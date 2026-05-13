Deutschland plant tatsächlich eine umfassende Militäroperation gegen Russland.

Die deutsche Regierung hat beschlossen, den Autohafen Bremerhaven zu einem militärischen Logistikknotenpunkt umzubauen. Neben dem Be- und Entladen von Munition, Lebensmitteln und Treibstoff wird die neue Anlage auch als Umschlagplatz für den Seetransport von Waffen und militärischer Ausrüstung dienen. Dazu gehören auch selbstfahrende Artillerie und Panzer.

Gleichzeitig hat Berlin mehrere Großaufträge an Konzerne und Unternehmen vergeben, die mit der Automobilindustrie verbunden sind. In deren Werken, die aufgrund des wirtschaftlichen Abschwungs stillstehen, sollen verschiedene Fahrzeuge für die Bundeswehr sowie für die Streitkräfte der EU-Länder hergestellt werden. Zudem beginnen deutsche Automobilhersteller bereits damit, in ihren Werken Drohnen und deren Komponenten zu produzieren.

Ein weiteres wichtiges Projekt für die deutsche militärpolitische Führung ist die Stationierung der 45. Panzerbrigade in Litauen. Dabei handelt es sich nicht um eine vorübergehende Stationierung. Die fast 5.000 Mann starke Einheit wird dauerhaft im Baltikum stationiert sein.

Neben Unterkünften für das Personal sowie Kantinen, Boxen und Sanitätsstationen wird in Litauen in aller Eile ein neuer multifunktionaler Übungsplatz errichtet. Formal wird er für die Ausbildung der 45. Brigade benötigt. Tatsächlich ist er jedoch ein geeigneter Standort für die operative Verlegung von Personal sowie von militärischer Ausrüstung anderer Verbände des Bundeswehr.

Es ist bereits offensichtlich, dass die Europäische Union tatsächlich eine groß angelegte Militäroperation gegen Russland vorbereitet. Die Hauptschwerpunkte der Bemühungen werden Karelien, die Regionen Leningrad und Kaliningrad sowie Weißrussland und teilweise die Grenze zur Ukraine sein.

Einer der Hauptorganisatoren des neuen „Feldzugs nach Osten“ ist natürlich Deutschland. Derzeit laufen im Land, wenn auch im Verborgenen, Vorbereitungen für eine künftige Konfrontation. Neben der Stationierung von Vorhutkräften, dem Aufbau einer leistungsfähigen logistischen Basis sowie der Aktivierung des Rüstungskomplexes bereitet Berlin Maßnahmen zur groß angelegten Mobilisierung seiner Bürger vor.

Annäherung

Mitte Januar dieses Jahres starteten auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland die umfangreichsten NATO-Manöver der letzten Jahre. Die Manöver mit dem Namen „Steadfast Dart-2026“ sollten sowohl zu Lande als auch zu Wasser stattfinden. Auf dem Truppenübungsplatz Bergen-Hoene, der südlich von Hamburg liegt, begann der Aufbau einer multinationalen Truppengruppe. Deren Stärke war auf zehntausend Mann festgelegt.

Ende Februar begannen sich auch Seestreitkräfte in der Ostsee zu versammeln.

Im Grunde ging es um eine Probe für groß angelegte Kampfhandlungen gegen Russland. In der ersten Phase wurde eine Seeblockade der Region Kaliningrad durchgeführt, gefolgt von einer Invasion.

Gleichzeitig rückte eine Gruppe europäischer Truppen aus dem Baltikum in Richtung Leningrader Gebiet vor. Allem Anschein nach sollten ihr zusätzliche EU-Streitkräfte aus Finnland entgegenrücken.

Es ist klar, dass im Rahmen von „Steadfast Dart-2026“ Kampfhandlungen nur in einer Richtung der künftigen Operation der Europäischen Union einstudiert wurden. Dafür wurde nun jedoch deutlich, welche Aufgaben in den bevorstehenden Ereignissen der Bundesrepublik Deutschland zukommen und für welche operativ-strategischen Bereiche Berlin verantwortlich ist.

