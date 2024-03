Der Zusammenbruch des amerikanischen Imperiums, Teil II: Wirtschaft

Von Eric Striker

Wenn wir den Schlüssel zum Erfolg Amerikas in den beiden Weltkriegen und im Patt mit der Sowjetunion finden sollten, dann wären es seine dynamische Wirtschaft und seine beeindruckenden Produktionskapazitäten.

Diese selbstverständliche wirtschaftliche Stärke ist zu einem Rätsel verkommen. Ein wesentlicher Teil des Wertes des amerikanischen Imperiums ist heute imaginär.

Wenn wir uns bei der Interpretation ausschließlich auf die akademische Disziplin der Wirtschaftswissenschaften verlassen würden, wäre es schwierig zu erklären, wie eine stark finanzialisierte Nation andere Länder davon überzeugen kann, weiterhin reale, physische Produkte für die Bürger einer hoch verschuldeten Nation zu produzieren, die diese untereinander verkaufen und in einem Umfang konsumieren, der nicht durch Nettoexporte ausgeglichen wird.

Es ist schwer zu erklären – auch wenn Ökonomen es durch Wiederholung und Behauptung versuchen – wie die New Yorker Börse 32,7 Billionen Dollar wert sein kann, obwohl nur 2,3 Billionen Dollar im Umlauf sind, wenn es sich nicht um ein glorifiziertes Schneeballsystem handelt, das mit Wertpapieren und Buchhaltungsbetrug durchsetzt ist.

Es gibt vielleicht plausible, wenn auch weit hergeholte Erklärungen dafür, wie der Aktienwert von WeWork innerhalb von drei Monaten von 4,4 Milliarden Dollar auf 47 Milliarden Dollar gestiegen ist, aber wir sind ratlos, wenn wir untersuchen, wie 50 % des angeblichen Reichtums dieses Unternehmens an einem Tag aus der Volkswirtschaft verschwunden sind.

Alle Wege führen zurück zum US-Dollar, der Weltreservewährung, und zu einem weiteren Rätsel, das es zu entschlüsseln gilt. Von 2008 bis 2011 wurde aufgedeckt, dass die Federal Reserve 16 Billionen Dollar an billigen Krediten, die sie sich ausgedacht hatte, zur Stützung verschiedener Banken und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben hat – eine Geschichte, die die private, unkontrollierte Gelddruckerei vor der Öffentlichkeit geheim halten wollte.

Jahrelang florierte der Dollar unter einem Regime von 0 % Zinsen, massiven Handelsdefiziten und einer rekordverdächtigen Kreditaufnahme und Ausgaben der Regierung. Der US-Dollar ist nach wie vor ein Moloch, und die Inflation – auch wenn sie heute stärker zu spüren ist – verursacht nicht die apokalyptischen Zahlungsbilanzkrisen, die in den letzten Jahren in Argentinien oder Griechenland zu beobachten waren.

Die Gründe dafür liegen jenseits der konventionellen Wirtschaftswissenschaft, in der Macht und Politik in der Regel nicht berücksichtigt werden. Die eigentliche Kraft, die hinter dem allmächtigen Dollar steht, geht auf imperiale Eroberungen und die Einführung wirtschaftlicher Regeln und Institutionen zurück, die die Sieger nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen haben. Manche nennen dieses System Postindustrialismus, Globalismus oder Neoliberalismus, aber sie alle beschreiben dasselbe Programm: Die Welt muss in US-Dollar handeln, ihre Schulden in US-Dollar denominieren, ihre Märkte liberalisieren und weiterhin Kredite zu oft wucherischen Bedingungen von US-Bankern aufnehmen.

Diese neue Ordnung wurde 1944 auf der Konferenz von Bretton Woods festgelegt. Auf diesem Treffen von 44 Nationen gründeten zwei Juden – Harry Dexter White und Henry Morgenthau – den Internationalen Währungsfonds (IWF), der als räuberische, auf den Dollar ausgerichtete Kreditstruktur für die gesamte Menschheit fungieren sollte.

Nicht alle waren von dieser radikalen Machtübergabe begeistert, auch nicht die Mitglieder der Großen Allianz. In Bretton Woods stießen White und Morgenthau auf den Widerstand des britischen Wirtschaftswissenschaftlers John Maynard Keynes, der die Einrichtung einer globalen Zentralbank vorschlug, die eine neutrale Währung, den Bancor, ausgeben sollte, um den vorhersehbaren Missbrauch des Währungsmonopols zu verhindern, den Washington und New York im Rahmen des IWF-Systems betreiben würden. Obwohl Keynes weitaus bekannter, international angesehener und in der Debatte gegen White und Morgenthau überzeugender war, wurde seine Idee verworfen, da Amerika durch den Lend-Lease Act zum Gläubiger des britischen Imperiums wurde. Die Sowjetunion weigerte sich hartnäckig, dieses Abkommen zu unterzeichnen, aber ihre Wirtschaft war durch den Krieg am Boden zerstört, so dass sie ebenfalls kein Druckmittel hatte. Da die Deutsche Mark und der Französische Franc zerstört waren oder sich in der Gosse befanden, hatten die erschöpften und zerrütteten europäischen Supermächte keine andere Wahl, als der Dollar-Diktatur zuzustimmen.

Hier schmiedeten White und Morgenthau, stark motiviert durch ihre jüdische ethnische Identität, einen Generalschlüssel, der es der jüdisch dominierten Welt der Hochfinanz ermöglichen würde, sich zum König der Welt zu krönen.

