pfizer kleinen Kindern vor, dass die COVID-Spritze sie zu Superhelden machen wird. Die Tatsache, dass die Impfung sie töten oder dauerhaft verletzen kann, wird dabei nicht berücksichtigt.

Man kann nicht „der Wissenschaft folgen“, wenn es keine Daten gibt

Das Video am Anfang dieses Artikels ist ein kurzer Ausschnitt aus einer von Senator Ron Johnson organisierten Veranstaltung am 2. November 2021, bei der der stellvertretende Herausgeber des BMJ, Dr. Peter Doshi, einige der vielen Bedenken von Experten hinsichtlich der Integrität der Daten zur COVID-Impfung darlegte.

Er weist darauf hin, dass die Rohdaten der Studie von Pfizer erst im Mai 2025 zur Verfügung gestellt werden. Bislang hat sich Pfizer geweigert, seine Rohdaten an unabhängige Prüfer herauszugeben, und ohne diese Daten gibt es keine Möglichkeit zu bestätigen, dass die Behauptungen von Pfizer tatsächlich wahr und korrekt sind.

Ohne Daten ist es keine Wissenschaft. ~ Peter Doshi, Ph.D., Mitherausgeber des British Medical Journal

Mit anderen Worten: Man erwartet von uns, dass wir einfach dem Wort eines Unternehmens glauben, das auf der Liste der Wirtschaftskriminellen ganz oben steht; eines Unternehmens, das 2009 wegen betrügerischen Marketings und Betrugs im Gesundheitswesen zu einer Rekordstrafe von 2,3 Milliarden Dollar verurteilt wurde. Pressemitteilungen sind keine Wissenschaft. Sie sind Marketing. Ohne die Rohdaten haben wir keine wissenschaftliche Grundlage, auf die wir unsere Entscheidungen über die COVID-Spritze stützen können.

Wie Dr. Robert Kaplan vom Forschungszentrum für klinische Exzellenz der Stanford School of Medicine, der ebenfalls auf der Tagung sprach, feststellte:

Die Erkenntnisse, die wir haben, stammen aus stark kuratierten, von der Industrie kontrollierten Pressemitteilungen und Zeitschriftenveröffentlichungen. Wir treffen wichtige Entscheidungen auf der Grundlage begrenzter, stark ausgewählter Erkenntnisse. Ein kompromittierter wissenschaftlicher Prozess wird zu schlechten Entscheidungen führen und könnte einen schlechten Präzedenzfall schaffen.

Doshi betont, wie völlig unwissenschaftlich der Prozess ist, dem wir jetzt folgen. Er weist auch darauf hin, dass Ärzte die ethische Pflicht haben, keine Behandlung zu empfehlen, für die sie keine Daten haben. Er zitiert aus einem Artikel aus dem Jahr 2020, den er mitverfasst hat:

Datentransparenz ist kein ’nice to have‘. Behauptungen, die ohne Zugang zu den Daten aufgestellt werden – sei es in Veröffentlichungen mit Peer Review oder in Preprints ohne Peer Review – sind keine wissenschaftlichen Behauptungen. Produkte können ohne Zugang zu den Daten vermarktet werden, aber Ärzte und Berufsverbände sollten öffentlich erklären, dass sie sich ohne vollständige Datentransparenz weigern werden, COVID-19-Produkte als wissenschaftlich fundiert zu befürworten.

„Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist ganz einfach“, sagte Doshi. „Die Daten der COVID-Impfstoffe sind nicht verfügbar und werden auch in den nächsten Jahren nicht verfügbar sein. Dennoch ‚bitten‘ wir nicht nur, sondern ‚verpflichten‘ Millionen von Menschen, diese Impfstoffe zu nehmen … Ohne Daten ist das keine Wissenschaft.“

Regulierungsbehörden sind zum Scheitern verurteilt

Wir wissen seit mindestens einem Jahrzehnt, dass die FDA eine gefangene Behörde ist. Keines der Probleme, die wir jetzt sehen, ist wirklich neu. Wir sehen jetzt aus der Nähe, wie gefährlich die inzestuöse Beziehung zwischen der FDA und Big Pharma wirklich ist.

Die Amerikaner sterben an Verletzungen durch COVID-Impfstoffe in einer noch nie dagewesenen Häufigkeit, und die FDA ignoriert dies völlig. Stattdessen drängt sie weiterhin auf mehr Impfungen, mehr Verletzungen und mehr Todesfälle. Sie macht sich mitschuldig an der Verursachung vermeidbarer Todesfälle, anstatt die öffentliche Gesundheit zu schützen. Das ist der Preis, den wir jetzt dafür zahlen, dass die Behörde nicht früher aufgeräumt und die Drehtür zwischen Regulierungsbehörden und Industrie geschlossen wurde.

