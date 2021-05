Der wahre Grund Bill Gates, Jeff Bezos und Google wollen, dass Sie Labor-gezüchtete „Fleisch“ zu essen

childrenshealthdefense.org: Bill Gates will Ihnen weismachen, dass der Verzehr von synthetischem Rindfleisch eine notwendige Strategie für den Klimawandel ist, aber er, zusammen mit Amazon-Gründer Jeff Bezos, Google und anderen haben ein großes finanzielles Interesse daran, Sie dazu zu bringen, auf eine Ernährung mit 100% synthetischem Rindfleisch umzusteigen.

Bill Gates, der die Gründung der Fleischimitat-Firma Impossible Foods mitfinanziert hat, besteht nun darauf, dass synthetisches Rindfleisch eine notwendige Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels ist.

Gates möchte, dass die Amerikaner und andere westliche Nationen auf eine Ernährung mit 100 % synthetischem Rindfleisch umstellen. Zufälligerweise wird in Oregon jetzt eine Wahlinitiative für die Parlamentswahlen 2022 vorgeschlagen, die den Verkauf und Verzehr von Fleisch in diesem Bundesstaat weitgehend verbieten würde.

Die Initiative Petition 13 würde Oregon in einen „Schutzstaat für Tiere“ verwandeln, indem sie Ausnahmen für gute Tierhaltungspraktiken aufhebt, die Aufzucht und Schlachtung von Nutztieren kriminalisiert und traditionelle Tierhaltungspraktiken wie die künstliche Besamung als „sexuelle Übergriffe“ neu klassifiziert.

Dies passt zu den von der Biden-Administration angekündigten Netto-Null-Emissionszielen, die darauf abzielen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu den Werten von 2005 zu halbieren und bis spätestens 2050 null Emissionen zu erreichen.

Die Menschen zu zwingen, den Rindfleischkonsum zu reduzieren oder ganz einzustellen, ist Teil der Klima-Agenda. Gates führt dies in seinem Buch aus, und das EAT Forum, das mit fast 40 Regierungen auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um das Nahrungsmittelsystem zu verändern, arbeitet eng mit Fleischimitationsfirmen zusammen, darunter Impossible Foods.

Wie Sie vielleicht schon gehört haben, hat Bill Gates über verschiedene Tochterunternehmen Farmland in 18 US-Bundesstaaten aufgekauft. Insgesamt besitzt er jetzt etwa 242’000 Hektar Ackerland. Er ist auch ein langjähriger Befürworter von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) und hat vor kurzem damit begonnen, einen vollständigen Übergang von Fleisch zu im Labor gezüchtetem Fleisch und anderen gefälschten und unnatürlichen Nahrungsquellen zu fordern, wie z.B. eine proteinreiche Mikrobe, die in einem Yellowstone-Geysir gefunden wurde.

Wenn man sieht, wie Gates immer Lösungen und Industrien fördert, in die er finanziell investiert, ist es nicht überraschend, dass Gates darauf besteht, dass synthetisches Rindfleisch eine notwendige Strategie ist, um den Klimawandel zu bekämpfen, da er das Startup des Fleischimitat-Unternehmens Impossible Foods mitfinanziert hat. Zu den weiteren Investoren gehören Google- und Amazon.com-Gründer Jeff Bezos.

Der Aufruf, Rindfleisch durch Kunstfleisch zu ersetzen, findet sich in Gates‘ Buch „How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need“, das im Februar 2021 erschienen ist.

Die Idee ist, dass wir durch die Eliminierung der Viehzucht die Methanemissionen, ein Treibhausgas, reduzieren würden. Die Vorstellung, dass Rinder eine bedeutende Methanquelle sind, trifft jedoch nur auf Tiere zu, die in Kraftfutterbetrieben aufgezogen werden, wo sie mit einer unangemessenen Diät aus GVO-Getreide gefüttert werden – und nicht auf frei grasende Tiere, die mit einer artgerechten Diät aus Gräsern aufgezogen werden.

Eine weitaus nachhaltigere und gesündere Lösung wäre also die Abkehr von der Massentierhaltung und die Rückkehr zu integrierten Herdenmanagement-Systemen, die ein wichtiger Bestandteil der regenerativen Landwirtschaft sind, da die Weidehaltung der Tiere die Bodenqualität optimiert und die Qualität und Quantität der Ernten verbessert.