Keynes‘ schlimmste Befürchtungen wurden wahr, sobald der Krieg zu Ende war. Die Vereinigten Staaten kappten nach dem VJ Day plötzlich alle Kreditlinien Großbritanniens und verlangten Neuverhandlungen als Gegenleistung für die weitere Unterstützung des militärisch angeschlagenen und bankrotten vermeintlichen Verbündeten. Zu den erpresserischen Bedingungen des neuen Kredits gehörten die Öffnung der riesigen geschützten Märkte des britischen Empires für die Übernahme durch US-Konzerne, die Neutralisierung des Pfund Sterling durch Angriffe auf seine Konvertierbarkeit und verschiedene Reformen, die auf die Demontage des britischen Empires und den Lebensstandard der britischen Arbeiter abzielten. Der so genannte anglo-amerikanische Kredit musste nun verzinst werden, und es wurde ein Abkommen geschlossen, das die Einrichtung von US-Militärstützpunkten auf britischem Territorium erlaubte. Das Oberhaus protestierte gegen diese Übernahme durch die US-amerikanische Geld- und Militärmacht, aber der kränkelnde und demoralisierte Keynes wurde von der schwachen Labour-Regierung von Clement Atlee schließlich zur Kapitulation gezwungen. Es dauerte 50 Jahre, bis das Vereinigte Königreich diese Schulden abbezahlt hatte.

Washington sah sich nach der militärischen Unterwerfung der Industriemächte Deutschland und Japan, der sicheren und soliden amerikanischen Produktionsbasis und der Umwandlung Großbritanniens in einen Vasallenstaat im Besitz unbegrenzter Möglichkeiten. Die „regelbasierte liberale Ordnung“ – in der Washington die Regeln macht und sie bricht, wann immer es das für richtig hält – war geboren.

Im Rahmen des ursprünglichen Bretton-Woods-Abkommens versprach Washington, dass die neue Wirtschaftsordnung den Wert des Dollars an das Gold binden würde, um dessen ausbeuterische Verwendung zu verhindern. Dies war jedoch nicht von Dauer.

Der goldgedeckte Dollar war während seiner gesamten Laufzeit eine Quelle der Bestürzung für New York und Washington, aber in den 1960er Jahren spitzte sich die Lage

Im Vorfeld seines Sturzes während der berüchtigten, von Juden angeführten farbigen Revolution von 1968 versuchte General Charles De Gaulle, die französische Souveränität gegenüber dem „exorbitanten Privileg“ des US-Dollars wiederherzustellen, indem er die Dollarvorräte seines Landes gegen ihren Wert in Gold eintauschte. De Gaulle wurde zwar 1969 gestürzt, aber seine Rebellion gegen den Dollar führte zur Erschöpfung der Goldreserven des US-Finanzministeriums. Dies gipfelte in einem Ansturm auf den US-Dollar – dem „Nixon-Schock“ -, der das verzweifelte Weiße Haus dazu zwang, den Bretton-Woods-Goldstandard 1971 willkürlich aufzuheben, um einen wirtschaftlichen Zusammenbruch zu verhindern.

Seitdem hat der Dollar im Gegensatz zur Intuition an Bedeutung gewonnen. Amerikas postindustrielle, finanzgetriebene Wirtschaft hat zu schwerem wirtschaftlichem Leid für die Arbeiter und die Mittelschicht im eigenen Land geführt, bietet aber gleichzeitig einen verlockenden Anreiz für die Oligarchen der Welt, sich schnell zu bereichern. Ausländer besitzen inzwischen 40 % des Aktienkapitals in den USA, so dass viele bereit sind, den politischen und imperialen Launen Washingtons und New Yorks zu gehorchen.

Für risikoscheue ausländische Regierungen und Eliten ist es außerdem profitabel und sicher, amerikanische Schulden zu kaufen. Wenn ein Schuldner die Maschine besitzt, mit der er das Geld drucken kann, das er schuldet, ist es eine sichere Wette, davon auszugehen, dass die Gläubiger mit Zinsen zurückbezahlt werden. Im Falle Chinas hat die Aufrechterhaltung des starken US-Dollars bei gleichzeitiger Abwertung des Yuan durch den Kauf von Washingtons Schulden traditionell eine Win-Win-Situation geschaffen und die Nachfrage der amerikanischen Verbraucher nach chinesischen Waren hoch gehalten.

Da die plutokratischen Kräfte in Washington immer aggressiver und menschenfeindlicher werden, beginnen mehrere Nationen, ihr Bündnis mit dem amerikanischen Imperium zu überdenken. Die Politisierung und Bewaffnung des US-Dollars und der amerikanischen Macht über Finanzinstitutionen, wie sie in den letzten Jahren mit den totalen Sanktionsregimen und dem Einfrieren von Vermögenswerten gegen Länder wie den Iran und Russland zu beobachten war, führt dazu, dass viele ihre Beziehung zur US-Wirtschaft in Frage stellen.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Amerikas wachsende Liste von Feinden beschließt, der US-Wirtschaft den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Ein solches Manöver könnte ein Chaos in der globalen Finanzwelt und im Handel auslösen, aber die schwerwiegendsten Folgen werden für Amerikas herrschende Klasse im eigenen Land reserviert sein, wenn der Lebensstandard der einfachen Leute ins Bodenlose fällt.

