Bürgermeister von Ottawa fordert Abschleppunternehmen auf, Freedom Trucker zu entfernen – und stößt dabei auf ein urkomisches Problem

Während sich der kanadische Premierminister Justin Trudeau aus Angst um seine „Sicherheit“ weiterhin an einem „geheimen Ort“ (oder doch nicht?) versteckt, strömen die Trucker weiterhin nach Ottawa, um gegen die lächerlichen drakonischen COVID-19-Mandate des umstrittenen Premierministers zu protestieren.

Also trat der Bürgermeister von Ottawa „mutig“ vor, um sich gegen die Trucker zu stellen. Bürgermeister Jim Watson rief mehrere Abschleppunternehmen an und bat sie, die Lkw aus der Stadt abzuschleppen. Es gibt nur ein Problem.

Verschiedenen Quellen zufolge hatte jedes Abschleppunternehmen die gleiche Antwort: „Wir haben CO-VID.“

The Mayor of Ottawa called some tow companies and asked them to start towing trucks out of the city. The tow companies reply? "We've got Co-vid." 😂😂😂 — Cari Kelemen 2.0 (@CariKelemen) February 1, 2022

Spiel, Satz, Sieg. Trucker: 1, Waldo: 0.

Sehen Sie sich dieses Video an, um einen Eindruck von der Heiterkeit zu bekommen:

Abschleppunternehmen unterstützen angeblich die Trucker und werden dem Bürgermeister von Ottawa nicht helfen

Towing companies reportedly support the truckers and will not help the Mayor of Ottawa pic.twitter.com/EVwCHpefHs — The Juggernaut (@TheJuggernaut88) February 1, 2022

Spaß beiseite: Wenn man in Rom – in diesem Fall Ottawa – ist, sollte man es wie die Römer – die Abschleppunternehmen von Ottawa – machen: Feuer mit Feuer bekämpfen.

Es sieht so aus, als ob ein amerikanischer Lkw-Fahrer namens Brian Base genau das mit seinen Trucker-Brüdern in einem „Freiheitskonvoi“ von Kalifornien nach D.C. zu tun gedenkt:

„Lassen Sie mich kurz sagen, dass ich einer der Mitorganisatoren einer Veranstaltung bin, die wir für die Vereinigten Staaten nach Kalifornien und Washington D.C. veranstalten“, sagte Base gegenüber Fox News Moderator Sean Hannity. „Die anderen beiden können viel mehr dazu sagen, aber ich werde mein Zeichen setzen, dass wir sehr stolz auf sie da oben sind. Ich denke, dass viele Amerikaner, wahrscheinlich die Mehrheit der Amerikaner, genau beobachten, was hier passiert. Die Lastwagenfahrer in den Vereinigten Staaten beobachten, was dort oben passiert. Die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die Pädagogen, die Strafverfolgungsbehörden und die Bundesbediensteten beobachten, was dort oben vor sich geht, und wir sind wirklich stolz auf sie, und wissen Sie, irgendjemand hat den Kampf aufgenommen. Teamwork mit unseren nördlichen Nachbarn und uns, wir haben es verstanden.“

Die Linke ist den Tyrannen der Welt nicht unähnlich. Von Barack Obamas lächerlichen Welt-Entschuldigungstouren, nachdem er seinen selbstvergoldeten Thron bestiegen hatte, bis hin zu Joe Bidens ahnungsloser Anbiederung an Wladimir Putin und Xi Jinping – die Demokraten haben nie gelernt, wie man das Feuer der Feinde Amerikas bekämpft. Das werden sie auch nie.