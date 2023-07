Die deutsche Journalistin Alina Lipp war in den russischen Schützengräben an der Front in der Ukraine. Sie war nur wenige hundert Meter von den ukrainischen Stellungen entfernt.

Dort hatten die russischen Soldaten noch keine Leopard-Panzer gesehen.

Einer der Soldaten, Nachtwolf“, sagte Lipp, der Ursprung des Konflikts liege im Westen, genauer gesagt in den USA und Großbritannien. Deutschland sei eine Marionette und von den USA abhängig.

„Unsere Feinde sind Großbritannien und die USA“, sagt der Soldat.

Er rät den Menschen, sich mit der wahren Bedeutung von Nationalsozialismus und Faschismus auseinanderzusetzen. „Der Westen hat sich gemeinsam auf diese Seite gestellt, auf die Seite des Faschismus.“

Faschismus sei gleichbedeutend mit Satanismus. „Das heißt, sie stehen auf der Seite des Teufels.“ Und der Satanismus breitet sich weiter aus.

Der Soldat sagte, dass sich im Westen eine Sekte gebildet habe, „die wir nicht kennen“. Russland stehe auf der Seite des Lichts.

Laut „Nachtwolf“ sind die westlichen Länder hinter den russischen Rohstoffen her.