Die beispiellosen Zinssätze haben den Anschein erweckt, dass der Dollar stärker ist als je zuvor, aber dies ist eine Illusion, die durch die Kannibalisierung Europas und Japans aufgebaut wurde. Aus eigener Kraft ist die deindustrialisierte amerikanische Wirtschaft weder wettbewerbsfähig noch nachhaltig.

Sinkender Lebensstandard

Es ist allgemein bekannt, dass eine der Hauptursachen für politische Instabilität (Populismus, Hoffnungslosigkeit, Revolution usw.) die Ungleichheit des Wohlstands ist. Heute haben die Vereinigten Staaten mit einem Gini-Koeffizienten von 41,5 (im Vergleich zu den beiden Rivalen in der „zweiten Welt“: 36 in Russland und 38,2 in China) die ungleichste Vermögensverteilung in der entwickelten Welt.

Der wahre Zustand der US-Wirtschaft wird unter Stapeln von gefälschten Büchern und übertriebenen Propagandaschlagzeilen wie „Amerikas erstaunliches Wirtschaftswachstum legt einen weiteren Gang zu“ versteckt, aber dies kann kaum die zunehmenden Anekdoten verbergen, die zehn Millionen Aufrufe erhalten, wie etwa Frauen mit beliebten TikTok-Kanälen, die erklären, dass der neue „amerikanische Traum“ darin besteht, auszuwandern.

Ein Teil der massenhaften Enttäuschung über die US-Wirtschaft liegt darin begründet, wie sie im Jahr 2024 im Vergleich zum goldenen Zeitalter der Mittelklasse in den 1950er Jahren strukturiert ist. Die allgemeine Wahrnehmung ist, dass sich der Lebensstandard für die Mehrheit der Menschen verschlechtert hat.

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die US-Wirtschaft einen Anteil von 45 % am Welt-BIP, was vor allem auf die Produktion hochwertiger Sachgüter zurückzuführen war. Heute ist dieser Anteil am weltweiten Wohlstand auf 25 % gesunken, was immer noch beeindruckend ist, aber die Verteilung dieser Wirtschaftstätigkeit hat sich verändert.

Die radikale Finanzialisierung der Wirtschaft, die durch die Theorien des jüdischen Ökonomen Milton Friedman in den 1980er Jahren vorangetrieben wurde, leitete ein neues System ein, das die wirtschaftliche und politische Macht in den Händen von unproduktiven Kräften in der Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranche (FIRE) zu zentralisieren begann.

Nach den von Greta Krippner gesammelten Daten waren 1954 fast 40 % der erwerbstätigen Bevölkerung Amerikas in der verarbeitenden Industrie beschäftigt, während nur etwa 5 % in der FIRE-Branche tätig waren. Die USA hatten bereits nach dem Ersten Weltkrieg das Britische Empire wirtschaftlich überholt, und der weltweite Bedarf an amerikanischen Produkten machte das Land nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer Export-Supermacht.

Im gleichen Zeitraum erwirtschafteten diese 40 % der Arbeitnehmer im verarbeitenden Gewerbe 35 % des amerikanischen BIP, während der FIRE-Markt etwa 13 % der Wirtschaft ausmachte.

Dieser Einfluss auf die Wirtschaft ermöglichte es den amerikanischen Arbeitnehmern, einen erheblichen Einfluss auf das Kapital auszuüben. Im Jahr 1954 waren 35 % der amerikanischen Lohn- und Gehaltsempfänger in einer Gewerkschaft organisiert.

Nach der Durchsetzung des Friedmanismus während der „Reagan-Revolution“ wurde diese sozioökonomische Synergie auf den Kopf gestellt.

Im Jahr 2022 waren nach Angaben des Bureau of Labor Statistics nur noch 12,8 % der amerikanischen Arbeitnehmer im Güter produzierenden Sektor (Baugewerbe, Bergbau und verarbeitendes Gewerbe) beschäftigt. Auf der anderen Seite arbeiten heute satte 70 % der Amerikaner im Dienstleistungssektor, gegenüber 15 % im Jahr 1954.

Weniger als 10 % der US-Beschäftigten (etwa 30 Millionen) sind sowohl im FIRE-Markt als auch in den professionellen Unternehmensdienstleistungen beschäftigt, die diesem Markt dienen (Buchhalter, Rechtsanwälte, Berater, Finanzberater usw.). Dennoch ist der Anteil dieses Sektors am BIP von 13 % auf jetzt 33 % dramatisch angestiegen.

Die Staatsausgaben (11,6 %) haben das verarbeitende Gewerbe (11 %) in Bezug auf den Beitrag zum BIP inzwischen überholt. Dies steht in engem Zusammenhang mit dem Einbruch des gewerkschaftlichen Organisationsgrads, der auf 10 % gesunken ist, obwohl selbst hier etwa die Hälfte der organisierten Arbeitnehmerschaft aus Gewerkschaften des öffentlichen Sektors besteht, die Steuergelder abzweigen. Andere Faktoren wie Masseneinwanderung und Outsourcing – Grundpfeiler der antidemokratischen und unpatriotischen neoliberalen Politik – spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Untergrabung der Arbeitnehmermacht.

