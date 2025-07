Deutscher Militarismus: Merz führt Deutschland in eine neue Ära der Konfrontation

Im folgenden Video diskutiert Richter Andrew Napolitano in seiner Sendung *Judging Freedom* am 15. Juli 2025 mit Professor Glenn Diesen die aktuellen Entwicklungen in der internationalen Politik, insbesondere den potenziellen Aufstieg des deutschen Militarismus und die Rolle der NATO im Ukraine-Konflikt. Die Diskussion beleuchtet Trumps außenpolitische Strategien, die Haltung der europäischen Staaten und die eskalierenden Spannungen mit Russland, während sie die Frage aufwirft, ob die westliche Politik auf Konfrontation oder Frieden abzielt.

Richter Andrew Napolitano:

Hallo zusammen, hier ist Richter Andrew Napolitano für Judging Freedom. Heute ist Dienstag, der 15. Juli 2025. Professor Glenn Diesen ist jetzt bei uns. Professor, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie sich meinem Zeitplan angepasst haben. Das weiß ich sehr zu schätzen. Gestern wollte ich mit Ihnen über deutschen und europäischen Militarismus sprechen und darüber, ob es sich um einen Mythos oder die Realität handelt. Aber bevor wir dazu kommen, hat Präsident Trump gestern einen höchst ungewöhnlichen Mechanismus angekündigt, um Kiew mit Waffen zu versorgen, die von der CIA und nicht vom Verteidigungsministerium stammen, bezahlt von der NATO, die sie dann verteilt. Zumindest ist das unser Verständnis davon. Was ist Ihre Meinung dazu?

Prof. Glenn Diesen:

Es gibt viele verschiedene Interpretationen dessen, was Trump tut. Einige meinen, er wolle das Imperium zurückfahren. Andere, einschließlich mir, glauben, dass er nach einem besseren Return on Investment sucht. Wenn er Russland weiter schwächen und die Europäer loyal halten kann, während die Europäer die USA bezahlen, anstatt dass die USA die Sicherheit kostenlos bereitstellen, wäre das vorzuziehen. Es gibt auch unterschiedliche Ansichten darüber, ob Trump extrem kriegerisch agiert, um die Falken in Washington ruhigzustellen, oder ob er tatsächlich auf ihrer Seite steht. Mein Eindruck ist, dass ich zunächst unsicher war, aber es scheint, dass Trump hier sehr mit den Falken übereinstimmt. Es gibt einen roten Faden: Was auch immer „America First“ früher bedeutete, es bedeutet jetzt, Gaza zu entvölkern, den Iran zu bombardieren, den Biden-Krieg gegen Russland fortzusetzen und die Verbündeten auf einen möglichen Krieg gegen China vorzubereiten. Das ist mein Eindruck.

Richter Andrew Napolitano:

Trump sagte gestern noch, es sei immer noch Bidens Krieg. Ich denke, er liegt falsch. Ich denke, es ist jetzt sein Krieg.

Prof. Glenn Diesen:

Es wurde berichtet, dass Trump Zelensky fragte, ob sie Moskau angreifen können, damit Putin den Schmerz spürt. Das klingt sehr danach, als wäre es momentan Trumps Krieg.

Richter Andrew Napolitano:

Es wäre verrückt, Moskau anzugreifen. Das würde einen Atomkrieg bedeuten. Wenn sie Moskau angreifen…

Prof. Glenn Diesen:

Ja, genau das könnte es bedeuten. Und das ist der große Wandel, den er vollzogen hat. Erinnern Sie sich, zu Beginn seiner Präsidentschaft sagte Pete Hegseth, um den Krieg zu beenden, müsse die Ukraine neutral sein, es gebe keine amerikanischen Sicherheitsgarantien, und die Ukraine müsse territoriale Zugeständnisse machen. Die Grundlage war die Erkenntnis, dass die NATO-Erweiterung den Krieg ausgelöst habe. Trump sagte auch, es sei Bidens Krieg, weil dieser die NATO-Erweiterung vorangetrieben habe. Doch was sehen wir jetzt? Der NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagt, nichts habe sich geändert, die Ukraine sei weiterhin für eine NATO-Mitgliedschaft vorgesehen, und Trump äußert sich dazu überhaupt nicht. Was er früher vertrat, scheint nicht mehr der Fall zu sein, es sei denn, er spielt ein kompliziertes Schachspiel, das schwer zu deuten ist. Niemand, der die russische Mentalität und die jüngere russische Geschichte versteht, kann ernsthaft über eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sprechen und dabei als rational oder verständig gelten, oder?

