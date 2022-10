Der Westen lebt in Verleugnung und ist überzeugt, die Guten zu sein

Starke Widersprüche im Umgang des Westens mit dem Ukraine-Krieg und der Besetzung und Belagerung Palästinas sollten als Weckruf dienen

Jonathan Cook

Niemand hat die Verantwortung für die Explosion am Wochenende übernommen, die einen Teil der Brücke von Kertsch zerrissen hat, die Russland mit der Krim verbindet und von Moskau nach der Annexion der Halbinsel im Jahr 2014 gebaut wurde.

Doch nicht nur Kiews ausgelassene Feierlichkeiten wiesen auf den Hauptverdächtigen hin. Innerhalb weniger Stunden gaben die ukrainischen Behörden eine Reihe von Gedenkbriefmarken heraus, auf denen die Zerstörung abgebildet war.

Auch der russische Präsident Wladimir Putin gab sich keinen Illusionen hin. Am Montag schlug er mit einer Flut von Raketen zu, die ukrainische Großstädte wie Kiew und Lemberg trafen. Es war ein blasses, slawisches Echo auf Israels zeitweilige Bombardierungen des Gazastreifens, die ausdrücklich darauf abzielen, die palästinensische Enklave „zurück in die Steinzeit“ zu schicken.

Auch wenn die Szenen vertraut wirkten – ein Angriff der einen Seite, gefolgt von einem massiven Vergeltungsschlag der anderen Seite -, so unterschieden sich doch die Stimmung und die Sprache, mit der der ukrainische Angriff und der russische Gegenangriff begrüßt wurden, deutlich von dem, was im Westen als normaler Kommentar über Israel und Palästina gilt.

Die Explosion auf der Kertsch-Brücke wurde von westlichen Journalisten, Politikern und Analysten mit kaum verhohlener Begeisterung begrüßt, während Moskaus Angriffe auf Kiew einhellig als russische Brutalität und Staatsterrorismus angeprangert wurden. Das ist nicht die Art und Weise, wie die Dinge funktionieren, wenn Israel und die palästinensischen Fraktionen ihre eigenen Kämpfe austragen.

Hätten die Palästinenser die Sprengung einer Brücke in Ostjerusalem, einem in den 1960er Jahren von Israel illegal annektierten Gebiet, offen gefeiert und dabei israelische Zivilisten als Kollateralschaden getötet, wer kann sich dann vorstellen, dass westliche Medienberichte in ähnlicher Weise unterstützend gewirkt hätten?

Auch hätten sich westliche Akademiker nicht wie im Falle der Ukraine aufgereiht, um detailliert zu erklären, warum die Zerstörung einer Brücke ein verhältnismäßiger Akt war und in vollem Einklang mit dem im Völkerrecht verbrieften Recht eines Volkes unter kriegerischer Besatzung auf Widerstand stand.

Stattdessen hätte es donnernde Verurteilungen der palästinensischen Grausamkeit und des „Terrorismus“ gegeben.

In Wirklichkeit ist der palästinensische Widerstand heutzutage viel bescheidener – und wird dennoch vom Westen getadelt. Die Palästinenser brauchen nur eine selbstgebaute Rakete abzufeuern oder einen „Brandballon“ zu starten, meist wirkungslos aus ihrem Käfig in Gaza – wo sie seit Jahren von ihren israelischen Verfolgern belagert werden -, um sich den Zorn Israels und der westlichen Mächte zuzuziehen, die behaupten, die „internationale Gemeinschaft“ zu bilden.

Noch perverser ist, dass Palästinenser, wenn sie ausschließlich israelische Soldaten angreifen, wozu sie nach internationalem Recht eindeutig berechtigt sind, ebenfalls als Kriminelle beschimpft werden.

Regelmäßige Amokläufe

Doch damit ist die Doppelmoral noch nicht zu Ende. Westliche Medien und Politiker waren über die Vergeltungsschläge Moskaus auf die ukrainische Hauptstadt vorbehaltlos entsetzt. Obwohl die Medien die russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur hervorheben, wurde die Zahl der Zivilisten, die durch die Welle von Raketentreffern am Montag in der Ukraine getötet wurden, als gering bezeichnet.

Westliche Medien sind weit weniger entsetzt, wenn es um Israels regelmäßige Amokläufe im Gazastreifen geht – selbst wenn Israel nach viel weniger Provokationen „Vergeltung“ übt und seine Angriffe weitaus mehr Leid und Schaden anrichten.

Und natürlich ist es nicht nur Israel, das von dieser Heuchelei profitiert. Die „Shock and Awe“-Bombenkampagne der Vereinigten Staaten, mit der 2003 der Krieg gegen den Irak eingeleitet wurde – und die westliche Kommentatoren so beeindruckte – tötete viele Tausend irakische Zivilisten. Die russischen Angriffe auf Kiew verblassen im Vergleich dazu.

