Deutungshoheit zerfällt?! Milliardäre schließen sich für eine Pro-Israel- und Anti-Hamas-Medienkampagne zusammen!

So die Schlagzeile von aljazeera.com

Auszug: Die Kampagne bittet um Millionenspenden von Dutzenden der weltweit größten Namen in den Bereichen Medien, Finanzen und Technologie, berichtet Semafor.

Ein milliardenschwerer amerikanischer Immobilienmagnat wirbt um Unterstützung für einen hoch dotierten Medienkreuzzug, der darauf abzielt, das Image Israels zu verbessern und die bewaffnete Hamas inmitten weltweiter pro-palästinensischer Solidaritätsproteste zu dämonisieren.

Die Medienkampagne mit dem Namen „Fakten für den Frieden“ bittet um Spenden in Millionenhöhe von Dutzenden der weltweit größten Namen in den Bereichen Medien, Finanzen und Technologie, wie aus einer E-Mail hervorgeht, die von der Nachrichtenwebsite Semafor eingesehen werden konnte.

Der Rest des Artikels hier von Google übersetzt:

Caitlin Johnstone schreibt auf X

Öffentliche Meinung kippt: Westliche Unterstützung für Gaza-Einsatz verliert an Glaubwürdigkeit

Es ist verrückt, aber im Moment ist das das BESTE, was der Westen in der Gaza-Frage tun wird. Am Anfang ist die öffentliche Unterstützung für eine verwerfliche westliche Militäraktion immer am größten. Mit der Zeit merken die Menschen, dass sie belogen wurden, und es kommen Informationen ans Licht, die beweisen, dass die ganze Sache ein Schwindel war. Wir haben das immer wieder erlebt, von Vietnam über Irak und Afghanistan bis Libyen. Die Menschen beginnen bereits zu begreifen, dass der Stellvertreterkrieg in der Ukraine eine schreckliche Idee war, und in ein paar Jahren wird das niemand mehr ernsthaft bestreiten.

Aber diesmal stößt die vom Westen unterstützte Zerstörung des Gazastreifens auf massive öffentliche Ablehnung, obwohl sie erst einen Monat her ist. Je mehr Informationen an die Öffentlichkeit gelangen und je mehr Menschen im Westen erkennen, was genau ihre Regierungen in Gaza unterstützt haben, desto schlimmer wird es. Das ist der Grund, warum die Milliardäre ausflippen und sich zusammentun, um die öffentliche Wahrnehmung zu manipulieren; sie wissen, dass sie die Kontrolle über die Geschichte verlieren, und zwar viel, viel früher, als es geplant war.

Aber es gibt nur wenige Möglichkeiten, den Mord an Tausenden Kindern zu verdrehen. Die alten Propagandamethoden funktionieren einfach nicht mehr so wie früher. Die Augen beginnen aufzugehen. Die Menschen werden wütend. Und die Mächte, die uns beherrschen, werden sehr, sehr nervös.