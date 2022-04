Der wichtigste Faktor zur Verbesserung Ihrer Gesundheit

Mercola.com

Mineralstoffe spielen eine entscheidende Rolle bei der Aktivierung von Enzymwegen, die für den Stoffwechsel verantwortlich sind. Dies ist zum Teil der Grund, warum Mineralien so grundlegend für eine gute Gesundheit sind. Wenn Sie nicht über die erforderlichen Mineralien verfügen, funktionieren die „Batterien“ Ihrer Zellen, die Mitochondrien und die Zellkerne, nicht. Eine Entzündung ist eine schlechte Energieproduktion, und der Grund dafür liegt in einer mitochondrialen Dysfunktion.

Eisen und Kupfer sind stark voneinander abhängig und müssen zusammen betrachtet werden. Wenn Sie kein Kupfer in Ihrer Ernährung haben, wird die Hämoglobinproduktion beeinträchtigt, ebenso wie viele andere Aspekte des Eisenstoffwechsels. Anämie bedeutet also nicht automatisch, dass Sie einen Eisenmangel haben. Es kann auch ein Kupfermangel vorliegen. Anämie ist in der Regel auf eine Funktionsstörung oder Dysregulation des Eisenhaushalts zurückzuführen, nicht auf einen Mangel.

Die beste Methode zur Senkung des Eisenüberschusses ist eine Blutspende, die ein- bis viermal pro Jahr durchgeführt werden sollte. Die meisten erwachsenen Männer und Frauen nach der Menopause haben einen hohen Eisengehalt und könnten von einer regelmäßigen Blutspende profitieren, da ein hoher Eisengehalt extrem giftig ist und die Gesundheit zerstört. Eine noch bessere Strategie ist es, jeden Monat eine kleinere Menge Blut abzunehmen; einen empfohlenen Zeitplan finden Sie hier

Um Ihren Kupferspiegel zu erhöhen, können Sie ein Kupferpräparat einnehmen, aber Lebensmittel wie Rinderleber aus Gras, Bienenpollen und Vitamin C aus der Vollwertkost sind besser.

Wenn Sie Landwirt sind oder Ihre eigenen Lebensmittel anbauen, können Sie Kupfer am besten durch die Zugabe von Kupfersulfat wieder in den Boden und damit in die Lebensmittel bringen. Bevor Sie pflanzen, besprühen Sie den Boden einfach mit Kupfersulfat, 10 bis 15 Pfund (6,8 kg) pro Hektar.

Morley Robbins, MBA, CHC,1 Gründer der Magnesium Advocacy Group und bestens bekannt als der Magnesium-Mann, hat auch ein Buch mit dem Titel „Cu-RE Your Fatigue: The Root Cause and How to Fix It on Your Own“ geschrieben.

In diesem Buch geht er weit über Magnesium hinaus und geht auf andere Nährstoffe wie Kupfer, Eisen, Vitamin A und D und mehr ein, und sein Root Cause Protocol2 ist die Umsetzung dieser Informationen. Ich bin von dem Buch beeindruckt, weil Robbins alle mir bekannten grundlegenden Krankheitsursachen abdeckt. Die meisten Menschen, die über Gesundheit schreiben, lassen ein paar aus, aber ich glaube, dass er sie wirklich alle aufgreift.

Die Bedeutung des Kupfers

Mineralien spielen eine entscheidende Rolle bei der Aktivierung von Enzymbahnen, die für den Stoffwechsel verantwortlich sind. Dies macht die Mineralien zum Teil so grundlegend für eine gute Gesundheit.

Wenn Sie nicht über die erforderlichen Mineralien verfügen, können die „Batterien“ Ihrer Zellen, die Mitochondrien, nicht richtig arbeiten. Kurz gesagt, eine gute Gesundheit hängt von einer ausreichenden und robusten Energieproduktion und -verwertung ab, und dafür brauchen Sie große Mengen an hoch funktionierenden Mitochondrien, die einen begrenzten oxidativen Stress aufweisen.

Robbins beschreibt die Mitochondrien nicht als Kraftwerk, sondern als eine Fabrik. Und was geht in einer Fabrik vor sich? Natürlich gibt es Aktivitäten, die von einer Energiequelle abhängen, aber es gibt auch die Bewegung von Rohstoffen, die Produktion und Bewegung von Endprodukten und deren Recycling.

Die Leute denken nicht darüber nach – und über die Tatsache, dass die Mitochondrien sowohl mit dem endoplasmatischen Retikulum als auch mit den Lysosomen verbunden sind“, sagt Robbins. „Plötzlich sind die Lysosomen das Recyclingzentrum und das endoplasmatische Retikulum der Ort, an dem die Proteine hergestellt werden. Das ist eine völlig andere Vorstellung. Wir alle haben noch aus dem Biologieunterricht in der Schule die Vorstellung, wie eine Zelle aussieht, mit ein oder zwei Mitochondrien. Nun, mir ist klar geworden, dass dieses Bild von Walt Disney gezeichnet wurde, denn es ist eine völlige Verzerrung der Realität.