Es gibt noch weitere eklatante Ungereimtheiten. Nach den russischen Raketenangriffen stößt die Ukraine in den westlichen Hauptstädten auf ein noch offeneres Ohr für ihre Forderungen nach zusätzlichen Waffen, um die von Moskau annektierten Gebiete im Osten zurückzuerobern.

Im Gegensatz dazu schlägt niemand im Westen vor, die Palästinenser zu bewaffnen, um sie im Kampf gegen die jahrzehntelange israelische Besatzung und Belagerung zu unterstützen. Das Gegenteil ist der Fall. Es sind ausnahmslos westliche Waffen, die auf den Gazastreifen herabregnen, geliefert an den kriegerischen israelischen Besatzer von genau den Parteien, die jetzt Russland verurteilen.

Und im krassen Gegensatz zur uneingeschränkten Unterstützung Großbritanniens im Kampf der Ukraine gegen die russische Annexion ihrer östlichen Gebiete hat die britische Premierministerin Liz Truss erst letzten Monat erklärt, dass sie Israel für seine illegale Annexion Jerusalems mit der Verlegung der britischen Botschaft dorthin belohnen könnte.

Während die Palästinenser ständig dazu angehalten werden, ihren Befreiungskampf zu verschieben und darauf zu warten, dass ihr Besatzer Friedensgesprächen zustimmt, selbst wenn Israel ein Engagement offen verachtet, werden die Ukrainer vom Westen zum genauen Gegenteil gedrängt. Es wird von ihnen erwartet, dass sie jegliche Verhandlungen mit Russland aufschieben und sich auf das Schlachtfeld konzentrieren.

In ähnlicher Weise werden diejenigen, die Gespräche zwischen Israel und Palästina fördern, die niemals stattfinden werden, als Friedensstifter gepriesen. Diejenigen, die sich für Gespräche zwischen der Ukraine und Russland einsetzen – obwohl Moskau wiederholt seine Bereitschaft zu Verhandlungen bekundet hat, selbst wenn seine Annäherungsversuche vom Westen abgelehnt werden – werden als Beschwichtiger beschimpft.

Russland sieht sich unterdessen mit anhaltenden und umfassenden Sanktionen konfrontiert, die von den westlichen Staaten verhängt wurden, um das Land in die Schranken zu weisen.

Im Gegensatz dazu werden diejenigen, die ein weitaus schwächeres Mittel vorschlagen – den Boykott durch die Bevölkerung -, um Druck auf Israel auszuüben, damit es seine Blockade des Gazastreifens lockert, als Antisemiten beschimpft und müssen damit rechnen, dass dieselben westlichen Staaten, die Moskau sanktionieren, Gesetze erlassen, die ihre Aktivitäten verbieten.

Es ist fast so, als ob der „freiheitsliebende“ Westen eine völlig widersprüchliche Agenda hat, wenn es um die Notlage der Ukraine und Palästinas geht. Israels Einfluss auf Palästina ist bedauerlich, aber gerechtfertigt; Russlands Einfluss auf die Ukraine ist es ganz sicher nicht.

Der ukrainische Widerstand gegen Russlands „unprovozierte Aggression“ ist heldenhaft. Der palästinensische Widerstand gegen die israelische Gewalt – die stets als Selbstverteidigung dargestellt wird – ist Terrorismus.

Doppelte Standards

Die westlichen Nachrichten sind derzeit eine Litanei dieser Doppelmoral und der rechtlichen und ethischen Widersprüche – und doch scheint es kaum jemand zu bemerken.

So bejubeln westliche Länder derzeit die Proteste im Iran, wo Frauen und Mädchen auf die Straße gegangen sind und in Schulen für Unruhe gesorgt haben. Ausgelöst wurden die Proteste durch den Tod von Mahsa Amini, die festgenommen wurde, weil sie ihren Hidschab zu locker trug.

Die westlichen Medien feiern diese jungen Frauen, die den Hidschab ablegen, um sich gegen die verantwortungslosen Kleriker zu wehren, die über sie herrschen. Der Westen beklagt die Schläge und Angriffe, denen sie von einer tyrannischen, patriarchalischen iranischen Theokratie ausgesetzt sind.

Und doch gibt es keine vergleichbare Solidarität mit den Palästinensern, wenn sie sich kollektiv gegen eine zügellose israelische Besatzungsarmee auflehnen, die über sie herrscht. Wenn sie auf die Straße gehen, um gegen den Zaun zu protestieren, den Israel rund um den Gazastreifen errichtet hat, um sie einzusperren und sie daran zu hindern, zur Arbeit zu gehen oder ihre Familien in Übersee zu besuchen oder Krankenhäuser zu erreichen, die viel besser ausgestattet sind als ihre eigenen, die seit Jahren unter israelischer Blockade stehen, werden sie von israelischen Scharfschützen niedergeschossen.

Wo bleibt der Beifall für die mutigen palästinensischen Demonstranten, die sich gegen ihre Unterdrücker auflehnen? Wo sind die Anklagen gegen Israel, das die Palästinenser zwingt, ein tyrannisches, die Apartheid durchsetzendes israelisches Militär zu ertragen?

