Saudis wollen Jemen-Krieg „mit Würde“ beenden

USA wollen, dass die Saudis auch nach dem Krieg im Jemen engagiert bleiben

Jason Ditz

Die libanesische Zeitung al-Akhbar hat Details aus einem Dokument über Gespräche zwischen saudischen Beamten und dem US-Sondergesandten über ihre jeweiligen Absichten im Jemenkrieg veröffentlicht.

Nach dem Verständnis der USA sind die Saudis sehr daran interessiert, den Jemen-Krieg zu beenden und „in Würde“ zu verlassen. Ihnen schwebt ein Schritt in Richtung einer Übergangsregierung im Jemen vor.

Der US-Sondergesandte Timothy Lenderking deutete an, dass die USA nicht unbedingt mit an Bord sind. Er sagte, die USA betonten „die Notwendigkeit, den Jemen nicht vollständig zu verlassen“, und dass sie wollen, dass die Saudis in ähnlichem Umfang im Jemen involviert bleiben, wie sie es vor dem aktuellen Krieg waren.

Es ist nicht klar, ob das nach sieben Jahren Krieg funktionieren wird, da die Nachteile der saudischen Einmischung deutlich geworden sind und eine dauerhafte Anwesenheit der Saudis anscheinend nur die Grundlage für den nächsten Krieg schafft. Dass die USA dies vorantreiben, untergräbt Bidens Gerede von der Erleichterung der Beendigung des Krieges erheblich.

Was eine Übergangsregierung als Ausweg aus dem Jemen anbelangt, so könnte dies durchaus funktionieren und war auch ein Schwerpunkt bei früheren Friedensgesprächen. Der einzige Grund dafür, dass es bisher nicht dazu gekommen ist, waren Unstimmigkeiten über die Machtverteilung in dieser Regierung.

Das Tragische an einem solchen Ende ist, dass der Krieg dadurch vollständig hätte vermieden werden können, denn alles, was die Houthis jemals wollten, waren freie Wahlen und eine neue Regierung, und nur das Beharren auf dem Versuch, Präsident Hadi über seine vor acht Jahren zu Ende gegangene Amtszeit hinaus an der Macht zu halten, führte zur saudi-geführten Invasion.