USA-Milwaukee besucht nun die Bürger zu Hause, um sie zur Impfung zu überzeugen

Milwaukee und Washington D.C. sind zwei von vielen Städten, die nun an die Türen der Menschen klopfen, um sie zur Einnahme experimenteller Gentherapien zu bewegen. Im Ernst, diese Bemühungen hatten bereits im März begonnen, und das an den verschiedenen Orten im ganzen Land. Wie lange wird es dauern, bis diese „Community Corps“ in Großstädten im ganzen Land auftauchen? Wenn das nicht gegen die Regeln des Nürnberger Kodex bezüglich der informierten Zustimmung verstößt, weiß ich nicht, was es ist!

Da immer mehr Impfkliniken in unserer Gegend schließen, gehen die Verantwortlichen der Gemeinde einen neuen Weg um die Zahl der Impfungen zu erhöhen.

Am Mittwoch wurden Mitarbeiter und Freiwillige des Community Mobilization Project mit Bussen zur Ecke 6th und Keefe gebracht, um dort an die Türen zu klopfen.

Das ist eine von 15 Postleitzahlen, bei denen die Stadtverwaltung sagt, dass die Impfquoten und die Zahl der erreichten Personen niedrig sind. (woher wissen die das?)

Die Stadt Milwaukee hat das Community Mobilization Project ins Leben gerufen, um mehr Menschen in unterversorgten Gemeinden impfen zu lassen.

„Unsere Krankenhausaufenthalte sind rückläufig, unsere Todesfälle sind rückläufig. Das ist alles gut“, sagte Bürgermeister Tom Barrett am Mittwoch. „Wir müssen die Menschen wirklich dort abholen, wo sie in ihrem Leben stehen.“

Die Mitglieder des Projekts werden nun von Tür zu Tür gehen, um mehr Menschen zu erreichen.

In bisher acht Tagen haben sie an mehr als 1000 Türen geklopft und 137 Menschen direkt in ihren eigenen Häusern geimpft.

Lorraine Lathen, Leiterin des Community Mobilization Project, sagt, es sei wichtig, dass die Leute, die von Tür zu Tür gehen, auch in diesen Gemeinden leben.

„Sie hören den Menschen zu, was ihre Sorgen sind. Sie gehen auf diese ein und erzählen von ihrem eigenen Weg“, so Lathen.