Je korrupter der Staat, desto zahlreicher die Gesetze

Heute werde ich eines der wichtigsten Dinge teilen, das ich auf meinen Reisen um die Welt gelernt habe: Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Begehen eines echten Verbrechens und dem Brechen des Gesetzes.

Ich habe das aus erster Hand im Nahen Osten und an vielen anderen Orten gesehen.

Der Unterschied ist gewaltig und nur wenige Menschen verstehen ihn.

Während sich die Gesetze in den einzelnen Ländern dramatisch unterscheiden, betrachtet fast jedes Land der Welt echte Verbrechen als unmoralisch. Ein echtes Verbrechen beinhaltet Schaden oder die Androhung von Schaden an Personen oder Eigentum. Denken Sie an Mord, Diebstahl oder Brandstiftung.

Praktisch jede Regierung verbietet echte Verbrechen. Die meisten verbieten auch eine Menge anderer Dinge …

Wenn jemand das Gesetz bricht, ist es oft gar kein richtiges Verbrechen. Er hat vielleicht nur gegen ein bestimmtes Gesetz der Regierung verstoßen, ohne jemanden oder etwas zu bedrohen oder zu verletzen.

Denken Sie daran, dass die Idee eines Verbrechens ohne Opfer ein Oxymoron ist. Wenn es kein Opfer gibt, gibt es auch kein wirkliches Verbrechen.

Den „Lieben Führer“ in Nordkorea zu beleidigen, als Frau in Saudi-Arabien ein Auto zu fahren oder bestimmte Pflanzen in den USA zu besitzen, verstößt gegen Gesetze. Aber keine dieser Aktivitäten schadet oder bedroht Menschen oder Eigentum. Sie sind keine echten Verbrechen. Sie verletzen einfach die Gesetze bestimmter Regierungen.

Natürlich schlage ich nicht vor, dass irgendjemand irgendwo das Gesetz brechen solle, auch wenn es weder Menschen noch Eigentum schaden würde. Praktisch gesehen ist es leichtsinnig, die Gesetze einer Regierung zu verletzen, solange man sich in ihrer Reichweite befindet. Das heißt, es sei denn, Sie bevorzugen den Lebensstil eines Gesetzlosen oder Märtyrers.

Es wäre riskant, in Nordkorea den „Lieben Führer“ zu verunglimpfen oder in den USA eine nicht zugelassene Pflanze zu besitzen, und so weiter.

Die Unterscheidung zwischen echten Verbrechen (d.h. der Schädigung oder Androhung der Schädigung von Menschen oder Eigentum) und dem Brechen des Gesetzes ist entscheidend für Ihre persönliche Freiheit. Der nächste Schritt ist, dass Sie Ihre Gefährdung durch willkürliche, erfundene „Verbrechen“ minimieren, die von Ihrer Heimatregierung erfunden wurden.

Sie können dies tun, indem Sie international diversifizieren. Das bedeutet unter anderem, dass Sie einen Teil Ihrer Ersparnisse in Form von physischem Gold in ein sicheres Land verlagern, Immobilien in einem anderen Land besitzen, ausländische Bank-/Brokerkonten eröffnen und sich einen zweiten Reisepass zulegen. Wenn Sie diese Schritte unternehmen, wird die Macht der Bürokraten in Ihrem Heimatland über Sie erheblich verwässert.

Genau darum geht es in diesem Text: die Maximierung Ihrer persönlichen Freiheit und Ihrer weltweiten finanziellen Möglichkeiten.

Je mehr Gesetze, Vorschriften und Erlasse Ihre Heimatregierung Ihnen auferlegt, desto wichtiger ist es, international zu diversifizieren.

Dieses Problem ist besonders offensichtlich in den USA, wo jede Ebene der Regierung ständig neue Gesetze erlässt … insbesondere die Bundesregierung. Es gibt so viele vage, übermäßig weit gefasste Bundesgesetze, die alltägliche Aktivitäten kriminalisieren, dass es für jeden unmöglich ist, zu 100 % konform zu sein.

Viele Leute denken, dass Schwerverbrechen nur aus großen Verbrechen wie Raub und Mord bestehen. Aber das ist nicht wahr. Ein ständig wachsender Berg von Gesetzen und Vorschriften hat selbst die alltäglichsten Aktivitäten kriminalisiert.

Es ist nicht so schwer, eine Straftat zu begehen, wie Sie vielleicht denken. Viele opferlose „Verbrechen“ sind Schwerverbrechen.

Eine Studie des Bürgerrechtsanwalts Harvey Silverglate ergab, dass der durchschnittliche Amerikaner versehentlich drei „Straftaten“ pro Tag begeht.

Heute gibt es Tausende von Bundesverbrechen, und die Zahl nimmt ständig zu. Das erinnert an die Worte des großen römischen Historikers Tacitus: „Je korrupter der Staat, desto zahlreicher die Gesetze.“

Doug Casey sagt Folgendes dazu:

Korruption kann definiert werden als die Annahme von Bestechungsgeldern der einen oder anderen Art durch Beamte, um es den Untertanen zu ermöglichen, Steuern oder Vorschriften zu umgehen. Politische Korruption tritt daher in völlig freien Märkten nicht auf, einfach weil es keine Steuern oder Regulierungen zu vermeiden gibt. Es ist unvermeidlich und völlig vorhersehbar, dass eine Gesellschaft umso korrupter ist, je stärker sie besteuert und reguliert wird.

Heute wird die Regierung der USA Ihnen nicht unbedingt nachstellen, wenn Sie ein Gesetz brechen. Schließlich hat fast jeder technisch gesehen irgendein Gesetz gebrochen. Stattdessen entscheidet die Regierung, wen sie verfolgt und welche Gesetze sie durchsetzen will. Ein kreativer Staatsanwalt kann immer ein Verbrechen finden, für das er Sie anklagen kann, wenn er nur lange genug sucht.

Das hört sich nicht nach dem Land der Freiheit und der unbegrenzten Möglichkeiten an. Es klingt nach einer außer Kontrolle geratenen Regierung.

Wenn Sie denken, dass es jetzt schon schlimm ist, warten Sie nur, bis die amerikanischen Politiker finanziell noch verzweifelter werden. Wie die meisten Regierungen, die in finanziellen Schwierigkeiten stecken, denken wir, dass die USA weiterhin die einfache Option wählen werden … Gelddrucken im großen Stil.

Dies ist eine große Bedrohung für Ihre finanzielle Sicherheit. Die Politiker spielen mit dem Feuer und öffnen einer Währungskatastrophe Tür und Tor. Die soziopolitischen Folgen werden wahrscheinlich noch gravierender sein als die finanziellen.