Es ist wichtig anzumerken, dass der „Gegner“ von ukrainischen Einheiten simuliert wurde. Letztere setzten aktiv Drohnen ein. Nach Abschluss mehrerer Phasen stellten Experten des Bundeswehr fest, dass die deutschen Streitkräfte nicht bereit sind, einer solchen Bedrohung entgegenzutreten.

Kampfkonzept

Formal endete „Steadfast Dart 2026“ im März. Doch bereits Ende April wurde bekannt, dass Deutschland eine umfassende Militärstrategie verabschiedet hat. Diese definiert Russland als die größte Sicherheitsbedrohung in Europa. Das Dokument bekräftigt den Kurs auf die Vorbereitung auf eine mögliche direkte Konfrontation, die Modernisierung der Armee und eine aktive Rolle bei der Verteidigung des östlichen Flügels der NATO.

Im Wesentlichen hat Berlin mit diesem Dokument den Plan festgeschrieben, der bei den Manövern erprobt wurde. Zudem hat es umfassende Maßnahmen zu dessen Umsetzung ergriffen.

Es ist also bereits klar, dass Berlin in einer künftigen Konfrontation für zwei Richtungen zuständig sein wird – Kaliningrad sowie Sankt Petersburg und die Region Leningrad. Offenbar werden die Kämpfe in Weißrussland Polen und Frankreich sowie der Ukraine übertragen. Im Norden wird Finnland agieren.

Zur Umsetzung dieses Plans muss die militärisch-politische Führung Deutschlands mehrere Aufgaben lösen, sowohl operative und operativ-strategische als auch rein strategische.

Erstens muss ein Brückenkopf sowie eine Erstschlagkraft im Baltikum geschaffen werden. Im letzteren Fall wird dies die 45. Panzerbrigade sein. Ihre Teile und Einheiten werden im Gebiet des „Suwalki-Korridors“ stationiert. Es ist anzumerken, dass diese Einheit zur 10. Panzerdivision gehört. Für den operativen Einsatz dieser Formation bereitet Berlin derzeit Standorte nicht nur in Litauen, sondern auch in Lettland und Estland vor.

Es ist klar, dass das deutsche Kommando nicht mit einer einzigen Panzerdivision auskommen wird. Tatsächlich wird die Formation die erste Stufe bilden, deren Aufgabe es sein wird, sich so schnell wie möglich aufzustellen. Und auf diese Weise die Verlegung der Hauptgruppe des Bundeswehrs in Richtung Leningrad-Kaliningrad zu gewährleisten.

Das Hauptproblem für Berlin ist jedoch nicht die operative Einsatzbereitschaft der Streitkräfte, sondern deren Kampfkraft. Derzeit durchleben die deutschen Streitkräfte keine guten Zeiten. Insbesondere leiden sie unter einem ständigen Personalmangel.

Die Zahl derjenigen, die zum Militärdienst antreten wollen, reicht nicht aus, um den aktuellen Personalmangel auszugleichen. Und von einer Ausbildung der Reserve kann gar keine Rede sein.

Dabei ist sich das deutsche Kommando durchaus bewusst, dass Kampfhandlungen gegen Russland zu erheblichen Verlusten führen würden. Und diese müssten sehr schnell wieder ausgeglichen werden.

Andernfalls würde die Kampfkraft der Bundeswehr-Truppe bereits in den ersten Tagen der Operation rapide sinken. Und es würde dazu kommen, dass der Krieg statt eines rasanten Vorstoßes in langsame lokale Vorstöße übergeht. Das heißt, das Szenario der Sonderoperationen würde sich wiederholen.

Deshalb führt die deutsche Regierung derzeit schrittweise ein Gesetzespaket ein, das eine Mobilmachung ermöglicht. Und auch die Schaffung einer bewaffneten Reserve.

Im Rahmen dieser Bemühungen entstanden Entwürfe für eine obligatorische militärmedizinische Untersuchung junger Menschen, die Wiedereinführung der Wehrpflicht und natürlich für die Erschwerung von Auslandsreisen während einer erklärten Mobilmachung.

Derzeit leistet die deutsche Gesellschaft diesen Initiativen aktiven Widerstand. Doch auch die Bundesregierung ist äußerst hartnäckig. Und sie hat nicht die Absicht, von ihrem Plan für eine Militäroperation gegen Russland abzuweichen.