Richter Andrew Napolitano:

Nein. Wie Sie sagten, das ist russische Geschichte. Mit Ausnahme der Mongolen kamen alle verheerenden Invasionen aus dem Westen: die Polen, die Franzosen, die Deutschen und natürlich der gesamte Kalte Krieg mit den auf Russland gerichteten NATO-Atomwaffen. In den letzten 30 Jahren war die Hauptsorge Russlands, die die gesamte politische Landschaft von links bis rechts eint, die NATO-Erweiterung und die Angst, von NATO-Stützpunkten eingekreist zu werden. Der Westen hat dies anerkannt und sieht es als existenzielle Bedrohung für Russland, was bedeutet, dass sie bereit sind, bis zum Ende zu kämpfen. Was auch immer die Amerikaner und Europäer planen oder hoffen, Russland in einen direkten Krieg zu verwickeln, es gibt kein Besiegen Russlands hier. Es ist die größte Atommacht der Welt. Sie sehen dies als Bedrohung ihrer Existenz. Sollte der Westen genügend konventionelle Kräfte aufbauen, um Russland zu besiegen, glaube ich, dass Russland auf Atomwaffen zurückgreifen würde, um das Gleichgewicht herzustellen, weil sie nicht verlieren können. Es wäre, als ob die Russen einen Regimewechsel in Mexiko durchsetzen, dort Militär und Raketen stationieren, um die USA anzugreifen, und ein Kompromiss ein Waffenstillstand wäre, der russische Raketen in Mexiko belässt. Das würde nie passieren. Es ist ein sehr seltsamer Weg, den wir einschlagen, und es gibt keine echte Diskussion darüber. Es dreht sich alles nur darum, ob Putin böse ist oder nicht. Erfrischen Sie mein Gedächtnis: Sind Japan und Südkorea in der NATO?

Prof. Glenn Diesen:

Bisher nicht, aber sie liegen auch nicht gerade am Nordatlantik.

Richter Andrew Napolitano:

Nun, Georgien auch nicht, aber Geografie spielt heutzutage keine so große Rolle mehr. Die NATO äußert kontinuierlich die Absicht, global zu werden. Wir sind weit entfernt von der Ära des Kalten Krieges, als die NATO eine defensive Status-quo-Allianz war. Jetzt ist es eine expansionistische Allianz, die Kriege gegen Länder führt, die sie nicht bedroht haben: Jugoslawien, Libyen und jetzt Russland in der Ukraine. Wie auch immer man diesen Krieg darstellen will, es ist kein Krieg primär zwischen der Ukraine und Russland. Es ist ein Krieg zwischen der NATO und Russland, und wir nutzen die Ukrainer lediglich als menschliche Ressourcen und ihr Territorium, um diesen Krieg zu führen. Lassen Sie mich auf etwas zurückkommen, das Sie zuvor gesagt haben. Ist es Ihr Eindruck, oder der allgemeine Eindruck in Europa, dass die Neokonservativen in Trumps innerem Kreis triumphieren?

Prof. Glenn Diesen:

Es scheint so, basierend auf seiner Sprache, die kaum noch von der von Lindsey Graham zu unterscheiden ist. Das ist sehr seltsam, denn Trump sagte, glaube ich, in einem Podcast mit Joe Rogan, dass seine erste Amtszeit durch die Neokonservativen wie Bolton behindert wurde. Aber jetzt hat er genau dasselbe wieder getan. Gibt es einen Unterschied zwischen John Bolton und Lindsey Graham?

Richter Andrew Napolitano:

Sie verfolgen alle dasselbe neokonservative Ziel, nämlich dass die amerikanische Sicherheit von Hegemonie abhängt und diese Hegemonie durch militärische Dominanz und den Einsatz militärischer Gewalt erreicht wird. Ich sehe da keinen großen Unterschied. Natürlich ist Bolton als extrem kriegerisch bekannt, aber ich habe noch keinen Krieg gesehen, den Lindsey Graham nicht mochte.

Prof. Glenn Diesen:

Genau. Solange er nicht selbst kämpfen muss.

