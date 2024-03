In den USA entsteht jetzt der Polizeistaat

Jeffrey A. Tucker

Die Nationalgarde und die Staatspolizei patrouillieren jetzt in der New Yorker U-Bahn, um der explodierenden Kriminalität Herr zu werden. Dazu gehören Taschenkontrollen und eine neue Überwachung aller Fahrgäste. Kein Gesetz, keine Debatte, nur ein Erlass des Bürgermeisters.

Viele Bürger, die auf dieses Transportsystem angewiesen sind, dürften das begrüßen. In dieser Stadt gibt es strenge Waffenkontrollen, und niemand weiß mit Sicherheit, ob er sich verteidigen darf. Händler wurden schikaniert und sogar verhaftet, weil sie versuchten, Plünderungen und Brandschatzungen in ihren eigenen Läden zu verhindern.

Die Botschaft ist angekommen: Nur die Polizei kann das. Ob sie es tut, ist eine andere Frage.

In der Metro geht es drunter und drüber. Wer sie gut kennt, kann sich sicher bewegen, aber wer als Besucher der Stadt zur falschen Zeit den falschen Zug nimmt, geht ein großes Risiko ein.

In Wirklichkeit wird das nur dazu führen, dass Messer und andere Dinge, die die Menschen zu ihrem eigenen Schutz bei sich tragen, beschlagnahmt werden, während die wirklichen Kriminellen noch mehr Freiraum haben, um die Bürger zu überfallen.

Die Gesetzestreuen werden darunter leiden, und die Kriminellen werden mehr. Das wird nicht gut ausgehen.

NOW – National Guard deployed to subway stations in NYC.pic.twitter.com/HWNqhGISI8 — Disclose.tv (@disclosetv) March 6, 2024

Wenn man von den Details absieht, haben wir es mit dem Beginn eines regelrechten Polizeistaates in den Vereinigten Staaten zu tun. Er beginnt erst in New York City. Wo wird die Garde als Nächstes eingesetzt? Das ist überall möglich.

Wenn die Kriminalität groß genug ist, werden die Bürger sie begrüßen. Zu den meisten Zeiten und an den meisten Orten werden die Menschen jubeln, wenn der Polizeistaat kommt.

Jeder von uns hat seine eigene Geschichte, wie es dazu kam. Manche beginnen vielleicht mit der Verabschiedung des Patriot Act und der Schaffung des Department of Homeland Security im Jahr 2001, andere konzentrieren sich auf die Waffenkontrolle und die Abschaffung der Bürgerrechte auf Selbstverteidigung.

Meine eigene Version der Ereignisse liegt zeitlich näher. Es begann diesen Monat vor vier Jahren mit den Abriegelungen. Das war es, was das Funktionieren der Zivilgesellschaft in den Vereinigten Staaten erschütterte. Alles, was seitdem passiert ist, ist wie ein Dominostein, der nach dem anderen fällt.

Es geht so: 1) Abriegelung, 2) Verlust des moralischen Kompasses und Ausbreitung von Einsamkeit und Nihilismus, 3) Aufruhr aufgrund der Frustration der Bürger, 4) Abwesenheit der Polizei aufgrund ideologischer Schikanen, 5) Zunahme der unkontrollierten Einwanderung/Flüchtlinge, 6) Epidemie von Krankheiten aufgrund von Drogenmissbrauch und anderem, 7) Abwanderung von Unternehmen, 8) Verwahrlosung der Städte, was zu 9) mehr Überwachung und Polizeistaat führt. Die 10. Stufe ist die Plünderung der Freiheit und der Zivilisation selbst.

Das ist nicht immer so in der Geschichte, aber in diesem Fall scheint es eine solide Skizze der Ereignisse zu sein. Vier Jahre sind eine sehr kurze Zeitspanne, in der sich all dies entfalten kann. Aber es ist eine Tatsache, dass New York vor vier Jahren noch einigermaßen zivilisiert war. Niemand konnte vorhersehen, dass es so schnell so weit kommen würde.

Aber als die Abriegelung begann, war alles möglich. Wir hatten es mit einer Politik zu tun, die alle Freiheiten, die wir für selbstverständlich hielten, mit Füßen trat. Schulen, Betriebe und Kirchen wurden in unterschiedlicher Intensität geschlossen. Die gesamte Bevölkerung wurde in lebenswichtig und nicht lebenswichtig eingeteilt, und es herrschte große Verwirrung darüber, wer genau für die Festlegung und Durchsetzung dieser Maßnahmen zuständig war.

Es fühlte sich an wie ein Kriegszustand, als wären alle normalen zivilen Gesetze durch etwas anderes ersetzt worden. Dieses Etwas hatte etwas mit der öffentlichen Gesundheit zu tun, aber es ging eindeutig um mehr, denn plötzlich wurden unsere Beiträge in den sozialen Medien zensiert und wir wurden aufgefordert, Dinge zu tun, die keinen Sinn machten, wie uns gegen einen Virus zu maskieren, der sich nicht maskieren ließ, und in den Gängen des Lebensmittelgeschäfts nur in eine Richtung zu gehen.

Ein Großteil der Mitarbeiter blieb zu Hause – und auch ihre Kinder – bis die Situation unerträglich wurde. Die Stadt wurde zur Geisterstadt. Ähnlich erging es den meisten Städten in den USA.