Die durchschnittliche Zelle hat 500 Mitochondrien; die durchschnittliche Leberzelle hat 2.000 Mitochondrien; die Nierenzelle hat 4.000 Mitochondrien; die Herzzelle hat 10.000 Mitochondrien. Die reifen Eizellen im Körper einer Frau haben zwischen 100.000 und 600.000 Mitochondrien. Und dann die Gehirnregion, die Substantia nigra, mit 2 Millionen Mitochondrien pro Neuron. Das ist ein Wendepunkt, wenn man beginnt, die Konzentration der Aktivität zu verstehen.

Die Parkinson-Krankheit beispielsweise hat ihre Wurzeln in einer gestörten Mitochondrienfunktion in diesem Bereich des Gehirns. Laut Robbins sind zu dem Zeitpunkt, an dem die Diagnose Parkinson gestellt wird, 66 % dieser Neuronen abgestorben. Multiplizieren Sie 66 % mit 2 Millionen Mitochondrien pro Neuron, und Sie werden feststellen, dass wir von einem massiven Verlust an mitochondrialer Energie sprechen.

Schulmediziner verschreiben in der Regel L-DOPA zur Behandlung von Parkinson, aber das verschlimmert die Situation auf lange Sicht nur noch mehr und geht in keiner Weise auf den Verlust dieser Mitochondrien ein. „Dieses ganze Konzept der Energieproduktion ist so wichtig, und es wird übersehen“, sagt Robbins.

Entzündung ist ein Mangel an Energie

Eine andere Beschreibung von „Energiemangel“ ist Entzündung, sagt Robbins. Entzündungen sind eine schlechte Energieproduktion, und der Grund dafür liegt in einer mitochondrialen Dysfunktion. Er vergleicht Mitochondrien mit einem Zweitaktmotor mit zwei Kupferzentren, Kupfer A (zwei Kupferatome) und Kupfer B (mit einem Kupferatom).

Kupfer A ist der leichte Takt, der Wasserstoffperoxid (H2O2) produziert, das eine Quelle für oxidativen Stress ist. Das Wasserstoffperoxid muss dann in zwei Moleküle Wasser (H2O) umgewandelt werden. Wenn Ihr Körper weiterhin H2O2 statt Wasser produziert, liegt das daran, dass Sie nicht genug Kupfer haben, um die Umwandlung in zwei Moleküle H2O zu erreichen.

Dies bedeutet in der Regel, dass das Enzym Cytochrom c-Oxidase im Komplex 4 der mitochondrialen Elektronentransportkette seine Aufgabe nicht erfüllt. Und wenn sich Wasserstoffperoxid bildet, entstehen eine Menge freier Radikale, die zu oxidativen Schäden in den Mitochondrien führen.

Wir leben auf einem Planeten mit zwei sehr aktiven Elementen, Sauerstoff und Eisen, und wir wissen, dass sie sich nicht gut vertragen, weil sie Rost bilden“, sagt Robbins. „Der Endpunkt für Eisen und Sauerstoff sind jedoch die Mitochondrien. Das ist ein wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Im Inneren dieser Organellen, dieser Fabriken, befinden sich also eine Reihe von Proteinen, die Elektronen auf Sauerstoff und Wasserstoff laden. In der Literatur wird der Begriff „Aktivierung von Sauerstoff und Wasserstoff zur Bildung von Wasser“ verwendet. Die Mitochondrien sind Wasserräder, sie sind die Quelle des Wassers in unserem Stoffwechsel. Und wenn die Mineralien in optimalen Mengen vorhanden sind, können wir Wasser herstellen.

Und sobald wir Wasser herstellen – was einen pH-Wert von 7 voraussetzt, weil dann Wasser vorhanden ist -, wird die Vorstufe zur Energie, ADP, freigesetzt. ADP geht in einen anderen Komplex über und wird zu ATP. Und wie viele Menschen vielleicht wissen, enthalten diese Proteine, ADP und ATP, Magnesium, um ihnen strukturelle Integrität zu verleihen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt der Energiedynamik.

Die Rolle der mitochondrialen Komplexe

Im Inneren der Elektronentransportkette (ETC) in den Mitochondrien befinden sich fünf Komplexe. Die Komplexe 1, 3 und 4 arbeiten als eine Einheit zusammen und sind klinisch als „Respirasom“ bekannt. Komplex 4, auch bekannt als Cytochrom c Oxidase (CcOX), ist ein Elektronen-Shuttle, der mehrere Kupferelemente enthält. Es handelt sich um ein Dimer, d. h. es enthält sechs Kupferatome, und die Aufgabe dieser Kupferatome besteht darin, Sauerstoff in Wasser zu verwandeln.

