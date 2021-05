Deutschland hat Israel während des letzten Gaza-Krieges unerschütterlich unterstützt. Hier ist der Grund

Die Argumentation jüdischer Vertreter in diesem Haaretz Artikel zeigt doch genau, warum man diese jüdischen Deutschen nicht vom „jüdischen Staat“ getrennt sehen kann. Sie unterstützen doch ganz klar die Völkerrechtswidrige Politik des „jüdischen Staats“ und machen Stimmung gegen Muslime, Linke, die Türkei und Erdogan und dessen Anhänger in Deutschland. Schaut man sich einmal gewisse israelische TV-Sendungen oder einige deutsche, wird man mit Pro-Israel Propaganda zugeschüttet und mit Fake News geradezu „zugedröhnt“! Aber wenigstens auf unseren AA Maas,den „Auschwitzminister“ können sich die zionistischen Kollegen und Freunde im „jüdischen Staat“ freuen, er hat wunschgemäß „geliefert“ und Deutschland von seiner philosemitischsten Seite gezeigt! Evelyn Hecht-Galinski

Obwohl deutsche Politiker das Recht Israels auf Selbstverteidigung lautstark unterstützen, sieht die jüdische Gemeinde des Landes einen Anstieg antisemitischer Angriffe im eigenen Land

Von Jotam Confino haaretz.com

27.05.2021

Einen Tag bevor Jerusalem und die Hamas einen Waffenstillstand vereinbarten, um die jüngste Runde der Kämpfe zu beenden, besuchte der deutsche Außenminister Heiko Maas Israel. Er besichtigte die Stadt Petah Tikva, wo eine aus Gaza abgefeuerte Rakete ein Haus zerstörte.

Seine Reise wurde von Israel in seinem PR-Krieg gegen die Hamas genutzt, und Maas lieferte: „Die Tatsache, dass wir sehen, dass die Hamas wieder Raketen in den Süden Israels abfeuert, seit wir hier in Tel Aviv angekommen sind, ist für uns ein Hinweis darauf, wie ernst die Situation ist, in der sich die Menschen in Israel befinden“, sagte der Außenminister.

Dr. Peter Lintl, Israel- und Nahost-Forscher von der Stiftung Wissenschaft und Politik, ist nicht überrascht über die starke Unterstützung Deutschlands für Israel während des Gaza-Konflikts. Er findet aber, dass Maas Besuch in Israel „ungewöhnlich“ war.

Bundespräsident Frank-Walther Steinmeier schien dem zuzustimmen; er habe sich im Bundestag laut gefragt, warum Deutschland, vertreten durch Maas, einseitig handele, so Lintl. Steinmeier sagte, er habe seine „Zweifel, ob einzelne Staaten versuchen sollten zu vermitteln“.

„Im Allgemeinen gab es in den vergangenen 20 Jahren viel Unterstützung für Israel unter deutschen Politikern“, so Lintl gegenüber Haaretz. „Merkel hat bekanntlich die Sicherheit Israels als die Staatsräson Deutschlands bezeichnet. Und gleichzeitig ist die Distanz zwischen Merkels Regierungen und der von Netanjahu ständig gewachsen, vor allem wegen der andauernden Besatzung und dem Ausbau der Siedlungen, den Gesprächen über die Annexion und auch wegen der Iran-Atomfrage.“

Lintl merkt an, dass einer von Maas‘ Vorgängern, Sigmar Gabriel, wohl die kritischste Haltung zu Israel eingenommen hat. Im Jahr 2012 habe Gabriel Israels Politik in Hebron mit Apartheid verglichen, sagt er. Aber die Gesamtposition gegenüber Israel ist seit Merkels Amtsantritt im Jahr 2005 konsistent. Im Jahr 2014, während des Gaza-Krieges, habe die Kanzlerin in einem Telefonat mit Ministerpräsident Netanjahu „den Raketenbeschuss auf Israel vorbehaltlos verurteilt“.

Der Chefredakteur des BR/ARD-Fernsehens, Richard C. Schneider, ergänzt: „Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Regierung und dem Volk, wenn es um Israel geht.“

Schneider, der als ARD-Büroleiter in Tel Aviv tätig war, sagte, dass die öffentliche Stimmung zwar eher pro-palästinensisch sei, deutsche Politiker aber „sich völlig einig sind über das Recht Israels, sich zu verteidigen, vor allem gegen die Hamas, die es als Terrororganisation sieht. Das Verständnis dafür, womit Israel es zu tun hat, wenn es um die Hamas geht, wurde auch durch die Terrorwelle, die Europa in den letzten zwei Jahrzehnten getroffen hat, gestärkt.“

Jürgen Hardt, Mitglied des Deutschen Bundestages und außenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion von Bundeskanzlerin Angela Merkel, erläutert die deutsche Position gegenüber Israel und Gaza. „Es gibt für uns keinen Zweifel daran, dass das, was die Hamas getan hat, nämlich Raketen auf Zivilisten abzufeuern, ein Kriegsverbrechen ist. Und natürlich hat Israel das Recht, sich gegen jedes Land oder jeden Akteur zu verteidigen, der es zerstören will. Israel hat große Anstrengungen unternommen, um den Verlust von Zivilisten in Gaza zu verhindern, indem es zum Beispiel die Bewohner gewarnt hat, bevor ein Gebäude bombardiert wurde“, sagt Hardt.

„Wenn es in Israel eine Nachfrage nach Waffenexporten aus Deutschland gibt, um Israels Verteidigungsfähigkeiten zu stärken“, sagt er, dann „unterstützen und sichern die Partei und ihr parlamentarischer Verbündeter, die Mitte-Rechts-Christlich-Soziale Union in Bayern, diese israelischen Wünsche“, wie auch der Rest der deutschen Regierung. Hardt betont jedoch, dass er weiß, dass „Israel keine Ratschläge aus Deutschland braucht“, um seine Zivilisten zu sichern.

Merkels Amtszeit endet in diesem Jahr. Werden diese starken Bindungen zwischen Deutschland und Israel auch nach ihrem Ausscheiden fortbestehen?

„Merkel hat von Anfang an betont, dass Deutschland das Recht Israels auf Selbstverteidigung unterstützt. In so ziemlich all ihren Reden über Israel finden Sie irgendeine Art von Verbindung zur deutschen Vergangenheit. Und doch ist das etwas, was intern in Deutschland viel debattiert wird; wie ihre Vergangenheit ihre Beziehung zu Israel und Israels Politik heute beeinflusst“, sagt Lintl.

„Die besondere Beziehung zwischen Israel und Deutschland – die natürlich stark von Deutschlands Nazi-Vergangenheit herrührt – wird wahrscheinlich weiterbestehen, wenn Merkel weg ist. Aber je länger der Konflikt Israels mit den Palästinensern – und damit die Besatzung und der Siedlungsbau – andauert, ohne dass eine Zweistaatenlösung in Sicht ist, desto größer wird die Chance, dass sich Deutschland von Israel distanziert“, fügt er hinzu.

Schneider sagt, dass es „nichts gibt, was nicht mit Deutschlands Nazi-Vergangenheit zu tun hat“, wenn es um die Politik gegenüber Israel geht, aber das bedeutet nicht, dass deutsche Politiker immer so unterstützend gegenüber Israel waren, wie sie es heute sind.

Das Missverhältnis zwischen Merkel und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu – mit dem die Kanzlerin in Sachen Annexion, Nationalstaatsgesetz und anderer israelischer Politik aneinandergeraten ist – habe sich zerstörerisch auf das Verhältnis der beiden Länder ausgewirkt, sagt Schneider. Aber sie haben es weitgehend geschafft, das Drama weit weg von der Öffentlichkeit zu halten.

Iran wird dich und deine Familie töten

Der Gaza-Konflikt hat eine Welle des Antisemitismus in der ganzen Welt ausgelöst, auch in Deutschland. „Scheiß Juden“-Rufe bei einer Demonstration in Gelsenkirchen, das Verbrennen israelischer Flaggen vor Synagogen in Bonn und Münster sowie körperliche und verbale Angriffe gab es in Deutschland in den vergangenen zwei Wochen.

Eine ähnliche Welle traf Deutschland im Jahr 2014, im letzten Gaza-Krieg; Juden erhielten Todesdrohungen am Telefon, und auf eine Synagoge wurden Brandbomben geworfen. Bei pro-palästinensischen Kundgebungen wurde damals in den Medien von Sprechchören wie „Zionisten sind Faschisten, sie töten Kinder und Zivilisten“ sowie „Juden sollten vergast werden“ berichtet. Aber es scheint, dass seither wenig gegen Antisemitismus unternommen worden ist.

Demonstranten skandieren „Scheiß Juden“ in Gelsenkirchen, Deutschland.

„Die Regierung hat völlig versagt; sie hat nichts gegen den Anstieg des Antisemitismus seit dem letzten Gaza-Krieg im Jahr 2014 unternommen, als auch Juden angegriffen wurden“, sagt Lars Umanski, der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, gegenüber Haaretz.

„Sie sagen immer wieder, dass sie die Angriffe verurteilen, aber wo sind die Taten? Eigentlich sollten sie mit der Aufklärung beginnen“, so Umanski weiter. „Wir reden immer nur über rechten Antisemitismus, aber wir müssen auch über den Antisemitismus in der extremen Linken und unter einigen deutschen Muslimen reden.“

Schneider stimmt zu, dass die deutsche Regierung manchmal nicht weiß, welche Art von Hetze und Antisemitismus in einigen muslimischen Kreisen herrscht – wofür die jüngsten antisemitischen Gesänge in Gelsenkirchen ein Beispiel sind – und dass mehr in die Bildung investiert werden könnte.

„Ich würde aber sagen, dass wir in den letzten Jahren ein Bemühen der Regierung gesehen haben, Mittel für die Aufklärung über den heutigen Antisemitismus bereitzustellen“, sagt er.

Genau wie 2014 werden deutsche Juden für die Entscheidung der israelischen Regierung verantwortlich gemacht, umfangreiche Luftangriffe in Gaza zu starten. Ein Phänomen, das es nur bei Juden gibt, meint der 25-jährige Umanski.

„Der aktuelle Anstieg des Antisemitismus in Deutschland zeigt sich darin, dass Menschen Juden für Handlungen der israelischen Regierung verantwortlich machen. Ich habe keinen israelischen Pass, ich spreche kein Hebräisch und ich lebe nicht in Israel. Warum werde ich also angegriffen? Ich kann mich nicht erinnern, dass mich jemand für das, was in der Ukraine vor sich geht, verantwortlich gemacht hat, und ich komme eigentlich von dort“, sagt er.

Und eine sichtbare Figur in einer jüdischen Organisation zu sein, macht dich zu einer klaren Zielscheibe für Hass, etwas, das Umansky bezeugen kann. „Als [die Jewish Student Union] unser Statement zum Gaza-Konflikt auf Instagram gepostet hat, haben wir tonnenweise hasserfüllte Kommentare erhalten“, sagt er. Ich selbst wurde in den sozialen Medien auch verbal angegriffen und erhielt sogar Morddrohungen. Jemand schrieb mir, ich solle vorsichtig sein, denn ‚der Iran würde kommen und mich und meine Familie töten‘.“

Die deutsche Regierung plant ihrerseits eine Reihe von Maßnahmen, um den Anstieg des Antisemitismus zu bekämpfen. „Erstens wollen wir die Verwendung von Hamas-Fahnen in Deutschland verbieten“, sagt Hardt.

„Zweitens müssen wir diese Tendenzen genau im Auge behalten, nicht nur bei den Rechtsextremen, sondern auch bei den Linksextremen und natürlich in den Kreisen der muslimischen Einwanderer, wo man Antisemitismus findet, wie wir ihn heute sehen. Drittens werden wir auch eine Diskussion mit der Türkei über die Rhetorik führen, die von Erdogan gegenüber Israel ausgeht. Das ist sicherlich nicht hilfreich, wenn viele Deutsche das türkische Staatsfernsehen sehen, wo diese Art von Anti-Israel-Rhetorik ausgestrahlt wird“, so Hardt weiter.

Übersetzt mit Deepl.com