Während der Monate der Katastrophe wurden die Gefangenen für den Sommer aus ihren Häusern entlassen, um gegen den Rassismus zu protestieren, aber aus keinem anderen Grund. Um dies zu entschuldigen, erklärten dieselben Gesundheitsbehörden, dass Rassismus ein ebenso schlimmes Virus sei wie COVID-19 und deshalb erlaubt sei.

Die Proteste hatten sich in vielen Städten zu Unruhen ausgeweitet, die Polizei war unterbesetzt und entmutigt, etwas gegen das Problem zu unternehmen. Die Bürger sahen entsetzt zu, wie die Innenstädte brannten und drogensüchtige Freaks ganze Stadtviertel in Beschlag nahmen. Es war, als sei der Anstand eines ganzen Bevölkerungsteils verschwunden.

Gleichzeitig gingen auf den Bankkonten der Menschen riesige Schecks ein, die jede normale wirtschaftliche Erwartung übertrafen. Wie konnte es sein, dass die Menschen nicht arbeiteten und ihre Bankkonten voller waren als je zuvor? Es gab ein neues Gesetz, nach dem die Menschen nicht einmal Miete zahlen mussten. Wie seltsam war das? Auch die Studienkredite mussten nicht mehr bezahlt werden.

Im Herbst waren die Schulferien vorbei und alle mussten nach Hause. Aber dieses Mal hatten sie eine Aufgabe: Sie sollten wählen gehen. Nicht in den Wahllokalen, denn dort würden sie nur Keime verbreiten, hieß es in den Medien. Als die Wahlergebnisse schließlich vorlagen, waren es die Briefwahlstimmen, die den Ausschlag zugunsten der Oppositionspartei gaben, die eigentlich mehr Abschottung wollte und schließlich die Impfpflicht für die gesamte Bevölkerung durchsetzte.

Die neue Regierungspartei nahm die großen Bevölkerungsbewegungen aus den von ihr kontrollierten Städten und Bundesstaaten zur Kenntnis. Dies würde sich in Zukunft stark auf das Wahlverhalten auswirken. Aber sie hatten einen Plan. Sie würden die Grenzen für Millionen von Menschen öffnen, unter dem Vorwand, sich um Flüchtlinge zu kümmern. Diese neuen warmen Körper würden mit der Zeit zu Wählern werden und bei der Volkszählung gezählt werden, wenn es an der Zeit war, die politische Macht neu zu verteilen.

In der Zwischenzeit war der Gesundheitszustand der einheimischen Bevölkerung durch Drogenmissbrauch, weitverbreitete Depressionen und Demoralisierung sowie Impfschäden beeinträchtigt. Dadurch stieg die Abhängigkeit von genau den Institutionen, die das Problem überhaupt erst verursacht hatten: dem medizinisch-wissenschaftlichen Establishment.

Die steigende Kriminalität vertrieb die Kleinunternehmer aus der Stadt. Sie hatten die Abriegelungen kaum überlebt, die Kriminalitätsepidemie aber mit Sicherheit nicht. Dies untergrub die Steuerbasis der Stadt und ermöglichte es den Kriminellen, die Kontrolle zu übernehmen.

Dieselben Städte wurden zu Zufluchtsorten für die Wellen von Migranten, die das Land plünderten, und parteiische Bürgermeister verwendeten sogar Steuergelder, um diese Eindringlinge in erstklassigen Hotels unterzubringen, im Namen des Mitgefühls für die Fremden. Die Einheimischen wurden aus dem Land gedrängt, um Platz für die wütenden Migrantenhorden zu schaffen, so unglaublich das auch klingen mag.

Das führte natürlich zu einem Anstieg der Kriminalität, schürte die Wut der Bürger und lieferte den Vorwand für den Polizeistaat in Form der Nationalgarde, die nun die Kriminalität im Transportsystem bekämpfen soll.

Was ist der nächste Schritt? Wahrscheinlich ist er schon da: Massenüberwachung, Zensur und immer mehr Polizeigewalt. Dies wird mit weiteren Bevölkerungsbewegungen einhergehen, da diejenigen, die es sich leisten können, aus der Stadt und sogar aus dem Land fliehen und die anderen zurücklassen werden.

Während ich diese Geschichte erzähle, scheint all dies unvermeidlich zu sein. Aber das ist es nicht. Sie hätte jederzeit aufgehalten werden können. Eine kluge und umsichtige politische Führung hätte den Fehler von Anfang an erkennen und das Land auffordern können, Freiheit, Anstand und den Unterschied zwischen Gut und Böse wiederzuentdecken. Aber Ego und Stolz haben das verhindert, und wir müssen die Konsequenzen tragen.

Die Regierung wird immer größer und die Zivilgesellschaft ist in den großen Ballungszentren immer weniger in der Lage, sich selbst zu verwalten. Die Katastrophe vollzieht sich in Echtzeit und wird nur durch einen steigenden Aktienmarkt und ein bisher nicht völlig zusammengebrochenes Finanzsystem gemildert.

Befinden wir uns in der mittleren Phase des totalen Zusammenbruchs oder an dem Punkt, an dem die Bevölkerung und die Menschen in Führungspositionen zur Vernunft kommen und beschließen, die Talfahrt zu stoppen? Das ist schwer zu sagen. Aber so viel wissen wir: Es gibt eine wachsende Gruppe von Widerständlern, die die Nase voll haben und nicht tatenlos zusehen wollen, wie dieses großartige Land ausgeplündert und von all dem übernommen wird, was es eigentlich verhindern sollte.