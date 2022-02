Während Blinken und Lawrow sprechen, liefert die USA 500-Tonnen-Waffen an die Ukraine

Ein weiterer Tag im andauernden Patt zwischen Russland und der Ukraine, und eine weitere US-Waffenlieferung ist in Kiew eingetroffen, obwohl sich alle Seiten angeblich weiterhin um eine diplomatische Lösung und die Vermeidung eines militärischen Konflikts bemühen.

Am Dienstag gab der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov bekannt, dass sein Land eine neue Lieferung von „500 Tonnen Rüstungsgütern“ aus den Vereinigten Staaten erhalten hat. „Der Tag ist noch nicht vorbei und wir entladen den sechsten Vogel von unseren Freunden aus den USA! 84 Tonnen Munition sind in Kiew angekommen!“, schrieb er auf Twitter.

We vastly prefer the path of dialogue and diplomacy, but we will continue to provide Ukraine the defensive assistance needed to defend against Russia's massive military force assembled on its borders. We #StandWithUkraine https://t.co/XRDq2gB7N0 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 1, 2022

Die US-Botschaft in Kiew antwortete in einer vage drohenden Botschaft im Stil von Zuckerbrot und Peitsche mit folgendem an Moskau gerichteten Satz: „Wir bevorzugen bei weitem den Weg des Dialogs und der Diplomatie, aber wir werden der Ukraine weiterhin die „defensive“ Unterstützung zukommen lassen, die sie benötigt, um sich gegen Russlands massive militärische Streitkräfte zu verteidigen, die an ihren Grenzen versammelt sind.“

In einer späteren Erklärung teilte die Botschaft Folgendes mit: „Wir wissen, dass die russischen Bemühungen, die Ukraine zu destabilisieren, Teil ihres Spielbuchs sind. Wir alle haben das schon einmal gesehen, und wir sollten erwarten, dass wir noch mehr sehen werden. Wir begrüßen die Wachsamkeit der ukrainischen Strafverfolgungs- und Sicherheitsdienste in dieser kritischen Zeit“.

Die anklagende Erklärung bezog sich auf einen Bericht, in dem ein ukrainischer Regierungsbeamter eine russische Verschwörung behauptete, um einen Aufstand im Zentrum von Kiew mit bis zu 5.000 Provokateuren vor Ort zu schüren. Offiziell hieß es, das Szenario unter „falscher Flagge“ ziele darauf ab, die Regierung zu destabilisieren, um eine kremlnahe Führung zu installieren.

Ebenfalls am Dienstag führt US-Außenminister Antony Blinken ein wichtiges Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen Außenminister Sergej Lawrow. „Wir gehen davon aus, dass der Minister morgen früh Gelegenheit haben wird, mit Außenminister Lawrow zu telefonieren“, teilte das Außenministerium am Montag mit.

Bislang hat Russland offenbar noch nicht auf die letzte Woche überreichte offizielle Antwort Washingtons auf Moskaus Sicherheitsforderungen an die NATO reagiert. Russischen Medien zufolge sind „Behauptungen von US-Beamten, Moskau habe auf die amerikanischen Vorschläge zur Deeskalation in der Ukraine reagiert, unzutreffend, teilte das russische Außenministerium mit. Es bestätigte, dass beide Seiten Gespräche über die Sicherheit in Europa führen, bestritt aber, dass eine formelle Antwort gegeben worden sei.“

"The Americans are using Ukraine against Russia so openly and cynically that the Kiev regime itself is now scared." pic.twitter.com/mBYj5eMvPU — Clint Ehrlich (@ClintEhrlich) January 31, 2022

In der Zwischenzeit hat das Weiße Haus nach eigenen Angaben ein „spezifisches Sanktionspaket“ geschnürt, das im Falle einer russischen Invasion in der Ukraine sowohl Putins engsten Kreis als auch wichtige Oligarchen treffen würde.

„Die Personen, die wir identifiziert haben, stehen dem inneren Kreis des Kremls nahe und spielen eine Rolle bei der Entscheidungsfindung der Regierung oder sind zumindest mitschuldig am destabilisierenden Verhalten des Kremls“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Psaki, am Montag und merkte an, dass viele von ihnen aufgrund ihrer engen und finanziellen Beziehungen zum Westen besonders gefährdet seien.