Diese Ungleichheit wird durch den finanzorientierten Wirtschaftsplan der herrschenden US-Elite noch verschärft. Letzten Monat wurde berichtet, dass 10 % der Amerikaner 93 % aller Aktien besitzen. In den Bilanzen bestraft das US-Steuerrecht produktive Arbeit (Einkommenssteuer), während spekulative Aktivitäten gefördert werden (niedrige Kapitalertragssteuern), was bedeutet, dass die Reichen reicher und die Arbeiterklasse ärmer wird.

Die Stagnation bei der Schaffung von Wohlstand für Angestellte und Lohnempfänger in Verbindung mit den von der Fed unterstützten moralisch gefährlichen FIRE-Aktivitäten hat dazu geführt, dass es für normale Menschen immer schwieriger wird, sich Grundbedürfnisse wie Wohnung und Nahrung zu leisten.

Auf dem Papier gehören die amerikanischen Arbeitnehmer mit einem Durchschnittseinkommen zwischen 55 und 60 Tausend Dollar pro Jahr zu den reichsten Menschen der Welt. Dies ist jedoch eine politische Zahl, die durch Auslassung geschaffen wurde und nicht den tatsächlichen Lebensstandard widerspiegelt.

Ein Arbeitnehmer, der beispielsweise 50.000 Dollar im Jahr verdient, bringt nach Steuern nur 39.129 Dollar nach Hause. US-Beschäftigte in der mittleren Einkommensgruppe (50 bis 100.000 Dollar) zahlen 22 % Einkommenssteuer, was unter dem OECD-Durchschnitt (34 %) liegt, aber im Gegenzug dafür, dass sie ein Drittel mehr zahlen, kommen die Bürger in anderen Industrieländern in den Genuss hochwertiger öffentlicher Verkehrsmittel, einer allgemeinen Gesundheitsversorgung und kostenloser Bildung, während amerikanische Arbeitnehmer all dies aus eigener Tasche bezahlen müssen, oft durch hochverzinsliche Darlehen und Kreditkarten. Das Ergebnis ist, dass der Durchschnittshaushalt in den Vereinigten Staaten 128.824 Dollar Schulden hat (insgesamt 17,3 Billionen Dollar), wobei ein immer größerer Teil davon aus dem übermäßigen Einsatz von Kreditkarten stammt, um über die Runden zu kommen.

Damit ein amerikanischer Haushalt plausibel als „Mittelklasse“ bezeichnet werden kann, sind zwei Einkommen erforderlich, aber das ist keine Garantie. Im Jahr 2019 wurde festgestellt, dass 44 % der Amerikaner in Jobs arbeiten, die 18.000 Dollar oder weniger im Jahr einbringen. Für diese Bevölkerungsgruppe – die arbeitenden Armen und Bedürftigen – stellt der Staat Lebensmittel, Sozialversicherungen, Sozialhilfe und Zuschüsse für die Gesundheitsversorgung bereit, was das Problem der Zahlungsbilanz weiter verschärft.

Dies hat zu einer unangenehmen Entwicklung geführt, bei der Länder, die als Zweite-Welt-Länder angesehen werden, einschließlich des US-Rivalen Russland, begonnen haben, den von Amerika seit langem bewunderten Lebensstandard aufzuholen.

Umgerechnet auf die Kaufkraftparität (KKP) kann sich ein russischer Arbeitnehmer mit einem Moskauer Durchschnittsgehalt von 19.200 Dollar pro Jahr den gleichen Lebensstil leisten wie ein amerikanischer Arbeitnehmer, der in einer amerikanischen Großstadt (Chicago, Los Angeles, New York usw.) 72.000 Dollar pro Jahr verdient.

Russische Arbeitnehmer zahlen eine Pauschalsteuer von 13 % auf ihr Einkommen und erhalten im Gegenzug ein gutes öffentliches Verkehrsnetz und eine allgemeine Gesundheitsversorgung. Laut Statistiken von 2017 ist der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Russland mit 27,5 % fast dreimal so hoch wie in den USA. Russische Arbeitnehmer haben jedes Jahr 28 Tage bezahlten Urlaub, verglichen mit durchschnittlich 11 Tagen bei ihren amerikanischen Kollegen. 23 % der russischen Arbeitnehmer sind in der Produktion von Gütern beschäftigt, weitere 5,8 % arbeiten in der Landwirtschaft (die russische Agrarproduktion hat sich seit Beginn der westlichen Sanktionen im Jahr 2022 verdoppelt).

Die ungleiche Verteilung des Reichtums ist in Russland nach wie vor ein Problem, doch hat sich die Situation unter der Herrschaft von Wladimir Putin drastisch verbessert. Von den hochgradig jüdischen „Sieben Oligarchen„, die in den 1990er Jahren die Hälfte des russischen Reichtums und so ziemlich alle Medien kontrollierten, wurden die meisten dieser Persönlichkeiten von der Putin-Regierung ins Gefängnis oder ins Exil gezwungen.

Die Befürworter der wirtschaftlichen Dominanz Washingtons in der Welt verweisen oft auf die rund eine Milliarde Menschen, die seit 1990 aus der Armut befreit wurden. Doch der größte Teil dieser Arbeit zur Bekämpfung des Elends fand in China statt, wo 800 Millionen Menschen aus der Armut befreit wurden. Ein Großteil dieses Wachstums des realen Wohlstands ist auf die chinesische Industrie zurückzuführen, in der 28 % der Arbeitnehmer beschäftigt sind. Die Verdoppelung der chinesischen Mittelschicht von 2012 bis 2022 hat es dem Staat ermöglicht, seine Wirtschaft auf den Binnenkonsum auszurichten, während sich der Handelskrieg mit den USA verschärft.

