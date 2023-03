Der Verrat der Medizin: Ein Gespräch mit Whistleblowern

Analyse von Tessa Lena

Geschichte auf einen Blick

In diesem brisanten Interview sprechen Dr. Venu Julapalli, Dr. Mary Crow und Owen Robinson (RN) über all die irrationalen, tragischen und schädlichen Maßnahmen, die sie im Houston Methodist Hospital in Texas erlebt haben

Dr. Julapalli reichte eine Klage gegen Houston Methodist ein, nachdem dort im Jahr 2021 eine Impfpflicht eingeführt wurde.

Er gründete auch eine interne Liste von Ärzten des Krankenhauses und beobachtete aus erster Hand, wie groß die Angst der Ärzte war, sich zu äußern

Wie Dr. Julapalli von einer angesehenen anonymen Ärztin mitgeteilt wurde, wurde ihr vom Chief Medical Officer des Houston Methodist angeboten, den Impfstoff heimlich zu fälschen

Owen Robison, der als Krankenpfleger auf der Intensivstation arbeitete, bis ihm wegen der Ablehnung der Auffrischungsimpfung gekündigt wurde, ist überzeugt, dass die Vorschriften der Hauptgrund für den Personalmangel waren

Ihm zufolge waren geimpfte und aufgefrischte Krankenschwestern auf der Intensivstation aufgrund des Personalmangels gezwungen, zur Arbeit zu kommen und Patienten zu betreuen, während sie krank waren

Kürzlich hatte ich Gelegenheit, drei mutige Whistleblower im Houston Methodist Hospital in Texas zu interviewen. Was sie zu sagen hatten, war eine umwerfende Verurteilung des Zustands unseres „Gesundheitssystems“.

Wir sprachen über die COVID-Impfvorschriften, die das Houston Methodist Hospital im Jahr 2021 in den USA anführte, über geimpfte und geboostete Krankenschwestern, die trotzdem COVID bekamen – und gezwungen wurden, auf der Intensivstation zu arbeiten, während sie Fieber hatten – und über die enorme Angst, die die Ärzte hatten, wenn sie ihre Meinung sagten.

Wir sprachen auch darüber, dass ein leitender Angestellter von Houston Methodist den Ärzten in seinem inneren Kreis angeblich die Möglichkeit bot, den Impfstoff zu fälschen – während er die COVID-Injektionen öffentlich als eine notwendige und lebensrettende Maßnahme anpries.

Nun, philosophisch gesehen, ist das für mich als sowjetischen Exilanten nicht so schockierend. So wurden die Dinge in meiner alten Heimat allgemein gehandhabt – öffentliche und private Politik sozusagen -, aber solch eklatante, zeitverzerrte Anzeichen von alles durchdringender Korruption und zensurgesteuertem Verhalten in Amerika zu sehen, als wäre ich zurück in der UdSSR, ist bizarr. Aber das Wichtigste zuerst. Lassen Sie mich die Whistleblower von Houston Methodist vorstellen.

Dr. Mary Crow

Dr. Mary Crow ist eine angesehene Onkologin und Hämatologin in Texas. Sie erhielt ihre medizinische Ausbildung am Baylor College of Medicine und praktiziert seit über 30 Jahren. In den 1990er Jahren war Dr. Crow Chief Oncology Fellow am MD Anderson Cancer Center.

Sie ist Mitglied der American Society of Clinical Oncology (ASCO), der American Society of Hematology (ASH), der Harris County Medical Society (HCMS) und der Texas Medical Association (TMA).

Dr. Crow hat sich von Anfang an sehr offen über die unwissenschaftliche Natur der „COVID-Antwort“ geäußert. Als Houston Methodist die Vorschriften für Ärzte einführte, beantragte sie eine religiöse Ausnahmegenehmigung. Daraufhin wurde ihr keine Ausnahmegenehmigung erteilt, und sie verlor ihre medizinischen Privilegien bei Houston Methodist.