Warum fällt es keinem auf, dass Palästinenser – junge und alte, Männer und Frauen – regelmäßig von Israel geschlagen oder getötet werden, während der Tod einer einzigen iranischen Frau ausreicht, um die westlichen Medien zu Paroxysmen der Empörung zu veranlassen?

Und warum, was ebenso wichtig ist, kümmert sich der Westen so sehr um das Leben junger iranischer Frauen und ihre Hijab-Proteste, während ihm das Leben dieser Frauen oder das ihrer Brüder völlig egal zu sein scheint, wenn es um die Durchsetzung jahrzehntelanger westlicher Sanktionen geht? Diese Restriktionen haben Teile der iranischen Gesellschaft in tiefe und anhaltende Armut gestürzt, die das Leben der Iraner gefährdet.

Es ist eine solche reflexhafte Heuchelei, dass israelische Frauen, die keine Solidarität mit den von der israelischen Armee misshandelten und getöteten palästinensischen Frauen gezeigt haben, letzte Woche in einem öffentlichen Akt der Schwesternschaft mit iranischen Frauen ihre Haare abschnitten.

Westliche Diktate

Diese Doppelmoral ist nicht neu. Sie ist tief im westlichen Denken verwurzelt und basiert auf einer zutiefst rassistischen, kolonialen Weltsicht, die „den Westen“ als die Guten und alle anderen als moralisch kompromittiert oder unrettbar böse ansieht, wenn sie sich dem westlichen Diktat nicht beugen.

Dies wird durch den aktuellen Kampf des 88-jährigen palästinensischen Geschäftsmannes Munib al-Masri um eine Entschuldigung Großbritanniens verdeutlicht.

Auf seine Anweisung hin haben zwei renommierte Juristen – Luis Moreno Ocampo, ein ehemaliger Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, und Ben Emmerson, ein ehemaliger Menschenrechtsexperte der Vereinten Nationen – Beweise für Verbrechen geprüft, die von britischen Streitkräften in den Jahren vor 1948 begangen wurden, als das Vereinigte Königreich Palästina unter einem Mandat regierte.

Als Großbritannien sich zurückzog, erlaubte es den zionistischen Institutionen, seinen Platz einzunehmen und auf den Ruinen der palästinensischen Heimat einen selbst ernannten jüdischen Staat Israel zu gründen.

Die von Ocampo und Emmerson dokumentierten Beweise – die sie als „schockierend“ bezeichnen – umfassen Verbrechen wie willkürliche Tötungen und Verhaftungen, Folter, den Einsatz menschlicher Schutzschilde und Hauszerstörungen, die als kollektive Bestrafung eingesetzt werden.

Wenn Ihnen das alles bekannt vorkommt, sollte es das auch. Israel hat die Palästinenser in den letzten 74 Jahren mit genau denselben Maßnahmen terrorisiert. Das liegt daran, dass Israel die „Notstandsregelungen“ des britischen Mandats, die solche Verbrechen erlauben, in seine Rechts- und Verwaltungsvorschriften übernommen hat. Es hat einfach fortgesetzt, was Großbritannien begonnen hatte.

Masri hofft, das 300-seitige Dossier im Laufe dieses Jahres der britischen Regierung vorlegen zu können. Medienberichten zufolge wird es vom Verteidigungsministerium „gründlich geprüft“ werden. Aber warten Sie nicht auf eine Entschuldigung.

Die Realität ist, dass Ocampo und Emmerson ihre Nachforschungen nicht anstellen mussten. Nichts, was sie der britischen Regierung sagen, wird eine Offenbarung sein. Die britischen Beamten wissen bereits von diesen Verbrechen. Und es gibt keine Reue – was nicht zuletzt dadurch bewiesen wird, dass Großbritannien Israel weiterhin bis zum Äußersten unterstützt, während das israelische Militär die gleiche Herrschaft des Staatsterrors fortsetzt.

Israels Aufgabe war es, die brutale Kolonialherrschaft des britischen Mandats über die palästinensische Bevölkerung in eine „Demokratie westlichen Stils“ umzutaufen. Das ist der Grund, warum Israel jedes Jahr Milliarden von Dollar an Hilfe von den USA erhält und warum es nie Konsequenzen für seine Verbrechen zu tragen hat.

Die hässliche Wahrheit ist, dass die Menschen im Westen ständig in ihrer eigenen Blase der Desinformation leben, die von ihren Führern und den Medien aufgeblasen wird und die es ihnen erlaubt, sich als die Guten darzustellen – egal, was die Beweise tatsächlich beweisen.

Die Doppelmoral, mit der der Westen die Ukraine im Vergleich zu Palästina behandelt, sollte ein Moment sein, in dem diese harte Erkenntnis endlich dämmert. Leider scheint die westliche Öffentlichkeit nur immer tiefer in die tröstliche Illusion der Selbstgerechtigkeit zu versinken.