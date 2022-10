Klare und gegenwärtige Gefahr… vollständig erzeugt von den USA!

Es gibt keinen einzigen Politiker in Washington oder unter seinen westlichen Lakaien, der die Fähigkeit hat, intelligent oder vernünftig zu denken.

Die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Partner für den eskalierenden Krieg mit Russland um die Ukraine verantwortlich zu machen, würde von den westlichen Medien als „Kreml-Propaganda“ gegeißelt werden.

Was aber, wenn das Argument nicht von Russland, sondern von einem virtuellen Pantheon angesehener amerikanischer Gelehrter, Denker, Diplomaten und geopolitischer Planer vorgebracht wird?

Ein aktueller Artikel erinnert diese Woche an die Warnungen, die einige der besten politischen Denker Amerikas in den letzten 30 Jahren ausgesprochen haben. Diese Persönlichkeiten warnten kategorisch vor der Osterweiterung des von den USA geführten NATO-Militärbündnisses. Sie sagten genau die klare und gegenwärtige Gefahr voraus, die wir jetzt in der Ukraine im Hinblick auf einen möglichen Flächenbrand zwischen Atommächten sehen.

Der oben zitierte Artikel enthält Verweise auf Jack Matlock, den ehemaligen US-Botschafter in der Sowjetunion, William Perry, der in der Clinton-Regierung (1994-97) Verteidigungsminister war, George Kennan, den Begründer der Eindämmungspolitik gegenüber der Sowjetunion, sowie Henry Kissinger, Noam Chomsky und William Burns (letzterer ist jetzt CIA-Chef, und man fragt sich, wie seine Gespräche in der gegenwärtigen Biden-Regierung zu bewerten sind). Zu dieser bedeutenden Liste könnte man noch die wissenschaftlichen Ansichten des 2020 verstorbenen Stephen Cohen hinzufügen. Professor Cohen verurteilte scharf, was er den „Neuen Kalten Krieg“ nannte, den die Obama-Regierung durch ihre Unterstützung des Staatsstreichs in der Ukraine im Jahr 2014 ausgelöst hatte. Obamas Vordenker bei der Gestaltung des antirussischen Regimes in Kiew ist kein anderer als der derzeitige Amtsinhaber im Weißen Haus, Joe Biden.

All diese warnenden Persönlichkeiten sind bekannt dafür, dass sie sich entschieden gegen die Erweiterung der NATO in Richtung der westlichen Grenzen Russlands ausgesprochen haben. Ein Teil ihrer Ablehnung beruhte auf den historischen Verpflichtungen, die die Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten gegenüber der Sowjetunion eingegangen waren, sich nach deren Wiedervereinigung im Jahr 1990 nicht einen Zentimeter östlich von Deutschland auszudehnen. Ihre Ablehnung beruhte aber auch auf der nüchternen politischen Realität, dass ein solches Vordringen des Militärblocks eine untragbare Sicherheitsbedrohung für Russland darstellte.

Es ist bemerkenswert, dass die oben genannten amerikanischen Denker und Diplomaten die Geschichte und insbesondere die bittere Erfahrung der Sowjetunion mit der Nazi-Aggression zu schätzen wussten. Bedauerlicherweise scheint diese historische Sensibilität in den jüngsten US-Regierungen und bei zu vielen europäischen Politikern nicht vorhanden zu sein.

Es ist besonders wichtig, dass die aufgeklärten amerikanischen Denker sich der Sensibilität der Ukraine im Hinblick auf die russische Kultur und nationale Sicherheit bewusst waren. Kissinger und die anderen wussten nur zu gut, dass Moskau niemals eine künstliche Abtrennung der Ukraine und die Umwandlung des Nachbarlandes in einen Stützpunkt für NATO-Waffen gegen das russische Kernland in Betracht ziehen würde.

Natürlich war für einige US-Strategen wie den verstorbenen Zbigniew Brzezinski, die um jeden Preis die amerikanische Hegemonie anstrebten, die Unterwerfung der Ukraine unter westliche Kontrolle genau das gewünschte Ziel, um Russland zu destabilisieren.

Die vernünftigeren und gesünderen Denker wussten jedoch, dass ein solcher Plan nicht durchführbar war. Nicht nur undurchführbar, sondern ein Weg, der unweigerlich zu Konfrontation und Krieg führt.