Größe, Handelsbilanz und Verschuldung

US-amerikanische Medien haben atemlos den drohenden Zusammenbruch der chinesischen Wirtschaft vorausgesagt, aber im Jahr 2023 verzeichnete China ein BIP-Wachstum von 5,2 %, verglichen mit 2,5 % in den USA.

Zu denjenigen, die darauf wetten, dass Chinas Wirtschaft weiterhin doppelt so schnell wächst wie die amerikanische, gehören die höchst unpatriotischen Industriellen der USA. Tim Cook von Apple, Elon Musk von Tesla und andere verbrachten das Jahr 2023 mit einem Besuch in China, um die Ausweitung ihrer wirtschaftlichen Beteiligung in dem Land anzukündigen, obwohl Peking sich bemüht, ausländische Investitionen streng zu überwachen und zu regulieren.

Für westliche Kapitalisten ist es unvorstellbar, den Zugang zum chinesischen Markt zu verlieren. Wenn man das BIP um die Kaufkraftparität bereinigt, hat die chinesische Wirtschaft die US-amerikanische längst überholt. Im Jahr 2023 wird China mit 30,3 Billionen Dollar bewertet, während die USA mit 25,4 Billionen Dollar an zweiter Stelle liegen.

Eine weniger bekannte Tatsache ist, dass die Weltbank letztes Jahr berichtete, dass Russlands sanktionierte Wirtschaft (5,32 Billionen Dollar) Deutschland (5,30 Billionen Dollar) überholt hat und nun die größte Volkswirtschaft in Europa und die fünftgrößte der Welt ist. Wenn Russland in den nächsten ein bis zwei Jahren das stagnierende Japan (5,7 Billionen Dollar) überholt, werden drei der vier größten Volkswirtschaften der Welt zu den BRICS gehören.

Bei näherer Betrachtung ist festzustellen, dass es gravierende Unterschiede in der Gesundheit dieser jeweiligen Volkswirtschaften gibt. China, dessen Wirtschaftssystem darauf ausgerichtet ist, mehr zu exportieren als zu importieren, verzeichnet derzeit einen Handelsüberschuss von 877 Milliarden Dollar, während die rohstoffreichen Russen dank der Ausrichtung ihres Ölmarktes auf Asien schwarze Zahlen in Höhe von 140 Milliarden Dollar geschrieben haben. Im Gegensatz dazu verzeichneten die Vereinigten Staaten im Jahr 2023 ein Handelsdefizit von 773 Milliarden Dollar, obwohl dies immer noch eine relative Verbesserung gegenüber dem Loch von fast einer Billion Dollar aus dem Vorjahr ist.

Die Verschuldung liegt derzeit bei 112 % des amerikanischen BIP, verglichen mit 66,5 % in China und 15,1 % in Russland. Amerikas wichtigstes asiatisches Protektorat, der japanische Wirtschaftsmoloch, wird durch eine zunehmend unrentable Verschuldung gestützt, die 232 % seines BIP beträgt.

Das „exorbitante Privileg“ des US-Dollars mag es Amerika zwar ermöglichen, deutlich mehr zu importieren als zu exportieren, doch seine ausgehöhlte Produktionsbasis stellt im Zeitalter des Wettbewerbs der Großmächte einen ernsthaften Nachteil dar.

Angesichts des riesigen Produktionspotenzials Chinas und der reichhaltigen natürlichen Ressourcen Russlands sind wir an einem Punkt angelangt, an dem die von der G7 initiierten Sanktionen und Handelskriege den Angreifern mehr schaden als den Zielpersonen.

Laut dem Supply Chain Vulnerability Index sind die Vereinigten Staaten weltweit am anfälligsten für Unterbrechungen des globalen Handels. Diese Interdependenz, bei der die USA konsumieren, ohne zu produzieren, offenbart eine massive Diskrepanz zu den völlig autarken Chinesen. Die von der Regierung Biden fortgeführten Zölle der Trump-Ära auf chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden Dollar haben den amerikanischen Kapitalisten weit mehr geschadet als den chinesischen Unternehmen.

Diese Dynamik ist auch im Bereich der kinetischen Konflikte zu spüren, wie die Entwicklungen im Ukraine-Krieg zeigen. Die Fähigkeit der russischen Industrie, gleichzeitig den weltweiten Sanktionen zu trotzen und schnell Waffen zu produzieren, hat die NATO verunsichert. Der atlantische Block ist nicht in der Lage, das Zelenski-Regime weiterhin mit den Waffen zu versorgen, die notwendig sind, um den künstlichen militärischen Gleichrang der Ukraine gegenüber Russland im Jahr 2022 und teilweise im Jahr 2023 aufrechtzuerhalten.

Entthronung von König Dollar

Amerikas ungewöhnlich starker Dollar ist eine Quelle des Elends sowohl für gewöhnliche Amerikaner als auch für einen Großteil der Welt.

Der hohe Wechselkurs des Dollars (und in geringerem Maße des Euros) im Vergleich zu anderen Weltwährungen ist eine der Haupttriebfedern für die Masseneinwanderung aus dem globalen Süden in den Westen, da die Geldüberweisungen der Migranten in den Volkswirtschaften ihrer Heimatländer weit verbreitet sind. Einwanderer, die Schleppern hohe Bargeldsummen zahlen, damit diese sie in den Westen bringen, sind oft auf Dollar und Euro aus – eine Investition, die sich nicht lohnen würde, wenn diese Währungen auf einen realistischeren und wettbewerbsfähigeren Wechselkurs abgeschwächt würden.

