strategic-culture.org: Der Westen verliert Mali, das nun als Beispiel für die gescheiterte Hegemonie der EU und Frankreichs steht

Die Entscheidung Malis, Russland um Hilfe zu bitten, war Salz in der Wunde für Macron und seine wahnhaften Vorstellungen von der Aufrechterhaltung der französischen Hegemonie in Mali.

Die Heuchelei ist sowohl verblüffend als auch komisch. Mali war in den letzten Jahren in den Schlagzeilen, weil es 2020 einen Militärputsch gab, bei dem eine Junta eingesetzt wurde, und dann noch einmal 2021, als das Experiment eines vorübergehenden zivilen Führers durch das Militär annulliert wurde, das die volle Kontrolle übernahm.

In dieser Zeit war Frankreich auch in den Schlagzeilen, weil es Mali im Kampf gegen den Terrorismus unterstützt hat, da das Land an einem zentralen Punkt in der Sahelzone liegt, wo islamistische Terrorgruppen operieren, die, wie man uns glauben machen will, die Stabilität dieses westafrikanischen Landes und ehemaligen Kolonie Frankreichs bedrohen.

Macron vertrat anfangs den Standpunkt, 5000 französische Soldaten als Vorhut einer UN-Mission dorthin zu schicken, um die Extremisten auf Distanz zu halten und Frankreichs Vormachtstellung zu festigen. Die Truppen sendeten eine Botschaft an die Welt und insbesondere an den Westen, dass es richtig sei, gegen die in Mali und den Nachbarländern operierenden islamischen Extremistengruppen vorzugehen.

Kritiker Macrons sowohl in Bamako als auch in Paris weisen jedoch darauf hin, dass hinter Macrons Mali-Politik eine versteckte Absicht steckt, nämlich die Interessen Frankreichs als Investor in dem Land zu bedienen und drohende Einwanderungsströme nach Paris zu verhindern. Die französischen Soldaten sind auch zum Schutz französischer Staatsbürger da, die für französische Unternehmen arbeiten.

Die Beziehung zwischen der Junta und Frankreich war jedoch schon immer brüchig. Anfang Januar erreichte diese Beziehung eine Bruchstelle, als Macron den Hebel umlegte, der diese Beziehungen auf „Reset“ stellte.

Die offizielle Erklärung des französischen Außenministers lautet, dass der jüngste Vorstoß des malischen Militärs, die Wahlen auf fünf Jahre zu verschieben, die Geduld von Paris erschöpft habe.

Der wahre Grund, der Macron dazu veranlasst hat, schnell auf seine Forderungen nach Sanktionen gegen das Regime in Mali zu reagieren, ist jedoch Russland.

In den letzten Tagen hat sich herausgestellt, dass rund 400 russische Söldner der Gruppe Wagner in Mali eingetroffen sind, um das Regime zu unterstützen.

Dies, und nur dies, hat die Lunte zum Überspringen gebracht. Dies ist der ‚Klack‘, der den Stromkreis überlastet und Macron in einen solchen Zustand versetzt hat, dass Analysten in Frankreich vorgeschlagen haben, dass seine Entscheidung, die französischen Soldaten dort seit einem Jahr zu reduzieren, nun aufgrund der Wagner-Präsenz beschleunigt werden wird.

Viele werden über die Frage streiten, ob es die Reduzierung der französischen Soldaten selbst war, die Russland dazu veranlasste, das Vakuum zu füllen. Oder ob Geheimdienstinformationen, die Frankreich schon vor Monaten erreichten, dass das Regime einen solchen Schritt vorhatte, den Rückzug Macrons veranlasst haben.

In jedem Fall erweisen sich Frankreich und die EU in der Region nicht gerade als überzeugende Mächte. Frankreichs Haltung war immer paternalistisch, da es erwartete, dass das Regime dem Wahn des Elysée folgen würde, sich zu demokratisieren, so wie es im Libanon versucht wurde. Aber die Entscheidung, Russland um Hilfe zu bitten, war Salz in der Wunde für Macron und seine wahnhafte Vorstellung, dass Frankreich die Hegemonie in diesem gescheiterten Staat aufrechterhalten könnte. Dass das malische Regime Macron nicht ernst nehmen kann bzw. dessen verschleierte Ziele durchschaut und sich an Russland gewandt hat, ist kaum überraschend. In der Region spielt Russland eine Rolle, die eher dem entspricht, was der Westen anstrebt, aber nicht zustande bringt: eine regionale Supermacht, die Terrorgruppen hart trifft und Staaten aufbaut. Was Moskau in Syrien erreicht hat, ist praktisch ein geopolitisches Wunder, das das Lob und den Respekt ehemaliger Feinde im Nahen Osten auf sich gezogen hat, die jetzt in Washington Schlange stehen, um die Regierung Biden zu ermahnen, Assad aus der Kälte zu holen.

In Afrika haben sowohl Frankreich als auch die EU große Ideen. Die EU hat diese Woche durch die Unterstützung von Macrons Forderungen nach Sanktionen gezeigt, dass sie Macrons absurde Vorstellungen von Paris als dem großen Bruder seiner frankophonen ehemaligen Kolonien unterstützen wird. Es geht darum, einen Traum am Leben zu erhalten, denn wenn Frankreich immer noch eine so paternalistische Rolle spielt, hat die EU die Möglichkeit, Hilfsgelder in diese Länder zu pumpen und sie als die ihren zu beanspruchen, statt als die der USA oder Russlands.

Aber das Debakel in Mali zeigt der ganzen Welt, wie das EU-Modell der Hegemonie, Arm in Arm mit Paris, scheitert. Wenn Macron über den Schritt des Regimes so aufgebracht ist, dass er bereit ist, zu solch beschämenden Schmähungen gegen das Regime zu greifen, dann sollte Frankreich seine afrikanischen feuchten Träume vergessen und eine neue Realität in der Welt akzeptieren, eine neue Weltordnung, die wir jeden Tag auf unseren Fernsehbildschirmen sehen können, nämlich dass Russland, China und der Iran mehr Macht in Afrika und im Nahen Osten übernehmen und auf ihrer Seite liefern, wenn es darum geht, souveränen Staaten zu geben, was sie im Gegenzug wollen. Die Nachricht dieser Woche, dass China neue Beziehungen zu Marokko aufbaut, ist ein Beweis dafür, ebenso wie die Tatsache, dass Peking Saudi-Arabien bei seinem Programm für ballistische Raketen unterstützt. Was in Mali passiert ist, ist nur ein weiteres Beispiel dafür, dass das westliche Hegemoniemodell sowohl veraltet als auch mit einem fatalen Fehler behaftet ist. Macron ist so besessen von seiner Medienpräsenz und nutzt jede Gelegenheit, um sich über den wirtschaftlichen Erfolg Großbritanniens beim Brexit lustig zu machen, dass er wahrscheinlich keine Zeit hat, die Memos seiner Berater zu lesen. In dieser Woche wurde Frankreich fast zu einem unbedeutenden EU-Mitgliedstaat, der sich in seiner Rolle als Tyrann auf dem Spielplatz an die Brüsseler Nanny um Hilfe wendet. Das ist in vielerlei Hinsicht erbärmlich. Genau wie Macrons Angst, dass russische Söldner französische Soldaten einschüchtern könnten, als Teil eines Machtkampfes zwischen Russland und dem Westen, den letzterer in der Ukraine, Aserbaidschan, Kasachstan, Weißrussland und sogar Polen immer wieder verliert. Mali ist gefallen, aber andere werden folgen, und kein neuer „EU-Pfeiler“ in der NATO hätte das je verhindern können.