Richter Andrew Napolitano:

Aber wenn ich hinzufügen darf: 2003, als die USA sich auf die Invasion des Irak vorbereiteten, wurden die Neokonservativen in Europa sehr verachtet. Heutzutage gelten sie als Retter, weil Trumps frühe Rhetorik darauf hindeutete, dass er den Krieg in der Ukraine beenden wollte, was in Europa Panik auslöste. Jetzt gilt: Je kriegerischer, desto besser. Wenn Amerika in einen direkten Krieg mit Russland zieht, bedeutet das, dass Amerika diesem Krieg verpflichtet ist. Das ist das neue Europa. Bolton und Lindsey Graham sind jetzt keine Personen mehr, die in Europa große Besorgnis auslösen. Woher sollen die europäischen Regierungen das Geld nehmen, um die CIA zu bezahlen? Und woher soll die CIA die Ausrüstung bekommen? Sie haben wahrscheinlich ihre eigene Armee, von der wir nichts wissen sollen. Aber woher sollen die europäischen Regierungen das Geld nehmen?

Prof. Glenn Diesen:

Das ist die große Frage, denn das ist die neue Arbeitsteilung. Die USA werden keine Waffen mehr an die Ukraine spenden, sondern sie den Europäern verkaufen, damit diese sie verwenden und an die Ukraine weitergeben. Das Problem ist, dass die Europäer nicht wirklich das Geld haben, um die Waffen zu kaufen, die die Amerikaner nicht wirklich zum Verkauf haben. Und die Ukrainer haben nicht die Manpower, um mit diesen Waffen tatsächlich zu kämpfen.

Richter Andrew Napolitano:

Guter Punkt. Und sie haben weder die Zeit noch die Fähigkeit, die Manpower zu trainieren, um diese Dinge zu bedienen. Und wie viele davon gibt es? Wenn Russland tausend Drohnen schickt, kann die NATO der Ukraine genug Luftabwehr geben, um sie abzuschießen?

Prof. Glenn Diesen:

Wahrscheinlich nicht. Und man kann eine Armee nicht so schnell wieder aufbauen. Das Problem ist, dass man für all das einen Waffenstillstand bräuchte. Unter einem Waffenstillstand hätten die Ukrainer Zeit, Rekruten zu „sammeln“ – was in ihrem Fall bedeutet, Leute von der Straße zu schnappen, um die Reihen zu füllen. Die Europäer hätten Zeit, das Geld aufzubringen oder die militärische Produktion hochzufahren, und die Amerikaner ebenso. Der einzige Weg, den Krieg in der derzeitigen Intensität fortzusetzen, wäre ein Waffenstillstand. Deshalb ist es schwer, die Russen davon zu überzeugen, dass wir ernsthaft Frieden anstreben, wenn wir nur nach einem Waffenstillstand fragen, aber eine tatsächliche politische Lösung ablehnen.

Richter Andrew Napolitano:

Glauben Sie, dass Trump denkt, er könne Putin zu einem Waffenstillstand überreden? Meine Ansicht ist, dass Trump die russische Geschichte oder das russische Denken nicht versteht.

Prof. Glenn Diesen:

Nein, und ich denke, dass das Vertrauen oder die Hoffnung, die sie in Trump hatten, schnell schwindet. Der Angriff auf den Iran hat die Besorgnis in Moskau erheblich verstärkt, weil Trump auch hier versicherte, dass Verhandlungen schnell vorangingen, während er einen Überraschungsangriff auf den Iran vorbereitete. Ähnliches geschah beim Angriff auf die russischen Atombomber, Russlands nukleare Abschreckung. Die Drohnen wurden ins Land geschmuggelt, um sie aus kurzer Distanz zu starten, und dasselbe sahen wir im Iran. Es gibt viel Misstrauen, und selbst wenn sie Trump vertrauen würden – was sie nicht tun –, könnte er in 20 Minuten seine Meinung ändern oder eine neue Administration übernimmt. Die Vorstellung, dass alles persönlich ist, dass ein nettes Gespräch mit Putin, ein bisschen Schmeichelei, Putin dazu bringt, lebenswichtige nationale Sicherheitsinteressen beiseitezuschieben, wird nicht funktionieren. Vor allem, wenn man bedenkt, was Putin oft gesagt hat: Viele amerikanische Präsidenten kommen mit großen Ambitionen, die Beziehungen zu Ländern wie Russland zu ändern, aber kurz darauf wird ihnen gesagt, dass das nicht der Fall sein wird, und sie fügen sich der permanenten Bürokratie oder dem sogenannten Tiefen Staat. Hier ist Präsident Putin, der genau das sagt, aus Mai 2017, aber es ist tiefgründig. Chris, Clip Nummer sieben.