Jetzt wird es wirklich faszinierend. Jede Küche hat doch einen Herd, oder? Und die sind in der Regel aus Eisen, Stahl, und sie kochen etwas. Aber läuft der Herd von selbst? Weiß der Herd, welche Lebensmittel er in den Topf geben muss? Welche Temperatur? Wie lange man ihn anlassen muss? Natürlich nicht, er braucht einen Koch. Ich nenne sie Kochkünstler, so sehen wir das Symbol für Kupfer, Cu, und I für Eisen. Im Inneren des Komplexes 4 gibt es also einen Herd, und der heißt Häm a3. Er enthält Sauerstoff.

Und dann kommt Kupfer B und schneidet und würfelt, es lässt die Elektronen und den Wasserstoff durchfließen, und voila, wir haben Wasser. Dadurch wird ADP freigesetzt, das zum Komplex 5, der ATP-Synthase, übergeht, der wie ein Rotor, ein kleiner Motor im Inneren der Mitochondrien funktioniert. Diese sind wie Pfannkuchen gestapelt. Wir wissen nicht genau, wie viele Komplexe 5 sich in einem Mitochondrium befinden, es könnten Hunderte sein, vielleicht auch Tausende. Aber jedes von ihnen dreht sich mit 150 Umdrehungen pro Sekunde, und bei jeder Umdrehung werden drei Mg-ATP freigesetzt. Stellen Sie sich den Wirbel von Tausenden dieser kleinen Rotoren in einem Mitochondrium vor, ganz zu schweigen von Tausenden, Hunderttausenden oder Millionen. Die schiere Eleganz des Designs der menschlichen Physiologie ist absolut erstaunlich.

Komplex 4, oder CcOX, ist ein Elektronen-Shuttle und benötigt Retinol (Vitamin A), um zu funktionieren. Robbins erklärt, dass es eine vierteilige Komponente gibt, die Signalosom genannt wird, aber:

… wenn Retinol nicht in ausreichender Menge vorhanden ist, wird es die Voraussetzungen für den sogenannten Warburg-Effekt schaffen. Und das wird uns auf eine ganz andere Spur führen, aber wer wusste schon, dass Retinol für die Energieproduktion entscheidend ist? Das ist etwas, das in klinischen Kreisen normalerweise nicht diskutiert wird.

Retinol ist nicht dasselbe wie Beta-Carotin. Es gibt keine pflanzlichen Quellen für Retinol, sondern nur tierische, was ein weiterer guter Grund ist, regelmäßig tierische Lebensmittel in die Ernährung aufzunehmen. Butter, Sahne, Eigelb, Leber und CLO sind besonders reich an Retinol. Ihr Körper kann Retinol aus Betacarotin herstellen, aber NUR, wenn Sie ausreichend Kupfer im Gewebe haben, um das BCMO-Enzym zu aktivieren.

Warum Sonnenbestrahlung so wichtig ist

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Sonneneinstrahlung nicht nur für die Bildung von Vitamin D wichtig ist, sondern auch für die Umwandlung von Retinol in seine aktiven Metaboliten, die so genannten Retinoide, entscheidend ist. Es gibt Kernrezeptoren und Retinsäuren, die Hormone sind, die von großer Bedeutung sind. Die Kernrezeptoren ermöglichen beispielsweise die Arbeit der Schilddrüse, indem sie TR (Thyroid Receptor) an RXR (einen wichtigen Retinoid-X-Rezeptor) binden. Fehlt ein ausreichender RXR, spricht man von einer Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose).

Die Infrarotstrahlung des Sonnenlichts löst auch die Produktion von Melatonin in den Mitochondrien aus. Wenn Sie sich also der Sonne aussetzen, erreichen Sie drei sehr wichtige Dinge.

Sie aktivieren Vitamin D, Sie wandeln Vitamin A in seine aktive Form um, die es Vitamin A ermöglicht, seine zahlreichen regulatorischen Funktionen zu erfüllen, und Sie produzieren Melatonin in den Mitochondrien, das den oxidativen Stress in den mitochondrialen Fabriken radikal reduziert.

Wie Robbins erklärt, ist Vitamin A ein Lichtsensor und Vitamin D ein Lichtfilter. „Es ist ein faszinierendes Konzept, sich diese beiden Funktionen als parallele Yin-Yang-Funktionen vorzustellen“, sagt er. „Sie müssen zusammen betrachtet werden.“

Anämie bedeutet nicht automatisch, dass Sie einen Eisenmangel haben. Sie können auch einen Kupfermangel haben. Anämie ist eigentlich eine Funktionsstörung oder Dysregulation des Eisens.

