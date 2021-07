Der Versuch der CDC die Vereinigten Staaten zu übernehmen, wurde von einem Bundesrichter niedergeschlagen

Frage eines Lesers: Die CDC handelt so, als ob sie die Macht einer Regierung hat, gesetzliche Regeln herauszugeben und sie durchzusetzen. Jedoch, wenn man das Thema genauer untersucht gibt es des, bezüglich was ihre Macht angeht nur Verwirrung. Vieles beharren darauf, dass die CDC eigentlich eine private Einrichtung ist, aber dann, wiederum gibt es solche die sie als eine Behörde bezeichnen, die legal von der Regierung geschaffen wurde.

Es würde mich interessieren, was den nun genau die CDC ist?

Antwort: Die Presse wollte nie eine Gerichtsentscheidung von Richter Steven Merryday in Florida v. Becerra veröffentlichen. Am 18. Juni 2021 setzte Richter Merryday vom U.S. District Court for the Middle District of Florida die von den U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erlassenen Einschränkungen für die Kreuzfahrtindustrie vorübergehend aus. Die angefochtenen Bestimmungen der CDC sahen Tests, Impfungen, Quarantäne und Isolierung sowie soziale Distanzierung vor. In seiner Klage argumentierte der Staat Florida, dass die CDC nicht die Befugnis hat, eineinhalb Jahre lang landesweite Abriegelungen ganzer Industrien zu erlassen“, und fügte hinzu, dass, selbst wenn sie es täte, ihre Handlungen rein willkürlich sind“.

Richter Merryday stellte sich auf die Seite Floridas und fand, daß die CDC ihre Autorität überschritten hatte: „Niemals hat die CDC so umfangreiche, behindernde und ausschließende Maßnahmen durchgeführt, wie dieses, die in dieser Klage überprüft wurden.“ Unter den Bedingungen von Merrydays Urteil sollten die Beschränkungen der CDC nach dem 18. Juli 2021 zur Richtlinie werden. Merryday gab der CDC bis zum 2. Juli 2021 Zeit, um schmalere Einschränkungen vorzuschlagen.

Es ist keine Frage, dass die Gesundheitsbehörden unter dem Vorwand einer Pandemie versuchten, verfassungswidrige Macht zu usurpieren. Seit dieser Entscheidung werden Sie bemerken, dass die CDC anfing, „Empfehlungen“ zu geben, aber keine diktatorische Macht ausüben konnte, die sogar den Präsidenten der Vereinigten Staaten und den Kongress verdrängte. Dies war der klare Versuch des Tiefen Staates, das Land zu übernehmen und jeder Form einer repräsentativen Regierungsform ein Ende zu setzen. Die CDC und die FDA taten ihr Bestes, um die Wirksamkeit von Ivermectin bei der Prophylaxe und Behandlung von COVID-19 zu verbergen. Sie haben vorsätzlich Menschen sterben lassen, indem sie die Behandlung zurückhielten, um die Krise zu verschlimmern, damit sie an Macht gewinnen. Diese Leute sollten wirklich strafrechtlich angeklagt werden, genau wie die Nazis in Nürnberg. Sie haben ohne Angst gehandelt, weil sie davon ausgehen, dass der Great Reset demokratische Regierungsformen beenden und eine neue Ära des Totalitarismus einleiten wird.