Abgesehen von den Rekordgewinnen der sieben größten Unternehmen im S&P 500 (größtenteils überbewertete Technologiefirmen und unproduktive Datenverarbeitungsunternehmen wie Meta und Google) wurden Amerikas allgemein unrentable Unternehmen von der Zinserhöhung hart getroffen. Der Mangel an billigen Krediten führte zu einem 13-Jahres-Hoch an Insolvenzen im Jahr 2023 sowie zu den größten Bankenpleiten seit der Krise von 2008.

Damit verbunden ist der Anreiz, die Löhne im Westen so niedrig wie möglich zu halten und die Produktion auszulagern, weil die amerikanischen Kapitalisten die Preise ihrer Marken (Teslas, iPhones usw.) für die obere Mittelschicht der weniger entwickelten Welt erschwinglich halten müssen. Während die Importe aufgrund dieser Beziehung billig sind, besteht die Kehrseite darin, dass die Amerikaner Schwierigkeiten haben, Grundbedürfnisse zu kaufen, die im eigenen Land beschafft werden müssen.

Auf dem G10-Treffen 1971 erklärte US-Finanzminister John Connally den europäischen „Verbündeten“, der US-Dollar sei „unsere Währung und euer Problem“. Der starke Dollar ermöglicht es Washington, die politischen Probleme zu vermeiden, die eine galoppierende Inflation mit sich bringt, und zwingt Europa und Ostasien stattdessen, diese Folgen zu ertragen. Ressourcenarme Industrienationen wie Japan und Deutschland sind gezwungen, Rohstoffe zu importieren – in der Regel in Dollar -, was (neben dem Abschneiden von Rohstoffen durch die Sanktionen gegen Russland) die Preise für ihre Produktion so weit in die Höhe getrieben hat, dass beide Volkswirtschaften massiv schrumpfen.

Mit anderen Worten: Der Dollar schadet fast allen Akteuren, außer der überwiegend jüdischen US-Elite. In den letzten Jahren haben sie ihre Maske heruntergerissen, indem sie die Kontrolle über die Weltreservewährung und die Finanzinstitutionen nutzten, um geopolitische Angriffe zu starten, die darauf abzielen, den Iran und Russland bis zum Zusammenbruch auszuhungern.

Für einen Großteil der Weltelite sind amerikanische Vermögenswerte (Aktien, Immobilien usw.) aufgrund ihrer hohen und schnellen Rentabilität attraktiv. Dies hat den USA traditionell ein hohes Maß an wirtschaftlichem Einfluss auf fremde Länder verliehen, aber der Krieg in der Ukraine hat viele Länder veranlasst, ihre Investitionen zu überdenken. Man könnte sogar behaupten, dass sie nach einem Fluchtweg suchen.

Im Jahr 2022 beschlagnahmten die Vereinigten Staaten und ihre G7-Mitglieder auf Anweisung aus Washington und New York einseitig russische Vermögenswerte in Höhe von 300 Milliarden Dollar, die sich in ihren Hoheitsgebieten befanden. Gleichzeitig wurde Moskau aus dem von den USA kontrollierten SWIFT ausgeschlossen. Das Ziel dieses Vorhabens war wirtschaftliche Sabotage: Russland sollte daran gehindert werden, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, um so „den Rubel in Schutt und Asche zu legen“. Aus Frustration über das Ausbleiben der gewünschten Ergebnisse brachte Amerikas rachsüchtige jüdische Finanzministerin Janet Yellen kürzlich die Idee ins Spiel, das gesamte von Russland gestohlene Geld der Ukraine zu geben.

Natürlich ist der größte Teil der Welt – die Mehrheit, die sich geweigert hat, sich an den Sanktionen gegen Russland zu beteiligen – beunruhigt über diese Bewaffnung der US-Wirtschaftsmacht. Die Energie- und Produktionssupermächte Russland, China und Iran haben ihren bilateralen Handel bereits weitgehend entdollarisiert, meist aus der Not heraus, aber was die politischen Entscheidungsträger in Washington noch mehr beunruhigen sollte, ist die Tatsache, dass nun Nationen, die für den Erfolg des Dollars unverzichtbar sind, wie Frankreich und Saudi-Arabien, beginnen, Handelsabkommen zu unterzeichnen, die durch Währungsswaps und Yuans bezahlt werden.

Die akuteste Bedrohung für die finanzielle Dominanz der USA geht von den BRICS aus, die dieses Jahr offiziell fünf neue Mitglieder aufgenommen haben. Drei dieser neuen Mitglieder – Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate – sind Ölförderländer. Zusammengenommen werden die BRICS-Mitglieder nun über 30 % des globalen Energiemarktes kontrollieren und damit die USA mit 21 % in den Schatten stellen. Die BRICS werden auch 31 % der weltweiten Energie verbrauchen (Indiens Energieabhängigkeit ist der Hauptgrund dafür, dass es sich geweigert hat, Russland zu sanktionieren), was allein schon in diesem Bereich einen großen Anreiz für sie darstellt, den Dollar aufzugeben.

