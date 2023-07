Deutschland lehnt Streubomben für die Ukraine ab, nachdem ein Clip aufgetaucht ist, in dem Biden die Bomben zuvor als „Kriegsverbrechen“ bezeichnet hatte

In Anbetracht der Tatsache, dass das Weiße Haus unter Biden Streubomben für die Ukraine genehmigt hat, mit der Begründung, dass „Russland sie zuerst eingesetzt hat“, hier eine kurze Reise in die Vergangenheit…

Zunächst ist hier die damalige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, zu sehen, die den Einsatz von Streumunition im Jahr 2022 unmissverständlich als mögliches „Kriegsverbrechen“ verurteilte. Der Austausch impliziert, dass nur die „bösen Jungs“ sie einsetzen…

BREAKING: Here is Jen Psaki in 2022 saying that using cluster bombs is a war crime



The Biden Admin is sending cluster bomber to Ukraine today pic.twitter.com/dSMKqumDm1 — Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) July 7, 2023

Weiter unten finden Sie einen langen Brief von hochrangigen Demokraten aus dem Kongress aus dem Jahr 2013 an den damaligen Präsidenten Barack Obama, in dem sie die Übel von Streubomben hervorheben und erklären, dass sie „wahllos und unzuverlässig sind und eine inakzeptable Gefahr für die US-Streitkräfte und die Zivilbevölkerung darstellen“.

Der Brief betonte, dass sie „unbeabsichtigte Schäden an der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur verursachen, in vielen Fällen lange nach Beendigung der Feindseligkeiten“, und erinnerte auch daran, dass „während der Operation Wüstensturm die von den USA abgeworfenen Streubomben mehr Opfer unter den US-Truppen verursachten als jedes andere irakische Waffensystem.“

Damals, als sich die Demokraten über Streubomben und das Potenzial für Kriegsverbrechen und wahlloses Töten empörten…

Es ist kein Wunder, dass wichtige Verbündete der USA in Europa sich nun gegen die Entscheidung aussprechen, Kiew mit den international geächteten Waffen zu beliefern.

„Deutschland lehnt die Lieferung von Streumunition an die Ukraine ab, sagte seine Außenministerin am Freitag, einen Tag nachdem US-Beamte erklärt hatten, dass Washington plane, Kiew mit diesen Waffen zu beliefern, die weithin für die Tötung und Verstümmelung von Zivilisten angeprangert werden“, berichtet Reuters. Außenministerin Annalena Baerbock sagte vor Reportern in Wien: „Ich habe die Medienberichte verfolgt. Für uns als Vertragsstaat gilt das Osloer Abkommen“.

Was die NATO-Führung betrifft, so wies Generalsekretär Jens Stoltenberg Berichte zurück, wonach die USA Streubomben für die Ukraine ankündigen wollen. „Das müssen die Regierungen entscheiden, nicht die NATO“, sagte er am Freitag. Da Russland bereits Streubomben einsetzt, sei es für die Ukraine in Ordnung, das Gleiche zu tun, so Stoltenberg.

„Wir haben es mit einem brutalen Krieg zu tun, und wir dürfen nicht vergessen, dass sich diese Brutalität widerspiegelt, dass wir jeden Tag Opfer zu beklagen haben und Streumunition von beiden Seiten eingesetzt wird“, versuchte Stoltenberg zu rechtfertigen. „Und Russland hat Streumunition eingesetzt, um in ein anderes Land einzufallen. Die Ukraine setzt Streumunition ein, um sich zu verteidigen.“