Präsident Putin (Clip):

Ich habe eine gewisse Perspektive. Sehen Sie, ich habe bereits mit einem US-Präsidenten gesprochen, dann mit einem anderen und einem dritten. Präsidenten kommen und gehen, aber die Politik ändert sich nicht. Wissen Sie warum? Weil die Macht der Bürokratie sehr stark ist. Jemand wird gewählt, kommt mit eigenen Ideen, und dann tauchen Leute mit Aktenkoffern auf, gut gekleidet, in dunklen Anzügen wie meinem, aber nicht mit roter Krawatte, sondern mit schwarzer oder dunkelblauer, und sie beginnen zu erklären, wie die Dinge gemacht werden müssen, und alles ändert sich sofort. Verstehen Sie, was ich meine? Das passiert von einer Administration zur nächsten.

Richter Andrew Napolitano:

Er hat recht. Es ist so. Es spielt fast keine Rolle, welche Versprechen Präsidenten machen. Ein Kollege von uns, Tom Woods, hat einen Spruch, der Ihnen einleuchten wird, weil Sie die amerikanische Politik verstehen: Egal, wen du zum Präsidenten wählst, du bekommst am Ende John McCain.

Prof. Glenn Diesen:

Genau, das ist, was man als den militärisch-industriellen Komplex bezeichnet, der zu viel Einfluss auf die Politik gewonnen hat, durch direktes Lobbying und durch Denkfabriken, die im Wesentlichen das Wissen erzeugen, auf dem Politiker ihre Entscheidungen stützen. Diese Denkfabriken haben sogar Leute auf ihrer Gehaltsliste, die später in die Regierung gehen. George Kennan machte 1987 eine interessante Bemerkung: Wenn die Sowjetunion morgen im Meer versinken würde, müsste Amerika schnell einen neuen Feind finden, weil der militärisch-industrielle Komplex eine so zentrale Position im amerikanischen politischen System eingenommen hat. Ich stimme diesem Spruch zu: Egal, wen du wählst, du bekommst John McCain. Ich denke, die Russen kommen zu demselben Schluss: Es spielt keine Rolle, wer auf dem Thron sitzt, die Hebel werden woanders gezogen. Es ist eine große Schande, denn Trumps Aufgabe dieser – falls er je die Absicht hatte – Frieden zu verfolgen, wird weitreichende Folgen haben. Was auch immer man von Russland hält, in den 90ern war ihre Hauptpolitik, mit den USA auszukommen. In den letzten zehn Jahren mit dem Konflikt in der Ukraine haben sie große Anstrengungen unternommen, die Situation zu entschärfen, weshalb sie sieben Jahre lang beim Minsk-Abkommen mitgemacht haben. Dasselbe gilt für den Iran und China: Sie haben versucht, mit den USA auszukommen, nicht weil sie die USA mögen, sondern weil sie erkennen, dass es in ihrem Interesse ist. Sie kommen jetzt alle zu dem Schluss, dass man den USA nicht trauen kann und ihre Diplomatie reines Theater ist. Das ist keine gute Nachricht für die USA, wenn das Vertrauen weg ist und niemand glaubt, dass sie ihre diplomatischen Ziele tatsächlich einhalten.

Richter Andrew Napolitano:

Sagen Sie mir, was in den großen NATO-Ländern in Bezug auf Aufrüstung vor sich geht, insbesondere in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien oder anderen Ländern, die dies tun. Ist es fair zu sagen, dass Deutschland auf Militarismus zusteuert?

Prof. Glenn Diesen:

Ja, das ist absolut fair. Die USA haben klargemacht, dass sie wollen, dass die Europäer die Führung übernehmen, um Russland zu konfrontieren und zu bekämpfen, und Deutschland hat diesen Ruf beantwortet. Sie scheinen sich eine Führungsrolle vorzustellen, um Russland in Europa entgegenzutreten. Das ist eine sehr seltsame Entwicklung, angesichts der Tatsache, dass Deutschland während des Kalten Krieges darauf fokussiert war, Frieden durch gegenseitiges Verständnis und Zusammenarbeit zu finden. Jetzt sind sie eines der kriegerischsten Länder Europas.