Der Irak, der weitere 5 % des weltweiten Ölangebots produziert, ist ebenfalls bestrebt, den BRICS beizutreten, aber diese Bemühungen werden durch die militärische Besetzung seines Landes durch die USA blockiert. Unter den gegenwärtigen Umständen wird die irakische Ölwirtschaft vollständig von der New Yorker Federal Reserve verwaltet. Wenn der Irak und der Iran zusammenarbeiten, um das US-Militär aus dem Land zu vertreiben, ist es unwahrscheinlich, dass Bagdad in der Einflusssphäre Washingtons bleiben wird.

Die BRICS-Staaten haben ihr Interesse an der Schaffung eines neuen Geldes für den Handel bekundet, das durch einen Korb ihrer lokalen Währungen und ihre jeweiligen Rohstoff- und Produktionskapazitäten gestützt wird. Heute tragen die G7-Staaten nur etwa 30 % zur weltweiten Wirtschaftstätigkeit bei, wenn man die Kaufkraftparitäten berücksichtigt.

Es gibt jedoch mehrere Hindernisse und unüberbrückbare Differenzen zwischen den BRICS-Staaten. Die Vereinigten Staaten können in ihrem Teil der zunehmend multipolaren Ordnung aufgrund ihres mächtigen militärischen und finanziellen Würgegriffs über die europäische, japanische, taiwanesische und koreanische Wirtschaft tun und lassen, was sie wollen, während unter den BRICS kein Land an dieser Art von Hegemonie interessiert oder dazu in der Lage ist. Es gibt Gerüchte, dass auf der BRICS-Konferenz, die dieses Jahr in Russland stattfindet, ein Dollarkiller vorgestellt werden soll, aber das sollte mit Vorsicht genossen werden.

Im Allgemeinen ist eine BRICS-Währung nicht wirklich notwendig, und es wäre töricht, die Vorherrschaft des US-Dollars als gegeben hinzunehmen, egal, was als Nächstes passiert. Anstelle einer einzigen Gegenwährung ist es eher denkbar, dass die Welt den bilateralen Handel über nationale Währungen ausweitet, bis der Dollar durch tausend Schnitte stirbt.

Die zögerliche Eile der amerikanischen Politiker bei der Verlagerung von Unternehmen in die Vereinigten Staaten ist ein Hinweis darauf, dass Washington das Schlimmste erwartet.

Bidenomics: Warum Umlagerung scheitern wird

Die meisten der imperialen Probleme Amerikas könnten durch eine Politik der Autarkie behoben werden. Angesichts der riesigen Bevölkerung, der physischen Sicherheit vor Konkurrenten und der hohen Bevölkerungszahl liegt dies im Bereich des Möglichen, die Frage ist also, ob man es will.

Hier kommt Bidenomics ins Spiel, eine Sammlung von Gesetzesentwürfen im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar, mit denen der neoliberale „Washingtoner Konsens“ verlassen und die Spinnweben von der amerikanischen Industrie weggepustet werden sollen. Bislang hat dieses Projekt nur mickrige Ergebnisse gebracht.

Nehmen Sie zum Beispiel den CHIPS and Science Act 2022. Um China in den Bereichen KI und Halbleiter weltweit zu besiegen, gewährt die US-Regierung Unternehmen wie Intel, TSMC, Nvidia usw. massive Subventionen und Steuererleichterungen, damit sie in Forschung und Entwicklung investieren, die Produktion in die USA verlagern und China in den Schatten stellen.

Die Grenzen der kapitalistischen, aktionärszentrierten Wirtschaft Amerikas treten hier zutage. Im Fall von Nvidia hat das Unternehmen ein massives Aktienrückkaufprogramm im Wert von 25 Milliarden Dollar gestartet, was einige Analysten dazu veranlasst hat, vor dem steigenden Aktienwert des Unternehmens zu warnen, der gefälscht und von seiner Rentabilität abgekoppelt ist. Das CHIPS-Gesetz verbietet es den Unternehmen, durch diese Art von Spekulationsgeschäften Steuergelder zu stehlen, aber es gibt keine Auflagen, nachdem sie das Minimum investiert haben. Das bedeutet, dass sie an der Börse im Interesse des Eigenhandels spielen, anstatt in gutem Glauben in die Entwicklung zu investieren und auf langfristige Gewinne zu hoffen.

Nvidia hat sogar Geld für die Suche nach Möglichkeiten zur Umgehung der US-Halbleitersanktionen gegen China (dem weltweit größten Abnehmer solcher Geräte) ausgegeben, was zu der Absurdität führt, dass öffentliche Subventionen möglicherweise für die Entwicklung von Umgehungslösungen verwendet werden, die den Feinden der amerikanischen Regierung weiterhin helfen.

Intel ist ein weiterer Übeltäter bei Aktienrückkäufen. Von 2022 bis 2023 hat das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm um 91 % bzw. 5,5 Milliarden Dollar erhöht. Ein Teil dieses Kreislaufs von Gier und Stagnation wird durch die aggressiven Leerverkäufe von Intel-Aktien angetrieben, die sich als recht volatil erwiesen haben. Der chinesische Staat hat die wirtschaftshemmenden Auswirkungen von Leerverkäufen durch ein einfaches Verbot neutralisiert, aber ein solch durchsetzungsfähiger Schritt des amerikanischen Staates erfordert die Ausübung von Macht über die Finanzen, die unsere Plutokratie nicht hat.