Gesetzentwurf aus Oregon zielt auf Fleischverbot ab

Gates schlägt nicht vor, dass die USA den Fleischkonsum ein wenig einschränken. Er möchte, dass die Amerikaner und andere westliche Nationen auf eine Ernährung aus 100 % synthetischem Rindfleisch umsteigen. Mitte Februar 2021 sagte er gegenüber Technology Review:

„Ich denke, alle reichen Länder sollten zu 100 % synthetischem Rindfleisch übergehen. Man kann sich an den Geschmacksunterschied gewöhnen, und die Behauptung ist, dass es mit der Zeit noch besser schmecken wird. Letztendlich ist die grüne Prämie bescheiden genug, dass man das [Verhalten der] Menschen ändern oder die Nachfrage durch Regulierung völlig umstellen kann.“

Gates ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, auf Regulierungen zu drängen, die die Verbrauchernachfrage verändern. Daher ist es ein merkwürdiger Zufall, dass ein US-Bundesstaat – Oregon – jetzt eine Wahlinitiative für die Parlamentswahlen 2022 vorschlägt, die den Verkauf und den Verzehr von Fleisch in diesem Bundesstaat praktisch komplett verbieten würde.

Auf der Skala der Verrücktheit ist das ein absolutes Unding und klingt wie etwas, das direkt aus der Satire-Seite „The Onion“ stammt. Aber wenn Sie, wie Gates, versuchen, einen Übergang zu synthetischem Rindfleisch und anderen patentierten Nahrungsquellen zu erzwingen, ist es ein logischer, wenn nicht sogar notwendiger, Schritt.

Wie im obigen Ice Age Farmer Video erklärt, würde die Initiative Petition 1310 (IP13) Oregon in einen „Schutzstaat für Tiere“ verwandeln, indem sie Ausnahmen für gute Tierhaltungspraktiken aufhebt, die Aufzucht und Schlachtung von Nutztieren im Staat kriminalisiert und traditionelle Tierhaltungspraktiken wie künstliche Besamung und Kastration als „sexuelle Übergriffe“ neu klassifiziert.

Die einzige Art von natürlichem Fleisch, das verarbeitet und gegessen werden dürfte, wäre ein Tier, das mindestens ein Viertel seiner natürlichen Lebensspanne erreicht hat oder eines natürlichen Todes gestorben ist, was normalerweise bedeutet, dass das Fleisch aufgrund von Alter oder Krankheit ungenießbar ist. Die Tötung eines Tieres wäre nur in Fällen von „menschlicher Selbstverteidigung“ legal. Wie von Farm Progress berichtet:

„Viehzuchtgruppen sagen, dass die Initiative gefährliche Auswirkungen auf ihre Industrie hat. Sie stellen fest, dass die Formulierung in dem Vorschlag speziell auf Viehtransporte, Geflügelproduktion und allgemein akzeptierte Schlachtmethoden sowie auf Fischerei, Jagd, Fallenstellerei, Wildtiermanagement und andere tierbezogene Aktivitäten abzielt …

„Die Geschäftsführerin der Oregon Cattlemen’s Association, Tammy Dennee, sagte gegenüber Farm Progress … ‚Wenn man es wirklich auf den Punkt bringt, geht es um die lokale Lebensmittelproduktion … Es gibt ein hohes Maß an Bewusstsein der Verbraucher für den Kauf von lokalen Produkten und das Verständnis für die lokale Lebensmittelversorgung, und man bekommt keine bessere lokale Lebensmittelproduktion als mit einem lokalen Rindfleischproduzenten.'“

Das Ersetzen von Rindfleisch durch gefälschte Lebensmittel ist Teil der Klima-Agenda

Sollte der Gesetzesentwurf in Kraft treten, würde dies das Aus für die große Mehrheit der 12’000 Rinderproduzenten in Oregon bedeuten, die im Durchschnitt 1,3 Millionen Rinder pro Jahr aufziehen. Die Industrie würde die vorgeschlagenen Regeln, nach denen Rinder vor der Schlachtung mindestens fünf Jahre lang gefüttert und gepflegt werden müssen, einfach nicht überleben. Kurz gesagt, mit wenigen Ausnahmen würde die Viehzucht stillgelegt werden, sodass patentiertes synthetisches Fleisch die einzige Option wäre.