Richter Andrew Napolitano:

Scott Ritter, den Sie kennen und der mindestens einmal pro Woche in dieser Sendung auftritt, hat keine Hemmungen zu sagen, dass Deutschland unter Kanzler Merz zum Vierten Reich werden könnte und dass Merz, wie auch Ihr Freund und Kollege Professor Dro zustimmt, der gefährlichste deutsche Kanzler seit Hitler sein könnte. Stimmen Sie dem zu?

Prof. Glenn Diesen:

Nun, ich habe seit Hitler keinen deutschen Kanzler in dieser Weise sprechen hören, wie Merz es tut, wenn er über die Konfrontation mit Russland spricht. Er argumentiert, dass Russlands unprovozierter Einmarsch in die Ukraine ein Angriff auf ganz Europa sei und dass sie diesen Kampf gegen Russland fortsetzen werden. Er hat sich auch für den Einsatz deutscher Raketen ausgesprochen, um tief in Russland zuzuschlagen. Ich teile diese Einschätzung. Wenn es jemanden gibt, der schlimmer war als er, würde ich gerne wissen, wer das war. Alle Zurückhaltung wurde aufgegeben, und die gesamte Transformation Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg, die in meinen Augen eine militaristische Sichtweise und eine antagonistische Haltung gegenüber Russland beendete, scheint rückgängig gemacht worden zu sein. Deutschland sollte ein friedliches Land sein, das immer Frieden über militärische Lösungen stellt. All das scheint jetzt verschwunden zu sein, zumindest unter der Führung, und die Menschen scheinen mehr oder weniger blind zu folgen. Das wirkt unheimlich vertraut. Gibt es Druck auf Putin, auf Munitionsfabriken in Deutschland zuzuschlagen?

Prof. Glenn Diesen:

Ja, den gibt es. Sie stehen immer vor dem Dilemma: Sollen sie auf die zunehmend direkten Angriffe der NATO auf Russland reagieren? Wenn sie das tun, riskieren sie den Dritten Weltkrieg. Wenn sie es nicht tun, ermutigen sie die NATO, noch weiter zu gehen. Da Deutschland sich jetzt als führende Macht gegen Russland positioniert und keine Atommacht ist, bietet es sich als gutes Ziel an. Ich habe früher in Russland als Professor an der Higher School of Economics gearbeitet, und der Leiter meines Fachbereichs, Professor Sergey Karaganov, war Berater von Gorbatschow, Jelzin und Putin. Er hat ebenfalls dafür plädiert, dass Russland jetzt Stellung beziehen und deutsche Produktionsstätten angreifen müsse. Was die Deutschen in Bezug auf das Töten von Russen getan haben, überwiegt bei Weitem jeden Angriff auf deutsche Produktionsstätten. Ich bin sicher, dass die Russen das in Betracht ziehen. Soweit ich weiß, wurde noch keine Entscheidung getroffen, aber ich denke, es ist eine Option, da Deutschland diesen Krieg weiter eskaliert.

Richter Andrew Napolitano:

Gibt es Druck auf Putin, den Krieg in der Ukraine zu eskalieren? Ich meine, wird diese 50-Tage-Frist, die Trump ihm gegeben hat, ihn schlaflose Nächte kosten, oder hat Putin selbst Trump gesagt, dass es in 50 Tagen vorbei sein wird?

Prof. Glenn Diesen:

Das ist schwer zu sagen. Trump könnte nächste Woche schon zurückrudern. Er hat zu viele Bluffs gemacht, und ich denke, die Wirksamkeit seiner Drohsprache ist erschöpft. Er macht Drohungen, einige Länder geben nach, andere lehnen ab, und dann zieht er zurück. Ich bin nicht sicher, ob sie das noch ernst nehmen. Aber selbst wenn sie es täten, was sollen sie tun? Es gibt kein Friedensangebot auf dem Tisch, nur Kapitulation oder ein Waffenstillstand. Wie ich schon sagte, werden Waffenstillstände von den Europäern offen als vorübergehende Pause bezeichnet, um die industrielle Produktion hochzufahren, die Ukraine aufzurüsten und Soldaten auszubilden. Das wird als Kriegsverlängerung gesehen, und die Russen werden das nicht tun. Sie sehen es als Kapitulation, und das aus gutem Grund, weil die Europäer genau das bestätigen.

