Netanyahu verspricht Einmarsch in Rafah und ignoriert „internationalen Druck“. Massiven Opfer unter der Zivilbevölkerung befürchtet!

Dave DeCamp

Die USA wissen, dass ein Einmarsch in Rafah für die Zivilbevölkerung „katastrophal“ wäre, drohen Israel aber keine Konsequenzen an.

Am Donnerstag schwor der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu, dass Israel trotz „internationalen Drucks“ mit dem Massaker an den Palästinensern im Gazastreifen fortfahren werde, und kündigte an, dass die israelischen Streitkräfte in die südliche Stadt Rafah einmarschieren würden, in der 1,5 Millionen Palästinenser leben.

„Heute möchte ich Ihnen klar und deutlich sagen, dass die IDF weiterhin gegen alle Bataillone der Hamas im gesamten Gazastreifen vorgehen wird – einschließlich Rafah, der letzten Hochburg der Hamas“, sagte Netanjahu bei einer Abschlussfeier für israelische Militäroffiziere. „Wer uns sagt, dass wir nicht in Rafah operieren sollen, sagt uns, dass wir den Krieg verlieren werden – und das wird nicht passieren“.

Ein israelischer Großangriff auf Rafah würde zu massiven Opfern unter der Zivilbevölkerung führen, wie USAID-Beamte in einem durchgesickerten US-Diplomatentelegramm einräumten, das The Intercept zugespielt wurde.

„Eine mögliche Eskalation der Militäroperationen im südlichen Gazastreifen im Gouvernement Rafah könnte zu katastrophalen humanitären Konsequenzen führen, einschließlich massiver ziviler Opfer, massiver Vertreibungen und dem Zusammenbruch der bestehenden humanitären Bemühungen“, heißt es in dem Dokument.

Obwohl sich die USA der Katastrophe bewusst sind, die eine israelische Invasion von Rafah nach sich ziehen würde, gewährt die Biden-Administration Israel weiterhin bedingungslose Militärhilfe und droht nicht mit Konsequenzen für den Fall, dass Israel in die Stadt einmarschiert.

Der israelische Kriegsminister Benny Gantz hatte zuvor gedroht, Israel werde bis zum Ramadan in Rafah einmarschieren, sollte die Hamas die israelischen Geiseln nicht freilassen. Der Ramadan beginnt am 10. März und es gibt keine Anzeichen für einen Durchbruch bei den von Ägypten und Katar vermittelten Gesprächen.

Der internationale Druck auf Israel nimmt zu, da die Palästinenser hungern und Israel die Hilfslieferungen weiter einschränkt. Die USA geben dem Völkermord in der UNO weiterhin politische Rückendeckung, und Netanjahu sagte, Israel werde sich dem Druck nicht beugen.

„In der Tat gibt es internationalen Druck, und er wird immer stärker. Aber gerade wenn der internationale Druck zunimmt, müssen wir zusammenstehen. Wir müssen den Versuchen, den Krieg zu beenden, gemeinsam entgegentreten“, so Netanjahu.