In „Designed to Fail: Why Regulatory Agencies Don’t Work“ (Warum Regulierungsbehörden nicht funktionieren), das im Mai 2012 – also vor fast einem Jahrzehnt – veröffentlicht wurde, erörterte William Sanjour das Scheitern von Regulierungsreformen. Er weist darauf hin, dass der Grund, warum Reformen nicht funktionieren, darin liegt, dass sie immer wieder in die falsche Richtung reformiert werden:

.. als Ergebnis des jüngsten katastrophalen Versagens der Regulierungsagenturen sprechen Politiker und Experten wieder über die gleiche alte ‚Regulierungsreform‘. Füllen Sie die Regulierungsagenturen mit ehrlichen Leuten, die nicht vor Sonderinteressen zurückschrecken. Gebt ihnen mehr Geld, mehr Befugnisse und mehr Leute. Aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass die Konzentration aller legislativen, exekutiven und judikativen Befugnisse in einer Regulierungsbehörde es nur noch leichter macht, von den Branchen, die sie reguliert, korrumpiert zu werden.

Ich habe 30 Jahre lang für die US-Umweltschutzbehörde gearbeitet und viele Zyklen von „Regulierungsreformen“ miterlebt, bei denen immer wieder die gleichen „Reformen“ durchgeführt wurden und man andere Ergebnisse erwartete. Ich habe gelernt, dass der Weg zu einer echten Reform der Rechtsvorschriften darin besteht, den Regulierungsbehörden weniger Geld, weniger Befugnisse, weniger Mitarbeiter, aber dafür intelligentere Vorschriften zu geben. Das Thema dieses Artikels ist, dass wir die Korruption erschweren und eine vernünftigere Regulierung ermöglichen würden, wenn wir die Regulierungsbefugnisse verteilen, anstatt sie zu konzentrieren.

Sanjour weist darauf hin, dass die Vereinnahmung von Regulierungsbehörden durch die Parteien, die sie regulieren sollen, weitaus gefährlicher ist, als wenn es überhaupt keine Regulierungsbehörden gäbe, denn „die Vereinnahmung gibt der Industrie die Macht der Regierung“. Kann es irgendeinen Zweifel daran geben, dass die FDA als eine Behörde, die von Big Pharma im Allgemeinen und Pfizer im Besonderen vereinnahmt wurde, nun die Macht über die US-Regierung ausübt?

Aus meiner eigenen Erfahrung mit der US-Umweltbehörde EPA weiß ich, dass, selbst wenn ein Inspektor einen Verstoß feststellt, dies nur ein langwieriges, komplexes Verfahren mit vielen Stufen der Warnung, Überprüfung, Berufung, Verhandlung und Entscheidung auslöst, bevor irgendeine Maßnahme ergriffen (oder, was häufiger der Fall ist, vermieden) wird, schreibt Sanjour. Das labyrinthische Flussdiagramm ist ein Beispiel für ein Durchsetzungsverfahren einer Behörde. Es ähnelt einem Spiel mit Leitern und Fallschirmen. Vergleichen Sie dies mit dem, was passiert, wenn Sie unter einem Parkverbotsschild parken. Ein Polizist stellt einen Strafzettel aus, und Sie können entweder das Bußgeld bezahlen oder es dem Richter vorlegen.

Wenn die EPA die Regeln für Parkverstöße aufstellen würde, müsste der Beamte zunächst feststellen, ob es genügend legale Parkplätze zu vertretbaren Kosten und in angemessener Entfernung gibt, und dann müsste er bei dem Auto stehen und warten, bis der Besitzer auftaucht, damit er eine Einigung aushandeln kann.

Die Komplexität der Vorschriften verbirgt absichtlich Schlupflöcher

Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass Sanjour bei der Ausarbeitung von Vorschriften für die EPA „mehr als einmal gesagt wurde, ich solle sicherstellen, dass ich genügend Schlupflöcher einbaue. Der Zweck der Komplexität ist es, die Schlupflöcher zu verstecken“. Sanjour fuhr fort zu erklären:

Regulierungsagenturen werden vom Kongress geschaffen, um einige mächtige Kräfte in der Gesellschaft (in der Regel Unternehmen) zu kontrollieren, die der Gesellschaft zugute kommen, die aber auch dazu neigen, ihre Macht zu missbrauchen. Der Zweck einer Regulierungsagentur besteht darin, den Nutzen zu erhalten und gleichzeitig den Missbrauch zu unterbinden. Um dies zu erreichen, gibt der Kongress den Verwaltern der Regulierungsagenturen einen breiten Ermessensspielraum, um Vorschriften für die Branchen zu erlassen, für die sie zuständig sind. Der Fehler in diesem System ist, dass der Administrator vom Präsidenten ernannt wird … Somit wird jede Ermessensbefugnis, die einem Verwalter einer Regulierungsbehörde eingeräumt wird, de facto dem Präsidenten der Vereinigten Staaten übertragen, damit dieser sie nach eigenem Ermessen nutzen kann …

Regulierungsbehörden können naturgemäß nur wenig tun, was sich nicht nachteilig auf die Wirtschaft auswirkt, insbesondere auf große und einflussreiche Unternehmen, und das stört die Ruhe des Präsidenten. Die EPA zum Beispiel kann keine Vorschriften für die Erdölindustrie schreiben, ohne dass die Ölkonzerne ins Weiße Haus gehen und „Energiekrise“ schreien! ein Trommelfeuer darüber, wie die bürokratischen Verzögerungen Menschenleben kosten.

Die Mitarbeiter von Regulierungsbehörden lernen bald, dass die Ausarbeitung und Umsetzung von Vorschriften für große Unternehmen bedeutet, sich mächtige und einflussreiche Leute zum Feind zu machen. Sie lernen, „Teamplayer“ zu sein, eine Ethik, die die gesamte Behörde durchdringt, ohne jemals durch schriftliche oder gar mündliche Anweisungen vermittelt zu werden. Menschen, die gerne Dinge erledigen, die konkrete Ergebnisse für ihre Bemühungen sehen müssen, halten sich nicht lange. Sie werden nicht unbedingt gefeuert, aber sie kommen auch nicht weiter; ihre Aufgaben werden auf andere übertragen, und oft verlassen sie die Behörde angewidert. Diejenigen, die weiterkommen, sind die Schlauen, die ein Talent zum Zögern und Verschleiern haben und sich oberflächlich plausible Gründe einfallen lassen, um nichts zu erreichen.

Wie können wir das ändern?

Die Frage, die sich uns jetzt stellt, lautet: Wie können wir diese Regulierungsbehörden so umgestalten, dass sie zum Nutzen der Öffentlichkeit und nicht zum Nutzen privater, gewinnorientierter Interessen arbeiten?

„Der Grund, warum angestellte Regulierungsbehörden korrumpiert werden können, ist, dass die Ausarbeitung und Durchsetzung wirksamer Vorschriften nicht ihre oberste Priorität ist“, so Sanjour. „Ihr Hauptziel ist es, ihren Job zu behalten und ihre Karriere voranzutreiben“. Die Industrie hingegen glaubt, dass der einzige Weg zum Schutz ihrer Geschäfte darin besteht, Druck auf korrupte Beamte auszuüben. Die Antwort, so Sanjour, lautet:

.. der Regulierungsbürokratie ihren Ermessensspielraum zu nehmen und ihn in Hände zu legen, die weniger anfällig für den Einfluss der Industrie sind. Als erstes würde ich vorschlagen, Personen oder Institutionen einzusetzen, die ein ebenso starkes oder stärkeres Interesse an einer wirksamen Regulierung haben als die regulierte Gemeinschaft.

Sanjour zitiert Untersuchungen, die zeigen, dass Whistleblower – die ihren Arbeitsplatz riskieren, wenn sie ihre Meinung sagen – mit Abstand die wichtigste Gruppe bei der Aufdeckung von Betrugsfällen sind und für 19 % der aufgedeckten Betrugsfälle verantwortlich sind. Die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission), die für die Aufdeckung von Unternehmensbetrug zuständig ist, war dagegen nur für 7 % verantwortlich.

Eine Möglichkeit, das System zu verbessern, besteht also in der Gewährung von Geldprämien für Hinweisgeber in Unternehmen. „Monetäre Belohnungen für Hinweisgeber übersteigen die Kosten bei weitem, wenn man sie mit den Kosten für angeheuerte Bürokraten vergleicht“, so Sanjour. Auch Versicherungsgesellschaften können eine wichtige Rolle spielen, da sie Sicherheitsmängel, die zu einer Katastrophe führen können, viel seltener übersehen. Als Beispiel nennt Sanjour die BP-Ölpest:

BP hat zugegeben, zwischen 2005 und 2010 gegen US-amerikanische Umwelt- und Sicherheitsgesetze verstoßen und Betrug begangen zu haben, und hat 373 Millionen Dollar Strafe gezahlt. Zwischen Juni 2007 und Februar 2010 waren die BP-Raffinerien in Texas und Ohio für 97 % der „ungeheuerlichen, vorsätzlichen“ Verstöße verantwortlich, die von der US-amerikanischen Arbeitsschutzbehörde (Occupational Safety and Health Administration) festgestellt wurden. Doch nichts davon führte zu irgendeiner Aufsicht über die Deepwater Horizon Bohrinsel, die in die Luft flog … Wenn BP verpflichtet gewesen wäre, eine 10-Milliarden-Dollar-Versicherung für eine Ölpest abzuschließen, hätte die Versicherungsgesellschaft sicher nicht die Pfennigfuchserei zugelassen, die die bezahlten Aufsichtsbehörden zuließen. Wenn die Gesetze klug formuliert sind, können Versicherungsgesellschaften ein wichtiges Instrument zur Regulierung sein.

Eine dritte Gruppe, die ein weitaus besseres System zur Aufdeckung von Betrug darstellt als die staatlichen Aufsichtsbehörden, ist die Öffentlichkeit. Organisationen wie Citizens for Health and Environmental Justice (Bürger für Gesundheit und Umweltgerechtigkeit) zeigen den Bürgern, wie sie sich an der Durchsetzung von Vorschriften beteiligen können, und in dieser Hinsicht kann noch mehr getan werden.

Die EPA könnte zum Beispiel zivile Tests finanzieren und Bürger, die in verschmutzten Gebieten leben, mit Ressourcen ausstatten, damit sie ihre eigenen Tests durchführen und berichten können, wenn toxische Belastungen festgestellt werden. Sanjour fährt fort:

Eine zweite Reform, die ich vorschlagen würde, um der Regulierungsbürokratie Ermessensbefugnisse zu entziehen, besteht darin, die Regeln so einfach wie möglich zu gestalten und alle Berufungsfunktionen und Zustimmungserklärungen in die Hände der Gerichte zu legen, genau wie in unserem Beispiel mit den Verkehrspolizisten. Das können Gerichte oder Verwaltungsgerichte sein. Alles, um den Leuten, die die Regeln schreiben und durchsetzen, die Ermessensbefugnis zu entziehen und eine weitere Barriere für den Einfluss der Industrie zu schaffen.

Wir müssen zur Verfassung zurückkehren

Um all dies zu erreichen, müssen wir zunächst unsere Regulierungsbehörden im Einklang mit der US-Verfassung umgestalten. Wie Sanjour erklärt, gibt es in den USA drei Zweige der Regierung: die Legislative, die Exekutive und die Judikative. Bei der Gründung der Regulierungsagenturen sind wir jedoch von dieser Struktur abgewichen.

Verordnungen sind eine Art von Gesetzen, und als solche sollten sie von der Legislative erlassen werden. Die Regulierungsagenturen sind jedoch Teil der Exekutive. Auch richterliche Funktionen wurden von den Regulierungsagenturen und damit von der Exekutive usurpiert.

Entgegen dem Wunsch der Gründerväter umfasst die Exekutive heute eine Vielzahl von Regulierungsagenturen, deren Aufgaben sich auf alle drei Regierungszweige erstrecken. Ein Großteil der oben erwähnten Korruption und Ineffizienz ist auf diese Tatsache zurückzuführen, stellt Sanjour fest.

Änderungen, wie sie Sanjour vorschlägt, klingen zwar einfach, aber der politische Widerstand wäre enorm und müsste irgendwie überwunden werden. Rechtlich gesehen wäre es jedoch eine relativ einfache Angelegenheit.

Der Kongress müsste lediglich das Gesetz dahingehend ändern, dass die Behörde nicht mehr befugt ist, Vorschriften zu erlassen und das Gesetz umzusetzen. Diese Befugnis würde dann einer anderen Behörde übertragen, deren Verwalter vom Kongress und nicht vom Präsidenten ernannt würde.

„Beachten Sie, dass dies alles nur Änderungen auf dem Papier sind. Sie erfordern keine Verlagerung, keine neuen Gebäude, keine Neueinstellungen usw. Die Funktionen sind alle bereits vorhanden. Sie werden lediglich neu geordnet“, sagt Sanjour.

Gegenwärtig können wir die Korruption der FDA nicht mehr übersehen. Sie kostet zu viele Menschenleben. Die FDA hat jeden Anschein einer Arbeit für das öffentliche Wohl völlig aufgegeben. Die Frage, wie wir sie loswerden und das Problem lösen können, wird in Zukunft immer dringlicher werden.