Auch Eisen und Kupfer müssen zusammen betrachtet werden. „Eisen steht im Dienste der Kupferenzyme“, sagt Robbins. Wenn Sie kein Kupfer in Ihrer Ernährung haben, können Sie kein Hämoglobin herstellen und Eisen nicht richtig verstoffwechseln. Eine Anämie bedeutet also nicht automatisch, dass Sie Eisenmangel haben. Sie können auch einen Kupfermangel haben. Anämie ist eigentlich eine Funktionsstörung oder Dysregulation des Eisens.

Wenn Sie Landwirt sind oder Ihre eigenen Lebensmittel anbauen, können Sie Kupfer am besten durch die Zugabe von Kupfersulfat wieder in den Boden und damit in die Lebensmittel bringen. Bevor Sie pflanzen, besprühen Sie den Boden einfach mit Kupfersulfat, 10 bis 15 Pfund (6,8 kg) pro Acre. Die meisten Landwirte verwenden lediglich NPK-Dünger (Stickstoff, Phosphor und Kalium), und NPK blockiert die Kupferaufnahme in den Pflanzen, was von Andre Voisin, Ph.D., in seinem Klassiker von 1957 hervorgehoben wurde (der leider inzwischen vergriffen ist): „Soil, Grass & Cancer“.

Eisentoxizität ist wahrscheinlich die größte Gefahr für Ihre Gesundheit

Leider kann sich die Konzentration auf die Eisenbelastung als verhängnisvoll erweisen, da überschüssiges Eisen den oxidativen Stress erhöht. Robbins erklärt:

Die Dysregulation des Eisens ist der Elefant im Raum. Sie ist der Hauptgrund für unsere Stoffwechselstörung. Noch einmal zurück zu den Mitochondrien: Sie produzieren nicht nur Energie. Sie sind wichtige Recycling-Zentren. Noch einmal: Wenn Eisen in den Mitochondrien endet, bedeutet das, dass es recycelt werden muss. Wohin soll es recycelt werden? Es wird entweder zu einer Häm-Gruppe oder zu Eisen-Schwefel-Clustern. Dies sind die beiden wichtigsten Quellen für die Verwendung von Eisen im Körper, abgesehen von der Dominanz des Hämoglobins.

Es hat sich herausgestellt, dass wir für die Bildung von Häm und Eisen-Schwefel-Clustern Kupfer benötigen. Vier der acht Enzyme, die Häm herstellen, sind kupferabhängig und befinden sich in der mitochondrialen Matrix, und die geschwindigkeitsbegrenzende Variable bei der Herstellung von Eisen-Schwefel-Clustern, Glutaredoxin-5, benötigt Kupfer. Wenn es tatsächlich einen Kupfermangel gibt – was meiner Meinung nach darauf zurückzuführen ist, dass die Landwirtschaft und die Lebensmittelverarbeitung den Kupfergehalt im Boden und in den Lebensmitteln gesenkt haben -, dann hat sich dadurch die Kupferkonzentration in den Mitochondrien verändert.

Sie ist heute niedriger als noch vor 90 Jahren. Seit 80 Jahren ist es der Nährstoffmangel Nr. 1 in der Landwirtschaft. Gleichzeitig sagt die Weltgesundheitsorganisation, dass Eisenmangel der Nährstoffmangel Nr. 1 ist. Nun, die beiden hängen zusammen, und das wissen sie nicht … In jeder Mitochondrienmatrix befinden sich 50.000 Kupferatome. Das ist eine große Sache. Wenn das Kupfer nicht vorhanden ist, können die Häm-Enzyme und die Eisen-Schwefel-Cluster-Enzyme nicht richtig arbeiten. Das Eisen wird sich in den Mitochondrien und schließlich im Gewebe ablagern.

Es wandert in das sogenannte Mitoferrin, einen Speicher in den Mitochondrien, und kann dann in das Ferritin in der Zelle selbst überschwappen. Wenn sich das anreichert, nennt man das den labilen Eisenpool (LIP), und labil bedeutet nicht glücklich. Es bedeutet auch nicht frei. Es bedeutet WIRKLICH reaktiv. Es ist wichtig zu verstehen, was dieses Wort bedeutet. Wenn dieses Eisen ansteigt, kann es zu einem Energieverlust von 40 %, 60 %, 80 % bis hin zu 94 % kommen, [weil] es die ETC [Elektronentransportkette] – Komplexe 1, 3 und 4 – schädigt. Auch die Fähigkeit, mit Sauerstoff zu arbeiten, wird beeinträchtigt. Es kommt zu einem völligen Zusammenbruch.

Einfach ausgedrückt, es ist Rost … Der Komplex 4 muss Sauerstoff in Wasser umwandeln. Wenn das nicht geschieht, bildet sich Superoxid. Das ist ein Sauerstoffmolekül mit einem zusätzlichen Elektron. Es ist nicht super, es ist eigentlich Hyper-Oxid. Sie werden Wasserstoffperoxid erzeugen. Sie werden das Hydroxylradikal [*OH] erzeugen. Diese sind heftig reaktiv, und … es beginnt, den Säuregehalt in der Zelle zu erhöhen. Wenn die Zelle saurer wird, kann sie keine Energie mehr produzieren. Und das ist es, was Eisen letztendlich bewirkt. Es verursacht diesen erhöhten Säuregehalt aufgrund seiner reaktiven Natur mit Sauerstoff und diesen Proteinen in der ETC.