Wie Ice Age Farmer anmerkte, steht dies im Einklang mit den Netto-Null-Emissionszielen, die von der Biden-Administration angekündigt wurden, die darauf abzielt, die Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu den Werten von 2005 zu halbieren und bis spätestens 2050 null Emissionen zu erreichen.

Die Mainstream-Medien haben Behauptungen, dass der Netto-Null-Emissionsplan irgendetwas mit der Verfügbarkeit von Fleisch zu tun hat oder irgendeine Auswirkung darauf haben wird, schnell abgetan – aus dem einfachen Grund, dass niemand in der Administration jemals die Worte „Rindfleisch“ oder „Fleisch“ erwähnt hat.

Eine Analyse der Daily Mail legt jedoch nahe, dass eine Senkung des Fleischkonsums auf 4 Pfund pro Person und Jahr (0,18 Unzen pro Tag oder ein durchschnittlich großer Hamburger pro Monat) Teil dieses Plans sein müsste, zusätzlich zur Änderung der Autos, die wir fahren, und der Art, wie wir unsere Häuser heizen.

Tatsache ist, dass Biden keine Details darüber veröffentlicht hat, wie die Emissionsreduzierung erreicht werden soll, sodass es verfrüht erscheint, eine Reduzierung des Fleischkonsums einfach abzutun. Zweifelsohne ist es Teil der Klima-Agenda, die Menschen zu zwingen, ihren Fleischkonsum zu reduzieren oder ganz einzustellen. Gates führt dies in seinem Buch deutlich aus, sodass es sich kaum um eine unbegründete Verschwörungstheorie handelt.

Globaler Vorstoß zur Neuerfindung des Lebensmittelsystems zum Schlechten

Eine weitere offizielle Quelle, die beweist, dass uns synthetisches Rindfleisch aufgedrängt wird, ob wir wollen oder nicht, ist das EAT Forum, das sich selbst als „Davos für Lebensmittel“ bezeichnet. Das EAT Forum wurde vom Wellcome Trust mitbegründet (eine Organisation, die von GlaxoSmithKline, einem Impfstoffhersteller, an dem Gates finanziell beteiligt ist, finanziert wird und strategisch mit ihm verbunden ist) und arbeitet mit fast 40 Stadtregierungen in Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Südamerika und Australien zusammen.

Das EAT Forum unterstützt auch das von Gates finanzierte Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) bei der Erstellung aktualisierter Ernährungsrichtlinien. Die Umstrukturierung der globalen Ernährungspolitik durch das Forum ist Teil des „Great Reset“, der alle denkbaren Aspekte des Lebens und der Gesellschaft „zurücksetzen“ will.

Die größte Initiative des EAT-Forums heißt FReSH, deren Ziel es ist, das gesamte Lebensmittelsystem zu verändern. Zu den Projektpartnern gehören Bayer, Cargill, Syngenta, Unilever und Google. Wie von The Defender berichtet:

„Laut Frederic Leroy, einem Professor für Lebensmittelwissenschaft und Biotechnologie an der Universität Brüssel, arbeitet das EAT-Netzwerk eng mit einigen der größten Fleischimitat-Firmen zusammen, darunter Impossible Foods und andere Biotech-Unternehmen, um gesunde, nahrhafte Lebensmittel durch Gates‘ gentechnisch veränderte Laborkreationen zu ersetzen.“

In ähnlicher Weise hat das irische Landwirtschaftsministerium angekündigt, dass es „die Größe der nationalen Herde reduzieren muss, um die Methanemissionen zu verringern.“ Wie von Ice Age Farmer angemerkt, gibt es so etwas wie eine „nationale Herde“ oder eine Herde, die der Nation als Ganzes gehört, nicht, so dass das, was sie wirklich sagen, ist „wir werden Rancher und Farmer eliminieren, um unsere Klimaziele zu erreichen.“