Was die bahnbrechende 40-Milliarden-Dollar-Anlage der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company in Phoenix anbelangt, so kamen die Feierlichkeiten vor den Ergebnissen. Das gesamte Projekt hat von Grund auf unter erheblichen Verzögerungen gelitten. TSMC gab kürzlich bekannt, dass es wegen des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften nicht in der Lage sein wird, die Halbleiterproduktion vor 2025 aufzunehmen.

Ein Teil der wirtschaftlichen Herausforderung, vor der Amerika steht, ist ein relativer Mangel an MINT-Absolventen. Laut Charles Murray’s Facing Reality haben weiße Amerikaner einen durchschnittlichen IQ von 103, während Mesoamerikaner bei 94 und Schwarze bei 91 liegen. Aus diesen Daten können wir schließen, dass die drastischen Veränderungen in der rassischen Zusammensetzung der Vereinigten Staaten in den letzten 40 Jahren den nationalen IQ im Grunde genommen gesenkt haben.

Aber der IQ muss kein Schicksal sein. Der IQ des Iran ist niedriger als der der USA (98), aber der iranische Staat hat viel in die Identifizierung und Ausbildung begabter Schüler investiert, um die ständigen Angriffe auf seine Souveränität und die Ermordung seiner Wissenschaftler durch die zionistische Weltordnung zu überleben. Das Ergebnis dieser umsichtigen Politik spiegelt sich in Irans unerwartetem und plötzlichem Aufstieg als Produzent von hochentwickelten Waffen, einschließlich Hyperschallraketen, wider. Derzeit machen 41 % der chinesischen Studenten einen Abschluss in MINT-Fächern, 37 % in Russland und 33 % im Iran, während die USA mit 20 % zurückliegen.

Die Verachtung, die die stark jüdisch geprägte amerikanische Elite für weiße Amerikaner hegt, muss ebenfalls in Betracht gezogen werden. Ein Beispiel dafür ist die bizarre Bestimmung im CHIPS-Gesetz, die die Begünstigten anweist, Lieferanten und Arbeiter europäischer Abstammung zu boykottieren. In der Hochschulbildung, die in den USA ein kostspieliges, gewinnorientiertes Unternehmen ist, verlangen praktisch alle Ingenieurstipendien, dass die Bewerber einer Minderheit angehören oder weiblich sind.

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA, die Affirmative Action im Hochschulbereich im vergangenen Jahr rückgängig zu machen, scheint auf den Versuch zugeschnitten zu sein, die Weißen wieder ins Haus zu holen, um Russland, den Iran und China zu bekämpfen. Wie weit dies in der Praxis gehen wird, ist ungewiss, da die meisten amerikanischen Eliteuniversitäten sich ideologisch dem Ausschluss nicht-jüdischer Weißer verschrieben zu haben scheinen und es für weiße Studenten nur wenige rechtliche Möglichkeiten gibt, Zugang zu erhalten.

Die gleichen Probleme sehen wir im verarbeitenden Gewerbe, wo staatlich finanzierte Großzügigkeit zu einer anfänglichen Ausweitung der industriellen Tätigkeit führt, die aber bald darauf wieder verpufft. Es scheint, dass die Regierung, egal wie viel Geld sie ausgibt, einfach keinen Mechanismus hat, um Kapitalisten dazu zu zwingen, in die Steigerung der Produktion zu investieren oder Märkte außerhalb von belastenden Bereichen (wie Technik und Finanzen) zu vergrößern.

Dies ist eine Auswirkung der Korruption, die jedem liberalen kapitalistischen System innewohnt.

In China und Russland sind die Volkswirtschaften in unterschiedlichem Maße auf Eigenständigkeit ausgerichtet. In beiden Ländern gibt es Korruption, aber sie wird aggressiv verfolgt, was im Falle Chinas auch die regelmäßige Verhängung der Todesstrafe gegen Oligarchen und kompromittierte Staatsbeamte einschließt.

Die Vereinigten Staaten weichen radikal davon ab. In Amerika ist es für Beamte legal, Schmiergelder vom Finanzsektor zu erhalten (durch „Lobbying“, PACs und andere Praktiken, die in konkurrierenden Staaten verboten sind), was die Unabhängigkeit des Staates verringert und es den politischen Vertretern erschwert, das Kapital zu disziplinieren.

Es ist unmöglich, darüber zu spekulieren, wie viele Wertpapier- und Buchhaltungsbetrügereien in der US-Wirtschaft in diesem Moment stattfinden, aber die derzeit rekordverdächtig niedrige Rate der strafrechtlichen Verfolgung von Wirtschaftskriminellen sollte als ein Augenzwinkern an die Wall Street gewertet werden.

Die Frage ist, wie lange sich die Welt das noch gefallen lassen wird. Ein einziger Windstoß könnte das gesamte wirtschaftliche Kartenhaus zum Einsturz bringen und Amerika in völlig unbekannte, gefährliche Gewässer stürzen. Eine rationale Führungsklasse hätte akzeptiert, dass sich das Blatt gewendet hat, und hätte begonnen, die Beziehungen zu China, Iran und Russland zu verbessern.

Stattdessen verdoppelt die Oligarchie aus Washington, New York und Kalifornien ihre Leugnung und verschärft ihre Drohgebärden gegen die Menschen in der Welt und gegen diejenigen von uns, die das Pech haben, unter ihnen zu leben.