Warum Bluttests unzuverlässig sind

Wie Robbins feststellt, besteht ein großer Unterschied zwischen Eisenmangel im Blut und einer Eisen-Dysregulation in den Mitochondrien und in der Zelle. Das ist etwas, das noch nicht ausreichend verstanden wird.

Im Jahr 2004 stellte der Biochemiker Bruce Ames fest, dass in der Zelle 10 Mal mehr Eisen vorhanden ist als im Blut. Das bedeutet, dass die Bluttests, auf die wir uns verlassen, nicht genau sind. Sie geben nicht die ganze Geschichte des Eisenstoffwechsels wieder. Sie müssen die Eisenaktivität auf verschiedene Weise messen, zum Beispiel:

CBC

Zink im Serum

Kupfer im Serum

Ceruloplasmin im Serum

Prozentuale Transferrin-Sättigung

Ferritin, Gesamteisenbindungskapazität, Serumeisen und Hämoglobin

Retinol im Serum

Wo wird das meiste Eisen gespeichert?

Wo befindet sich also das meiste Eisen im Körper, und wie lässt sich dies am genauesten feststellen? Laut Robbins liegt das ideale Verhältnis von Eisen zu Kupfer im Körper durchschnittlich bei 50 zu 1. Idealerweise hätten Sie etwa 5.000 Milligramm Eisen und etwa 100 mg Kupfer in Ihrem Körper.

Die höchste Eisenkonzentration, nämlich 70 %, befindet sich im Hämoglobin. Im Idealfall enthält Ihr Blut also etwa 3.500 mg Eisen, aber nur 1 mg Kupfer. In Ihrem Knochenmark, wo das Blut tatsächlich gebildet wird, befinden sich etwa 24 mg Eisen und 47 mg Kupfer. Ihr Körper ist bei der Blutbildung sehr stark auf Kupfer angewiesen. Bei einem Kupfermangel sinkt der Hämoglobinwert.

Robbins zitiert Forschungsergebnisse von Yohan Kim und Rocio Perez-Gonzalez aus dem Jahr 2021, die zeigen, dass bei der Eliminierung von Kupfer eine Eisenanreicherung in der Leber stattfindet, und dass das dafür verantwortliche Gen ein Gen ist, das durch den Verlust von Kupfer beeinträchtigt wird.

Ein hoher Ferritinwert ist kein Zeichen für Eisenmangel

Um auf das Thema Anämie zurückzukommen. Was bedeutet das eigentlich? Wo ist das Eisen? Wie Robbins erklärt, steckt das Eisen fest, weil es nicht richtig verwertet werden kann. Im Idealfall wird das Eisen nicht gespeichert, sondern kontinuierlich recycelt. Ferritin ist ein Eisenspeicherprotein, das das Eisen im Gewebe misst, aber nicht, wenn es im Serum auftaucht, was viel wichtiger ist.

Vor Jahren fragte Robbins Dr. Douglas Kell, einen weltbekannten Eisenforscher: „Was ist der ideale Ferritinwert für einen Menschen?“ Seine Antwort: Null. Robbins dachte, er mache Witze, aber das war nicht der Fall. Kell erklärte ihm: „Steigendes Ferritin ist kein Zeichen von Eisenvitalität. Es ist ein Zeichen für die Pathophysiologie eines Organs.“

Leider verstehen das nur wenige Ärzte. In der Schulmedizin wird bei jedem, der einen Ferritinwert von 20 hat, von einem Eisenmangel ausgegangen. Wie kann man also richtig diagnostizieren, was los ist? Robbins erklärt:

ch habe es den Amish-Bauern folgendermaßen erklärt, damit sie es auch verstehen. Ich sagte: Wenn ihr wissen wollt, wie viele Heuballen ihr in eurer Scheune habt, würdet ihr dann auf das Feld gehen und sie zählen? Und sie sagten: ‚Nein.‘ Nun, genau das machen sie mit Bluttests. Das Ferritinprotein ist so konzipiert, dass es sich innerhalb der Zelle befindet. Dr. Kell wies darauf hin, dass sich bei starken Entzündungen die Arbeitsweise der Lysosomen verändert, um das Ferritinprotein abzubauen und die Wiederverwertung des Eisens zu ermöglichen.