Ob Präsident Biden also das Wort „Rindfleisch“ in Bezug auf seine Klima-Agenda ausspricht oder nicht, ist irrelevant. Es ist klar, dass eine koordinierte Anstrengung im Gange ist, um eine globale Umstrukturierung unseres Nahrungsmittelsystems voranzutreiben, mit dem Ziel, die Unabhängigkeit von Nahrungsmitteln loszuwerden und die Menschen zu zwingen, sich auf patentierte Nahrungsquellen zu verlassen, einschließlich patentierter synthetischer Tierprodukte wie im Labor gezüchtetes „Rindfleisch“ – alles unter der falschen Flagge der Klimakorrektur und der Rettung des Planeten.

Die Wahrheit ist, dass dies nichts anderes als ein gigantischer Machtgriff ist. Wer die Nahrung kontrolliert, kontrolliert die Nation, und diese sogenannte Klima-Agenda hat nichts mit der Reduzierung von Emissionen zu tun, sondern mit der Entmachtung des Volkes, der Verhinderung des Anbaus von Nahrungsmitteln und dem Zwang in ein kontrolliertes System, in dem wir zum Überleben auf patentierte Nahrung angewiesen sind. Es ist schwer, eine ruchlosere Agenda vorstellen.

Kalifornisches Gesetz könnte Schweinefleischknappheit auslösen

Die kalifornischen Demokraten kämpfen auch für ein Gesetz, das den Lebensraum für Schweine von durchschnittlich 13 bis 16 Quadratmetern auf ein Minimum von 24 Quadratmetern pro Tier erhöht. Das Gesetz würde, wenn es umgesetzt wird, zu höheren Kosten für Schweinefleischproduzenten im ganzen Land führen.

Wenn die Landwirte es sich nicht leisten können, ihre Anlagen zu erweitern, könnte es in Kalifornien zu einer Schweinefleischknappheit kommen, da der Staat nicht konformen Landwirten nicht erlauben würde, innerhalb des Staates zu verkaufen. Wenn sie den kalifornischen Standard einhalten und expandieren, wird Schweinefleisch im ganzen Land teurer werden.

Der National Pork Producers Council klagt derzeit, um das Inkrafttreten des Gesetzes zu verhindern. Eine Entscheidung wird für Mitte des Sommers 2021 erwartet. Sollte das Gericht zu Gunsten der Gesetzgeber entscheiden, wird das Gesetz 2022 in Kraft treten. Wie von California Political Review berichtet:

„Die Einwohner Kaliforniens essen etwa 15 % des Schweinefleischs, das in den USA konsumiert wird. Aber das meiste dieses Fleisches kommt von Produzenten im Mittleren Westen und Südosten. Und im Moment leben nur etwa 4 % der US-Zuchtschweine … auf so viel Fläche, so Christine McCracken, eine leitende Tierprotein-Analystin bei Rabobank.

„Unterm Strich bedeutet das, dass Schweineproduzenten … entweder die Art und Weise ändern müssen, wie sie wirtschaften, oder den Verkauf von Fleisch an einen großen Markt verpassen … Mit anderen Worten, große Agrarkonzerne werden die kleinen Landwirte in Kalifornien ausrotten – das ist es, worum es hier wirklich geht.“

Traditionelle Lebensmittelproduktion wird zunehmend kriminalisiert

Wie der Ice Age Farmer anmerkt, sind die Gesetze in Oregon und Kalifornien nur zwei Beispiele für eine wachsende Liste von Gesetzesvorhaben auf der ganzen Welt, die „den Torpfosten darüber verschieben, wie man Lebensmittel erzeugen darf.“

Die Landwirtschaft durch zusätzliche, schwer einzuhaltende Vorschriften zu erschweren und zu verteuern, ist eindeutig eine effektive Strategie, um kleinere Lebensmittelproduzenten auszuschalten, und es gibt einen klaren Trend dazu.

Nur ein Beispiel: Die 2018 eingeführten britischen Wasserschutzbestimmungen für Landwirte werden nun durchgesetzt, was dazu führen wird, dass viele Landwirte während der Brachezeit (Herbst und Winter) ihren eigenen Dung nicht mehr auf ihrem eigenen Land ausbringen können, wie es seit Generationen üblich war. Stattdessen müssen sie nun herausfinden, wie sie den Dung bis zur Wachstumsperiode lagern können, oder sie müssen dafür bezahlen, ihn auf andere Weise loszuwerden.

