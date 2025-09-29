Westliche Sanktionen töteten 38 Millionen – jetzt bewiesen

Felix Abt

Seit Jahrzehnten präsentieren westliche Entscheidungsträger Sanktionen als „humane“ Alternative zu militärischer Gewalt. In Wirklichkeit sind sie Waffen, die massives Leid über Menschen bringen, die keinerlei Kontrolle über die Handlungen ihrer Regierungen haben, wie eine überzeugende neue Studie zeigt. Für viele westliche Akademiker bleiben Sanktionen jedoch ein abstraktes Diskussionsthema in der Sicherheit ihrer Büros. Der britische Professor David Tizzard beispielsweise wies meine Kritik an Sanktionen in einem Artikel lapidar ab: „Akademiker diskutieren über die Wirksamkeit von Sanktionen und deren moralische Implikationen.“ – als wären Millionen von Todesfällen bloß theoretische Überlegungen.

Für die meisten anderen Menschen klingt das Wort „Sanktionen“ vielleicht wie ein bürokratisches Instrument – eine stille politische Option, verborgen in diplomati