Wir kommen hier zu einer wirklich esoterischen Physiologie, und ich werde versuchen, es wirklich einfach zu halten. Es wird behauptet, dass das Serumferritin ein genauer Indikator für das Ferritin in der Zelle ist. Nein, das ist es nicht. Die Vorstellung, dass ein Blick ins Blut ein Indikator dafür ist, was in der Zelle passiert, ist ein Vertrauensvorschuss. Mein optimaler Wert liegt zwischen 20 und 50. Als Dr. Kell den Wert Null nannte, sagte ich: Ich glaube nicht, dass man mir glauben würde, wenn ich Null sage. Also habe ich noch einmal nachgeforscht, und 20 bis 50 scheint eine akzeptable Toleranz zu sein. Bei den Bluttests habe ich festgestellt, dass bei Frauen die rote Fahne weht, wenn das Serumferritin über 150 steigt. Und wenn er über 300 steigt, ist das für Männer ein Alarmzeichen.

Er korreliert normalerweise mit der Entzündungsaktivität der Leber. Es liegt eine Dysregulation vor, ein Stressor. Das kann die Ernährung sein, es kann einfach nur Umweltstress sein, es kann eine Reihe von Faktoren sein … Und ich würde behaupten, dass [der Eisenstoffwechsel] der komplizierteste, komplexeste und am wenigsten verstandene Teil der menschlichen Physiologie ist. Es handelt sich nicht um eine Funktion des Peilstabs. Eisen ist nicht niedrig oder hoch. Eisen ist entweder dysreguliert oder es ist funktionell. Und wenn der Körper nicht ausreichend mit Kupfer versorgt wird, ist der Eisenstoffwechsel nicht „funktionsfähig“.

Tatsache ist, dass diese beiden Metalle keinen getrennten Stoffwechsel haben. Sie sind an der Hüfte des antioxidativen Hauptproteins, Ceruloplasmin, verbunden. Das ist es, was den Metallen ihre Integrität verleiht. Ceruloplasmin exprimiert viele Enzyme, aber die wichtigsten sind die, die Eisen und Sauerstoff regulieren. Kupfer ist das einzige Element auf der Welt, das die beiden reaktionsfreudigsten Elemente in unserem Körper steuern kann. Alle anderen sind eher Beobachter, wenn man so will. Kupfer ist also von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, den oxidativen Stress auf einem moderaten Niveau zu halten und gleichzeitig die Energieproduktion zu optimieren.

Das ist die Zauberformel – es muss ein gesundes Gleichgewicht zwischen Energie und Abgasen herrschen, genau wie in unserem Auto. Wir werden Abgase produzieren. Wir müssen also in der Lage sein, sowohl die Energie als auch die Abgase zu optimieren.

Meine klinische Erfahrung

Auf die Gefahr eines Eisenüberschusses wurde ich erstmals vor über 30 Jahren aufmerksam, als ich bei meinem Vater Hämochromatose diagnostizierte. Sein Ferritinwert lag bei fast 1.000. Ich erfuhr von den Gefahren des Eisens durch den kürzlich verstorbenen Gesundheits- und Wissenschaftsjournalisten und Radiomoderator Bill Sardi. Sardi hatte einen Eisenchelator namens IP6 empfohlen, aber ich fand heraus, dass er wertlos war und das Einzige, was den Ferritinwert meines Vaters senken konnte, war, dass er Blut spenden sollte.

Mein Vater hatte eine Beta-Thalassämie, die ihn zu einer Eisenanreicherung veranlasste. Ich habe das von meinem Vater geerbt und mein Ferritin lag in den 1980er Jahren ebenfalls in den 100ern. Glücklicherweise konnte ich mein Eisen durch regelmäßige Blutentnahmen relativ aggressiv senken, aber Robbins half mir zu verstehen, dass hier eine große Lücke klafft und wir übervorsichtig sein müssen, um unsere Eisenwerte niedrig zu halten.

Ich habe bei all meinen Patienten das Serumferritin gemessen, und fast alle hatten einen Wert von über 100, was mit Robbins‘ Beobachtung übereinstimmt, dass dies für fast alle ein großes Problem darstellt. Früher habe ich dies regelmäßig in meinem Newsletter erwähnt, aber in den letzten Jahren habe ich es vernachlässigt. Dank Robbins weiß ich jetzt, wie wichtig dies ist, und werde weitere Artikel darüber schreiben, wie Sie Ihren Eisenwert senken können.

Warum Eisenabbau so wichtig ist, um gesund zu bleiben

Ich hatte Robbins‘ Buch gelesen und vielen seiner Interviews zugehört, aber den Kern des Problems der Eisenspeicherung hatte ich nie wirklich verstanden. Üblicherweise wird gelehrt, dass man 5.000 mg (5 Gramm) Eisen im Körper hat. Diese Zahl beinhaltet jedoch NICHT das in den Geweben gespeicherte Eisen.

