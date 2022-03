Der Weltuntergangs-Jet

Die Neocons haben ihr Ziel erreicht. Sie haben Trump entthront und den senilen Präsidenten eingesetzt, der als der Präsident in die Geschichte eingehen wird, der den Dritten Weltkrieg begonnen hat. Sein Name wird als Schande in die Geschichte eingehen, denn es ist immer der Präsident, an den sich die Geschichte erinnert – und nicht die dunklen Gestalten hinter dem Vorhang, die ihn zu jeder Handlung anspornten. Sie kennen die Risiken, die sie nun auf die Welt losgelassen haben. Bidens Reise nach Warschau, um das polnische Volk davon zu überzeugen, sein Leben für die Träume der amerikanischen Neocons aufzugeben, war interessanterweise dadurch gekennzeichnet, dass Biden mit dem „Doomsday“-Jet flog. Gleichzeitig erklärt Biden dem amerikanischen Volk, dass kein Atomkrieg droht. Ihre Taten sagen etwas anderes.

Es gibt vier Doomsday Jets in der US-Flotte. Einer befindet sich bei Verteidigungsminister Lloyd Austin als Teil der Delegation seines Chefs, die sich mit führenden Vertretern der NATO und Europas trifft. Diese Jets sollen im Falle eines nuklearen Angriffs „hochgradig überlebensfähig“ sein und als „mobile Pentagons“ einen Atomkrieg führen können. Alle amerikanischen Atomwaffen können von jedem Ort der Welt aus von einem dieser Doomsday Jets gesteuert werden, und das sogar mitten in einem Atomangriff.

Offensichtlich wissen sie, dass es zu einem Atomkrieg führen kann, wenn sie Russland an den Rand drängen. Sie glauben dummerweise, dass die Beseitigung Putins Russland irgendwie in die Arme des Westens treiben wird. Diese Leute denken NIEMALS über ihren Tellerrand hinaus. Sie haben Saddam beseitigt und ISIS erschaffen. Sie bewaffneten die Taliban, um sich gegen Russland zu verteidigen, und dann wendeten sie es gegen den Großen Satin. Es waren die USA, die die Rebellen mit Waffen versorgten, um Libyen und Syrien zu stürzen, was nach hinten losging, und daran war Hillary beteiligt.

Die Leute, die Putin umgeben, sind VIEL aggressiver als Putin – das ist die Wahrheit! Putin hat seine eigenen Neocons, und die drängen auf einen Atomangriff. Vielleicht bombardieren sie einfach Kiew und hoffen, dass der Westen nachgibt. Oder sie gehen aufs Ganze und benutzen Überschallraketen, um NYC, Washington, Denver, Chicago und LA gleichzeitig zu zerstören. Wenn sie das ohne Vorwarnung tun würden, könnten sie sogar den Start eines Doomsday-Jets verhindern.

Sie würden keinen Doomsday Jet nach Europa schicken, wenn sie nicht wüssten, dass ein Atomkrieg jetzt möglich ist. Vielleicht ist ein Regimewechsel hier zu Hause dringend erforderlich, um diese Neocons an ihrem Hals herauszuziehen und sie der Öffentlichkeit zu präsentieren.