In der Zwischenzeit hat Australien vor kurzem die Gülle von keiner spezifischen Klassifizierung zu einer Klassifizierung als „gefährlicher Industrieabfall“ umklassifiziert, und in der EU kriminalisiert ein neues Saatgutgesetz das traditionelle Speichern von Saatgut.

Vorschriften zielen auf regenerative Anbaumethoden ab

Im April 2021 warnte die U.S. Food and Drug Administration (FDA), dass Farmen, die Blattgemüse anbauen, „wissenschaftlich fundierte und risikobasierte Präventivmaßnahmen“ ergreifen müssen, um eine mögliche E. coli-Kontamination durch nahegelegene Rinderfarmen zu verhindern.

„Die Botschaft der FDA richtet sich jedoch nicht nur an landwirtschaftliche Betriebe, sondern an alle Unternehmen, die an der kommerziellen Produktion, der Verarbeitung und dem Verkauf von Blattgemüse aus der Anbauregion California Central Coast beteiligt sind. Die Botschaft lautet, dass solches Blattgemüse ohne wirksame Präventivmaßnahmen gegen die bundesstaatlichen Standards zur Lebensmittelsicherheit verstößt“, schreibt Food Safety News.

Um es klar zu sagen: Natürlich wollen und brauchen wir alle eine saubere und sichere Lebensmittelproduktion. Das Problem ist, dass dieses wohlwollende Ziel ausgenutzt wird, um jetzt Regeln aufzuerlegen, die ein ganz anderes Ziel haben, nämlich die Eliminierung kleinerer Lebensmittelproduzenten und Produzenten von natürlichen Vollwertkost.

Im Wesentlichen zieht die FDA eine Grenze, die es Landwirten letztendlich verbieten kann, Blattgemüse und Vieh zusammen anzubauen, was das Herzstück der regenerativen Landwirtschaft ist. Man braucht Nutzpflanzen und Weidetiere zusammen. So kann man sowohl den Ertrag als auch die Sicherheit optimieren. Das Ziel ist es, uns in Richtung eines Lebensmittelsystems mit patentierten, gefälschten Lebensmitteln zu drängen, daher ist es entscheidend, alle neuen Regeln mit diesem Gedanken im Hinterkopf zu interpretieren.

Aufruf zum Handeln

Wie von Ice Age Farmer betont, müssen wir uns zusammenschließen und auf allen Ebenen gegen diesen Trend kämpfen. Wir müssen unsere politischen Vertreter auffordern, bei Gesetzesentwürfen, die die Nahrungsmittelfreiheit einschränken, mit „Nein“ zu stimmen, und uns gewaltlos weigern, drakonische Nahrungsmittelbestimmungen wie das Verbot der Weitergabe von Saatgut zu befolgen.

Wenn Sie in Oregon leben und bei den Parlamentswahlen 2022 wählen können, stimmen Sie unbedingt mit NEIN zu IP13. Sie können auch die lokale Lebensmittelsicherheit und ein gesundes und sicheres Lebensmittelsystem unterstützen, indem Sie Lebensmittel von Ihren lokalen Landwirten kaufen und sie ermutigen, auf biologischen, biodynamischen oder regenerativen Anbau umzusteigen, wenn sie es nicht bereits tun.

Den Technokraten zu erlauben, das Nahrungsmittelsystem zu übernehmen – was sie versuchen, indem sie den Anbau von Nahrungsmitteln und die Viehzucht kriminalisieren und immer schwieriger machen – ist ein Todesurteil, von dem sich die Menschheit möglicherweise nicht mehr erholen kann. Synthetisches Rindfleisch ist ultraverarbeitetes Essen, und es wurde wiederholt gezeigt, dass verarbeitete Lebensmittel das Risiko für chronische Krankheiten und einen frühen Tod erhöhen. Echte Nahrung ist eine Notwendigkeit für die Gesundheit und muss um jeden Preis geschützt und erkämpft werden.