Robbins erklärt, dass wir jeden Tag etwa 1 mg Eisen ansammeln (basierend auf der Forschung führender Eisenbiologen), und wenn wir kein Blut verlieren, behalten wir diese Menge. Dies hängt weitgehend damit zusammen, dass vielen verarbeiteten Lebensmitteln gefährliche Formen von Eisen zugesetzt werden, wie z. B. Eisenfüllungen. Wenn Sie 65 Jahre alt sind, können Sie also über 20.000 mg Speichereisen angesammelt haben.

Dieses gespeicherte Eisen wird den oxidativen Stress und die Gewebeschäden in Ihrem Körper radikal erhöhen. Es ist auch eine der häufigsten Ursachen für Müdigkeit, da es die mitochondriale Energieproduktion beeinträchtigt.

Wenn Sie einen halben Liter Blut spenden, entziehen Sie Ihrem Gewebe tatsächlich 250 mg Eisen. Vier Liter Blut pro Jahr sind weit mehr als die meisten Menschen spenden, aber Sie können sich vorstellen, dass Sie bei einem Eisenspeicher von 20.000 mg 20 Jahre lang viermal pro Jahr Blut spenden müssten, um ihn auf ein normales Niveau zu bringen.

Blutspenden sind zwar eine sehr wirksame Methode zur Senkung des Eisengehalts, aber nicht die ideale, denn 10 % des Blutes auf einmal zu verlieren, kann für viele ein Problem darstellen. Es ist weitaus schonender für Ihren Körper, wenn Sie sich einmal im Monat in kleineren Mengen nach dem unten aufgeführten Zeitplan Blut abnehmen lassen. Wenn Sie an kongestiver Herzinsuffizienz oder schwerer COPD leiden, sollten Sie dies mit Ihrem Arzt besprechen, aber ansonsten ist dies für die meisten eine ziemlich angemessene Empfehlung.

Männer 150 ml

Postmenopausale Frauen 100 ml

Prämenopausale Frauen 50 ml

Die meisten werden von einer Blutspende profitieren

Wie ich bereits erwähnt habe, haben die meisten erwachsenen Männer und Frauen nach der Menopause oder ohne Menstruation einen zu hohen Eisenwert. Zum Glück gibt es eine einfache Lösung. Spenden Sie einfach ein bis vier Mal pro Jahr Blut. Je mehr, desto besser. Vier Liter sind jedoch ein aggressiver Zeitplan, und es ist einfacher für Ihr System, wenn Sie dies monatlich bei sich zu Hause tun.

Ich werde dazu in Zukunft ein Video drehen, aber alles, was Sie dafür tun müssen, ist, einen Phlebotomisten zu engagieren, der zu Ihnen nach Hause kommt und Ihnen die entsprechende Menge Blut abnimmt, wie in der Tabelle oben angegeben. Das könnte teuer werden, aber wenn Sie Ihr Netzwerk aus Familie und Freunden erweitern, werden Sie vielleicht überrascht sein, dass Sie bereits jemanden kennen, der ein ausgebildeter Phlebotomist ist.

Laut Robbins leben Menschen, die ein paar Mal im Jahr Blut spenden, viel länger, weil sie dadurch ihren Eisengehalt und damit verbundene Krankheiten reduzieren. Können Sie sich vorstellen, dass Sie das Äquivalent von vier Litern pro Jahr spenden würden? Meiner Meinung nach ist das vielleicht die beste Möglichkeit, Ihre Gesundheit zu verbessern.

Ihr Körper hat kein Enzym, kein Hormon, keinen aktiven Mechanismus, um überschüssiges Eisen zu beseitigen, außer dem Blutverlust, der es ermöglicht, den Körper zu verlassen. Das ist ein zutiefst grundlegendes Prinzip. Robbins zitiert einen berühmten Eisenbiologen der Indiana University, den verstorbenen Eugene D. Weinberg, der 2010 einen einflussreichen Artikel schrieb, in dem er feststellte, dass er beim ersten Anzeichen von Unwohlsein einen halben Liter Blut spenden würde und es ihm dann ausnahmslos besser ginge.

Was ist Altern?“ fragt Robbins. „Es ist die Ansammlung von Eisen in unseren Augen, in unserem Gehör, in unseren Haaren, in unserem Herzen, unserer Leber, unseren Gelenken. All diese Alterserscheinungen sind nur Eisenablagerungen. Warum sammelt es sich an? Weil es nicht recycelt wird. Und was sinkt mit dem Alter? Wichtige Mineralien: Magnesium fällt ab, Kupfer fällt ab und Retinol wird eingelagert. Retinol ist in unserem Stoffwechsel nicht verfügbar. Und warum? Weil es in unserer Leber stecken bleibt, weil es nicht an das Retinol-Bindungsprotein gebunden wird, so dass es als Retinylester in der Leber bleibt und dann keine Funktion mehr hat.