Die NATO wurde 1949 als offenkundiger ideologischer und militärischer Feind der Sowjetunion gegründet. Diese Feindschaft hat sich offensichtlich nahtlos auf die Russische Föderation übertragen. Seit 1991, dem Jahr des Zusammenbruchs der Sowjetunion, hat das NATO-Bündnis seine Mitgliederzahl verdoppelt und zählt heute 30 Staaten. Einige der neueren Mitglieder haben gemeinsame Grenzen mit Russland und hegen eine irrationale Feindseligkeit, die auf die Kollaboration mit Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg zurückgeht.

Die in der Vergangenheit von den USA eingegangenen Verpflichtungen, nicht zu expandieren, wurden durch eklatante Verweigerungshaltung gründlich zunichte gemacht. Und die schamlose Expansion wurde mit beleidigenden Provokationen gegenüber Moskau durchgeführt, die von bewusstem Kalkül zeugen. Eine gewisse unangebrachte Hybris in Bezug auf den „Sieg im Kalten Krieg“ und imperialistische Vorstellungen von einer „Vollspektrumsdominanz“ haben jede rationale, gesetzestreue Außenpolitik als Geisel genommen.

Trotz der von Russland wiederholt geäußerten Bedenken würden die Vereinigten Staaten und ihre transatlantischen Verbündeten in der NATO diese Bedenken mit hochmütiger Arroganz abtun. Als Russland im Dezember 2021 einen Vorschlag für einen Sicherheitsvertrag vorlegte, der den Ausschluss der Ukraine aus der NATO und den Abzug der strategischen Waffen der NATO von den Grenzen des Landes vorsah, wurden die Vorschläge kurzerhand abgetan. Darüber hinaus setzten die USA und die NATO die Bewaffnung der Ukraine fort und stellten damit eine unmittelbare Bedrohung für Russland dar. Die Einleitung einer speziellen Militäroperation durch Moskau am 24. Februar dieses Jahres war aufgrund der jahrelangen Anhäufung von Aggressionen durch das Kiewer Regime notwendig geworden.

Russland und die oben zitierten bedeutenden amerikanischen Denker haben uns vor dieser schrecklichen Situation gewarnt.

Wir befinden uns in einem teuflischen Dilemma eines sich ausweitenden Krieges in der Ukraine zwischen dem von den USA geführten NATO-Block und Russland. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten scheinen nur eine Politik zu verfolgen: das Kiewer Regime weiterhin mit immer schwereren Waffen zu bewaffnen, die eine Bedrohung für das russische Territorium darstellen.

Washington verfolgt keine andere Politik als die, den Krieg anzuheizen. Die imperialen Ambitionen der USA hängen davon ab, die weltweiten Spannungen zu schüren und die Grenzen des Kalten Krieges neu zu definieren. Die kapitalistische US-Wirtschaft, die sich auf den militärisch-industriellen Komplex stützt, braucht eine Politik der Aggression und des Konflikts vor allem gegenüber Russland und China. Eine neue Nationale Sicherheitsstrategie des Weißen Hauses, die diese Woche veröffentlicht wurde, zeugt von dieser unerbittlichen kriegstreiberischen Mentalität.

Eine ehrenwerte US-Politikerin und ehemalige Präsidentschaftskandidatin, Tulsi Gabbard, sagte diese Woche zu Tucker Carlson von Fox News: „Wir haben zu viele Leute in Washington, die Kriegstreiber sind, die dem militärisch-industriellen Komplex untergeordnet sind und weiterhin ihre eigenen egoistischen Interessen und die Interessen ihrer Geldgeber an die erste Stelle setzen, ohne sich um die Kosten und Konsequenzen zu kümmern, die ihre Entscheidungen für das amerikanische Volk haben.“

Das Gleiche könnte man von den europäischen politischen Eliten sagen.

Gabbard warnte wie die anderen oben erwähnten amerikanischen Denker auch vor der NATO-Erweiterung und der Anwerbung der Ukraine für eine Mitgliedschaft.

Die offensichtliche und gegenwärtige Gefahr in der Ukraine ist eine Bestätigung dafür, dass solche Ansichten intelligent sind und dass man pragmatischen Respekt vor friedlichen internationalen Beziehungen hat.

Es ist ebenso bezeichnend, dass solche Ansichten von den westlichen Nachrichtenmedien weitgehend ausgeklammert oder als die von „Russland-Apologeten“ verunglimpft werden.

Das ist es, was wirklich beunruhigend ist. Es gibt nicht einen einzigen Politiker in Washington oder unter seinen westlichen Lakaien, der die Fähigkeit hat, intelligent oder vernünftig zu denken. Diese Unfähigkeit zum Dialog und zur Diplomatie ist verdammenswert.