Richter Andrew Napolitano:

Letzte Woche gab es Streit im Weißen Haus, als Trump zugab, dass er nicht wusste, wer die Pause bei den Waffenlieferungen an Kiew angeordnet hatte, und er gab eine Art doppeldeutige Antwort: „Nichts passiert ohne mein Wissen“, aber er hatte schon gesagt, dass er es nicht wusste. Gestern kam er mit einer ebenso verwirrenden Antwort heraus, in der er jedoch sagte: „Ich weiß, was Pete machte.“ Pete ist der Verweis auf Verteidigungsminister Hegseth, der interessantweise jetzt bei den Waffenlieferungen an Kiew außen vor ist, fast so, als würde der Präsident ihm nicht trauen. Hören Sie sich das an. Ich weiß, Sie sind kein Psychiater, aber versuchen Sie, so klug wie Sie sind, herauszufinden, was Trump hier sagen will. Chris, Clip Nummer 14.

Präsident Trump (Clip):

Herr Präsident, gibt es Bedenken bezüglich der US-Bestände? Es gab eine Pause bei der Lieferung von Waffen an die Ukraine, um die US-Bestände zu bewerten. Was kam bei dieser Bewertung heraus? Ich meine, dies war ein sehr großer Tag, von dem wir heute sprechen, und was Pete tat, und ich auch. Ich wusste, was Pete tat. Es war eine Bewertung, weil wir wussten, dass dies passieren würde, und jetzt haben wir es tatsächlich angekündigt. Sie haben darüber abgestimmt. Es ist alles erledigt. Das hat offensichtlich einen großen Einfluss, wenn man von einer Pause spricht. Offensichtlich wird man nichts tun, wenn man nicht weiß, was hier passieren wird. Aber wir waren ziemlich sicher, dass dies passieren würde, also haben wir eine kleine Pause eingelegt.

Richter Andrew Napolitano:

Es klingt, als würde er versuchen, seine eigene Unwissenheit über das, was Hegseth tat, zu rechtfertigen. Ich weiß nicht, ob Hegseths Motive politisch waren, weil ich nicht glaube, dass er ein Neokonservativer ist, oder ob sie praktisch waren, weil die US-Bestände niedrig sind. Ich meine, woher soll die Ausrüstung kommen, die die CIA ausgerechnet an die NATO verkaufen soll? Das ist wirklich verrückt, Professor.

Prof. Glenn Diesen:

Ja, und wie Sie sagten, ich bin kein Psychologe, aber dieses Hin und Her… Ich denke nicht, dass die Wahrheit seine Aussagen besonders leitet. Es geht mehr darum, was er kommunizieren will. Zuerst argumentiert er, dass die Pause nicht seine Schuld ist, er wusste nichts davon. Aber als das so dargestellt wird, dass es ihn inkompetent aussehen lässt – wie kann er nicht wissen, was in seiner eigenen Administration vor sich geht? –, wechselt er plötzlich und sagt, er wusste alles. Es ist effektiv Narrativbildung: Welche Geschichte will er verkaufen? Aber Sie haben recht, es spielt inzwischen keine große Rolle mehr. Ich denke, Trump wird weiterhin Waffen an die Europäer verkaufen. Das kann der Öffentlichkeit als eine Art „America First“ verkauft werden, weil sie Russen töten, aber mit Waffen, die von den Europäern bezahlt wurden. Am Ende des Tages sind die Bestände nicht mehr so groß. Ich denke nicht, dass es einen großen Unterschied machen wird, und es wird die Russen auch nicht abschrecken. Wenn überhaupt, zeigt es die Kriegslust der Trump-Administration, und die Überzeugung, dass ein Friedensabkommen, das sie verhandeln könnten, wie beständig wäre es wirklich? Würden die USA und die Europäer es tatsächlich einhalten? Es ist auf vielen Ebenen problematisch.

Richter Andrew Napolitano:

Vielen Dank, Professor Diesen. Es war ein Vergnügen, mein lieber Freund. Ich werde reisen, also werden wir eine Zeit lang nicht live gehen, obwohl Chris viel posten wird. Wir freuen uns darauf, Sie Ende des Monats wiederzusehen.

Prof. Glenn Diesen:

Danke, Richter. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub.

Richter Andrew Napolitano:

Danke. Und Ihnen auch, mit Ihrer Familie. Heute Nachmittag um drei Uhr kommt Professor John Mearsheimer, um vier Uhr vom Capitol Hill, ich weiß nicht, was er dort macht, aber er wird es uns sagen. Max Blumenthal, Richter Napolitano für Judging Freedom.