Der andere Zusammenhang, über den die Menschen Bescheid wissen sollten, ist der zwischen Eisen und Zucker. Es gibt zwei Achsen, die den Körper steuern: Kupfer und Fett und Eisen und Zucker, und die beiden werden sich nie begegnen … Ich habe eine Menge Artikel gelesen. Wie viele habe ich gefunden, die tatsächlich über den Fettstoffwechsel in den Mitochondrien sprechen? Einen. Und ich denke, die Mitochondrien sind eigentlich Fettorganellen. Sie bevorzugen eigentlich Fett, aber wir wurden zu einer Ernährung auf der Grundlage von Zucker gezwungen, der für Eisen wirklich giftig ist. Die meisten Menschen wissen das nicht. Es ist erstaunlich, was das mit der Chemie der Zelle anstellt.

Zusammenfassung

Um einige der wichtigsten Punkte zusammenzufassen: Ferritin kann im Allgemeinen als grobes Beurteilungsinstrument für den Eisenstatus verwendet werden, wobei zu beachten ist, dass es nicht die interzellulären Eisenspeicher widerspiegelt, die der wichtigere Parameter sind. Wenn Ihr Ferritinwert also zwischen 20 und 50 liegt, sind Sie wahrscheinlich auf dem richtigen Weg.

Dennoch warnt Robbins, dass Ferritin allein niemals zur Beurteilung des Eisenstatus verwendet werden sollte. Ein weitaus aussagekräftigerer Indikator ist die Messung des Hämoglobins, da es einen größeren Eisenvorrat darstellt und ständig recycelt wird. Ein hoher Hämoglobinwert deutet auf einen höheren Eisengehalt hin.

Wenn Ihr Ferritinwert unter 20 liegt, können ernsthafte Probleme vorliegen, in der Regel Parasiten. Ziehen Sie also nicht vorschnell den Schluss, dass Sie unter Eisenmangel leiden, und beginnen Sie mit der Einnahme von Eisenpräparaten, denn Eisen ist eines der giftigsten Präparate überhaupt. Ein Übermaß an Eisen ist eine der einfachsten Möglichkeiten, die Gesundheit zu zerstören, und die meisten Eisenzusätze in verarbeiteten Lebensmitteln sind problematisch, da sie krebserregend sein können.

Wenn die Menschen verstehen, wie wichtig es ist, den Eisen-Fußabdruck zu verringern und den Kupfer-Fußabdruck zu erhöhen, eröffnet das einen Zugang zu Vitalität und Langlebigkeit, über den nur wenige Menschen sprechen, sagt Robbins.

Es ist wichtig zu verstehen, dass man immer noch ernsthaft in Betracht ziehen muss, seine hohen Eisenspeicher zu entleeren. Die einzigen, die sicher sind, sind diejenigen, die regelmäßig Blut gespendet haben; wenn man mehr als 20 Liter spendet, liegt man wahrscheinlich im sicheren Bereich.

Um Ihre Kupferaufnahme zu erhöhen, sollten Sie Ihr Kupfer am besten über die Nahrung und nicht über ein Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen. Gute Quellen sind Bienenpollen, grasgefütterte Rinderleber und andere Organfleischsorten. Außerdem sollte Ihre Ernährung reichlich gesättigte Fette enthalten, da Kupfer ein fettlösliches Mineral ist. Wenn Sie kein Fett in Ihrer Ernährung haben, sinkt Ihre Fähigkeit, Kupfer zu absorbieren.

Vollwertiges Vitamin C kann ebenfalls hilfreich sein, denn Vitamin C enthält ein Enzym namens Tyrosinase, das 2 Kupferatome enthält. Die Acerola-Kirsche ist eine hervorragende Quelle. Eine einzige Acerola-Kirsche enthält etwa 80 mg vollwertiges Vitamin C. Ascorbinsäure ist ein Prooxidans, während Vitamin C-Komplex ein Antioxidans ist. Alles, was Kupfer enthält, ist ein Antioxidans.

Wie Robbins anmerkt, „hängt die Kapazität der antioxidativen Enzyme wirklich von dem verfügbaren Kupfer ab, daher sind Formen aus der Nahrung sehr wichtig.“

Mehr Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie sich das gesamte Interview anhören und sich ein Exemplar von „Cu-RE Your Fatigue: The Root Cause and How to Fix It on Your Own“. Das Buch ist als Taschenbuch, ebook und Audio erhältlich. Sie können auch mehr auf seiner Website TheRootCauseProtocol.com erfahren.

Wenn die Menschen einfach nur ihren Eisenfußabdruck verringern und sich mehr auf nährstoffreiche Lebensmittel konzentrieren können, mit einer besonderen Ausrichtung auf Kupfer, wie wir es heute besprochen haben, wird das eine signifikante Veränderung darin bewirken, wie Ihr Körper Energie erzeugt und wie Sie sich fühlen“, sagt Robbins. „Und wenn Sie wirklich in die Tiefe gehen wollen, gehen sowohl das Buch als auch die Website noch weiter ins Detail.

Quellen: