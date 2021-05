Neue Daten aus den USA zeigen, dass sich die Impfstoff-Verletzungen bei 12 bis 17-Jährigen verdreifacht haben

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag veröffentlichten VAERS-Daten zeigen 262’521 Berichte über unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen, darunter 4406 Todesfälle und 21’537 schwere Verletzungen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 21. Mai 2021.

Die Zahl der gemeldeten unerwünschten Ereignisse nach COVID-Impfungen steigt weiter an, so die heute von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten. Die Daten stammen direkt aus Berichten, die an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden.

VAERS ist das primäre, von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfreaktionen in den USA. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Berichte über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die heutigen Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 21. Mai insgesamt 227’521 unerwünschte Ereignisse an VAERS gemeldet wurden, darunter 4406 Todesfälle – ein Anstieg von 205 gegenüber der Vorwoche – und 21’537 schwere Verletzungen, ein Anstieg von 3009 gegenüber der Vorwoche.

Die in dieser Woche veröffentlichten Daten zeigen insgesamt 3449 unerwünschte Ereignisse bei 12- bis 17-Jährigen, von denen 58 als schwerwiegend eingestuft wurden.

In den USA wurden bis zum 21. Mai 281,6 Millionen COVID-Impfstoffdosen verabreicht. Darin enthalten sind 120 Millionen Dosen des Impfstoffs von Moderna, 152 Millionen Dosen von Pfizer und 10 Millionen Dosen des COVID-Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J).

Von den 4406 Todesfällen, die bis zum 21. Mai gemeldet wurden, traten 23% innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auf, 16% innerhalb von 24 Stunden und 38% traten bei Menschen auf, die innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung krank wurden.

Die VAERS-Daten dieser Woche zeigen:

20 % der Todesfälle standen im Zusammenhang mit kardialen Störungen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 44 % waren weiblich und die restlichen Todesmeldungen enthielten keine Angaben zum Geschlecht der Verstorbenen.

Das durchschnittliche Sterbealter lag bei 74,4 Jahren und zu den jüngsten gemeldeten Todesfällen gehörten zwei 15-Jährige (VAERS I.D. 1187918 und 1242573 ) und ein 16-Jähriger (VAERS I.D. 1225942). Es gab weitere gemeldete Todesfälle bei Kindern unter 16 Jahren, die nicht bestätigt werden konnten oder offensichtliche Fehler enthielten.

Bis zum 21. Mai meldeten 1641 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 527 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 2577 gemeldeten Fällen von Bell’s Palsy wurden 52% nach Impfungen mit Pfizer-BioNTech gemeldet, 41% nach Impfungen mit dem Moderna-Impfstoff und 192 Fälle oder 9% der Bell’s Palsy-Fälle wurden in Verbindung mit J&J gemeldet.

Es gab 238 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 43% der Fälle auf Pfizer, 38% auf Moderna und 23% auf J&J zurückgeführt wurden.

Es gab 74’781 Berichte über Anaphylaxie, wobei 39% der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer, 50% auf Moderna und 10% auf J&J zurückgeführt wurden.

Es gab 4433 Berichte über Störungen der Blutgerinnung. Davon wurden 1842 Berichte Pfizer, 1359 Berichte Moderna und 1194 Berichte J&J zugeschrieben.

CDC untersucht Herzprobleme bei Teenagern, Jugendlichen nach COVID-Impfung

Am 24. Mai berichtete The Defender, dass die CDC Berichte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen untersucht, die gegen COVID geimpft wurden und bei denen Herzprobleme auftraten. Das CDC’s Advisory Committee on Immunization Practices veröffentlichte am 17. Mai eine Empfehlung, in der Ärzte auf Berichte über Myokarditis aufmerksam gemacht wurden, die vorwiegend bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufzutreten schien, häufiger bei Männern als bei Frauen, häufiger nach der zweiten Dosis und typischerweise innerhalb von vier Tagen nach der Impfung mit den Impfstoffen von Pfizer oder Moderna. Die meisten Fälle schienen „mild“ zu sein, und die Nachbeobachtung ist im Gange.

Die CDC sagte, dass ihre Überwachungssysteme nicht mehr Fälle von Myokarditis gefunden haben, als in der Bevölkerung zu erwarten wäre, aber Mitglieder des Komitees für Impfungen sagten, dass Gesundheitsdienstleister auf die Berichte über das „mögliche unerwünschte Ereignis“ aufmerksam gemacht werden sollten.

Myokarditis ist eine Entzündung des Herzmuskels, die zu Herzrhythmusstörungen und zum Tod führen kann. Laut der National Organization for Rare Disorders kann Myokarditis durch Infektionen entstehen, aber „häufiger ist die Myokarditis eine Folge der Immunreaktion des Körpers auf die anfängliche Herzschädigung.“ Perikarditis ist eine Entzündung des Gewebes, das das Herz umgibt, die starke Schmerzen in der Brust und andere Symptome verursachen kann.

Wie The Defender am 26. Mai berichtete, eine Woche nachdem die CDC bekannt gab, dass sie Herzentzündungen bei kürzlich geimpften jungen Erwachsenen untersuchte, meldete Connecticut 18 neue Fälle von Herzproblemen bei Teenagern, die einen COVID-Impfstoff erhalten hatten. Alle 18 Fälle führten zu einem Krankenhausaufenthalt – die überwiegende Mehrheit für ein paar Tage, während eine Person am 26. Mai immer noch im Krankenhaus war.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte während eines Pressebriefings am Montag, dass die Biden-Administration weiterhin jungen Menschen raten wird, sich impfen zu lassen, trotz der gemeldeten Fälle von Myokarditis.

Eine Suche in VAERS ergab 419 Fälle von Perikarditis und Myokarditis, unter allen Altersgruppen, in den USA nach COVID-Impfung zwischen Dec.14, 2020 und 21. Mai gemeldet. Von den 288 gemeldeten Fällen wurden 247 Fälle Pfizer, 151 Fälle Moderna und 20 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben.

Moderna will Anfang Juni FDA-Zulassung für 12- bis 17-Jährige beantragen

Am 25. Mai gab Moderna bekannt, dass sich der Impfstoff in einer Phase-3-Studie mit mehr als 3700 Teilnehmern im Alter von 12 bis 17 Jahren als sicher und zu 100 % wirksam beim Schutz vor COVID erwiesen hat, wie Axios berichtete. Es wurden keine signifikanten Sicherheitsbedenken festgestellt und die Nebenwirkungen entsprachen im Allgemeinen denen, die in einer früheren Studie mit Erwachsenen beobachtet wurden, sagte das Unternehmen.

Moderna plant, im nächsten Monat eine erweiterte Notfallzulassung für den COVID-Impfstoff für Jugendliche bei der U.S. Food and Drug Administration zu beantragen. Wenn die Zulassung erteilt wird, wäre dies der zweite Impfstoff, der für junge Teenager zur Verfügung steht.

Zahl der Kinder, die wegen COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden, um mindestens 40% aufgebläht

Am 26. Mai berichtete The Defender, dass zwei in der Fachzeitschrift Hospital Pediatrics veröffentlichte Arbeiten herausgefunden haben, dass die Zahl der Kinder, die wegen COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden, um mindestens 40% überhöht ist, was mögliche Auswirkungen auf die landesweiten Zahlen hat, die zur Rechtfertigung der Impfung von Kindern verwendet werden.

Eine Studie von Forschern der Stanford University School of Medicine fand heraus, dass die Zählung von SARS-CoV-2-Infektionen bei hospitalisierten Kindern die Auswirkungen von COVID in der pädiatrischen Bevölkerung überschätzt, da die Zahlen viele asymptomatische Patienten einschlossen.

Von 117 Krankenhauseinweisungen stellten die Autoren fest, dass 53 Patienten (45 %) aus Gründen eingeliefert wurden, die nichts mit dem Virus zu tun hatten. Die Studie ergab außerdem, dass 39,3 % (oder 46 Patienten), die als SARS-CoV-2 kodiert wurden, tatsächlich asymptomatisch waren.

In der zweiten Studie, von 146 Datensätzen, die Patienten als positiv für SARS-CoV-2 vom 1. Mai 2020 bis zum 30. September 2020 auflisteten, klassifizierten die Autoren 58 Patienten (40%) als „zufällige“ Diagnose – was bedeutet, dass es keine Dokumentation von COVID-Symptomen vor dem Krankenhausaufenthalt gab.

In der gleichen Studie wurden 68 Patienten (47%) als „potentiell symptomatisch“ eingestuft, was bedeutet, dass „COVID-19 nicht der primäre Grund für die Einweisung dieser Patienten war und COVID-19 allein ohne die Begleiterkrankung nicht direkt eine Krankenhauseinweisung erforderte.“

„Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass wir genaue Daten darüber haben, wie krank die Kinder werden“, sagte Dr. Alan Schroeder, ein klinischer Professor für pädiatrische Intensivmedizin und für pädiatrische Krankenhausmedizin. „Wenn wir uns auf die positiven SARS-CoV-2-Testergebnisse der Krankenhäuser verlassen, blähen wir das tatsächliche Risiko eines Krankenhausaufenthalts wegen der Krankheit bei Kindern um etwa das Doppelte auf.“

OSHA macht eine plötzliche Kehrtwende und sagt, dass Arbeitgeber nicht für COVID-Impfstoff-Verletzungen haftbar gemacht werden können

Die Bundesbehörde für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (OSHA) hat ihre Position bezüglich der Forderung, dass Unternehmen, die COVID-Impfstoffe in Auftrag geben, unerwünschte Reaktionen als „registrierbare Verletzungen“ behandeln müssen, schnell revidiert und verkündet, dass sie ihre frühere Entscheidung nicht mehr durchsetzen wird.

Die OSHA sagte, sie habe diese Änderung vorgenommen, um „den Anschein zu vermeiden, dass Arbeitnehmer entmutigt werden“, den COVID-Impfstoff zu erhalten, und auch, weil sie „die Impfbemühungen der Arbeitgeber nicht entmutigen“ wollte.

Der Defender wandte sich an die OSHA und fragte, warum die Behörde ihre Politik abrupt änderte, wer Druck auf die OSHA ausübte, um ihre Position zu ändern, und warum durch COVID-Impfstoffe verursachte Nebenwirkungen, die ein Angestellter als Bedingung für seine Beschäftigung erhalten muss und die unter 29 CFR 1904.7 fallen würden, nicht als arbeitsbedingte Verletzungen erfasst würden.

Die OSHA antwortete, indem sie uns an die Centers for Disease Control and Prevention verwies, um mehr über das Coronavirus zu erfahren, sowie an lokale und regionale OSHA-Einrichtungen und die Website des US-Arbeitsministeriums. Ein OSHA-Sprecher lehnte es ab, weitere Informationen zu geben.

Belgien suspendiert J&J-Impfstoff für Personen unter 41 Jahren

Am 27. Mai berichtete The Defender, dass Belgien angekündigt hat, Impfungen mit dem Impfstoff von J&J für Menschen unter 41 Jahren auszusetzen, nachdem eine Frau nach der Impfung an Blutgerinnseln gestorben war.

Die EMA untersucht den Tod der Frau zusammen mit anderen Berichten über Blutgerinnsel mit den belgischen und slowenischen Arzneimittelbehörden und hat J&J aufgefordert, eine Reihe zusätzlicher Studien durchzuführen, um einen möglichen Zusammenhang zwischen der Impfung und seltenen Blutgerinnseln zu bewerten.

Forscher bringen AstraZeneca mit Schlaganfällen bei jungen Erwachsenen in Verbindung

Am 27. Mai berichtete The Defender über die ersten Fälle von Schlaganfällen mit arteriellen Großgefäßverschlüssen bei jungen Erwachsenen, die mit dem Impfstoff von AstraZeneca in Verbindung gebracht werden. Diese Fälle wurden erstmals in einem Brief detailliert beschrieben, der online im Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry veröffentlicht wurde.

Die drei Fälle, von denen einer tödlich verlief, traten bei zwei Frauen und einem Mann in ihren 30er oder 40er Jahren auf, die Merkmale der VITT entwickelten, einer Reaktion, die mit dem Impfstoff von AstraZeneca in Verbindung gebracht wird.

„Dies sind die ersten detaillierten Berichte über einen arteriellen Schlaganfall, von dem angenommen wird, dass er durch VITT nach dem AstraZeneca-COVID-Impfstoff verursacht wurde, obwohl Schlaganfälle schon früher in den VITT-Daten erwähnt wurden“, sagte der Seniorautor, Dr. David Werring, Professor für klinische Neurologie am Stroke Research Centre, University College London Queen Square Institute of Neurology, gegenüber Medscape Medical News.

Todesfälle aufgrund von Blutgerinnseln durch Impfstoff von AstraZeneca nehmen zu

Am 27. Mai berichtete The Defender, dass ein Mann in Ontario in seinen 40ern starb, nachdem er seine erste Dosis des Impfstoffs von AstraZeneca erhalten hatte. Dr. Barbara Yaffe, Ontario’s associate chief medical officer of health, sagte, dass sein Tod untersucht wird, aber der Mann litt an einer impfstoff-induzierten immunthrombotischen Thrombozytopenie. Chief Medical Officer Dr. David Williams eingeschränkt AstraZeneca Impfungen für Menschen, die noch nicht erhalten haben, die erste Dosis ab 11. Mai, aufgrund einer höheren als erwartete Rate von Blutgerinnseln.

In Griechenland ist eine 63-jährige Frau nach einer Impfung mit AstraZeneca an Blutgerinnseln gestorben. Der Fall war einer von vier, die von der National Organization for Medicines wegen eines möglichen Zusammenhangs zwischen dem Impfstoff von AstraZeneca und seltenen Blutgerinnseln untersucht werden.

Am 27. Mai berichtete The Guardian, dass die preisgekrönte BBC-Radiomoderatorin Lisa Shaw starb, nachdem sie nach einer Impfung mit AstraZeneca Blutgerinnsel erlitten hatte, wie ihre Familie berichtete. Die 44-Jährige entwickelte eine Woche nach der Impfung starke Kopfschmerzen und erkrankte ein paar Tage später schwer, so die Angehörigen in einer Erklärung. Shaw starb am 21. Mai im Royal Victoria Infirmary, nachdem sie auf der Intensivstation wegen Blutgerinnseln und Blutungen behandelt wurde.

Die britische Arzneimittelbehörde (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) sagte, dass die Vorteile des Impfstoffs weiterhin die Risiken für die meisten Menschen überwiegen. Sie hat nicht bewiesen, dass der Impfstoff die Blutgerinnsel verursacht, aber sie hat gesagt, dass die Verbindung fester wird.

Wie The Defender am 25. Mai berichtete, untersucht die Europäische Arzneimittelagentur den Tod des britischen Modemodells Stephanie Dubois, die an einem Blutgerinnsel starb, wenige Tage nachdem sie ihre erste Dosis des Impfstoffs COVID von AstraZeneca erhalten hatte. Dubois, 39, hatte nach Angaben des Krankenhauses in Nikosia, in das sie am 14. Mai nach Atemproblemen eingeliefert worden war, keine gesundheitlichen Vorbelastungen. Das Fotomodell erlitt eine Hirnblutung und lag im Koma, bevor sie am 21. Mai verstarb.

Der zweifache olympische Bogenschütze Haziq Kamaruddin starb im Alter von 27 Jahren am 14. Mai, nachdem er einige Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von Pfizer zu Hause zusammengebrochen war. Kamaruddin starb an einer verstopften Koronararterie, sagte das Gesundheitsministerium am Samstag und fügte hinzu, dass es keine Beweise für einen Zusammenhang mit dem Impfstoff gibt.

Es gibt mehrere Gründe, warum eine Koronararterie blockiert werden kann, einschließlich durch ein Blutgerinnsel, nach Yale Medicine.

Wie The Defender letzten Monat berichtete, können alle drei in den USA zugelassenen Impfstoffe, einschließlich Pfizer, potenziell Blutgerinnsel verursachen.

81 Tage und mehr, CDC ignoriert die Anfragen von The Defender

Laut der CDC-Webseite „geht die CDC jedem Bericht über einen Todesfall nach, um zusätzliche Informationen anzufordern und mehr darüber zu erfahren, was passiert ist und um festzustellen, ob der Tod eine Folge des Impfstoffs war oder nicht.“

Am 8. März kontaktierte The Defender die CDC mit einer schriftlichen Liste von Fragen zu gemeldeten Todesfällen und Verletzungen im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen. Am 19. Mai sagte ein CDC-Mitarbeiter, dass unsere Fragen überprüft worden seien und unsere Anfrage in ihrem System anhängig sei, aber er wollte uns keine Kopie der Antwort geben.

Es sind 81 Tage vergangen, seit wir unsere erste E-Mail geschickt haben, in der wir uns nach VAERS-Daten und Berichten erkundigten.

Children’s Health Defense bittet jeden, der eine unerwünschte Reaktion erlebt hat, zu jedem Impfstoff, einen Bericht nach diesen drei Schritten zu melden.