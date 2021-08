Der WTF-Kult

Wenn Sie sich dabei ertappen, dass Sie viel öfter als sonst WTF murmeln; bei jeder Geschichte in den Nachrichten, bei jeder Werbung im Fernsehen, bei jedem Brief von der Schule Ihres Kindes, bei jedem Geschäft, in das Sie gehen, bei jedem Telefonat mit der Person, die Sie früher mochten und/oder mit der Sie verwandt waren usw…

Willkommen beim „WTF-Kult“.

Ich glaube, wir waren früher bekannt als „der Kult der durchgeknallten Verschwörungstheoretiker“, dann wurde alles wahr und es wurde peinlich.

Seien Sie versichert, dass Sie nicht geisteskrank sind, dass Sie kein Verschwörungstheoretiker sind (wenn auch nur in dem Sinne, dass es sich nicht um eine Theorie handelt; sie haben es tatsächlich auf Sie abgesehen), und dass Sie nicht allein sind. Es ist eigentlich ein wunderbarer Ort, um zu sein.

Sie haben vielleicht das Gefühl, geisteskrank zu sein, aber das liegt nur daran, dass unsere Gesellschaft sehr krank ist, und in einer kranken Gesellschaft gesund zu sein, ist, in Ermangelung eines besseren Ausdrucks, verdammt harte Arbeit.

Du denkst vielleicht, dass du ein Verschwörungstheoretiker bist, aber das liegt nur daran, dass die Leute, die es auf dich abgesehen haben, diesen Ausdruck schon vor langer Zeit geprägt haben, um jeden zu diskreditieren, der anfängt, in ihre Richtung zu wetten.

Du denkst vielleicht, dass du allein bist, aber das liegt nur daran, dass du, wenn du in ein Geschäft gehst und dich an den Regeln, den Gesichtsmasken (und bald auch an den Barcode-Stationen für Impfstoffe) stößt, keine Ahnung hast, wie viele andere Menschen ebenfalls kurz davor sind, ihr WTF-Meter zu überschreiten.

Woher wissen wir also, wer noch zum WTF-Kult gehört?

Wie können wir einander finden?

Woher wissen wir, mit wem wir über all die WTFs sprechen können und dass wir in sicherer Gesellschaft sind?

Die Antwort ist einfach: Lächeln.

Das moderne Äquivalent zum Handschlag der Freimaurer. Es passiert in Supermärkten im ganzen Land. Wie ein leuchtendes Leuchtfeuer in einem Meer aus dichtem Nebel bemerkt man die Seltenheit eines Gesichts.

Sie bemerken das Fehlen eines Schlüsselbandes.

Sie spüren, wie Ihre Aufregung steigt.

Du wagst den Sprung.

Du schaust ihnen in die Augen…

…und du weißt es.

Ein ganzes Gespräch spielt sich irgendwo über euren Köpfen ab, und ohne dass ein einziges Wort zwischen euch gewechselt wird, spürt ihr etwas, das man nur als intime Verbindung bezeichnen kann.

WTF?

WTF ist gerade passiert?

Warum liebe ich diesen Fremden?

Bin ich eine Lesbe?

Nein, so ist es nicht.

Aber ich habe Liebe gespürt…

So kommuniziert man im WTF-Kult.

Es ist toll.

Es gibt keine Einweihungszeremonie, man muss nicht fragen, um beizutreten, man tut es ganz zufällig, manchmal nach viel Widerstand – wie wenn man einen Fluss hinuntergespült wird und versucht, sich am Gras festzuhalten, denn wenn man loslässt, weiß man nicht, wo man landen wird oder mit wem. Du hast Angst, dass du komisch wirst… aber alles ist schon komisch – deshalb bist du so sehr WTF’ing.

Du kannst nicht anders, du musst irgendwann loslassen; das schmutzige Unkraut kann dich nicht mehr halten. Und sie stinken.

Dann findest du dich hier wieder. Mit dem Rest von uns!

Juhu!

Vielleicht fühlst du dich in diesem neuen Territorium ein bisschen unwohl, vor allem, wenn du vorher eines dieser 😂 auf einen unserer sehr ernsten Anti-Establishment-Facebook-Posts gesetzt hast… Aber wir lassen das durchgehen und umarmen dich trotzdem.

So machen wir das hier.

Hier ist kein Platz für Gezicke, Verpetzerei, Kontrolle, Trolling oder Matt Hancock. Wir besitzen unseren Körper, wir besitzen unseren Verstand und wir erlauben anderen, das Gleiche zu tun.

Ich weiß. Außenseiter.

Wir benutzen Worte, die die BBC auf die Palme bringen – Worte wie Freiheit und Souveränität. Aber das ist uns egal. Wir machen trotzdem weiter.

Es gibt so viel mehr von uns, als du jemals ahnen würdest, und wir bauen im Stillen einen anderen Weg auf; einen, der keine Erlaubnis zum Atmen benötigt.

Der WTF-Kult ist in Wirklichkeit die Neue Erde in Verkleidung.

Die Türen sind immer offen, ihr könnt euch uns jederzeit anschließen.