(Zur Klarstellung: Der Begriff „medizinische Privilegien“ steht für das Recht eines Arztes, in einem Krankenhaus zu arbeiten. In Texas gelten Ärzte nicht als Krankenhausangestellte, sondern als unabhängige Fachleute, die mit Krankenhäusern zusammenarbeiten, in denen sie „Privilegien“ haben).

Dr. Venu Julapalli

Dr. Venu Julapalli ist ein Gastroenterologe in Houston, TX. Er erhielt seinen medizinischen Abschluss am Baylor College of Medicine in Houston, TX, und praktiziert seit mehr als 20 Jahren. Im Jahr 2005 gründete er eine bahnbrechende gastroenterologische Privatpraxis in Houston, TX.

Gemeinsam mit seinem Bruder, dem Kardiologen Dr. Vinay Julapalli, ist Dr. Venu bestrebt, das Herz in die moderne Medizin zurückzubringen und die heilige Beziehung zwischen Patienten und Ärzten wiederherzustellen. Sowohl Dr. Venu als auch Dr. Vinay sind schon seit langem auf dieser Suche.

Im Jahr 2021, nachdem das Houston Methodist Hospital COVID-Injektionen für Ärzte vorgeschrieben hatte, wurde Dr. Venu Julapalli die religiöse Ausnahmegenehmigung verweigert, und seine Privilegien im Krankenhaus wurden in Frage gestellt und schließlich widerrufen. Im Sommer 2021 reichte er Klage ein. Seine Klage ist noch anhängig. Wenn Sie mehr über Dr. Venu Julapalli und seine Klage erfahren möchten, habe ich ihn im August 2021 ausführlich dazu interviewt.

Eine andere Sache, die er 2021 tat, war die Organisation eines internen Listserv für das „medizinische Personal“ (Ärzte mit „medizinischen Privilegien“) bei Houston Methodist. Die Liste umfasste anfangs etwa tausend Ärzte. Der Zweck des Verteilers war es, offene Gespräche über die aktuellen Entwicklungen zu führen. Einige wenige Ärzte, wie Dr. Mary Crow, äußerten sich sehr offen und stellten die Gründe für die offizielle „COVID-Antwort“ in Frage.

Die meisten waren jedoch überhaupt nicht offen, nicht einmal auf der internen Liste. Viele hatten Angst zu reden. Sie hatten Bedenken – die sie privat mit Dr. Julapalli teilten – aber sie waren zu ängstlich, um laut zu sprechen.

Wenn er darüber spricht, macht Dr. Venu Julapalli keine Gefangenen und bringt es auf den Punkt: Wenn alle Ärzte, die ernsthafte Bedenken hatten, den Mut gefunden hätten, ihre Bedenken laut auszusprechen, hätten wir es heute nicht mit dem Albtraum zu tun, mit dem wir es zu tun haben.

Schlussfolgerung? Wir haben nicht ohne Grund einen freien Willen, und unsere Entscheidungen sind wichtig! Unser Mut ist wichtig. Die Welt nimmt die Form unserer kollektiven Entscheidungen an, und in jedem Moment, in dem wir uns ängstlich, unbedeutend oder machtlos fühlen, machen wir die Welt nur kleiner.

Owen Robinson

Owen Robinson ist ein examinierter Krankenpfleger, der seit zwölf Jahren in der Intensivpflege tätig ist. Bis zum Jahr 2020 hat er sich um die Patienten gekümmert – bis ihm gekündigt wurde, weil er die Auffrischungsimpfung abgelehnt hatte.

Owen hat die ursprüngliche Serie von COVID-Injektionen schon früh erhalten. Er tat dies auf der Grundlage der Tatsache, dass in seinen Kreisen die allgemeine Auffassung herrschte, dass Impfstoffe gut und sicher und natürlich ordnungsgemäß getestet seien. Ein weiterer Grund für seine damalige Entscheidung war die Tatsache, dass er mit eigenen Augen gesehen hatte, wie Menschen mit COVID-Symptomen auf der Intensivstation starben. Laut Owen war die Zahl der Menschen, die in dieser Zeit starben, wirklich größer als das, was er vor COVID gesehen hatte.

Als er jedoch selbst erkrankte und positiv auf COVID getestet wurde – und vor allem, als er sah, wie die geimpften und aufgefrischten Krankenschwestern COVID-Symptome entwickelten und krank arbeiteten -, wurde ihm klar, dass die Behauptung, dies geschehe „im Interesse der Patientensicherheit“, nicht stichhaltig war.

Er erkannte auch, dass die Verfahren so organisiert waren, dass die geimpften und aufgefrischten Krankenschwestern mit fast größerer Wahrscheinlichkeit krank arbeiteten und möglicherweise „COVID verbreiteten“ als die ständig getesteten Krankenschwestern mit religiösen Ausnahmen.

Geimpfte und geboostete Krankenschwestern müssen arbeiten, während sie krank sind

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war für Owen Robinson, als er mit ansehen musste, wie zwei geimpfte Krankenschwestern von ihren Vorgesetzten gezwungen wurden, sich mit Fieber krank zu melden – und eine der Krankenschwestern so krank war, dass sie den ganzen Tag mit gesenktem Kopf am Schreibtisch sitzen musste, während die neue Auszubildende ihre Arbeit machte.

Eine andere Krankenschwester, die nicht auf der Intensivstation arbeitete, wurde mitten in ihrer Schicht auf dem Krankenhausflur ohnmächtig und musste in die Notaufnahme gebracht werden. Angeblich kümmerte sie sich zum Zeitpunkt des Vorfalls um einen instabilen Patienten, und nach dem, was Owen gehört hatte, wirkte sich die Situation auf den Zustand des Patienten aus. Mit seinen eigenen Worten:

[Als Houston Methodist das Mandat ankündigte], war ich nicht mit dem Mandat einverstanden, aber ich war bereits geimpft worden, also konnte ich meine Stelle behalten. Ungefähr zur gleichen Zeit, als die CDC die … Anforderung für Krankenschwestern fallen ließ … war es zunächst so, dass eine Krankenschwester 14 Tage nach einem positiven COVID-Test wieder zur Arbeit kommen konnte. Dann waren es nur noch 10 Tage. Und ungefähr zu dieser Zeit bekam ich COVID. Ich war positiv auf COVID. Ich war arbeitslos, sie haben die Frist von 14 auf 10 Tage verkürzt, und ich habe ihnen gesagt, dass ich nicht mit Symptomen zurückkomme […]. Wenn ich Symptome habe, werde ich nicht mit COVID zurückkommen. Und sie sagten: „Okay, nun, wir werden sehen. Und sie zwangen mich zu diesem Zeitpunkt nicht, wieder zu kommen. Als ich dann wieder zur Arbeit kam, wurden die Leute krank, sie waren geimpft, vollständig geimpft mit der Auffrischung … sie hatten die Auffrischung vorgeschrieben. [Ich weigerte mich, die Auffrischungsimpfung zu bekommen, nachdem meine Ausnahmegenehmigung abgelaufen war, und wurde suspendiert und dann entlassen]. Als ich wieder zur Arbeit kam, erkrankten nicht nur die vollständig geimpften und aufgefrischten Krankenschwestern, sondern die CDC senkte auch das Zeitfenster, in dem die Krankenschwestern nach einem positiven Test wieder zur Arbeit kommen konnten, auf fünf Tage. Und der Leiter unserer Intensivstation zwang zwei Krankenschwestern, mit Fieber und anderen Symptomen wieder auf die Station zu kommen und sich um Patienten auf der Intensivstation zu kümmern, möglicherweise um immungeschwächte Patienten auf der Intensivstation. Eine der Krankenschwestern war so krank, dass sie die meiste Zeit des Tages mit dem Kopf nach unten auf dem Schreibtisch saß. Und sie hatte eine Auszubildende, eine neue Krankenschwester, die ihr die ganze Arbeit abnahm und sich für sie um die Patienten kümmerte. Und das gefiel mir einfach nicht. Ich hielt das nicht für richtig. Ich hielt es nicht für sicher. Sie ließen uns … als wir eine Ausnahmegenehmigung beantragten, mussten wir diese Liste unterschreiben, auf der stand: Ich weiß, dass ich für meine Patienten nicht sicher bin, ich weiß, dass ich für meine Kollegen nicht sicher bin, weil ich mich weigere, diesen Impfstoff zu bekommen … Ich weiß, dass man all diesen Dingen zustimmen musste, die keinen Sinn ergaben und im Grunde sehr negativ waren … und man musste das unterschreiben, um eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Und dann mussten die Leute, die eine Ausnahmegenehmigung bekamen, jede Woche einen Abstrich machen lassen. Und dann haben natürlich viele Leute eine religiöse Ausnahmegenehmigung bekommen, und als dann dieser neue bivalente Impfstoff auf den Markt kam, haben sie all diese religiösen Ausnahmen aufgehoben und die Leute trotzdem entlassen. Es war also eine schreckliche Situation.

„Luft-Impfstoffe“

Einer der brisantesten Teile des Interviews war der Abschnitt, in dem wir darüber sprachen, wie angeblich ein leitender Angestellter von Houston Methodist ausgewählten Ärzten „Luftimpfungen“ anbot, eine Möglichkeit, ihren Impfstatus zu fälschen, um die Vorschriften zu umgehen – und das alles, während er die Vorschriften öffentlich als eine notwendige und noble Sicherheitsmaßnahme anpries.

Das versetzt mich direkt in meine Kindheit zurück, denn genau so wurde es in der UdSSR gehandhabt. Hier ist der Ausschnitt aus dem Transkript:

Tessa Lena: Und jetzt kommen wir zum pikanten Teil des Interviews, dem Fake, den Luftimpfstoffen. Soweit ich weiß, hat die oberste Leitung des Houston Methodist Krankenhauses, also genau die Leitung, die die Impfung anordnete … […] und sie als eine sehr wichtige Sicherheitsvorkehrung anpries, genau die gleichen Leute, die angeblich den Leuten, die sie mochten oder denen sie vertrauten, gefälschte Impfstoffe anboten … den Ärzten, die sie mochten oder denen sie vertrauten, in ihrem engen Kreis? Lassen Sie uns also darüber sprechen. Dr. Venu Julapalli: Lassen Sie mich ein wenig Kontext dazu geben. Im Laufe des Austauschs, den wir auf dem Listserv hatten, erhielt ich private Nachrichten von Leuten, die einfach über verschiedene Dinge sprachen. Dabei ging es entweder um Unterstützung oder um Fragen. Eine dieser Personen, eine Kollegin, schickte mir eine Nachricht, dass sie die Erstimpfung erhalten hatte. Und dann hat Methodist die Auffrischungsimpfung angeordnet. Das war im Februar 2022. Sie wollte die Auffrischungsimpfung nicht vornehmen lassen. Also beantragte sie eine religiöse Ausnahmegenehmigung, die ihr verweigert wurde. Und so fragte sie sich, was sie jetzt tun sollte. Und im Laufe dieses Gesprächs wollte sie mit uns reden, mit mir und meinem Bruder, der ebenfalls im Houston Methodist, The Woodlands, tätig ist. Wir trafen uns zum Kaffee, und sie erzählte uns, dass einer ihrer Kollegen, der Chief Medical Officer von Houston Methodist in The Woodlands, ihr angeboten hatte, den Impfstoff zu fälschen. Die Person, der dies angeboten wird, ist sehr angesehen. Offensichtlich möchte der Chief Medical Officer sie dort behalten. Sie erzählte uns, dass sie verblüfft war und den Chefarzt fragte, ob dies etwas sei, das schon einmal gefragt oder angeboten wurde, oder ob sie die erste sei, der dies angeboten wurde, und die Antwort war offenbar, dass er dies sagte, dass er weder bestätigen noch dementieren könne, ob es schon einmal angeboten wurde. Natürlich hat sie das Angebot nicht angenommen. Und sie bekam schließlich eine religiöse Ausnahmegenehmigung, kurz nachdem alles weiterging. Aber das ist es, was offenbar vor sich geht. Nun. Ich weiß nicht, wie weitreichend das ist. Ich weiß nicht, wie weitreichend das ist. Ich weiß nicht, wo das aufhört, anscheinend war das etwas, das innerhalb des … des Systems gemacht wurde, aber ich weiß nicht, wie es geschah. Aber für mich ist es einfach ein kulturelles Problem. Ich meine, es handelt sich um den Chief Medical Officer dieser Einrichtung, der Einrichtung, mit der die ganze Sache mit dem Impfstoffmandat angefangen hat. Soweit ich weiß, hat diese Person die Auffrischungsimpfung nicht einmal gebilligt, er war nicht mehr der Meinung, dass dies eine gute Politik sei. Und … und sogar … das hat er sogar zum Ausdruck gebracht. In dieser Hinsicht geht es also nicht wirklich um den Chief Medical Officer, er versucht offensichtlich, jemandem zu helfen und … und jemanden zu behalten, der geschätzt und respektiert wird. Was für eine Kultur bringt einen Menschen in diese Art von Zwickmühle? Ich meine, ich würde es nicht tun, wenn ich in dieser Situation wäre, aber er wird in diese Situation gebracht. Und er ist gezwungen, jemandem die Underground Railroad anzubieten. Es stimmt etwas ganz und gar nicht mit der Kultur, wenn genau diese Politik, die von dieser Institution eingeführt wurde, hinter der sie ihre ganze Marke und ihren ganzen Ruf stehen … in der Tat wollen sie das Land nach ihren eigenen Worten anführen … einer ihrer eigenen leitenden Angestellten jemandem einen Ausweg bietet? Tessa Lena: Nun, das wirft mehrere Fragen auf. Eine, die wichtigste davon, die, die uns direkt ins Gesicht geschrieben steht, ist, dass, wenn jemand wirklich glaubte, dass die Impfstoffe für die Sicherheit notwendig sind, dann würde man keinen gefälschten Impfstoff anbieten, weil man dann Angst um sein eigenes Leben hätte, richtig? […] Man würde wollen, dass alle es bekommen. Wenn man wirklich der Meinung ist, dass das notwendig ist, um unsere Gesundheit zu schützen. Und seine eigene, was das betrifft. Dr. Venu Julapalli: Ich meine, das ist … das ist eine so offensichtliche Sache, dass wir das eigentlich für selbstverständlich halten. Aber Sie haben absolut Recht. Ich meine, das führt … das wirft wirklich die Frage auf, woher wir wissen, dass jemand etwas getan hat. Ich meine, es gab keinen Überprüfungsprozess. Ich meine, wenn man einfach sagte, man sei geimpft, galt man als geimpft. Also, wissen Sie, Methodist geht immer wieder da raus, der Geschäftsführer, Dr. Marc Boom, geht zu CNN, MSNBC und sagt, wir sind zu 99% geimpft. Nun, woher weiß er das? Ich meine, woher weiß er, wer sich tatsächlich hat impfen lassen? Oder wer es tatsächlich gefälscht hat? Wie können wir zu diesem Zeitpunkt überhaupt etwas wissen? Tessa Lena: Nun, theoretisch, wenn Sie sich entscheiden würden, unehrlich zu sein und nicht den ehrlichen Kampf zu kämpfen, sondern stattdessen zu sagen, dass Sie den Impfstoff bekommen haben, es einfach zu sagen, würde irgendjemand Ihre Aufzeichnungen überprüfen, Ihre … Ihre Karte, Ihre CDC-Karte oder irgendetwas in der Art? Dr. Venu Julapalli: Was die medizinischen Dinge angeht, nein. Tessa Lena: Besteht also die Möglichkeit, dass einige Leute, die jetzt im System als geimpft gelten, vielleicht gar nicht geimpft wurden, sondern es nur gesagt haben? Ist das möglich? Dr. Venu Julapalli: Oh, ich denke, es ist möglich, ja. Und wie weit verbreitet ist es … das ist die nächste Frage, die ich mir stelle. Tessa Lena: Ich meine, die Absurdität des Ganzen ist einfach umwerfend. Und soweit Sie wissen, wurde dieser Luftimpfstoff in der Auffrischungsphase des Mandats angeboten, richtig? Dr. Venu Julapalli: Das war, als wir über die Geschichte informiert wurden. Das führt also zu einer weiteren Frage. Nun, wie, wann wurde das System wie dieses begonnen? Wurde es ganz am Anfang begonnen? Kam es erst später dazu, als andere Informationen an die Öffentlichkeit gelangten und die Leute immer mehr zögerten, dies zu tun? Ich kann mit Sicherheit sagen, dass das medizinische Personal zum Zeitpunkt des Booster-Mandats, wie ich es verstanden habe, denn wir haben eine Umfrage auf dem Listserv durchgeführt, ursprünglich mit großer Mehrheit für die erste Serie war. Wir waren also in der Minderheit, diejenigen von uns, die das nicht wollten, die der Meinung waren, dass eine Impfpflicht keine gute Politik sei, wir waren in der Minderheit. Als die Auffrischungsimpfung im Februar 2022 vorgeschrieben wurde, hatte sich das Blatt völlig gewendet. In unserer Umfrage gaben 75 bis 80 % der Befragten an, dass die Auffrischungsimpfung und die Beendigung von Privilegien aufgrund der Nichteinhaltung dieser Vorschrift keine gute Politik sei. Natürlich sagen sie das nicht öffentlich und in den Akten, aber sie würden das anonym in einer Umfrage sagen.

Übrigens, so Owen Robinson, musste das Pflegepersonal im Houston Methodist im Gegensatz zu den Ärzten ihren Impfstatus tatsächlich „nachweisen“ – was bedeutet, dass die Zufälligkeit der ganzen Angelegenheit wirklich sowjetisch war.

Burnout, Mandate und Personalknappheit

Seit Monaten hören wir in den Mainstream-Medien, dass die Personalknappheit im Gesundheitswesen auf „Burnout“ zurückzuführen ist. Laut Owen gab es zwar ein gewisses Burnout, aber das lag hauptsächlich an der schlechten Verwaltung der Situation. Er glaubt, dass das Krankenhaus wirklich „überfordert“ war, nachdem die Impfvorschriften viele Mitarbeiter zur Kündigung veranlassten und der Personalmangel gravierend wurde.

Außerdem hatten während der „Omicron“-Welle viele der Menschen, die die COVID-Krankenhausbetten belegten, gar keine oder nur leichte Erkältungssymptome. Der Grund dafür war, dass das Krankenhaus alle Patienten auf COVID testete, auch wenn sie mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus kamen. Wenn der Test positiv ausfiel, wurden sie stationär aufgenommen und erhielten eine Behandlung mit Remdesivir.

Er merkt an, dass er zwar Krankenpfleger ist und es nicht seine Aufgabe ist, Diagnosen zu stellen, dass aber viele Patienten ohne Symptome oder mit leichten Symptomen im Rahmen dieses Protokolls auf COVID behandelt wurden, und da die Betten von Menschen belegt waren, die überhaupt nicht sehr krank waren, hatten diejenigen, die ins Krankenhaus mussten, es schwerer, ins Krankenhaus zu kommen. Ein wahrer Geistesblitz! Dr. Crow fügt hinzu:

„Die Krankenhäuser hatten keine Überkapazitäten, Tessa, und sie haben sie … seit 10 oder 15 Jahren nicht mehr gehabt. Im Sommer vor COVID war jedes dieser Krankenhäuser in The Woodlands auf Durchreise. Sie hatten an zwei von sieben Tagen im Sommer keine freien Betten. Und als sie dann beschlossen, begrenzte Traumafälle aufzunehmen, wurde es noch schlimmer. Die Vorstellung, die Krankenhäuser seien überlastet, ist also lächerlich, denn sie waren bereits überlastet. Diese Krankenhäuser sind an einem bestimmten Tag zu 98 % ausgelastet.“

Sorgen um die Fruchtbarkeit

Ein weiterer Punkt, den Dr. Crow in dem Interview erwähnte, waren ihre Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der COVID-Injektionen auf die Fruchtbarkeit. In ihren eigenen Worten:

Ich sehe viele junge Frauen wegen schweren Eisenmangels […] wir sprachen über ihre Symptome, viele Menstruationsunregelmäßigkeiten, Schwierigkeiten, schwanger zu werden, Fehlgeburten, und ich dachte, nun, vielleicht stehen sie unter Stress, jeder steht unter Stress. Und das hörte man dann auch bei den Geimpften, als die Auffrischungsimpfungen anliefen. Und in all den hochgeimpften Ländern, Island, Irland, Großbritannien, gibt es keinen Babyboom. Es gibt keinen Babyboom. Vielmehr ist ein Rückgang der Geburten zu verzeichnen, und das gilt auch für Deutschland und die EU. Ich bin also weiterhin sehr besorgt über diese Entwicklung. Denn in der japanischen Studie zur Biolokalisierung fanden sich diese Lipid-Nanopartikel in den Eierstöcken, den Hoden, der Milz, dem Knochenmark und der Leber, okay. Und in keinem der Tierversuche oder bei den geimpften Tieren wurden die Nachkommen der geimpften Tiere trächtig, sie wurden alle nach dem Säugen getötet. Ich glaube also, dass hier eine tickende Zeitbombe vorhanden ist. Denn wenn man sich Afrika ansieht, wo nur 6 % der Tiere geimpft sind, gibt es dort keine Fruchtbarkeitsprobleme. Und sie haben … sie haben keine übermäßige Sterblichkeit. Und sie haben … und sie haben kein COVID. Hier stimmt also etwas nicht, wenn man sich die Daten ansieht. Und das basiert auf den Daten, die diese Länder veröffentlicht haben, wenn sie sie veröffentlichen. Also gut, man muss ein bisschen nach vorne schauen. Aber ich möchte meine OBGYN-Kollegen fragen: Sehen Sie einen Baby-Boom? Denn jedes Mal, wenn man Menschen einsperrt, sogar in den Konzentrationslagern, wurden Menschen schwanger und bekamen Babys, und das ist nicht wirklich der Fall.

Schlussfolgerung

Ich frage mich, wie unser Leben heute aussehen würde, wenn jeder Mensch – jeder Arzt, jeder Journalist, jeder Anwalt, jeder Künstler, jeder Wissenschaftler usw. – sich dafür entscheiden würde, mutig zu sein.

Es gibt eine Kunst und eine Wissenschaft des Mobbings. Es gibt eine Technik, um Menschen verrückt zu machen. Es gibt eine Methode, um das Gefühl der Hilflosigkeit zu verstärken und die Macht zu verschleiern, die wir vom Moment unserer Geburt an wirklich haben.

Ich bete, dass all der Schmerz, den wir durchgemacht haben, nicht umsonst war, und dass diejenigen, die bis zu dieser Sekunde ängstlich waren, sich mit ihrem inneren Löwen verbinden und beschließen, von nun an neu und mutig zu sein. Ich bete dafür, dass ihr innerer Löwe sie auf den Weg führt, das Unrecht zu beheben, das sie zugelassen haben. Der Schmerz muss geheilt werden. Es ist nie zu spät, mutig zu sein. Es ist nie zu einfach, mutig zu sein, aber es ist auch nie zu spät. Es gibt Arbeit zu tun. Können Sie Ihren inneren Löwen sehen? Ich schon.

Über die Autorin

Wenn Sie mehr von Tessa Lenas Arbeit sehen möchten, sollten Sie sich ihre Biografie Tessa Fights Robots ansehen.

Artikel als PDF